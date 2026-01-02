REKLAMA

Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF 2026: nowy system ułatwi wykrywanie fikcyjnego samozatrudnienia

KSeF 2026: nowy system ułatwi wykrywanie fikcyjnego samozatrudnienia

02 stycznia 2026, 10:20
efaktura ksef faktura
Państwo zajrzy w umowy B2B. KSeF połączy dane skarbówki, ZUS i PIP
Koniec fikcyjnego B2B? Krajowy System e-Faktur ma stać się potężnym narzędziem kontroli, które połączy dane skarbówki, ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy. Administracja zyska możliwość automatycznego wykrywania nieprawidłowości – bez kontroli w terenie i bez sygnału od pracownika.

Planowane uruchomienie KSeF to nie tylko rewolucja w fakturowaniu, ale także jakościowa zmiana w sposobie kontroli rynku pracy. Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, integracja systemu e-Faktur z danymi ZUS oraz nowymi kompetencjami PIP pozwoli państwu na szybkie i masowe analizowanie umów B2B. W praktyce oznacza to, że administracja publiczna będzie mogła automatycznie identyfikować schematy typowe dla fikcyjnego samozatrudnienia – bez konieczności wizyt w firmach, przesłuchań czy długotrwałych postępowań.

KSeF połączy dane skarbówki, ZUS i PIP

„Dziennik Gazeta Prawna” wyjaśniła, że połączenie Krajowego Systemu e-Faktur z danymi m.in. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz nowymi uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy stworzy system, który pozwoli administracji publicznej szybko i automatycznie analizować umowy B2B.

Przypomnijmy, że Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system służący do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Od 1 lutego 2026 r. KSeF obejmuje etapami wszystkich przedsiębiorców oraz wystawiających faktury w Polsce. Wdrożenie KSeF służy cyfryzacji procesów fakturowania oraz księgowania faktur. Pozwala także unikać błędów przy ich wystawianiu.

Algorytmy zamiast kontroli w terenie

„Do tej pory wykrywanie fikcyjnego samozatrudnienia było trudne, czasochłonne i często nieskuteczne. Wymagało wizyty w terenie, analizy umów, przesłuchań i nierzadko inicjatywy samego zainteresowanego” - napisał „DGP”. Po uruchomieniu KSeF kontrola ma opierać się głównie na analizie danych, a kluczową rolę przejmą systemy informatyczne.

„Administracja zyska pełny, spójny obraz tego, kto, komu i jak często wystawia faktury, na jakie kwoty i w jakiej strukturze” – powiedziała cytowana przez „DGP” Joanna Stolarek, doradca podatkowy z kancelarii Raczkowski. Gazeta wyjaśniła, że system będzie w stanie automatycznie wychwytywać schematy charakterystyczne dla fikcyjnych umów B2B.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

