Jakie warunki trzeba spełnić, żeby nie płacić VAT od usług udzielania korepetycji? Dyrektor KIS udzielił odpowiedzi na to pytanie

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby nie płacić VAT od usług udzielania korepetycji? Dyrektor KIS udzielił odpowiedzi na to pytanie

01 stycznia 2026, 12:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Czy korepetycje udzielane przez nauczyciela podlegają opodatkowaniu VAT?
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby nie płacić VAT od usług udzielania korepetycji? Dyrektor KIS udzielił odpowiedzi na to pytanie
Aby korepetycje udzielane na rynku prywatnym mogły korzystać ze zwolnienia z VAT musi zostać spełniona przesłanka podmiotowa i przedmiotowa. O co konkretnie chodzi? Wyjaśnił to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej.

Czy od korepetycji trzeba zapłacić VAT?

Wraz z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego zbliża się wiosna, a wraz z nią egzaminy ósmoklasisty i maturalne. To zaś oznacza, że najbliższym czasie zainteresowanie uczniów i ich rodziców usługami korepetycji znacząco wzrośnie. Rynek tych usług w ostatnich latach na tyle się rozwinął, że wielu nauczycieli zdecydowało się zrezygnować z nauczania w placówkach oświatowych i skupili się na tego rodzaju pozaszkolnych formach edukacji. Są one bowiem na tyle dochodowe, że stanowią stabilne źródło utrzymania. W takich przypadkach, gdy rozmiar działalności jest już na tyle duży i dochodowy, że nie ma możliwości prowadzenia jej w formie działalności nierejestrowanej, trzeba jednak zadbać o dokonywanie prawidłowych rozliczeń podatkowych. Jednym z pytań, na które trzeba sobie w związku z tym udzielić odpowiedzi jest pytanie, czy usługi te trzeba opodatkować VAT?

W tego rodzaju sprawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 12 grudnia 2025 r. interpretację indywidualną (nr 0111-KDIB3-2.4012.797.2025.3.MGO). We wniosku podatnik wskazał, że ukończył studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku informatyka. Program studiów obejmował liczne przedmioty matematyczne, m.in. analizę matematyczną, algebrę liniową, matematykę dyskretną, metody numeryczne oraz statystyczne, a także przedmioty wspierające umiejętności dydaktyczne, takie jak socjologia, filozofia, logika matematyczna czy analiza danych. Następnie podatnik ukończył studia II stopnia (magisterskie) na tym samym kierunku. Od ponad 3 lat prowadzi indywidualne zajęcia z matematyki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych we współpracy z firmami korepetytorskimi. Chciałby jednak rozpocząć prowadzenie w tym zakresie jednoosobowej działalności gospodarczej i samodzielnie świadczyć usługi edukacyjne w zakresie nauczania matematyki - zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. W związku z tym pojawiał się wątpliwość, czy przy prowadzenie tego rodzaju działalności może skorzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Czy korepetycje mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

W ocenie wnioskującego usługi, które planuje świadczyć będą mogły korzystać ze wskazanego zwolnienia. Jak bowiem wynika ze wskazanej regulacji, Zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. Warunki te można uznać za spełnione w analizowanej sprawie, bo usługi, które przedsiębiorca planuje świadczyć będą polegały na prywatnym nauczaniu matematyki (indywidualne korepetycje), prowadzonym osobiście, na jego własny rachunek i we własnym imieniu, poza strukturami instytucji oświatowych. Zakres nauczania będzie obejmował matematykę na poziomie edukacji szkolnej (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa), czyli przedmiot wchodzący w zakres kształcenia powszechnego. Przedsiębiorca posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do nauczania matematyki, wynikające z ukończonych studiów inżynierskich na kierunku Informatyka o rozszerzonym profilu matematycznym, a także z ponad trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tymczasem zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych status nauczyciela w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT przysługuje osobie posiadającej wiedzę i kwalifikacje do nauczania określonego przedmiotu, niezależnie od formalnego zatrudnienia w systemie oświaty (np. wyrok NSA z 15 kwietnia 2025 r., sygn. I FSK 2122/21).

Polecamy: Zmiany w VAT 2026 + KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Czy korepetycje to usługi prywatnego nauczania?

Dyrektor KIS w wydanej interpretacji zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym przez wnioskującego i potwierdził, że w planowanej przez niego działalności będą spełnione zarówno przesłanki przedmiotowe, jak i podmiotowe pozwalające na zastosowanie zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Przesłanka podmiotowa zawarta w tej regulacji nie odwołuje się bezpośrednio do kwestii wiedzy osoby uczącej (tą zdobywa się bowiem niezależnie od charakteru w jakim dana osoba ją zdobywa - uczy się), lecz wprost do określonego miejsca w schemacie tego uczenia, tj. do posiadania kwalifikacji w działaniu jako „nauczyciel”. Tymczasem wnioskujący dysponuje kompetencjami matematycznymi co najmniej równoważnymi tym, które posiadają nauczyciele matematyki w szkołach, a jego wiedza zdecydowanie wykracza poza poziom, na którym udziela on korepetycji (czyli głównie poziom szkoły podstawowej i średniej), dzięki czemu może skutecznie i rzetelnie nauczać tego przedmiotu.

Z kolei w zakresie przesłanki przedmiotowej organ wskazał, że zakres usług, które wnioskujący planuje świadczyć mieści się w podstawie programowej kształcenia na poziomie szkolnym (zarówno podstawowym, jak i ponadpodstawowym), a korepetycje udzielane są przede wszystkim uczniom szkół podstawowych oraz szkół średnich (ponadpodstawowych). Realizowany w czasie lekcji materiał pokrywa się z oficjalnym programem nauczania matematyki przewidzianym dla danych klas/poziomów edukacji. Świadczone usługi uzupełniają więc i utrwalają wiedzę zdobytą w szkole, a w razie potrzeby rozszerzają ją o dodatkowe wyjaśnienia i przykłady, nadal jednak mieszczące się w ramach programu danego etapu edukacji. Dzięki temu prowadzone korepetycje stanowią integralną część kształcenia na poziomie przedszkolnym/szkolnym/akademickim, w zależności od potrzeb ucznia.

Podstawa prawna

art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 775)

