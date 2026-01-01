Czy korepetycje udzielane przez nauczyciela podlegają opodatkowaniu VAT?

Czy od korepetycji trzeba zapłacić VAT?

Wraz z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego zbliża się wiosna, a wraz z nią egzaminy ósmoklasisty i maturalne. To zaś oznacza, że najbliższym czasie zainteresowanie uczniów i ich rodziców usługami korepetycji znacząco wzrośnie. Rynek tych usług w ostatnich latach na tyle się rozwinął, że wielu nauczycieli zdecydowało się zrezygnować z nauczania w placówkach oświatowych i skupili się na tego rodzaju pozaszkolnych formach edukacji. Są one bowiem na tyle dochodowe, że stanowią stabilne źródło utrzymania. W takich przypadkach, gdy rozmiar działalności jest już na tyle duży i dochodowy, że nie ma możliwości prowadzenia jej w formie działalności nierejestrowanej, trzeba jednak zadbać o dokonywanie prawidłowych rozliczeń podatkowych. Jednym z pytań, na które trzeba sobie w związku z tym udzielić odpowiedzi jest pytanie, czy usługi te trzeba opodatkować VAT?



W tego rodzaju sprawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 12 grudnia 2025 r. interpretację indywidualną (nr 0111-KDIB3-2.4012.797.2025.3.MGO). We wniosku podatnik wskazał, że ukończył studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku informatyka. Program studiów obejmował liczne przedmioty matematyczne, m.in. analizę matematyczną, algebrę liniową, matematykę dyskretną, metody numeryczne oraz statystyczne, a także przedmioty wspierające umiejętności dydaktyczne, takie jak socjologia, filozofia, logika matematyczna czy analiza danych. Następnie podatnik ukończył studia II stopnia (magisterskie) na tym samym kierunku. Od ponad 3 lat prowadzi indywidualne zajęcia z matematyki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych we współpracy z firmami korepetytorskimi. Chciałby jednak rozpocząć prowadzenie w tym zakresie jednoosobowej działalności gospodarczej i samodzielnie świadczyć usługi edukacyjne w zakresie nauczania matematyki - zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. W związku z tym pojawiał się wątpliwość, czy przy prowadzenie tego rodzaju działalności może skorzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Czy korepetycje mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

W ocenie wnioskującego usługi, które planuje świadczyć będą mogły korzystać ze wskazanego zwolnienia. Jak bowiem wynika ze wskazanej regulacji, Zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. Warunki te można uznać za spełnione w analizowanej sprawie, bo usługi, które przedsiębiorca planuje świadczyć będą polegały na prywatnym nauczaniu matematyki (indywidualne korepetycje), prowadzonym osobiście, na jego własny rachunek i we własnym imieniu, poza strukturami instytucji oświatowych. Zakres nauczania będzie obejmował matematykę na poziomie edukacji szkolnej (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa), czyli przedmiot wchodzący w zakres kształcenia powszechnego. Przedsiębiorca posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do nauczania matematyki, wynikające z ukończonych studiów inżynierskich na kierunku Informatyka o rozszerzonym profilu matematycznym, a także z ponad trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tymczasem zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych status nauczyciela w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT przysługuje osobie posiadającej wiedzę i kwalifikacje do nauczania określonego przedmiotu, niezależnie od formalnego zatrudnienia w systemie oświaty (np. wyrok NSA z 15 kwietnia 2025 r., sygn. I FSK 2122/21).

Czy korepetycje to usługi prywatnego nauczania?

Dyrektor KIS w wydanej interpretacji zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym przez wnioskującego i potwierdził, że w planowanej przez niego działalności będą spełnione zarówno przesłanki przedmiotowe, jak i podmiotowe pozwalające na zastosowanie zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Przesłanka podmiotowa zawarta w tej regulacji nie odwołuje się bezpośrednio do kwestii wiedzy osoby uczącej (tą zdobywa się bowiem niezależnie od charakteru w jakim dana osoba ją zdobywa - uczy się), lecz wprost do określonego miejsca w schemacie tego uczenia, tj. do posiadania kwalifikacji w działaniu jako „nauczyciel”. Tymczasem wnioskujący dysponuje kompetencjami matematycznymi co najmniej równoważnymi tym, które posiadają nauczyciele matematyki w szkołach, a jego wiedza zdecydowanie wykracza poza poziom, na którym udziela on korepetycji (czyli głównie poziom szkoły podstawowej i średniej), dzięki czemu może skutecznie i rzetelnie nauczać tego przedmiotu.



Z kolei w zakresie przesłanki przedmiotowej organ wskazał, że zakres usług, które wnioskujący planuje świadczyć mieści się w podstawie programowej kształcenia na poziomie szkolnym (zarówno podstawowym, jak i ponadpodstawowym), a korepetycje udzielane są przede wszystkim uczniom szkół podstawowych oraz szkół średnich (ponadpodstawowych). Realizowany w czasie lekcji materiał pokrywa się z oficjalnym programem nauczania matematyki przewidzianym dla danych klas/poziomów edukacji. Świadczone usługi uzupełniają więc i utrwalają wiedzę zdobytą w szkole, a w razie potrzeby rozszerzają ją o dodatkowe wyjaśnienia i przykłady, nadal jednak mieszczące się w ramach programu danego etapu edukacji. Dzięki temu prowadzone korepetycje stanowią integralną część kształcenia na poziomie przedszkolnym/szkolnym/akademickim, w zależności od potrzeb ucznia.

