REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Stawki VAT » Modelowanie ust kwasem to nie zabieg kosmetyczny, stwierdził Dyrektor KIS. Trzeba więc zapłacić więcej, bo VAT jest wyższy

Modelowanie ust kwasem to nie zabieg kosmetyczny, stwierdził Dyrektor KIS. Trzeba więc zapłacić więcej, bo VAT jest wyższy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 grudnia 2025, 12:32
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Czy modelowanie ust podlega opodatkowaniu obniżoną stawką VAT?
Modelowanie ust kwasem to nie zabieg kosmetyczny, stwierdził Dyrektor KIS. Trzeba więc zapłacić więcej, bo VAT jest wyższy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zabieg kosmetyczny, czy usługa opieki zdrowotnej? Odpowiedź na to pytanie ma istotne znaczenie m.in. dla zastosowania odpowiedniej stawki VAT. Trzeba na nie odpowiedzieć, by wiedzieć, czy do tego rodzaju usług można stosować obniżoną stawkę VAT.

Klasyfikacja usług na potrzeby podatkowe nie zawsze jest łatwa. Szczególnie dużo problemów powstaje w przypadkach, gdy usługi posiadają cechy, które pozwalają na pierwszy rzut oka zaklasyfikować je do różnych kategorii. W sprawie takiego przypadku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 18 grudnia 2025 r. wiążącą informację stawkową (nr 0111-KDSB2-1.440.316.2025.4.AB). Wniosek dotyczył usługi modelowani ust kwasem hialuronowym, co do której istniała wątpliwość, czy stanowi ona usługę z zakresu opieki zdrowotnej, czy usługę kosmetyczną. Rozstrzygnięcie tej wątpliwości było istotne, bo przesądzało o zastosowaniu podstawowej lub obniżonej stawki VAT.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Czy modelowanie ust to zabieg kosmetyczny?

Jak wynikało ze złożonego przez podatnika wniosku, usługa, o której mowa polega na modelowaniu ust. w celu zwiększenia ich objętości, poprawy i wymodelowania kształtu, podkreślenia konturu, wyrównania asymetrii, nawilżenia i ujędrnienia oraz odmłodzenia wyglądu twarzy oraz okolic ust. Zabieg ten wykonywany jest poprzez bezpośrednią iniekcję do wybranych partii warg oraz ich okolic odpowiedniego preparatu. Podczas zabiegu dochodzi do kontrolowanego, powierzchniowego przerwania ciągłości naskórka przy użyciu igły w celu podania do tkanki ust. preparatu kosmetycznego. Zabieg posiada szereg przeciwwskazań oraz niesie za sobą ryzyko możliwych powikłań. Powstaje więc pytanie, czy w takiej sytuacji może on zostać zakwalifikowany do PKWiU 96.02.13.0 „Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure” lub PKWiU 96.02.19.0 „Pozostałe usługi kosmetyczne”?

PKWiU 96.02.13.0 „Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure” obejmuje:

  • usługi pielęgnacyjne i upiększające dotyczące urody i twarzy, włączając usługi kosmetyczne,
  • usługi wykonywania manicure i pedicure,
  • usługi związane z poradnictwem dotyczącym pielęgnacji urody i wykonywania makijażu.

Natomiast do PKWiU 96.02.19.0 „Pozostałe usługi kosmetyczne” należą:

  • usługi w zakresie higieny osobistej, pielęgnacji ciała, depilacji, naświetlania promieniami ultrafioletowymi i podczerwonymi,
  • pozostałe usługi kosmetyczne.

Polecamy: Kalendarz 2026

Od modelowania ust trzeba płacić wyższy VAT

W wydanej informacji Dyrektor KIS powołał się na pismo Ministerstwa Zdrowia będące odpowiedzią na pismo Dyrektora KIS, w którym zaprezentowane zostało stanowisko w sprawie zabiegów z pogranicza kosmetyki i medycyny estetycznej realizowanych w salonach kosmetycznych, przerywających ciągłość skóry. W piśmie tym wskazano m.in., jakie zabiegi stanowią procedury medyczne. Wśród wymienionych zabiegów znalazły się wszelkie procedury iniekcyjne związane z wprowadzaniem leków - toksyna botulinowa, steroidy, hialuronidaza. Ponadto, wskazano, że wszystkie zabiegi wchodzące w skład procedur medycyny estetyczno-naprawczej, w tym wykonywane za pośrednictwem iniekcji (nie dotyczy piercingu, makijażu permanentnego i tatuażu, które nie są procedurami medycyny estetycznej zgodnie z przepisami UE) powinny być identyfikowane, jako usługi w zakresie opieki zdrowotnej.

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Opierając się na tych argumentach organ uznał, że usługa modelowania ust nie stanowi zabiegu pielęgnacyjnego bądź upiększającego, a w konsekwencji nie można zaklasyfikować jej do grupowania PKWiU 96.02.13.0 „Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure" lub 96.02.19.0 "Pozostałe usługi kosmetyczne” - które objęte są obniżoną stawką podatku w wysokości 8%.
Usługa ta należy do działu 86 „Usługi w zakresie opieki zdrowotnej” obejmującego m.in. PKWiU 86.90 „Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej”. W klasie tej mieści się m.in. grupowanie 86.90.19.0 „Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane”, które obejmuje:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • pozostałe usługi paramedyczne w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, takie jak: akupunktura, aromaterapia, akwaterapia, bioenergoterapia, chiropraktyka, fitoterapia, hipnoterapia, hirudoterapia (leczenie pijawkami), homeopatia, klawiterapia, terapia biorezonansowa itp.,
  • usługi w zakresie hipoterapii, terapii mowy, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • usługi związane z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia świadczone przez higienistki-szkolne, dietetyków, ortoptystów, instruktorów higieny i pozostałych specjalistów promocji zdrowia,
  • pomocnicze usługi dentystyczne świadczone przez higienistki i asystentki dentystyczne,
  • usługi w dziedzinie optometrii.

To właśnie ten symbol należy stosować w odniesieniu do będącej przedmiotem analizy usługi modelowania ust, a co za tym idzie, należy opodatkować ją podstawową stawką VAT w wysokości 23%.

Podstawa prawna

art. 41 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 775)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Modelowanie ust kwasem to nie zabieg kosmetyczny, stwierdził Dyrektor KIS. Trzeba więc zapłacić więcej, bo VAT jest wyższy
31 gru 2025

Zabieg kosmetyczny, czy usługa opieki zdrowotnej? Odpowiedź na to pytanie ma istotne znaczenie m.in. dla zastosowania odpowiedniej stawki VAT. Trzeba na nie odpowiedzieć, by wiedzieć, czy do tego rodzaju usług można stosować obniżoną stawkę VAT.
KSeF: będzie kłopot ze zwrotem VAT z faktury wystawionej elektronicznie
30 gru 2025

Krajowy System e-Faktur formalnie nie reformuje zasad rozliczania VAT, ale w praktyce może znacząco wpłynąć na moment jego odliczenia. KSeF może opóźnić zwrot VAT. Decyduje data w systemie, nie na fakturze.
Nowe podatki w 2026 roku. Eksperci WEI wskazują na kumulację projektów
30 gru 2025

Rok 2026 przyniesie istotne zmiany w obciążeniach fiskalnych dla polskich konsumentów i przedsiębiorców. Zmiany wynikają zarówno z inicjatyw krajowych, jak i konieczności dostosowania polskiego prawa do dyrektyw unijnych. Eksperci Warsaw Enterprise Institute wskazują na kumulację projektów podatkowych dotyczących gospodarki odpadami, akcyzy oraz polityki klimatycznej.
Przed 1 lutego 2026 r. z tymi kontrahentami trzeba uzgodnić sposób udostępniania faktur wystawianych w KSeF. Co wynika z art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT?
30 gru 2025

Dostawcy (usługodawcy) mają niecały miesiąc na uzgodnienie z ponad dwoma milionami podmiotów sposobu „udostępnienia” czegoś, co raz jest a raz nie jest fakturą oraz uregulowanie skutków cywilnoprawnych doręczenia tego dokumentu – pisze profesor Witold Modzelewski. Jak to zrobić i czy to w ogóle możliwe?

REKLAMA

Koniec z antydatowaniem faktur. KSeF może opóźnić zwrot VAT, bo decyduje data w systemie, nie na fakturze
30 gru 2025

Krajowy System e-Faktur formalnie nie reformuje zasad rozliczania VAT, ale w praktyce może znacząco wpłynąć na moment jego odliczenia. O wszystkim decyduje data wprowadzenia faktury do KSeF, a nie data jej wystawienia czy otrzymania w tradycyjnej formie. To oznacza, że nawet niewielkie opóźnienie po stronie sprzedawcy może przesunąć prawo do odliczenia VAT o kolejny miesiąc lub kwartał.
Masz dwoje dzieci i przekroczyłeś 112 tys. zł? Skarbówka może odebrać ulgę prorodzinną na oba
30 gru 2025

Dwoje dzieci, studia, szkoła średnia i wspólne rozliczenie PIT – a mimo to ulga prorodzinna przepada w całości. Najnowsza interpretacja KIS pokazuje, że wystarczy przekroczenie jednego limitu dochodowego, by skarbówka potraktowała rodzinę tak, jakby wychowywała tylko jedno dziecko.
Kiedy tatuaż jest wykonywany przez twórcę i podlega opodatkowaniu niższą stawką VAT? Zasady są proste, a KIS je potwierdza
30 gru 2025

Jak to możliwe, że ta sama usługa może być opodatkowania dwiema różnymi stawkami VAT? Istotne są szczegóły i właściwe przygotowanie do transakcji. Przemyślane działania mogą obniżyć obciążenia podatkowe i cenę usługi.
Ulga dla rodzin 4+ (PIT-0): nawet 171 tys. zł przychodów rodziców wolnych od podatku. Jak przedsiębiorcy i rodzice rozliczają zwolnienie podatkowe?
29 gru 2025

Od 1 stycznia 2022 r., wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu, rodziny wychowujące co najmniej czwórkę dzieci zyskały istotne wsparcie podatkowe w postaci zwolnienia znanego jako „ulga dla rodzin 4+" lub PIT-0. To rozwiązanie miało na celu odciążenie finansowe wielodzietnych rodzin, oferując zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dla przychodów do wysokości 85 528 zł rocznie na jednego rodzica czy opiekuna. Choć od wprowadzenia ulgi minęło już kilka lat, w praktyce nadal pojawiają się pytania dotyczące jej stosowania – szczególnie w sytuacjach nietypowych, takich jak rodziny patchworkowe, rozwody, urodzenie czwartego dziecka w trakcie roku czy wybór źródła dochodów objętych ulgą. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na najczęstsze wątpliwości, opierając się na interpretacjach indywidualnych organów podatkowych i oficjalnych stanowiskach Ministerstwa Finansów.

REKLAMA

Usługi kadrowe to doradztwo związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dyrektor KIS wskazał, jaką stawkę podatku trzeba zastosować
30 gru 2025

Czy usługi kadrowe są usługami doradztwa? Dokonanie prawidłowej klasyfikacji prowadzonej działalności nie zawsze jest łatwe. W wielu przypadkach jej charakter sprawia, że w praktyce można zaliczyć je do różnych symboli statystycznych. Jak postępować w takich przypadkach?
Jakie będą skutki prawne „otrzymania” faktury ustrukturyzowanej wystawionej w KSeF na podstawie art. 106gb ust. 1 ustawy o VAT?
30 gru 2025

Niektórzy podatnicy dostali wreszcie ostrzeżenia od swoich dostawców, że będą oni od początku lutego 2026 r. wystawiać faktury przy użyciu KSeF. Lepiej późno niż wcale, bo na każdego dostawcę powinno przyjść otrzeźwienie a po nim blady strach o… zapłatę pieniędzy za styczniowe dostawy, które będą fakturowane w lutym w nowej formie. A jak większość odbiorców nie będzie mieć dostępu do KSeF? Pyta prof. Witold Modzelewski.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA