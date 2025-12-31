Czy modelowanie ust podlega opodatkowaniu obniżoną stawką VAT?

Zabieg kosmetyczny, czy usługa opieki zdrowotnej? Odpowiedź na to pytanie ma istotne znaczenie m.in. dla zastosowania odpowiedniej stawki VAT. Trzeba na nie odpowiedzieć, by wiedzieć, czy do tego rodzaju usług można stosować obniżoną stawkę VAT.

Klasyfikacja usług na potrzeby podatkowe nie zawsze jest łatwa. Szczególnie dużo problemów powstaje w przypadkach, gdy usługi posiadają cechy, które pozwalają na pierwszy rzut oka zaklasyfikować je do różnych kategorii. W sprawie takiego przypadku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 18 grudnia 2025 r. wiążącą informację stawkową (nr 0111-KDSB2-1.440.316.2025.4.AB). Wniosek dotyczył usługi modelowani ust kwasem hialuronowym, co do której istniała wątpliwość, czy stanowi ona usługę z zakresu opieki zdrowotnej, czy usługę kosmetyczną. Rozstrzygnięcie tej wątpliwości było istotne, bo przesądzało o zastosowaniu podstawowej lub obniżonej stawki VAT.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Czy modelowanie ust to zabieg kosmetyczny?

Jak wynikało ze złożonego przez podatnika wniosku, usługa, o której mowa polega na modelowaniu ust. w celu zwiększenia ich objętości, poprawy i wymodelowania kształtu, podkreślenia konturu, wyrównania asymetrii, nawilżenia i ujędrnienia oraz odmłodzenia wyglądu twarzy oraz okolic ust. Zabieg ten wykonywany jest poprzez bezpośrednią iniekcję do wybranych partii warg oraz ich okolic odpowiedniego preparatu. Podczas zabiegu dochodzi do kontrolowanego, powierzchniowego przerwania ciągłości naskórka przy użyciu igły w celu podania do tkanki ust. preparatu kosmetycznego. Zabieg posiada szereg przeciwwskazań oraz niesie za sobą ryzyko możliwych powikłań. Powstaje więc pytanie, czy w takiej sytuacji może on zostać zakwalifikowany do PKWiU 96.02.13.0 „Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure” lub PKWiU 96.02.19.0 „Pozostałe usługi kosmetyczne”?

PKWiU 96.02.13.0 „Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure” obejmuje: usługi pielęgnacyjne i upiększające dotyczące urody i twarzy, włączając usługi kosmetyczne,

usługi wykonywania manicure i pedicure,

usługi związane z poradnictwem dotyczącym pielęgnacji urody i wykonywania makijażu. Natomiast do PKWiU 96.02.19.0 „Pozostałe usługi kosmetyczne” należą: usługi w zakresie higieny osobistej, pielęgnacji ciała, depilacji, naświetlania promieniami ultrafioletowymi i podczerwonymi,

pozostałe usługi kosmetyczne.

Polecamy: Kalendarz 2026

Od modelowania ust trzeba płacić wyższy VAT

W wydanej informacji Dyrektor KIS powołał się na pismo Ministerstwa Zdrowia będące odpowiedzią na pismo Dyrektora KIS, w którym zaprezentowane zostało stanowisko w sprawie zabiegów z pogranicza kosmetyki i medycyny estetycznej realizowanych w salonach kosmetycznych, przerywających ciągłość skóry. W piśmie tym wskazano m.in., jakie zabiegi stanowią procedury medyczne. Wśród wymienionych zabiegów znalazły się wszelkie procedury iniekcyjne związane z wprowadzaniem leków - toksyna botulinowa, steroidy, hialuronidaza. Ponadto, wskazano, że wszystkie zabiegi wchodzące w skład procedur medycyny estetyczno-naprawczej, w tym wykonywane za pośrednictwem iniekcji (nie dotyczy piercingu, makijażu permanentnego i tatuażu, które nie są procedurami medycyny estetycznej zgodnie z przepisami UE) powinny być identyfikowane, jako usługi w zakresie opieki zdrowotnej.

REKLAMA

Opierając się na tych argumentach organ uznał, że usługa modelowania ust nie stanowi zabiegu pielęgnacyjnego bądź upiększającego, a w konsekwencji nie można zaklasyfikować jej do grupowania PKWiU 96.02.13.0 „Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure" lub 96.02.19.0 "Pozostałe usługi kosmetyczne” - które objęte są obniżoną stawką podatku w wysokości 8%.

Usługa ta należy do działu 86 „Usługi w zakresie opieki zdrowotnej” obejmującego m.in. PKWiU 86.90 „Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej”. W klasie tej mieści się m.in. grupowanie 86.90.19.0 „Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane”, które obejmuje:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

pozostałe usługi paramedyczne w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, takie jak: akupunktura, aromaterapia, akwaterapia, bioenergoterapia, chiropraktyka, fitoterapia, hipnoterapia, hirudoterapia (leczenie pijawkami), homeopatia, klawiterapia, terapia biorezonansowa itp.,

usługi w zakresie hipoterapii, terapii mowy, gdzie indziej niesklasyfikowane,

usługi związane z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia świadczone przez higienistki-szkolne, dietetyków, ortoptystów, instruktorów higieny i pozostałych specjalistów promocji zdrowia,

pomocnicze usługi dentystyczne świadczone przez higienistki i asystentki dentystyczne,

usługi w dziedzinie optometrii.

To właśnie ten symbol należy stosować w odniesieniu do będącej przedmiotem analizy usługi modelowania ust, a co za tym idzie, należy opodatkować ją podstawową stawką VAT w wysokości 23%.