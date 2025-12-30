Jakie będą skutki prawne „otrzymania” faktury ustrukturyzowanej wystawionej w KSeF na podstawie art. 106gb ust. 1 ustawy o VAT?

Niektórzy podatnicy dostali wreszcie ostrzeżenia od swoich dostawców, że będą oni od początku lutego 2026 r. wystawiać faktury przy użyciu KSeF. Lepiej późno niż wcale, bo na każdego dostawcę powinno przyjść otrzeźwienie a po nim blady strach o… zapłatę pieniędzy za styczniowe dostawy, które będą fakturowane w lutym w nowej formie. A jak większość odbiorców nie będzie mieć dostępu do KSeF? Pyta prof. Witold Modzelewski.

Co wynika z art. 106gb ust. 1 ustawy o VAT?

A nawet jak będą w KSeF grzebać, to co z tego? Przecież pojawienie się w owym KSeF-ie jakichś faktur nie ma rozpoczynać biegu terminu płatności. Na szkoleniach słuchacze kłócą się, czy nowe przepisy w ustawie o VAT, które wejdą w życie 1 lutego 2026 r., a przede wszystkim wielokrotnie poprawiany art. 106gb ust. 1 ustawy o VAT nałożył na odbiorców jakiekolwiek obowiązki? Chyba nie: część odbiorców (mniejszość) otrzyma wirtualne faktury, które pojawiły się w KSeF, bo muszą sobie z nich VAT odliczyć, ale nie muszą niczego płacić, bo rozpoczęcie biegu terminu płatności jest problemem cywilnoprawnym a nie podatkowym. W żadnej umowie ani bezpośrednio ani pośrednio nie ustalono, że moment nadania przez KSeF numeru tej faktury rodzi jakiekolwiek skutki kontraktowe. Przecież to jakiś totalny absurd: mój dostawca wyśle do KSeF jakiś dokument wtedy kiedy mu przyjdzie to do głowy, KAS (to on administruje KSeF) nada tej fakturze numer w piątek po południu, a ja już jestem dłużnikiem? A jak ów dostawca dopisze mi do faktury przysłowiowy rower na milion złotych, mam za niego zapłacić w ciągu 14 dni, a po upływie tego terminu mam jeszcze zapłacić odsetki? Jaka odpowiedź pada na szkoleniach? Do najoględniejszych należy zaliczyć: „spadajcie na drzewo”. Zapewne ów pomysł na „otrzymanie” faktury przy użyciu KSeF przejdzie do historii absurdów podatkowych. Ciekawe, kto te bzdury wymyślił?

Jaki sposób „udostępnienia” faktury wystawionej w KSeF?

Przypomnę, że większość odbiorców nie otrzyma faktur poprzez KSeF i trzeba będzie z nimi „uzgodnić” sposób ich „udostępnienia” (art. 106gb ust. 4 tej ustawy). Na każdym spotkaniu z podatnikami i księgowymi słuchacze z tej grupy zadają pytanie, czy ktoś z dostawców zaproponował im jakąś postać owego „udostępnienia”? Potem zapada cisza i pada odpowiedź: dopóki nie zaakceptuję dogodnego dla mnie sposobu owego „udostępnienia”, niczego nie będę płacić, a faktura VAT przecież nie jest mi do czegokolwiek potrzebna, bo nie odliczam VAT. Przypomnę, że podatnicy zwolnieni z VAT, podmioty zagraniczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące podatnikami „otrzymają” faktury VAT dopiero wtedy, gdy ktoś z nimi uzgodni sposób ich udostępnienia. A tu do tanga trzeba dwojga: dostawca musi wystawiać faktury do KSeF, których nikt poza organami władzy nie będzie oglądać. Nie ma faktury, niczego nie płacę.

Apel do rządu: KSeF pogrąży was politycznie

Nikt nie zdoła w ciągu miesiąca uzgodnić sposobu „udostępnienia” tych faktur z kilkoma milionami podmiotów. Dlatego też jeszcze raz apeluję do władzy: KSeF POGRĄŻY WAS POLITYCZNIE. Jest to operacja (super) niepopularna, fatalnie przygotowana (a faktycznie nieprzygotowana) a przede wszystkim zbędna i wyjątkowo wręcz niemądra. Wszyscy dobrze wiedzą, że jest ona wymyślona przez PiS jako ostatni duży akord POLSKIEGO ŁADU. Przypomnę ów zbiór radosnych pomysłów podatkowych (np. płacenie podatku dochodowego od wydatków a nie dochodów) wszedł w życie w 2022 r. i był najważniejszą przyczyną klęski wyborczej ówczesnej większości w 2023 r. Chciano ową klęskę „przykryć” propagandą wojenną, co się w sumie nie udało. Po cichu jednak „dzieło Polskiego Ładu” było dalej kontynuowane, bo przecież pomysł by zdewastować system fakturowania i wprowadzić pełną inwigilację wszystkich operacji gospodarczych zainicjowano jeszcze w części rządów poprzedniej większości. W 2023 r. postanowiono tylko narzucić wszystkim podatnikom VAT obowiązek wysyłania faktur do KSeF, bo dobrowolnie nie było chętnych. W tym czasie do Sejmu trafiły również do pomysłu likwidacji…. kontroli podatkowych co byłoby już całkowitą kapitulacją przed oszustami podatkowymi (z tego nonsensu pod wpływem krytyki po cichu wycofano się).

KSeF jako część Polskiego Ładu

Tak więc KSeF jest częścią „pisowskiego” Polskiego Ładu, który generalnie realizuje również liberalno-ludowo-lewicowa koalicja, zresztą na własną zgubę. Jej klęska nie przysporzy jednak wyborców ich głównemu wrogowi politycznemu. Prawdopodobnie zyska na tym ostatnia już prawicowa opozycja, czyli obie Konfederacje, a zwłaszcza ta, którą chce się zdelegalizować. Muszą się więc spieszyć, bo KSeF przyczyni się do ich zwycięstwa.



Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o.

