REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Faktura » Jakie będą skutki prawne „otrzymania” faktury ustrukturyzowanej wystawionej w KSeF na podstawie art. 106gb ust. 1 ustawy o VAT?

Jakie będą skutki prawne „otrzymania” faktury ustrukturyzowanej wystawionej w KSeF na podstawie art. 106gb ust. 1 ustawy o VAT?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 grudnia 2025, 11:00
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
VAT, podatek od towarów i usług
Jakie będą skutki prawne „otrzymania” faktury ustrukturyzowanej wystawionej w KSeF?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Niektórzy podatnicy dostali wreszcie ostrzeżenia od swoich dostawców, że będą oni od początku lutego 2026 r. wystawiać faktury przy użyciu KSeF. Lepiej późno niż wcale, bo na każdego dostawcę powinno przyjść otrzeźwienie a po nim blady strach o… zapłatę pieniędzy za styczniowe dostawy, które będą fakturowane w lutym w nowej formie. A jak większość odbiorców nie będzie mieć dostępu do KSeF? Pyta prof. Witold Modzelewski.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Co wynika z art. 106gb ust. 1 ustawy o VAT?

A nawet jak będą w KSeF grzebać, to co z tego? Przecież pojawienie się w owym KSeF-ie jakichś faktur nie ma rozpoczynać biegu terminu płatności. Na szkoleniach słuchacze kłócą się, czy nowe przepisy w ustawie o VAT, które wejdą w życie 1 lutego 2026 r., a przede wszystkim wielokrotnie poprawiany art. 106gb ust. 1 ustawy o VAT nałożył na odbiorców jakiekolwiek obowiązki? Chyba nie: część odbiorców (mniejszość) otrzyma wirtualne faktury, które pojawiły się w KSeF, bo muszą sobie z nich VAT odliczyć, ale nie muszą niczego płacić, bo rozpoczęcie biegu terminu płatności jest problemem cywilnoprawnym a nie podatkowym. W żadnej umowie ani bezpośrednio ani pośrednio nie ustalono, że moment nadania przez KSeF numeru tej faktury rodzi jakiekolwiek skutki kontraktowe. Przecież to jakiś totalny absurd: mój dostawca wyśle do KSeF jakiś dokument wtedy kiedy mu przyjdzie to do głowy, KAS (to on administruje KSeF) nada tej fakturze numer w piątek po południu, a ja już jestem dłużnikiem? A jak ów dostawca dopisze mi do faktury przysłowiowy rower na milion złotych, mam za niego zapłacić w ciągu 14 dni, a po upływie tego terminu mam jeszcze zapłacić odsetki? Jaka odpowiedź pada na szkoleniach? Do najoględniejszych należy zaliczyć: „spadajcie na drzewo”. Zapewne ów pomysł na „otrzymanie” faktury przy użyciu KSeF przejdzie do historii absurdów podatkowych. Ciekawe, kto te bzdury wymyślił?

Jaki sposób „udostępnienia” faktury wystawionej w KSeF?

Przypomnę, że większość odbiorców nie otrzyma faktur poprzez KSeF i trzeba będzie z nimi „uzgodnić” sposób ich „udostępnienia” (art. 106gb ust. 4 tej ustawy). Na każdym spotkaniu z podatnikami i księgowymi słuchacze z tej grupy zadają pytanie, czy ktoś z dostawców zaproponował im jakąś postać owego „udostępnienia”? Potem zapada cisza i pada odpowiedź: dopóki nie zaakceptuję dogodnego dla mnie sposobu owego „udostępnienia”, niczego nie będę płacić, a faktura VAT przecież nie jest mi do czegokolwiek potrzebna, bo nie odliczam VAT. Przypomnę, że podatnicy zwolnieni z VAT, podmioty zagraniczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące podatnikami „otrzymają” faktury VAT dopiero wtedy, gdy ktoś z nimi uzgodni sposób ich udostępnienia. A tu do tanga trzeba dwojga: dostawca musi wystawiać faktury do KSeF, których nikt poza organami władzy nie będzie oglądać. Nie ma faktury, niczego nie płacę.

Apel do rządu: KSeF pogrąży was politycznie

Nikt nie zdoła w ciągu miesiąca uzgodnić sposobu „udostępnienia” tych faktur z kilkoma milionami podmiotów. Dlatego też jeszcze raz apeluję do władzy: KSeF POGRĄŻY WAS POLITYCZNIE. Jest to operacja (super) niepopularna, fatalnie przygotowana (a faktycznie nieprzygotowana) a przede wszystkim zbędna i wyjątkowo wręcz niemądra. Wszyscy dobrze wiedzą, że jest ona wymyślona przez PiS jako ostatni duży akord POLSKIEGO ŁADU. Przypomnę ów zbiór radosnych pomysłów podatkowych (np. płacenie podatku dochodowego od wydatków a nie dochodów) wszedł w życie w 2022 r. i był najważniejszą przyczyną klęski wyborczej ówczesnej większości w 2023 r. Chciano ową klęskę „przykryć” propagandą wojenną, co się w sumie nie udało. Po cichu jednak „dzieło Polskiego Ładu” było dalej kontynuowane, bo przecież pomysł by zdewastować system fakturowania i wprowadzić pełną inwigilację wszystkich operacji gospodarczych zainicjowano jeszcze w części rządów poprzedniej większości. W 2023 r. postanowiono tylko narzucić wszystkim podatnikom VAT obowiązek wysyłania faktur do KSeF, bo dobrowolnie nie było chętnych. W tym czasie do Sejmu trafiły również do pomysłu likwidacji…. kontroli podatkowych co byłoby już całkowitą kapitulacją przed oszustami podatkowymi (z tego nonsensu pod wpływem krytyki po cichu wycofano się).

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

KSeF jako część Polskiego Ładu

Tak więc KSeF jest częścią „pisowskiego” Polskiego Ładu, który generalnie realizuje również liberalno-ludowo-lewicowa koalicja, zresztą na własną zgubę. Jej klęska nie przysporzy jednak wyborców ich głównemu wrogowi politycznemu. Prawdopodobnie zyska na tym ostatnia już prawicowa opozycja, czyli obie Konfederacje, a zwłaszcza ta, którą chce się zdelegalizować. Muszą się więc spieszyć, bo KSeF przyczyni się do ich zwycięstwa.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Ulga dla rodzin 4+ (PIT-0): nawet 171 tys. zł przychodów rodziców wolnych od podatku. Jak przedsiębiorcy i rodzice rozliczają zwolnienie podatkowe?
29 gru 2025

Od 1 stycznia 2022 r., wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu, rodziny wychowujące co najmniej czwórkę dzieci zyskały istotne wsparcie podatkowe w postaci zwolnienia znanego jako „ulga dla rodzin 4+" lub PIT-0. To rozwiązanie miało na celu odciążenie finansowe wielodzietnych rodzin, oferując zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dla przychodów do wysokości 85 528 zł rocznie na jednego rodzica czy opiekuna. Choć od wprowadzenia ulgi minęło już kilka lat, w praktyce nadal pojawiają się pytania dotyczące jej stosowania – szczególnie w sytuacjach nietypowych, takich jak rodziny patchworkowe, rozwody, urodzenie czwartego dziecka w trakcie roku czy wybór źródła dochodów objętych ulgą. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na najczęstsze wątpliwości, opierając się na interpretacjach indywidualnych organów podatkowych i oficjalnych stanowiskach Ministerstwa Finansów.
Usługi kadrowe to doradztwo związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dyrektor KIS wskazał, jaką stawkę podatku trzeba zastosować
30 gru 2025

Czy usługi kadrowe są usługami doradztwa? Dokonanie prawidłowej klasyfikacji prowadzonej działalności nie zawsze jest łatwe. W wielu przypadkach jej charakter sprawia, że w praktyce można zaliczyć je do różnych symboli statystycznych. Jak postępować w takich przypadkach?
Jakie będą skutki prawne „otrzymania” faktury ustrukturyzowanej wystawionej w KSeF?
29 gru 2025

Niektórzy podatnicy dostali wreszcie ostrzeżenia od swoich dostawców, że będą oni od początku lutego 2026 r. wystawiać faktury przy użyciu KSeF. Lepiej późno niż wcale, bo na każdego dostawcę powinno przyjść otrzeźwienie a po nim blady strach o… zapłatę pieniędzy za styczniowe dostawy, które będą fakturowane w lutym w nowej formie. A jak większość odbiorców nie będzie mieć dostępu do KSeF? Pyta prof. Witold Modzelewski.
Wydatki na makijaż i fryzjera nie są ponoszone w celu uzyskania przychodów, a wygląd świadczy o kulturze, stwierdził Dyrektor KIS
30 gru 2025

Czy wydatki ponoszone na makijaż i stylizację paznokci mają charakter osobisty, czy służą uzyskaniu przychodu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który wydał interpretację dotyczącą tej problematyki, nie miał co do tego wątpliwości.

REKLAMA

IKZE 2025/2026 – jak prawidłowo rozliczyć ulgę podatkową? Limity i korzyści z odliczenia. Wypłata z IKZE, emeryci, spadkobiercy, osoby samotnie wychowujące dzieci. Najnowsze interpretacje skarbówki
29 gru 2025

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to jeden z najskuteczniejszych instrumentów optymalizacji podatkowej dostępnych dla polskich podatników. Mimo że instytucja ta funkcjonuje w polskim systemie prawnym od lat, wciąż budzi wiele wątpliwości związanych z prawidłowym rozliczeniem ulgi podatkowej. W tym artykule wyjaśniam najważniejsze kwestie dotyczące IKZE na podstawie najnowszych interpretacji indywidualnych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
eZUS 2026: konto płatnika w nowej wersji. Co się zmieni?
29 gru 2025

PUE ZUS zmienia się w eZUS. ZUS informuje, że już w drugiej połowie stycznia 2026 r. z nowej wersji popularnego e-urzędu ZUS skorzystają przedsiębiorcy – płatnicy składek. Interfejs będzie przejrzysty i przyjazny użytkownikowi.
Wydatki na rehabilitację, fryzjera i kosmetyczkę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dla kogo Dyrektor KIS jest tak łaskawy?
29 gru 2025

Choć możliwość zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jest oparta na tych samych przepisach, to nie w każdym przypadku jest ona taka sama. Kluczowe są związek przyczynowo-skutkowy i dowody.
Podatki 2026: zmiany w systemie ROP, stawkach akcyzy i nowe regulacje klimatyczne
30 gru 2025

Rok 2026 może przynieść bezprecedensową kumulację obciążeń fiskalnych dla Polaków. Eksperci ostrzegają przed nowymi parapodatkami związanymi z gospodarką odpadami, drastycznymi podwyżkami akcyzy oraz unijnymi opłatami klimatycznymi, które przełożą się na wyższe ceny papierosów, energii, sprzętu AGD i samochodów. Część kosztów narzucanych przez Brukselę finalnie zapłacą konsumenci.

REKLAMA

Czy można skorzystać z ulgi na dziecko, gdy pełnoletni syn otrzymuje żołd? Roczne rozliczenie podatkowe może być skomplikowane
27 gru 2025

Czy fakt, że syn pobrał żołd, sprawia, że jego rodzice nie mogą skorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi prorodzinnej, tzw. ulgi na dziecko? W takiej sprawie wydał interpretację indywidualną Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Warto znać to rozstrzygnięcie przed złożeniem zeznania podatkowego.
KSeF - jedna z największych zmian dla przedsiębiorców od lat. Kto, kiedy i na jakich zasadach? [Gość Infor.pl]
26 gru 2025

Krajowy System e-Faktur to bez wątpienia jedna z największych zmian, z jakimi przedsiębiorcy mierzyli się od wielu lat. Choć KSeF nie jest nowym podatkiem, jego wpływ na codzienne funkcjonowanie firm będzie porównywalny z dużymi reformami podatkowymi. To zmiana administracyjna, ale dotykająca samego serca biznesu – wystawiania i odbierania faktur.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA