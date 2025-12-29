eZUS 2026: konto płatnika w nowej wersji. Co się zmieni?

PUE ZUS zmienia się w eZUS. ZUS informuje, że już w drugiej połowie stycznia 2026 r. z nowej wersji popularnego e-urzędu ZUS skorzystają przedsiębiorcy – płatnicy składek. Interfejs będzie przejrzysty i przyjazny użytkownikowi.

Nowa wersja konta płatnika w eZUS. Co się zmieni?

W eZUS przedsiębiorcy będą mieli szybki dostęp do najważniejszych informacji o saldzie rozliczeń z ZUS, zwolnieniach lekarskich swoich pracowników czy do wiadomości z ZUS. Z okna startowego przejdą do swoich spraw w ZUS czy do katalogu usług. Nowy widok zastąpi kilka dotychczasowych oddzielnych zakładek. Będzie też można najbardziej potrzebne informacje poukładać według własnego uznania.



Przedsiębiorcy będą korzystać z kreatorów, dzięki którym w kilku krokach zbiorą wymagane dane i otrzymają gotowe wnioski do podpisania i wysłania .

REKLAMA

REKLAMA

Obsługa wiadomości z ZUS-u i do ZUS

Prościej będzie też z obsługą wiadomości z ZUS-u i do ZUS. Wymiana korespondencji w tej samej sprawie będzie połączona w jeden wątek – podobnie jak w programach do obsługi maili. Dodatkowo dotychczasowa skrzynka odbiorcza zostanie podzielona na trzy sekcje: powiadomienia, korespondencję z ZUS oraz komunikaty.

Ważne Wdrożenie portalu eZUS w części dla płatników składek jest planowane na drugą połowę stycznia 2026 r.

Aplikacja mobilna

Po wprowadzeniu zmian w portalu ZUS planuje udostępnić aplikację mobilną dla płatników. Będzie to dodatkowe narzędzie ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do ich danych i spraw w ZUS.