Strona główna » Księgowość » Wiadomości » PIT-11, PIT-8C tylko na wniosek. Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w przekazywaniu informacji podatkowych

PIT-11, PIT-8C tylko na wniosek. Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w przekazywaniu informacji podatkowych

24 grudnia 2025, 05:47
Paweł Huczko
Paweł Huczko
podatki, Ministerstwo Finansów
PIT-11 od pracodawcy tylko na wniosek pracownika. Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w informacjach podatkowych

W dniu 22 grudnia 2025 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowane zostały założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PIT). Ministerstwo Finansów przygotowuje przepisy, których celem ma być zniesienie obowiązku przekazywania z mocy prawa w każdym przypadku imiennych informacji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R i IFT- 2R wszystkim podatnikom. Podatnik będzie miał prawo uzyskania tych imiennych informacji, co do zasady, na wniosek złożony płatnikowi lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do ich sporządzenia. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r. i będą miały zastosowanie do rozliczeń dochodów uzyskanych począwszy od 1 stycznia 2026 r.

Informacje podatkowe podatnik dostaje obowiązkowo. Tak jest obecnie

Aktualnie obowiązujące przepisy:
- ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 163, z późn. zm.), dalej „ustawa PIT”.
- ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 278, z późn. zm.), dalej „ustawa CIT”.
stanowią, że istnieje obowiązek przekazywania podatnikom imiennych informacji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R i IFT-2R.

PIT-11, to informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. PIT-11 to podstawowe źródło wiedzy danych niezbędnych do sporządzenia zeznania rocznego. Aktualnie obowiązuje wersja 29 tego formularza: PIT-11(29). Deklarację PIT-11 płatnicy, czyli pracodawcy i zleceniodawcy, przekazują (po zakończeniu roku podatkowego):
- swoim pracownikom i zleceniobiorcom, którym wypłacają wynagrodzenie (do końca lutego następnego roku),
- do odpowiedniego organu podatkowego (do 31 stycznia następnego roku).

W tych samych terminach płatnicy muszą przesłać podatnikom informację PIT-8C (w przypadku dochodów uzyskanych z giełdy /z odpłatnego zbycia akcji, dywidend/ i ze sprzedaży walut wirtualnych). Aktualnie obowiązuje wersja 13 tego formularza: PIT-8C(13).

IFT-1R to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania. Aktualnie obowiązuje wersja 17 tego formularza: IFT-1R(17). Chodzi tu o dochody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy bądź wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–17 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1–11 oraz 11b–13 ustawy o PIT (np. z działalności wykonywanej osobiście, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń, z odsetek od pożyczek, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową). Dokument ten płatnicy przekazują do urzędu skarbowego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

IFT-2R - tę informację sporządzają osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności na rzecz podatników CIT nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium RP.

Informacje PIT-11, PIT-8C, IFT-1R dla urzędu skarbowego płatnik sporządza i wysyła wyłącznie elektronicznie.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w usłudze Twój e-PIT podatnicy PIT mają już dostęp do dotyczących go dokumentów, takich jak PIT-11, PIT-8C i IFT-1R. Dokumenty te są bowiem przekazywane przez płatników i inne podmioty urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej – co do zasady – w terminie: do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (w odniesieniu do informacji PIT-11 i PIT-8C) oraz do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (w odniesieniu do informacji IFT-1R) [3] .

Podatnik może zalogować się do usługi Twój e-PIT na kilka sposobów, np. przy wykorzystaniu aplikacji mObywatel, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej, e-dowodu oraz danych podatkowych (danych z ubiegłorocznego rozliczenia, jak i zawartych w aktualnych imiennych informacjach). Po zalogowaniu się do usługi Twój e-PIT podatnik ma dostęp do dotyczących go dokumentów, takich jak PIT-11, PIT-8C i IFT-1R. Dlatego też - zdaniem Ministerstwa Finansów - utrzymywanie obowiązku przekazywania również podatnikom imiennych informacji generuje niepotrzebne koszty i obciążenia administracyjne po stronie podmiotów sporządzających te dokumenty.

Natomiast co do zmiany w zakresie informacji IFT-2R, Ministerstwo Finansów wskazuje, że zmiana ta odpowiada na postulaty zgłaszane m.in. przez podatników wskazujących na bezprzedmiotowość uzyskiwania takiej informacji bez uprzedniego wniosku. Z tego względu zdecydowano o usunięciu tego obowiązku, pomimo braku dostępu do informacji IFT-2R w ramach wyżej wskazanych systemów informatycznych.

Te informacje podatkowe będą dostępne wyłącznie na wniosek

Omawiana nowelizacja zlikwiduje obowiązek przekazywania z mocy prawa w każdym przypadku imiennych informacji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R i IFT- 2R wszystkim podatnikom. W zamian wprowadzone zostanie uprawnienie podatnika do uzyskania imiennych informacji, co do zasady, na wniosek złożony płatnikowi lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do ich sporządzenia.
Podatnik nie będzie musiał uzasadniać tego wniosku. W takim przypadku dostarczenie podatnikowi danej informacji podatkowej będzie mogło się dokonać w sposób funkcjonujący w kulturze danej organizacji lub uzgodniony z podatnikiem (np. papierowo, elektronicznie).

Kiedy zmiany wejdą w życie

Opisane wyżej zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r. i będą miały zastosowanie do rozliczeń dochodów uzyskanych począwszy od 2026 r.

Źródło: INFOR
Księgowość
