Do Sejmu RP napływają kolejne interpelacje poselskie alarmujące o poważnych słabościach Krajowego Systemu e-Faktur. Politycy i eksperci wyraźnie ostrzegają, że uruchomienie KSeF w obecnym kształcie i w planowanym terminie może sparaliżować rozliczenia wielu firm i narazić podatników na realne sankcje. Zarzuty dotyczą m.in. fundamentalnych elementów systemu i przygotowania przedsiębiorców do nowych obowiązków.

KSeF 2.0 pod lupą posłów RP. Istnieją poważne rozbieżności między ustawą a działaniem systemu

Do Sejmu RP wpłynęło już kilka interpelacji dotyczących funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur. Ostatnia z nich, z drugiej połowy grudnia, to interpelacja poselska nr 14324. Czytamy w niej, że „po ostatniej aktualizacji systemu KSeF 2.0 oznaczonej wersją RC6.0 ujawnił się istotny rozdźwięk pomiędzy przepisami ustawy a faktycznym sposobem działania systemu Krajowego Systemu e-Faktur, w szczególności w zakresie określenia daty odbioru faktury przez jej odbiorcę. Zgodnie z aktualnym funkcjonowaniem KSeF nadanie fakturze numeru KSeF oraz uzyskanie przez nią statusu poprawnego przyjęcia i zakończenia przetwarzania nie jest równoznaczne z możliwością jej udostępnienia odbiorcy. Udostępnienie to może nastąpić w terminie późniejszym, a w przypadku awarii systemu – co miało już miejsce – nawet z opóźnieniem kilkudniowym. Powyższe podważa jednoznaczność ustawowej definicji daty otrzymania faktury i rodzi wątpliwości co do prawidłowego ustalania skutków prawnych z nią związanych”.



Zgłaszający, którymi są Łukasz Osmalak, Kamil Wnuk, Żaneta Cwalina-Śliwowska, Sławomir Ćwik, Piotr Górnikiewicz, Bożenna Hołownia, Rafał Kasprzyk, Adam Luboński, Barbara Okuła, Barbara Oliwiecka, Norbert Pietrykowski, Marcin Skonieczka, Ewa Szymanowska, Wioleta Tomczak piszą także, że „kolejnym problemem są opisane w dokumentacji KSeF publikowanej przez Ministerstwo Finansów tzw. Potwierdzenia transakcji. Dokumenty te mogą być wystawiane w sytuacji, gdy faktura nie otrzymała jeszcze numeru KSeF. Opatrywane są one dwoma kodami QR: pierwszym identyfikującym fakturę (zawierającym skrót pliku XML) oraz drugim opartym na podpisie z użyciem certyfikatu offline. Już sam fakt stosowania certyfikatu offline w sytuacji, gdy faktura nie jest wystawiana w trybie offline, budzi uzasadnione wątpliwości interpretacyjne. Dodatkowy problem powstaje w przypadku odrzucenia faktury przez system KSeF z przyczyn technicznych. W takiej sytuacji jedynym przewidzianym mechanizmem jest dokonanie korekty technicznej, która – zgodnie z obowiązującymi przepisami – dotyczy wyłącznie faktur wystawianych w trybie offline. Trudno jednak uznać „Potwierdzenie transakcji” za dokument wystawiony w tym trybie. Przesłanie poprawionej wersji struktury logicznej faktury (XML) powoduje natomiast, że kod QR1 umieszczony na „Potwierdzeniu transakcji” staje się bezprzedmiotowy i nieodzwierciedlający faktycznego stanu dokumentu”.

”Zgłaszanym przez użytkowników problemem jest również sposób weryfikacji kodów QR2 stosowanych zarówno na „Potwierdzeniach transakcji”, jak i na fakturach offline. Weryfikacja ta obejmuje m.in. sprawdzenie ważności certyfikatu, jednak dokonywana jest według stanu na moment weryfikacji, a nie na moment wystawienia faktury lub potwierdzenia. W konsekwencji, po wygaśnięciu lub unieważnieniu certyfikatu, system komunikuje błąd, mimo że w chwili wystawienia dokumentu certyfikat był ważny i poprawny. Taki mechanizm wprowadza w błąd co do faktycznej poprawności dokumentu. Z powyższym wiąże się kolejna kwestia – brak możliwości wskazania daty początkowej, od której certyfikat należy uznać za skompromitowany, odpowiadającej momentowi stwierdzenia kompromitacji klucza i jego nieuprawnionego wykorzystania. W obecnym stanie wszystkie dokumenty opatrzone kodem QR2 są traktowane jako poprawne aż do momentu formalnego unieważnienia certyfikatu w systemie, niezależnie od faktycznej daty wystąpienia incydentu bezpieczeństwa” - czytamy w interpelacji.



Podkreśla się też, że ”poważne obawy budzą również obowiązujące limity wywołań API w zakresie kluczowych funkcji bezpieczeństwa, w szczególności dotyczących unieważniania certyfikatów (np. w przypadku ich kradzieży) oraz unieważniania uwierzytelnionych sesji. W sytuacji stwierdzenia nieautoryzowanego dostępu do systemu limity te mogą uniemożliwić natychmiastowe odcięcie dostępu, co w praktyce pozwala osobom nieuprawnionym na dalsze działania w systemie”.

W związku autorzy interpelacji zwrócili się do ministra finansów i gospodarki z następującymi pytaniami:

„1. Czy Ministerstwo Finansów planuje doprecyzowanie przepisów ustawy poprzez jednoznaczne określenie daty otrzymania faktury jako daty faktycznej możliwości jej pobrania przez odbiorcę, czy też zmianę sposobu działania systemu KSeF w celu dostosowania go do obecnych zapisów ustawowych?

2. Czy planowane są zmiany w zakresie korekt technicznych umożliwiające ich stosowanie wobec faktur wystawianych online w kontekście wykorzystania „Potwierdzeń transakcji”, bądź inne rozwiązania eliminujące problem odrzucenia faktury przez KSeF po wydaniu takiego potwierdzenia?

3. Czy przewiduje się modyfikację zasad weryfikacji kodów QR2 w taki sposób, aby wynik weryfikacji nie wprowadzał w błąd co do poprawności dokumentu, który w momencie wystawienia był podpisany ważnym certyfikatem?

4. Czy planowane jest wprowadzenie możliwości wskazywania daty początkowej kompromitacji certyfikatu, tak aby dokumenty wystawione po tej dacie były jednoznacznie uznawane za niewłaściwe?

5. Czy Ministerstwo Finansów rozważa zniesienie lub modyfikację limitów wywołań krytycznych funkcji API związanych z reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa, w celu skutecznego minimalizowania skutków nieautoryzowanego dostępu do systemu KSeF?

6. Czy w przypadku konieczności zmian legislacyjnych lub istotnych modyfikacji funkcjonowania systemu KSeF przewidywane jest przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z KSeF?”

Rosnące niezadowolenie przedsiębiorców z sektora MŚP i sygnały o narastających obawach dotyczących stabilności KSeF

Kolejny głos z polskiego parlamentu to interpelacja nr 13534 złożona przez posła Bartłomieja Pejo. Zawiera ona szereg pytań, obaw oraz wniosków kierowanych do Ministra Finansów i Gospodarki, domagając się wstrzymania obowiązku korzystania z KSeF. W świetle rosnącej presji środowisk gospodarczych temat nabiera szczególnej wagi.



Coraz częściej pojawiają się głosy przedstawicieli branży, którzy podkreślają, że wdrożenie systemu KSeF w obecnej postaci może okazać się nie tylko kosztowne, lecz także niebezpieczne dla ciągłości działania tysięcy firm. Właśnie tę perspektywę poruszył w swoim wpisie na platformie „X” poseł Bartłomiej Pejo, informując o złożeniu interpelacji: „📄 Złożyłem interpelację w sprawie wstrzymania obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)”.

Zwrócił on uwagę na gwałtownie narastające sygnały ostrzegawcze docierające od przedsiębiorców: „W ostatnich tygodniach coraz więcej przedsiębiorców z sektora MŚP alarmuje, że system KSeF jest niedopracowany, pełen błędów i może doprowadzić do paraliżu gospodarki”.



Apele te nie są jednostkowe – podobne opinie pojawiają się podczas licznych spotkań konsultacyjnych oraz debat branżowych. Firmy wskazują na brak kompleksowych testów, problemy z integracją z oprogramowaniem i duży poziom nieprzewidywalności technicznej systemu. Z punktu widzenia przedsiębiorców oznacza to realne ryzyko zaburzenia procesów księgowych i rozliczeniowych.

KSeF jest niestabilny i nieprzetestowany. Stanowisko przedstawicieli biznesu wyrażone podczas prac Parlamentarnego Zespołu ds. Wsparcia i Rozwoju MŚP kierowanego przez posła

Istotny fragment relacji posła Pejo dotyczy prac Parlamentarnego Zespołu ds. Wsparcia i Rozwoju MŚP, w którym uczestniczyli przedsiębiorcy prezentujący stanowisko wobec KSeF. W ich ocenie obowiązkowy system podatkowy przygotowano w sposób niezgodny z realnymi potrzebami biznesu. Jak wskazuje poseł, podczas posiedzenia wyraźnie podkreślano trzy podstawowe kwestie:



„⚠️ KSeF w obecnej formie nie ma społecznej akceptacji

💻 System jest niestabilny i nieprzetestowany

💸 Dla mikroprzedsiębiorców oznacza to dodatkowe koszty, biurokrację i ryzyko utraty płynności”.

Słowa te pokazują, jak szeroki zakres obaw towarzyszy wdrażaniu KSeF. Przedsiębiorcy jednoznacznie wskazali, że system wymaga dalszego dopracowania – tak technicznego, jak i organizacyjnego. Obawiają się również, że wprowadzenie obowiązku będzie oznaczało konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków na integrację, obsługę techniczną oraz szkolenia pracowników. Dla najmniejszych firm, które często funkcjonują na granicy płynności finansowej, nawet niewielkie zakłócenia mogą mieć poważne konsekwencje.

Długotrwałe problemy związane z pracami nad KSeF oraz historyczne opóźnienia, awarie i błędy potwierdzone w raporcie NIK

W kolejnym fragmencie poseł Bartłomiej Pejo odnosi się do historii wdrażania KSeF, która jego zdaniem jest przepełniona trudnościami. Podkreśla on, że problemy towarzyszą projektowi od samego początku, co budzi wątpliwości, czy system jest gotowy do obowiązkowego zastosowania: „Historia wdrażania KSeF to seria opóźnień, awarii i błędów, co potwierdza raport NIK. Nie można w imię cyfryzacji narzucać rozwiązania, które zagraża tysiącom polskich firm”.

Dyskusja o KSeF od dawna wskazuje na konieczność stabilności i niezawodności systemu, szczególnie że dotyczy on kluczowych procesów finansowych przedsiębiorstw. Wdrożenie systemu obciążonego powtarzającymi się awariami mogłoby sparaliżować obieg dokumentów i uniemożliwić prawidłowe rozliczenia podatkowe. Poseł zwraca uwagę, że ta kwestia nie była dotąd właściwie zaadresowana.

Brak odpowiednich testów oraz brak zaangażowania instytucji bezpieczeństwa państwa jako źródło kolejnych obaw o ochronę danych

Kolejny problem wskazany przez Pejo odnosi się do bezpieczeństwa danych – aspektu szczególnie ważnego w kontekście systemu gromadzącego ogromne ilości wrażliwych informacji o przedsiębiorcach. Poseł wskazuje, że KSeF nie przeszedł weryfikacji przez najważniejsze instytucje odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo: „Co więcej, system nie został sprawdzony przez Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, Policję ani NASK, co rodzi poważne pytania o bezpieczeństwo danych przedsiębiorców 🔒”.

Kwestia ta wielokrotnie pojawiała się w debacie publicznej – firmy obawiają się, że wprowadzenie systemu bez właściwych testów bezpieczeństwa naraża je na ryzyko cyberataków, wycieków danych lub nieautoryzowanego dostępu. W dobie rosnącej liczby incydentów cybernetycznych brak takiej weryfikacji budzi poważne wątpliwości co do odpowiedzialności i przygotowania systemu.

Pytania postawione Ministrowi Finansów i Gospodarki, dotyczące ryzyka wdrożenia KSeF oraz możliwości czasowego wstrzymania obowiązku korzystania z systemu

Poseł podkreślił, że w interpelacji skierowanej do Ministra Finansów i Gospodarki Andrzeja Domańskiego zawarł konkretne pytania dotyczące zarówno bieżącej oceny sytuacji, jak i planów związanych z przyszłością KSeF:



„🔷 Czy rząd zdaje sobie sprawę z ryzyka wdrożenia KSeF w obecnej formie?

🔷 Czy planuje wstrzymanie obowiązku i utrzymanie systemu jako dobrowolnego do czasu jego dopracowania?

🔷 Czy zamierza realnie wesprzeć sektor MŚP w procesie cyfryzacji, zamiast przerzucać na niego wszystkie koszty?”

Są to pytania, które od dawna pojawiają się w środowiskach biznesowych, a teraz po raz kolejny trafiają na forum parlamentarne. Przedsiębiorcy oczekują, że rząd weźmie pod uwagę ich realne problemy i zagwarantuje, że proces cyfryzacji nie będzie odbywany kosztem bezpieczeństwa i stabilności działalności gospodarczej.

Podkreślenie konieczności rozsądnego podejścia do cyfryzacji oraz apel o zawieszenie obowiązkowego wdrożenia KSeF do czasu pełnego rozwiązania problemów technicznych

Pejo nie neguje sensu cyfryzacji administracji i systemów podatkowych, ale wskazuje, że proces ten powinien być przeprowadzony odpowiedzialnie: „Cyfryzacja? Tak, ale rozsądnie i bezpiecznie”. Następnie apeluje wprost do Ministerstwa Finansów: „💬 Apeluję do Ministerstwa Finansów o zatrzymanie obowiązkowego wdrożenia KSeF do czasu pełnego rozwiązania problemów technicznych i przeprowadzenia niezależnego audytu bezpieczeństwa”.

To wyraźne wezwanie do zatrzymania procesu do momentu, aż wszystkie kluczowe braki zostaną wyeliminowane, a system będzie odpowiednio zweryfikowany i zaakceptowany przez środowisko biznesowe. Podkreśla również, że dobro gospodarki wymaga stabilnych rozwiązań: „🇵🇱 Polska gospodarka potrzebuje mądrych i stabilnych rozwiązań, a nie cyfrowego chaosu”.

Kolejny sygnał narastających wątpliwości wobec KSeF - interpelacja dotycząca rozbieżności między dokumentacją systemu a przepisami prawa podatkowego

Na tym jednak nie kończy się seria parlamentarnych interwencji związanych z Krajowym Systemem e-Faktur. Tego samego dnia do Sejmu wpłynęła również interpelacja nr 13544, złożona przez posła Janusza Kowalskiego. Dokument ten koncentruje się na innym, lecz równie ważnym problemie – rozbieżnościach interpretacyjnych pomiędzy treścią „Podręcznika KSeF 2.0” a obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Takie niezgodności mogą prowadzić do licznych komplikacji operacyjnych oraz potencjalnych sporów między przedsiębiorcami a organami podatkowymi, co w okresie przygotowań do wdrożenia systemu budzi szczególne zaniepokojenie. Dane formalne przedstawione w zgłoszeniu wskazują jasno, czego dotyczy kolejna interwencja i do kogo została skierowana: „Interpelacja nr 13544 w sprawie rozbieżności interpretacyjnych i niezgodności pomiędzy treścią "Podręcznika KSeF 2.0" a obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Zgłaszający: Janusz Kowalski. Adresat: minister finansów i gospodarki. Data wpływu: 12-11-2025”.

Fakt, że w jednym dniu do Ministerstwa Finansów trafiły dwie interpelacje dotyczące KSeF, pokazuje, że problem nie jest incydentalny ani marginalny. Przeciwnie – świadczy o narastającej presji politycznej i gospodarczej, a także o coraz większej liczbie wątpliwości zgłaszanych nie tylko przez przedsiębiorców, lecz również przez posłów, którzy odbierają sygnały z rynku.

Interpelacja nr 13544 skupia się na kwestiach zgodności dokumentacji, co stanowi fundament prawidłowego funkcjonowania każdego systemu podatkowego. Jeśli podręczniki, instrukcje i oficjalne opracowania różnią się od ustawy lub rozporządzeń, powstaje chaos interpretacyjny, który obciąża przedsiębiorców i doradców podatkowych. W połączeniu z problemami opisanymi w interpelacji nr 13534 może to prowadzić do wniosku, że wdrożenie systemu wymaga nie tylko poprawek technicznych, ale również doprecyzowania i uporządkowania podstaw prawnych oraz materiałów instruktażowych. Wszystko to dodatkowo wzmacnia argumenty za tym, że KSeF – zanim stanie się obowiązkowy – musi zostać gruntownie przeanalizowany, jasno opisany, jednolicie zinterpretowany i dopracowany, aby uniknąć chaosu legislacyjnego i operacyjnego wśród polskich przedsiębiorców. Natomiast najnowsza interpelacja nr 14324 - która nie doczekał się jeszcze odpowiedzi resortu finansów - wskazuje na istotny rozdźwięk pomiędzy przepisami ustawy a faktycznym sposobem działania systemu Krajowego Systemu e-Faktur.

Podstawa prawna Interpelacja nr 13534 w sprawie wstrzymania obligatoryjnego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zgłaszający: Bartłomiej Pejo. Adresat: minister finansów i gospodarki. Data wpływu: 12-11-2025 Interpelacja nr 13544 w sprawie rozbieżności interpretacyjnych i niezgodności pomiędzy treścią "Podręcznika KSeF 2.0" a obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Zgłaszający: Janusz Kowalski. Adresat: minister finansów i gospodarki. Data wpływu: 12-11-2025 Interpelacja nr 14324 do ministra finansów i gospodarki w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Zgłaszający: Łukasz Osmalak, Kamil Wnuk, Żaneta Cwalina-Śliwowska, Sławomir Ćwik, Piotr Górnikiewicz, Bożenna Hołownia, Rafał Kasprzyk, Adam Luboński, Barbara Okuła, Barbara Oliwiecka, Norbert Pietrykowski, Marcin Skonieczka, Ewa Szymanowska, Wioleta Tomczak. Data wpływu: 19-12-2025