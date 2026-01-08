Mieli stracić prawo do 5% podatku od 1 stycznia. W ostatniej chwili coś poszło nie tak

Miała być podatkowa rewolucja od 1 stycznia 2026. Tysiące specjalistów szykowało się na koniec ulgi IP Box i 5-procentowego podatku. Tymczasem rząd nie zdążył – projekt UD116 utknął w fazie opiniowania. To jednak tylko odroczenie wyroku. Sprawdzamy, co planuje Ministerstwo Finansów i ile czasu zostało na przygotowania.

Wielka rewolucja w podatkach dla specjalistów odłożona. Ale nikt nie mówi "anulowana"

Specjaliści, zwłaszcza programiści i branża IT oraz outsourcingowa, w całej Polsce mogli odetchnąć z ulgą 1 stycznia 2026 roku. Wielkie zmiany w uldze IP Box, które miały tego dnia wywrócić do góry nogami finanse dziesiątek tysięcy specjalistów IT – nie weszły w życie. Jeszcze.

Projekt nowelizacji oznaczony numerem UD116, zapowiadający drastyczne ograniczenie dostępu do preferencyjnej 5-procentowej stawki podatku, utknął w fazie legislacyjnej. Rząd zwyczajnie nie zdążył.

Ale zanim będziesz świętować – to nie jest koniec tej historii. Prace nad projektem trwają, Ministerstwo Finansów nie wycofało się z planów, a nowe przepisy mogą wejść w życie w każdej chwili (choć tak duża zmiana raczej przesunie się na kolejny rok podatkowy). Pytanie nie brzmi już "czy", ale "kiedy".

Jak działa podatkowe eldorado, które wciąż (jeszcze) istnieje?

Ulga IP Box (Innovation Box) to przez lata był podatkowy raj dla innowatorów. Mechanizm jest prosty: jeśli tworzysz autorski kod, patentujesz wynalazki lub projektujesz wzory przemysłowe – państwo nagradza Cię stawką 5% zamiast standardowych 12%, 19% czy nawet 32% podatku.

W praktyce ulga stała się hitem wśród programistów B2B. Oszczędności? Dziesiątki tysięcy złotych rocznie. Wymagana jest szczegółowa ewidencja i wyliczanie tzw. wskaźnika nexus, ale gra jest warta świeczki. Ministerstwo Finansów ma jednak już inne zdanie. Resort uważa, że ulga – stworzona dla działów R&D zatrudniających specjalistów – zamieniła się w narzędzie optymalizacji dla freelancerów, którzy de facto nie prowadzą działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu ustawodawcy.

Ulga zdaniem rządu jest nadużywana. I właśnie dlatego powstał projekt UD116.

Trzy etaty albo żegnaj 5% podatku – co przewiduje projekt UD116?

Choć nowe przepisy jeszcze nie obowiązują, warto dokładnie wiedzieć, co szykuje Ministerstwo Finansów. Kluczowa zmiana w projekcie brzmi brutalnie prosto: aby skorzystać z IP Box, będziesz musiał zatrudniać minimum trzy osoby. I nie chodzi o fikcyjne zatrudnienie. Ustawodawca stawia twarde warunki:

pracownicy muszą być niepowiązani z podatnikiem ,

, zatrudnienie na umowę o pracę przez co najmniej 300 dni w roku,

w roku, alternatywnie: umowy cywilnoprawne, ale z wysokim wynagrodzeniem określonym w przepisach.

Co to oznacza w praktyce? Dla typowego programisty-freelancera, który samodzielnie realizuje projekty dla klientów, spełnienie tego wymogu będzie ekonomicznie absurdalne. Zatrudnienie trzech osób na pełny etat tylko po to, by zachować prawo do niższego podatku, zwyczajnie się nie opłaci. Jeśli projekt wejdzie w życie w obecnym kształcie – era 5-procentowego podatku dla "samotnych wilków" polskiego IT dobiegnie końca.

Zarabiasz ponad milion? Szykuj się na podwójny cios

Kolejny element projektu UD116 dotyczy daniny solidarnościowej. To dodatkowe 4% podatku od dochodów przekraczających milion złotych rocznie. Obecnie dochody opodatkowane w ramach IP Box nie wliczają się do podstawy tej daniny. Programista zarabiający 1,5 mln zł rocznie na IP Box nie płaci ani grosza ekstra. Projekt przewiduje likwidację tego przywileju.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, dochody z IP Box będą wliczane do podstawy daniny solidarnościowej. Nawet jeśli uda Ci się spełnić wyśrubowane wymogi zatrudnieniowe, po przekroczeniu miliona zapłacisz:

5% podatku dochodowego

podatku dochodowego plus 4% daniny solidarnościowej

daniny solidarnościowej plus składkę zdrowotną

Efektywna stawka? Ponad 9% – bez kosztów na zatrudnienie 3-ech pracowników. Dla wielu osób atrakcyjność IP Box drastycznie spadnie.

Straty i ulgi – fiskus planuje zamknąć kolejne furtki z ulgami

Ministerstwo Finansów w projekcie UD116 idzie jeszcze dalej. Planowane zmiany obejmują:

Straty z lat ubiegłych – odliczanie tylko w ramach tego samego źródła przychodów . Koniec z kreatywną kompensacją między kilkoma źródłami przychodów.

– odliczanie tylko w ramach . Koniec z kreatywną kompensacją między kilkoma źródłami przychodów. Dochody objęte daniną solidarnościową (w tym te z IP Box) – brak możliwości pomniejszania o inne ulgi podatkowe.

Przekładając na ludzki język: pole manewru dla doradców podatkowych ma się drastycznie skurczyć. Skomplikowane konstrukcje optymalizacyjne, które do tej pory pozwalały legalnie obniżać zobowiązania, mogą okazać się nieskuteczne lub wręcz ryzykowne.

Kto straci najwięcej, gdy zmiany w IP Box w końcu wejdą w życie?

Nie ma wątpliwości, w kogo wymierzony jest ten podatkowy cios: Przegrani (po wejściu zmian w życie) to na pewno:

Programiści i specjaliści IT na jednoosobowej działalności bez pracowników

i IT na jednoosobowej działalności Freelancerzy B2B współpracujący z korporacjami

B2B współpracujący z korporacjami Małe software house'y opierający się na współpracy kontraktowej

A dla kogo zmiany będą neutralne? Zobaczmy:

Startupy technologiczne zatrudniające zespoły na etat

technologiczne zatrudniające Większe software house'y z realną strukturą pracowniczą

z realną strukturą pracowniczą Firmy prowadzące udokumentowaną działalność R&D

Ale uwaga – nawet ta grupa odczuje wzrost kosztów przez włączenie dochodów do daniny solidarnościowej, w razie przekroczenia 1 miliona złotych.

Dlaczego rząd nie zdążył ze zmianą w IP Box i co to oznacza?

Były zakusy i głośno mówiło się o tym, że projekt UD116 pierwotnie wejdzie w życie już 1 stycznia 2026 roku. Tak się nie stało – prace legislacyjne przedłużyły się, a dokument wciąż znajduje się w fazie opiniowania. Nie zostały jednak odłożone na półkę. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Na krótką metę – oddech. Rozliczenie za 2025 rok (które składasz w 2026) oraz bieżąca działalność w styczniu 2026 odbywają się na starych zasadach. Ulga IP Box działa bez zmian.

Na dłuższą metę – niepewność. Ministerstwo Finansów nie wycofało się z projektu. Prace trwają, a nowe przepisy mogą wejść w życie:

w trakcie 2026 roku (np. od 1 lipca),

od 1 stycznia 2027 roku (bardziej realny scenariusz),

(bardziej realny scenariusz), w innym terminie – zależnie od tempa prac legislacyjnych.

Najgorsza opcja? Zmiany mogą wejść nawet z krótkim vacatio legis, dając przedsiębiorcom zbyt mało czasu na dostosowanie się.

Jakie opcje masz już teraz? Alternatywy do rozważenia na wypadek likwidacji IP Box

Mądry przedsiębiorca przygotowuje się zawczasu. Oto realne opcje do rozważenia już teraz ze swoim księgowym:

Ryczałt ewidencjonowany (12% lub 8,5% dla IT)

✅ Prostota rozliczeń

✅ Niższe ryzyko kontroli

❌ Brak możliwości odliczania kosztów – sprzęt, szkolenia, oprogramowanie

Podatek liniowy (19%)

✅ Przewidywalność

✅ Możliwość odliczania kosztów

❌ Ze składką zdrowotną (4,9%) efektywne obciążenie zbliża się do 24%

Przekształcenie w spółkę z o.o. + estoński CIT

✅ Zero podatku przy reinwestycji zysków

✅ Odpowiedzialność ograniczona do majątku spółki

❌ Wyższa biurokracja, koszty księgowości, ograniczona wypłata zysków

Startupy i inwestorzy oraz firmy outsourcingowe muszą mieć się na baczności: efekt domina może dopiero nadejść

Konsekwencje potencjalnych zmian wykraczają daleko poza indywidualne portfele programistów. Polski ekosystem startupowy i outsourcingowy – który przez ostatnią dekadę przeżywał rozkwit – może odczuć bolesne skutki.

Fundusze venture capital i aniołowie biznesu przy decyzjach inwestycyjnych analizują obciążenia podatkowe założycieli. Dotychczas 5% podatku dla founderów-programistów tworzących własność intelektualną stanowi argument w rozmowach z inwestorami zagranicznymi. Wielu założycieli startupów na wczesnym etapie prowadzi równolegle JDG, budując finansową poduszkę bezpieczeństwa. Jeśli ta ścieżka stanie się mniej opłacalna – może to zniechęcić potencjalnych innowatorów do podejmowania ryzyka.

Eksperci z polskich akceleratorów przedsiębiorczości ostrzegają: każda bariera wejścia na ścieżkę przedsiębiorczości oznacza mniej powstających startupów, wolniejszy rozwój innowacyjności i – paradoksalnie – mniejsze wpływy podatkowe w perspektywie długoterminowej.

Emigracja podatkowa na horyzoncie? Konkurencja nie śpi

Przez lata Polska była atrakcyjną lokalizacją dla specjalistów IT – nie tylko ze względu na koszty życia, ale właśnie dzięki rozwiązaniom podatkowym. IP Box plus elastyczny model B2B przyciągały programistów z Ukrainy, Białorusi, krajów bałtyckich, oraz dalszych zakątków (np. Indie).

Jeśli projekt UD116 wejdzie w życie – ta przewaga może wyparować. Tymczasem "konkurencja" w postaci innych państw oferuje przykładowo:

Estonia – e-residency i zerowy podatek od reinwestowanych zysków

– e-residency i zerowy podatek od reinwestowanych zysków Portugalia – programy dla cyfrowych nomadów

– programy dla cyfrowych nomadów Irlandia, Holandia, Luksemburg – podobne ulgi Innovation Box, często bez wymogów zatrudnieniowych

Rekruterzy IT już teraz ostrzegają przed potencjalną falą emigracji zarobkowej. Programiści seniorzy, architekci systemów, eksperci AI zarabiający powyżej miliona rocznie mogą uznać, że przeniesienie działalności za granicę jest po prostu bardziej opłacalne. Historia wielokrotnie pokazywała: kapitał i talenty podążają tam, gdzie warunki są najkorzystniejsze.

Co teraz? Konkretne kroki, które warto podjąć już dziś

Fakt, że rząd nie zdążył ze zmianami, to nie powód do bezczynności. Wręcz przeciwnie – to czas na przygotowania:

Korzystaj z IP Box, póki możesz – rozliczenie za 2025 rok odbywa się na starych zasadach. Upewnij się, że masz kompletną dokumentację. Przeanalizuj alternatywy – ryczałt, podatek liniowy, spółka z estońskim CIT. Policz, która opcja będzie najkorzystniejsza po likwidacji IP Box. Skonsultuj się z doradcą podatkowym – sytuacja jest dynamiczna, warto mieć plan B gotowy do wdrożenia w każdej chwili. Monitoruj prace legislacyjne – śledź losy projektu UD116. Portal Legislacja.gov.pl i branżowe media to Twoi przyjaciele. Rozważ inną strukturę biznesową – jeśli planujesz rozwój, może teraz jest moment na zatrudnienie pierwszych osób lub przekształcenie w spółkę?

Jedno jest pewne: spokój jest tymczasowy, ale nie możesz uśpić czujności. Projekt UD116 wciąż istnieje, Ministerstwo Finansów nie zmieniło kursu, a zmiany prędzej czy później nadejdą. Pytanie tylko – czy będziesz na nie gotowy.