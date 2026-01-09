REKLAMA

Skarbówka chce zabrać obywatelom i firmom przedawnienie podatków

Skarbówka chce zabrać obywatelom i firmom przedawnienie podatków

09 stycznia 2026, 11:20
Minister finansów Andrzej Domański
Skarbówka chce zabrać obywatelom i firmom przedawnienie podatków. Eksperci ostrzegają
Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Finansów

Pomimo krytyki ze strony ekspertów Ministerstwo Finansów nie zrezygnowało z pomysłu wykreślenia zakazu prowadzenia postępowania karnego wobec obywatela i przedsiębiorcy po przedawnieniu się podatku. Tak czytamy w dzisiejszym wydaniu „Pulsu Biznesu".

Ministerstwo Finansów forsuje zmiany w ordynacji podatkowej i kodeksie karnym skarbowym, które – zdaniem ekspertów – mogą radykalnie osłabić ochronę podatników. Chodzi m.in. o odejście od zasady, że po przedawnieniu podatku nie można już karać. „Puls Biznesu” ostrzega, że w efekcie skarbówka zyskałaby narzędzie do sięgania po sankcje nawet po wielu latach, a przedawnienie stałoby się w praktyce fikcją.

Podatnik kontra skarbówka. Oto plan resortu finansów

Ministerstwo Finansów (MF) przedstawiło najnowszą wersję projektu obszernej nowelizacji ordynacji podatkowej, a także kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.). „Okazuje się, że nie odpuściło kontrowersyjnej koncepcji wykreślenia przepisu zakazującego karania po przedawnieniu się podatku, co obecnie następuje po pięciu latach" - pisze gazeta „Puls Biznesu".

Dodaje, że eksperci alarmowali, iż w efekcie takiej zmiany przedawnienie podatku stanie się iluzją, bo organ skarbowy mógłby w dowolnym czasie, nawet po wielu latach, wnieść akt oskarżenia przeciwko podatnikowi i w drodze procesu karnego domagać się zapłaty rzekomej zaległości podatkowej.

Gwarancje dla podatników pod znakiem zapytania

„PB" przypomina, że obecnie przed samowolą urzędników skarbowych chronią podatników różne przepisy. Przede wszystkim te mówiące o terminach przedawnienia (generalnie to pięć lat) oraz zakazujące karania podatników po przedawnieniu się zobowiązania podatkowego (art. 55 & 2 k.k.s.).

„Niestety jeszcze w tym roku te gwarancje mogą praktycznie zostać wyeliminowane za sprawą propozycji MF. Mianowicie resort finansów prze do wyrzucenia z k.k.s. art. 44 & 2. Mówi o tym art. 8 pkt 6 projektu, który właśnie został skierowany na posiedzenie Rady Ministrów" - zauważa gazeta.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Resort finansów uspokaja, eksperci biją na alarm

„Uniezależniamy przedawnienie karalności z kks od przedawnienia podatku. Do walki z prawdziwymi przestępcami nie służy postępowanie administracyjne, kartka i długopis, lecz postępowanie karne, organy ścigania i dostępne im narzędzia” - napisał niedawno w serwisie LinkedIn Jarosław Neneman, wiceminister finansów. „PB" wskazuje, że „wiceminister jednak próbuje uspokajać, że nowe zasady miałyby być skierowane przeciwko prawdziwym przestępcom".

Zdaniem cytowanego w artykule Andrzeja Ladzińskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, to zły pomysł i groźny dla podatników. Jak informuje gazeta, nowe przepisy mają zacząć obowiązywać 1 października 2026 r., z kilkoma wyjątkami, które mają wejść w życie wcześniej. Pod warunkiem przyjęcia ich przez Radę Ministrów, uchwalenia przez parlament i podpisania przez prezydenta.

oprac. Adam Kuchta
Księgowość
09 sty 2026

Pomimo krytyki ze strony ekspertów Ministerstwo Finansów nie zrezygnowało z pomysłu wykreślenia zakazu prowadzenia postępowania karnego wobec obywatela i przedsiębiorcy po przedawnieniu się podatku. Tak czytamy w dzisiejszym wydaniu „Pulsu Biznesu".
