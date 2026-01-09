Skarbówka chce zabrać obywatelom i firmom przedawnienie podatków
Pomimo krytyki ze strony ekspertów Ministerstwo Finansów nie zrezygnowało z pomysłu wykreślenia zakazu prowadzenia postępowania karnego wobec obywatela i przedsiębiorcy po przedawnieniu się podatku. Tak czytamy w dzisiejszym wydaniu „Pulsu Biznesu".
Ministerstwo Finansów forsuje zmiany w ordynacji podatkowej i kodeksie karnym skarbowym, które – zdaniem ekspertów – mogą radykalnie osłabić ochronę podatników. Chodzi m.in. o odejście od zasady, że po przedawnieniu podatku nie można już karać. „Puls Biznesu” ostrzega, że w efekcie skarbówka zyskałaby narzędzie do sięgania po sankcje nawet po wielu latach, a przedawnienie stałoby się w praktyce fikcją.
Ministerstwo Finansów (MF) przedstawiło najnowszą wersję projektu obszernej nowelizacji ordynacji podatkowej, a także kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.). „Okazuje się, że nie odpuściło kontrowersyjnej koncepcji wykreślenia przepisu zakazującego karania po przedawnieniu się podatku, co obecnie następuje po pięciu latach" - pisze gazeta „Puls Biznesu".
Dodaje, że eksperci alarmowali, iż w efekcie takiej zmiany przedawnienie podatku stanie się iluzją, bo organ skarbowy mógłby w dowolnym czasie, nawet po wielu latach, wnieść akt oskarżenia przeciwko podatnikowi i w drodze procesu karnego domagać się zapłaty rzekomej zaległości podatkowej.
„PB" przypomina, że obecnie przed samowolą urzędników skarbowych chronią podatników różne przepisy. Przede wszystkim te mówiące o terminach przedawnienia (generalnie to pięć lat) oraz zakazujące karania podatników po przedawnieniu się zobowiązania podatkowego (art. 55 & 2 k.k.s.).
„Niestety jeszcze w tym roku te gwarancje mogą praktycznie zostać wyeliminowane za sprawą propozycji MF. Mianowicie resort finansów prze do wyrzucenia z k.k.s. art. 44 & 2. Mówi o tym art. 8 pkt 6 projektu, który właśnie został skierowany na posiedzenie Rady Ministrów" - zauważa gazeta.
„Uniezależniamy przedawnienie karalności z kks od przedawnienia podatku. Do walki z prawdziwymi przestępcami nie służy postępowanie administracyjne, kartka i długopis, lecz postępowanie karne, organy ścigania i dostępne im narzędzia” - napisał niedawno w serwisie LinkedIn Jarosław Neneman, wiceminister finansów. „PB" wskazuje, że „wiceminister jednak próbuje uspokajać, że nowe zasady miałyby być skierowane przeciwko prawdziwym przestępcom".
Zdaniem cytowanego w artykule Andrzeja Ladzińskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, to zły pomysł i groźny dla podatników. Jak informuje gazeta, nowe przepisy mają zacząć obowiązywać 1 października 2026 r., z kilkoma wyjątkami, które mają wejść w życie wcześniej. Pod warunkiem przyjęcia ich przez Radę Ministrów, uchwalenia przez parlament i podpisania przez prezydenta.
