Skarbówka organizuje cykl szkoleń online i stacjonarnych dot. KSeF [harmonogram]. Dzień otwarty w urzędach skarbowych 24 stycznia

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa informują, że od 7 stycznia 2026 r. rozpocznie się cykl szkoleń dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur: „Środy z KSeF - KSeF w pigułce”. Zaś 24 stycznia 2026 r. (sobota) w godzinach 9.00 – 15.00 urzędy skarbowe w całej Polsce zorganizują dzień otwarty dotyczący obowiązkowego modelu KSeF, który ma ruszyć 1 lutego br.

Cykl szkoleń KAS: "Środy z KSeF - KSeF w pigułce". Program i harmonogram

Od 7 stycznia do 11 lutego 2026 r. odbędzie się kolejna edycja akcji szkoleniowej nt. Krajowego Systemu e-Faktur organizowana przez Krajową Administrację Skarbową - „Środy z KSeF - KSeF w pigułce”. Podczas spotkań eksperci przekażą przedsiębiorcom najważniejsze i praktyczne informacje jak korzystać z tego systemu.



Szkolenia będą odbywać się w środy:

- w izbach administracji skarbowej - szkolenia on-line w godz. 10-12 oraz 14-16,

- w urzędach skarbowych (z wyjątkiem wyspecjalizowanych urzędów skarbowych) – szkolenia stacjonarne w godz. 10-12.



Każde szkolenie potrwa ok. 1,5 godziny, aby w szybki i przystępny sposób przekazać najważniejsze informacje nt. korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.



Program szkoleń został przygotowany w postaci skrótu najważniejszych informacji, które były tematami poprzedniej edycji szkoleń. Dzięki temu, każdy kto jeszcze nie wziął udziału w szkoleniu, albo chce usystematyzować swoją wiedzę może w prosty i szybki sposób uzyskać najważniejsze informacje:

Co to jest KSeF i kogo dotyczy?

Najważniejsze terminy, obowiązki i wyłączenia.

Jak uzyskać dostęp do KSeF i nadać uprawnienia?

Tokeny i certyfikaty KSeF.

Bezpłatne narzędzia Ministerstwa Finansów – jak korzystać?

Jak przygotować firmę na korzystanie z KSeF?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, szkolenia te nie wprowadzają nowych zagadnień, a ich celem jest przekazanie wiedzy w skróconej, uporządkowanej formie. Oznacza to również, że każde szkolenie ma taki sam zakres tematyczny.



Narzuca się komentarz po co takie szkolenia są organizowane, skoro na stronie ksef.podatki.gov.pl znajdują się nie tylko ww. podstawowe informacje dot. obowiązkowego KSeF ale też wszystkie inne.

Dzień otwarty z KSeF

Dodatkowo, Krajowa Administracja Skarbowa organizuje „Dzień otwarty z KSeF”, który odbędzie się w sobotę 24 stycznia 2026 r. w godzinach 9.00 – 15.00 w urzędach skarbowych w Polsce. Każdy zainteresowany będzie mógł wziąć udział w dodatkowym szkoleniu w dniu wolnym od pracy, spotkać się z ekspertami KSeF i uzyskać indywidualne wyjaśnienia, zadać pytania oraz rozwiać wątpliwości dotyczące korzystania z systemu.

Środy z KSeF – materiały z edycji jesiennej w 2025 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało też prezentacje i filmy z cyklu „Środy z KSeF”, który odbywał się od 24 września do połowy grudnia 2025 r. Podczas spotkań omawiane były podstawowe informacje oraz praktyczne aspekty korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur w wersji obowiązkowej.



Prezentacje PDF:

Moduł I. Podstawowe informacje o KSeF.

Moduł II. Uwierzytelnienie, autoryzacja i nadawanie uprawnień w KSeF.

Moduł III. Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF.

Moduł IV. Moduł Certyfikatów i Uprawnień - prezentacja zaktualizowana 28.11.2025 r.

Moduł V. Nadawanie uprawnień oraz wystawianie faktur w KSeF przez JST i GV oraz rolników ryczałtowych.

Moduł VI. Bezpłatne narzędzia KSeF – Aplikacja mobilna KSeF.

Moduł VII. Bezpłatne narzędzia KSeF – Aplikacja Podatnika KSeF.

Moduł VIII. Bezpłatne narzędzia KSeF – e-mikrofirma powiązana z KSeF, dodatkowe funkcjonalności KSeF.



Ministerstwo Finansów zaznacza, że zaktualizowana została prezentacja Modułu IV dotycząca Modułu Certyfikatów i Uprawnień. Aktualizacja polegała na rozwinięciu materiału o informacje w zakresie dodawania administratora oraz usunięciu zidentyfikowanych omyłek pisarskich i graficznych.

Nagrania wideo opublikowane na kanale YouTube Ministerstwa Finansów

Moduł I: Podstawowe informacje o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

Moduł II: Uwierzytelnienie, autoryzacja i nadawanie uprawnień w KSeF.

Moduł III: Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF.

Moduł IV: Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU).

Moduł V – część 1: Nadawanie uprawnień i wystawianie faktur w KSeF przez Grupy VAT.

Moduł V – część 2: Nadawanie uprawnień i wystawianie faktur w KSeF przez JST.

Moduł V – część 3: Nadawanie uprawnień i wystawianie faktur w KSeF – rolnik ryczałtowy.