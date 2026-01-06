REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Skarbówka organizuje cykl szkoleń online i stacjonarnych dot. KSeF [harmonogram]. Dzień otwarty w urzędach skarbowych 24 stycznia

Skarbówka organizuje cykl szkoleń online i stacjonarnych dot. KSeF [harmonogram]. Dzień otwarty w urzędach skarbowych 24 stycznia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 stycznia 2026, 13:39
podatki, Ministerstwo Finansów
Skarbówka organizuje cykl szkoleń online i stacjonarnych dot. KSeF [harmonogram]. Dzień otwarty w urzędach skarbowych 24 stycznia

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa informują, że od 7 stycznia 2026 r. rozpocznie się cykl szkoleń dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur: „Środy z KSeF - KSeF w pigułce”. Zaś 24 stycznia 2026 r. (sobota) w godzinach 9.00 – 15.00 urzędy skarbowe w całej Polsce zorganizują dzień otwarty dotyczący obowiązkowego modelu KSeF, który ma ruszyć 1 lutego br.

Cykl szkoleń KAS: "Środy z KSeF - KSeF w pigułce". Program i harmonogram

Od 7 stycznia do 11 lutego 2026 r. odbędzie się kolejna edycja akcji szkoleniowej nt. Krajowego Systemu e-Faktur organizowana przez Krajową Administrację Skarbową - „Środy z KSeF - KSeF w pigułce”. Podczas spotkań eksperci przekażą przedsiębiorcom najważniejsze i praktyczne informacje jak korzystać z tego systemu.

Szkolenia będą odbywać się w środy:
- w izbach administracji skarbowej - szkolenia on-line w godz. 10-12 oraz 14-16,
- w urzędach skarbowych (z wyjątkiem wyspecjalizowanych urzędów skarbowych) – szkolenia stacjonarne w godz. 10-12.

Każde szkolenie potrwa ok. 1,5 godziny, aby w szybki i przystępny sposób przekazać najważniejsze informacje nt. korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

Program szkoleń został przygotowany w postaci skrótu najważniejszych informacji, które były tematami poprzedniej edycji szkoleń. Dzięki temu, każdy kto jeszcze nie wziął udziału w szkoleniu, albo chce usystematyzować swoją wiedzę może w prosty i szybki sposób uzyskać najważniejsze informacje:
Co to jest KSeF i kogo dotyczy?
Najważniejsze terminy, obowiązki i wyłączenia.
Jak uzyskać dostęp do KSeF i nadać uprawnienia?
Tokeny i certyfikaty KSeF.
Bezpłatne narzędzia Ministerstwa Finansów – jak korzystać?
Jak przygotować firmę na korzystanie z KSeF?

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, szkolenia te nie wprowadzają nowych zagadnień, a ich celem jest przekazanie wiedzy w skróconej, uporządkowanej formie. Oznacza to również, że każde szkolenie ma taki sam zakres tematyczny.

Narzuca się komentarz po co takie szkolenia są organizowane, skoro na stronie ksef.podatki.gov.pl znajdują się nie tylko ww. podstawowe informacje dot. obowiązkowego KSeF ale też wszystkie inne.

Dzień otwarty z KSeF

Dodatkowo, Krajowa Administracja Skarbowa organizuje „Dzień otwarty z KSeF”, który odbędzie się w sobotę 24 stycznia 2026 r. w godzinach 9.00 – 15.00 w urzędach skarbowych w Polsce. Każdy zainteresowany będzie mógł wziąć udział w dodatkowym szkoleniu w dniu wolnym od pracy, spotkać się z ekspertami KSeF i uzyskać indywidualne wyjaśnienia, zadać pytania oraz rozwiać wątpliwości dotyczące korzystania z systemu.

Środy z KSeF – materiały z edycji jesiennej w 2025 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało też prezentacje i filmy z cyklu „Środy z KSeF”, który odbywał się od 24 września do połowy grudnia 2025 r. Podczas spotkań omawiane były podstawowe informacje oraz praktyczne aspekty korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur w wersji obowiązkowej.

Prezentacje PDF:
Moduł I. Podstawowe informacje o KSeF.
Moduł II. Uwierzytelnienie, autoryzacja i nadawanie uprawnień w KSeF.
Moduł III. Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF.
Moduł IV. Moduł Certyfikatów i Uprawnień - prezentacja zaktualizowana 28.11.2025 r.
Moduł V. Nadawanie uprawnień oraz wystawianie faktur w KSeF przez JST i GV oraz rolników ryczałtowych.
Moduł VI. Bezpłatne narzędzia KSeF – Aplikacja mobilna KSeF.
Moduł VII. Bezpłatne narzędzia KSeF – Aplikacja Podatnika KSeF.
Moduł VIII. Bezpłatne narzędzia KSeF – e-mikrofirma powiązana z KSeF, dodatkowe funkcjonalności KSeF.

Ministerstwo Finansów zaznacza, że zaktualizowana została prezentacja Modułu IV dotycząca Modułu Certyfikatów i Uprawnień. Aktualizacja polegała na rozwinięciu materiału o informacje w zakresie dodawania administratora oraz usunięciu zidentyfikowanych omyłek pisarskich i graficznych.

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Nagrania wideo opublikowane na kanale YouTube Ministerstwa Finansów

Moduł I: Podstawowe informacje o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Moduł II: Uwierzytelnienie, autoryzacja i nadawanie uprawnień w KSeF.

Moduł III: Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF.

Moduł IV: Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU).

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Moduł V – część 1: Nadawanie uprawnień i wystawianie faktur w KSeF przez Grupy VAT.

Moduł V – część 2: Nadawanie uprawnień i wystawianie faktur w KSeF przez JST.

Moduł V – część 3: Nadawanie uprawnień i wystawianie faktur w KSeF – rolnik ryczałtowy.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: Ministerstwo Finansów
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Księgowość
Odroczenie KSeF? Kolejne interpelacje poselskie pokazują słabości systemu e-faktur
06 sty 2026

Do Sejmu RP napływają kolejne interpelacje poselskie alarmujące o poważnych słabościach Krajowego Systemu e-Faktur. Politycy i eksperci ostrzegają, że uruchomienie KSeF w obecnym kształcie i w planowanym terminie może sparaliżować rozliczenia firm i narazić podatników na realne sankcje. Zarzuty dotyczą m.in. fundamentalnych elementów systemu i przygotowania przedsiębiorców do nowych obowiązków.
Podatek od nieruchomości 2026: 180 zł za komórkę 15 m2 i tyle samo za dom jednorodzinny 144 m2. MFiG do RPO: wszystko jest w porządku
06 sty 2026

W 2026 roku za komórkę (szopę) przydomową o powierzchni 15 m² właściciel może zapłacić podatek od nieruchomości w wysokości 180 zł (przy maksymalnej stawce 12 zł/m²). To tyle samo co dom jednorodzinny o powierzchni 144 m² (przy maksymalnej stawce 1,25 zł/m²). Ta niemal 10-krotna dysproporcja budzi zdziwienie a często i oburzenie obywateli. Mały składzik na narzędzia, meble ogrodowe, czy opał staje się równie kosztowny jak cały dom. Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) oskarża przepisy o naruszenie Konstytucji, ale Minister Finansów i Gospodarki w szczegółowej odpowiedzi z 23 grudnia 2025 roku broni stawek jako konstytucyjnie uzasadnionych.
Dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę w 2026 r. Wyjaśnienia PIP
05 sty 2026

Państwowa Inspekcja Pracy (a dokładnie eksperci Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku) udzieliła wyjaśnień odnośnie przepisów i praktyki dotyczących udzielania pracownikom dni wolnych za święta przypadające w sobotę.
Faktury z załącznikiem w obowiązkowym KSeF. Najpierw trzeba wysłać zgłoszenie w e-US. Jakie dane powinien zawierać załącznik do faktury?
05 sty 2026

W dniu 1 stycznia 2026 r. Ministerstwo Finansów udostępniło w e-Urzędzie Skarbowym możliwość zgłoszenia zamiaru wystawiania i przesyłania do KSeF 2.0 (chodzi o obowiązkowy model KSeF, który rusza 1 lutego 2026 r.) faktur z załącznikiem. Wystawianie i przesyłanie do KSeF 2.0 faktur z załącznikiem będzie możliwe po złożeniu przez podatnika odpowiedniego zgłoszenia. MF zapewnia, że zgłoszenia będą realizowane maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych.

REKLAMA

Sondaż: większość Polaków przeciw nowemu podatkowi na armię. Kto popiera, a kto jest na „nie”?
05 sty 2026

Rosnące zagrożenie ze strony Rosji i wyższe wydatki na obronność nie przekonują większości Polaków do nowego podatku. Z najnowszego sondażu wynika, że niemal 58 proc. badanych sprzeciwia się tymczasowej daninie na modernizację armii. Poparcie widać głównie wśród wyborców koalicji rządowej i lewicy, a rekordowo wysoki sprzeciw deklarują osoby w wieku 30–49 lat.
PKPiR 2026 - limit przychodów. Które przychody trzeba uwzględnić licząc ten limit?
05 sty 2026

PKPiR 2026 - limit przychodów. Podatkową księgę przychodów i rozchodów (stosuje się skróty: pkpir lub kpir) może prowadzić w 2026 roku ten rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i przedsiębiorstwa w spadku – wykonujące działalność gospodarczą), który w 2025 r. uzyskał mniej niż 10.646.500 zł (tj. 2.500.000,- euro × 4,2586 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów. Średni kurs euro w NBP wyniósł 1 października 2025 r. (pierwszy dzień roboczy tego miesiąca) - 4,2586 zł.
Komunikat ZUS: składka zdrowotna przedsiębiorców w 2026 r. Najniższa podstawa wymiaru. Niektórzy muszą poczekać na komunikat Prezesa GUS
03 sty 2026

W komunikacie z 2 styczna 2026 r. ZUS poinformował o minimalnej składce zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej.

Skarbówka przyznaje: data wystawienia e-faktury to data w polu P_1 a nie data wytworzenia faktury w KSeF. To też data powstania obowiązku podatkowego, gdy data na fakturze jest równa dacie dostawy
04 sty 2026

W interpretacji z 3 grudnia 2025 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że „data wystawienia faktury”, o której mowa w art 106e ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, to data wskazana w fakturze ustrukturyzowanej w polu oznaczonym jako pole P_1 w specyfikacji technicznej struktury FA(3) lub jego odpowiedniku w kolejnych wersjach struktury. Ponadto organ podatkowy uznał, że wystawiając faktury w walucie obcej (gdy data wystawienia faktury jest równa dacie powstania obowiązku podatkowego), Spółka może przeliczyć podstawę opodatkowania według kursu średniego danej waluty obcej, ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający „dzień wystawienia faktury” wskazany w fakturze ustrukturyzowanej w polu P_1.

REKLAMA

KSeF 2026: nowy system ułatwi wykrywanie fikcyjnego samozatrudnienia
05 sty 2026

Koniec fikcyjnego B2B? Krajowy System e-Faktur ma stać się potężnym narzędziem kontroli, które połączy dane skarbówki, ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy. Administracja zyska możliwość automatycznego wykrywania nieprawidłowości – bez kontroli w terenie i bez sygnału od pracownika.
Amortyzacja 2026: więcej przedsiębiorców może skorzystać z preferencyjnych stawek
05 sty 2026

Z dniem 1 stycznia 2026 r. przed mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami, otwiera się nowa okazja. Prezydent RP podpisał 15 grudnia nowelizację przepisów o podatku dochodowym, która wprowadza kluczowe uproszczenia w zasadach amortyzacji w firmie.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA