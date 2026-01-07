REKLAMA

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2026 roku [komunikat ZUS]. Najniższa podstawa wymiaru. Niektórzy muszą poczekać na komunikat Prezesa GUS

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2026 roku [komunikat ZUS]. Najniższa podstawa wymiaru. Niektórzy muszą poczekać na komunikat Prezesa GUS

07 stycznia 2026, 14:12
Komunikat ZUS: składka zdrowotna przedsiębiorców w 2026 r. Najniższa podstawa wymiaru. Niektórzy muszą poczekać na komunikat Prezesa GUS
Komunikat ZUS: składka zdrowotna przedsiębiorców w 2026 r. Najniższa podstawa wymiaru. Niektórzy muszą poczekać na komunikat Prezesa GUS
PawelKacperek
Shutterstock

W komunikacie z 2 styczna 2026 r. ZUS poinformował o minimalnej składce zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej.

Składka zdrowotna 2026: przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych

ZUS wyjaśnił na wstępie, że minimalna wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych jest ustalana na okres roku składkowego, czyli od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

Jej wysokość począwszy od składek należnych od 1 lutego 2026 r. odpowiada wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę jakie obowiązuje w pierwszym dniu roku składkowego, tj. 4 806 zł.

Za styczeń 2026 r. najniższa podstawa wymiaru składki dla tej grupy przedsiębiorców wynosi nadal 3 499,50 zł (jest to kwota 75% minimalnego wynagrodzenia jakie obowiązywało na dzień 1 lutego 2025 r.).

Składka zdrowotna 2026: Przedsiębiorcy stosujący kartę podatkową

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców stosujących kartę podatkową począwszy od składek należnych za styczeń 2026 r. stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 1 stycznia 2026 r., tj. kwota 4 806 zł.

Zobacz również:
Ważne

Jednocześnie ZUS wyjaśnił, że trwają prace nad aktualizacją parametrów kalkulatora na 2026 rok.

Niektórzy muszą poczekać na komunikat Prezesa GUS

ZUS informuje, że jeśli przedsiębiorca jako formę opodatkowania stosuje ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo chce obliczyć składkę z opcją „bez formy opodatkowania”, to składkę za styczeń 2026 r. może obliczyć dopiero po tym, jak prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) ogłosi kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2025 r. włącznie z wypłatami z zysku. Powinno to nastąpić w trzeciej dekadzie stycznia 2026 r. Jest to parametr niezbędny do wyliczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla:
- przedsiębiorców stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
- osób prowadzących pozarolniczą działalność, które uzyskują dochody niekwalifikowane jako dochody z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych.

Najniższa podstawa wymiaru składki zdrowotnej

W 2026 r. zmienia się też kwota, od której nie może być niższa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób stosujących następujące formy opodatkowania: skala podatkowa PIT (zasady ogólne), karta podatkowa i podatek liniowy. Obecnie wynosi ona 100% minimalnego wynagrodzenia (w 2025 r. była równa 75% minimalnego wynagrodzenia).

ZUS wyjaśnia, że dopiero zaktualizuje oba te parametry i poinformuje o tym. A do czasu ww. publikacji Prezesa GUS i aktualizacji obu kwot kalkulator ZUS przedstawia wyniki obliczone na podstawie nieaktualnych parametrów.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
