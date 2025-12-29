REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Wiadomości » KSeF 2026: będzie katastrofa na miarę tzw. Polskiego Ładu czy kolejne przesunięcie terminu wdrożenia?

KSeF 2026: będzie katastrofa na miarę tzw. Polskiego Ładu czy kolejne przesunięcie terminu wdrożenia?

29 grudnia 2025, 13:27
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
Czy KSeF utopi politycznie rządzącą większość? Będzie katastrofa na miarę tzw. Polskiego Ładu czy kolejne przesunięcie terminu wdrożenia?
Obowiązkowy KSeF, to pomysł podrzucony obecnej kolacji rządowej jeszcze przez „pisowskie rządy”, a dobrze poinformowani twierdzą, że stała za tym jakaś firma doradcza („międzynarodowa”?), która wcześniej utopiła politycznie prawicowe rządy tzw. Polskim Ładem. Wiadomo, że szykuje się zarobek dla biznesu informatycznego i tych wszystkich, którzy zarabiają na katastrofach – pisze profesor Witold Modzelewski.

Terminy wdrożenia obowiązkowego KSeF coraz bliżej

Nieuchronnie zbliża się termin wdrożenia „operacji KSeF”, czyli próby wprowadzenia największej dezorganizacji obrotu gospodarczego, bo jak wiemy faktura VAT jest powszechnie używana przez przedsiębiorców jako dokument handlowy. Dopiero w 12 grudnia br. wydano najważniejsze rozporządzenie techniczne, które regulować ma dostęp do owego KSeF, uwierzytelnianie, logowanie, kodowanie, itp., czyli wszystko to, od czego zależy techniczna obsługa tego pomysłu.

Żyjemy w świecie groteski, bo czynniki oficjalne twierdzą, że wszystko jest już gotowe, oferowane są (nie za darmo) oprogramowania „w pełni zgodne z KSeF”, mimo że do niedawna nie było na ten temat przepisów. Podatnicy często mają to ogólnie „w głębokim poważaniu”, nie wierząc, że to nieszczęście ich spotka.

Opozycja po cichu zaciera ręce, bo przedsiębiorcy są in gremio wrogami tego pomysłu, co obniży notowania obecnego rządu.
Prywatnie nawet przyjmowane są zakłady, że operacja przyspieszy termin wyborów, bo sukcesu tu nie będzie.

Zobacz również:

Czyim pomysłem jest KSeF i czy zostanie po raz drugi odsunięty w czasie?

Przypomnę, że jest to pomysł podrzucony obecnej kolacji jeszcze przez „pisowskie rządy”, a dobrze poinformowani twierdzą, że stała za tym jakaś firma doradcza („międzynarodowa”?), która wcześniej utopiła politycznie prawicowe rządy tzw. Polskim Ładem. Wiadomo, że szykuje się zarobek dla biznesu informatycznego i tych wszystkich, którzy zarabiają na katastrofach.

Chorobę pogłębia fakt, że rządzący politycy połapali się w tej intrydze i ponoć rozważają po raz drugi odsunięcie tego nieszczęścia w czasie.

Nerwowi lobbyści

Reakcja lobbystów zaczyna być nerwowa: odczuwam to bezpośrednio poprzez wzrost hejtu pod każdą moją wypowiedzią na temat absurdów tego pomysłu. Zlecenie dostali nie tylko zawodowi trolle (dziękuję za szczerość), lecz również byli funkcjonariusze chcący zostać youtuberami. Sformułowano pod moim adresem jeden „zarzut”, że nie jestem lobbystą, który nie zgłosił uwag do projektu nowelizacji tych bezsensownych przepisów. W tym przypadku pełna zgoda: nie zajmuję się lobbingiem legislacyjnym, bo nie chcę nawet pośrednio ponosić odpowiedzialności za uchwalane na co dzień przepisy podatkowe.

Tę aktywność pozostawiam niektórym „ludziom z rynku”, którym zawdzięczamy nie tylko „Polski Ład”, ale również obecną wersję VAT-u i akcyzy, na której tuczą się podmioty zajmujące się ucieczką od opodatkowania (w latach 1993-2003 nie było „karuzeli podatkowych”). Nie będę poprawiać tych pomysłów, bo się ich poprawić nie da. Jedynym miejscem, gdzie powinniśmy znaleźć te pomysły jest kosz na śmieci (legislacyjne).

Nie chcę politycznej destrukcji obecnej większości parlamentarnej, zwłaszcza że rząd ten ma już dostatecznie silnego i nieprzejednanego wroga w postaci naszego „strategicznego sojusznika”. Niedawno oficjalnie dowiedzieliśmy się, że naszym wrogiem jest wciąż Rosja, którą przecież rządzi „przyjaciel” prezydenta USA.

Co prawda raczej nie jestem ulubieńcem polskich liberałów (wystarczy przypomnieć, co mówił na mój temat liberał będący członkiem Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyłudzenia VAT i akcyzy), ale nie chodzi o dobre samopoczucie polityków, lecz o coś dużo bardziej ważnego: Polskich Podatników i Rząd Polski, którzy nie powinni użerać się z pomysłami podrzuconymi przez lobbystów.

Mam bardzo „bogate doświadczenia” w starciach z lobbystami, którzy załatwiali dla swoich klientów luki w przepisach podatkowych. Do najgłośniejszych należy przypadek (wielokrotnie) zaniżonego oprocentowania tzw. wyrobów nowatorskich dostarczanych przez jeden z wpływowych koncernów. Gdy upomniałem się tu publicznie o interes publiczny, rzucili się na mnie hejterzy, a na łamach „Gazety Polskiej” pojawił się na mój temat „pasztet”, który miał mnie zastraszyć. Wcześniej ów koncern spotkał się w Sejmie z politykami, co określono z trybuny sejmowej jako „podatkową republikę bananową”. Można to sprawdzić.

Po co to przypominam? Ano w odpowiedzi hejterom, którzy chcą mi przypisać jakąś rolę polityczną w tworzeniu Polskiego Ładu. Nic bardziej błędnego: wtedy podatkami rządzili „ludzie z rynku”, czyli z tych firm, którym m.in. zawdzięczamy unijną wersję VAT-u oraz być może… KSeF.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Księgowość
IKZE 2025/2026 – jak prawidłowo rozliczyć ulgę podatkową? Limity i korzyści z odliczenia. Wypłata z IKZE, emeryci, spadkobiercy, osoby samotnie wychowujące dzieci. Najnowsze interpretacje skarbówki
29 gru 2025

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to jeden z najskuteczniejszych instrumentów optymalizacji podatkowej dostępnych dla polskich podatników. Mimo że instytucja ta funkcjonuje w polskim systemie prawnym od lat, wciąż budzi wiele wątpliwości związanych z prawidłowym rozliczeniem ulgi podatkowej. W tym artykule wyjaśniam najważniejsze kwestie dotyczące IKZE na podstawie najnowszych interpretacji indywidualnych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
eZUS 2026: konto płatnika w nowej wersji. Co się zmieni?
29 gru 2025

PUE ZUS zmienia się w eZUS. ZUS informuje, że już w drugiej połowie stycznia 2026 r. z nowej wersji popularnego e-urzędu ZUS skorzystają przedsiębiorcy – płatnicy składek. Interfejs będzie przejrzysty i przyjazny użytkownikowi.
Wydatki na rehabilitację, fryzjera i kosmetyczkę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dla kogo Dyrektor KIS jest tak łaskawy?
29 gru 2025

Choć możliwość zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jest oparta na tych samych przepisach, to nie w każdym przypadku jest ona taka sama. Kluczowe są związek przyczynowo-skutkowy i dowody.
Podatki 2026: zmiany w systemie opłat za gospodarowanie odpadami, stawkach akcyzy i nowe regulacje klimatyczne
29 gru 2025

Rok 2026 może przynieść bezprecedensową kumulację obciążeń fiskalnych dla Polaków. Eksperci ostrzegają przed nowymi parapodatkami związanymi z gospodarką odpadami, drastycznymi podwyżkami akcyzy oraz unijnymi opłatami klimatycznymi, które przełożą się na wyższe ceny papierosów, energii, sprzętu AGD i samochodów. Część kosztów narzucanych przez Brukselę finalnie zapłacą konsumenci.

REKLAMA

Czy można skorzystać z ulgi na dziecko, gdy pełnoletni syn otrzymuje żołd? Roczne rozliczenie podatkowe może być skomplikowane
27 gru 2025

Czy fakt, że syn pobrał żołd, sprawia, że jego rodzice nie mogą skorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi prorodzinnej, tzw. ulgi na dziecko? W takiej sprawie wydał interpretację indywidualną Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Warto znać to rozstrzygnięcie przed złożeniem zeznania podatkowego.
KSeF - jedna z największych zmian dla przedsiębiorców od lat. Kto, kiedy i na jakich zasadach? [Gość Infor.pl]
26 gru 2025

Krajowy System e-Faktur to bez wątpienia jedna z największych zmian, z jakimi przedsiębiorcy mierzyli się od wielu lat. Choć KSeF nie jest nowym podatkiem, jego wpływ na codzienne funkcjonowanie firm będzie porównywalny z dużymi reformami podatkowymi. To zmiana administracyjna, ale dotykająca samego serca biznesu – wystawiania i odbierania faktur.
Mały ZUS plus 2026 - zmiany. ZUS objaśnia jak liczyć ulgowe miesiące. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne przez 36 miesięcy
27 gru 2025

W komunikacie z 22 grudnia 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzielił obszernych wyjaśnień odnośnie zmian jakie zajdą od 1 stycznia 2026 r. w zakresie ulgi zwanej „mały ZUS plus”. Przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z tej preferencji w według nowych zasad, które określają w jaki sposób należy liczyć okresy ulgi.
PIT-11, PIT-8C tylko na wniosek. Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w przekazywaniu informacji podatkowych
24 gru 2025

W dniu 22 grudnia 2025 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowane zostały założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PIT). Ministerstwo Finansów przygotowuje przepisy, których celem ma być zniesienie obowiązku przekazywania z mocy prawa w każdym przypadku imiennych informacji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R i IFT- 2R wszystkim podatnikom. Podatnik będzie miał prawo uzyskania tych imiennych informacji, co do zasady, na wniosek złożony płatnikowi lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do ich sporządzenia. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r. i będą miały zastosowanie do rozliczeń dochodów uzyskanych począwszy od 1 stycznia 2026 r.

REKLAMA

Elementarne problemy obowiązkowego KSeF. Podatnicy w 2026 r. będą fakturować po staremu?
29 gru 2025

Podatnicy pod koniec roku czekają DOBREJ NOWINY również dotyczącej podatków: znamy jej treść – idzie o oddalenie (najlepiej na święte nigdy) pomysłu o nazwie obowiązkowy KSeF. Jeśli nie będzie to zrobione formalnie, to zrobią to podatnicy, którzy po prostu będą fakturować po staremu i zawiadomią dostawców (usługodawców), że będą płacić tylko te faktury, które będą im formalnie doręczone w dotychczasowych postaciach; „nie będę grzebał w żadnym KSeFie, bo nie mam na to czasu ani pieniędzy” - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Oni nie skorzystają z ulgi na dziecko. Nie pomoże orzeczenie sądu, a zakres sprawowanej opieki nie ma znaczenia
27 gru 2025

Ulga na dziecko to preferencja, z której korzysta największa liczba podatników. Ich choć prawo do niej przysługuje nie tylko rodzicom, ale i opiekunom prawnym dzieci, to jest taka grupa opiekunów, która nie może z niej skorzystać. Potwierdza to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
