REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Faktura » KSeF 2.0. Co ważniejsze – prawo podatkowe, czy podręczniki Ministerstwa Finansów? Faktura ustrukturyzowana istnieje tylko wirtualnie

KSeF 2.0. Co ważniejsze – prawo podatkowe, czy podręczniki Ministerstwa Finansów? Faktura ustrukturyzowana istnieje tylko wirtualnie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 października 2025, 18:00
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
KSeF 2.0. Co ważniejsze – prawo podatkowe, czy podręczniki Ministerstwa Finansów? Faktura ustrukturyzowana istnieje tylko wirtualnie
KSeF 2.0. Co ważniejsze – prawo podatkowe, czy podręczniki Ministerstwa Finansów? Faktura ustrukturyzowana istnieje tylko wirtualnie
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Opublikowany przez resort finansów, liczący kilkaset stron (!) dokument pod nazwą „Podręcznik KSeF 2.0.” (w 4. częściach), jest w wielu miejscach nie tylko sprzeczny z projektowanymi przepisami, lecz również z uchwaloną już nowelizacją ustawy o VAT – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Dlaczego podatnicy nieprzesadnie interesują się KSeF?

Podatnicy nieprzesadnie interesują się tymi nowościami, bo:

1) po pierwsze przepisy, które już uchwalono są tak skomplikowane lub wewnętrznie sprzeczne, że nie sposób ich zrozumieć: pierwszym z brzegu pomysłem jest faktura elektroniczna, która ma być wystawiona na podstawie art. 106nda, 106nf i 106nh i 106nha ustawy o VAT: dokument ten będzie otrzymywany przez kontrahentów w momencie wystawienia (tak jak dotychczas), a przepis mówi, że „poprzez KSeF”, mimo że jej w KSeFie nie ma i może nigdy nie być,

2) większość podmiotów obowiązanych do wystawiania faktur ustrukturyzowanych jest zwolniona z podatku i nigdy nie opanuje arcyskomplikowanych technik wystawiania tych faktur; przepisy te są prawdopodobnie pisane pod wpływem lobby informatycznego, które dość naiwnie być może chce zarobić na skomplikowaniu tych przepisów,

3) nie umarła jeszcze nadzieja, że podobnie jak w 2024 r., całość przepisów po raz kolejny będzie przesunięta w czasie.

Będąc jednak konstruktywnie nastawionym do tego wyzwania pozwolę sobie odpowiedzieć na pytania, które zadają podmioty interesujące się tym opracowaniem.

REKLAMA

REKLAMA

Co ważniejsze – prawo, czy podręczniki MF?

Pytanie pierwsze brzmi: czy kierować się treścią przepisów prawa, czy sprzecznych z nimi „podręcznikami”? Przykładowo: co to jest „potwierdzenie transakcji”, o którym mowa w tych opracowaniach, które w dodatku mają być oznaczone nawet dwoma kodami?

Szkoda, że muszę przypomnieć elementarną wiedzę, ale podatnik musi wykonać tylko te nakazy, które wynikają z przepisów prawa: działania nie nakazane prawnie są sferą swobody jednostki a jakiekolwiek „podręczniki” nie mają żadnego znaczenia.

Każdy podatnik może wystawiać dowolny dokument, który jest mu potrzebny, w tym również w sferze czynności podlegających opodatkowaniu. Można wystawić i przesłać kontrahentowi dowolny list lub pismo, które można nazwać tak jak się chce (np. monit, nota, rozliczenie, wezwanie, faktura handlowa), a jeżeli strony umowy będą wiązać z wystawieniem i doręczeniem tego dokumentu skutki cywilnoprawne, to on (a nie faktura ustrukturyzowana) będzie dowodem zaistnienia operacji gospodarczej. Przypomnę, że swoboda umów wciąż jest obowiązującą zasadą.

Czy fakturą VAT jest jej tzw. wizualizacja w KSeF

Pytanie drugie: czy fakturą VAT jest nieistniejący materialnie zapis w KSeF, czy jej tzw. wizualizacja, którą obiektywnie można przeczytać? Odpowiedź jest prosta: ze względu na swoją funkcję, fakturą w rozumieniu obiektywnym i prawnym jest jej „wizualizacja”, bo tylko wtedy może być rozpoznana przez kogokolwiek i można odczytać jej treść; zapis w KSeF nie ma jakiejkolwiek treści wywołującej skutki prawne. Każda faktura, w tym faktura VAT, jest bowiem rodzajem listu, który dokumentuje przekazanie komuś treści. Jeżeli nie można bezpośrednio odczytać jego treści, jego zaistnienie nie może wywoływać jakichkolwiek skutków.

Na kolejne pytania odpowiem następnym razem.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Instytut Studiów Podatkowych

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
KSeF 2.0. Co ważniejsze – prawo podatkowe, czy podręczniki Ministerstwa Finansów? Faktura ustrukturyzowana istnieje tylko wirtualnie
15 paź 2025

Opublikowany przez resort finansów, liczący kilkaset stron (!) dokument pod nazwą „Podręcznik KSeF 2.0.” (w 4. częściach), jest w wielu miejscach nie tylko sprzeczny z projektowanymi przepisami, lecz również z uchwaloną już nowelizacją ustawy o VAT – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Jaka składka zdrowotna dla przedsiębiorców w 2026 roku? Ministerstwo Finansów nie pracuje nad przedłużeniem obniżonej podstawy wymiaru
15 paź 2025

Ministerstwo Finansów poinformowało Polską Agencję Prasową, że nie pracuje nad projektem, który zakładałby utrzymanie obniżonej minimalnej podstawy obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców w 2026 r. i kolejnych latach.
KSeF: Pomoc dla przedsiębiorców czy nowy ból głowy? Fakty i mity wokół Krajowego Systemu e-Faktur [Gość Infor.pl]
15 paź 2025

Krajowy System e-Faktur (KSeF) budzi wiele emocji i narosło wokół niego sporo mitów. Czy to nowy podatek? Kogo i kiedy dotyczy obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych? Czy czeka nas rewolucja w relacjach z biurami rachunkowymi? O tym, na co muszą przygotować się przedsiębiorcy, rozmawiają eksperci z infor.pl, Szymon Glonek i Joanna Dmowska.
Rząd chce dać preferencje podatkowe funduszom inwestycyjnym spoza UE od 2026 roku
15 paź 2025

W dniu 14 października 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawy o CIT), przedłożony przez Ministra Finansów i Gospodarki. Projekt dostosowuje przepisy CIT do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Chodzi m.in. o rozszerzenie preferencji podatkowych na fundusze z państw spoza UE, przy zachowaniu zabezpieczeń przed nadużywaniem prawa do zwolnienia podatkowego.

REKLAMA

Programy lojalnościowe w niebezpieczeństwie. Nowa opinia TSUE to potencjalna bomba podatkowa
15 paź 2025

Rzecznik Generalna TSUE Juliane Kokott właśnie uderzyła w sedno problemu, o którym większość firm wolałaby nie słyszeć. Jej opinia w sprawie C-436/24 Lyko Operations może oznaczać rewolucję w sposobie, w jaki sklepy rozliczają punkty i bony lojalnościowe. Skutki? Dla wielu przedsiębiorców - potężny chaos i konieczność natychmiastowej zmiany systemów.
KSeF od A do Z: słownik najważniejszych pojęć
14 paź 2025

Przedsiębiorcy od kilku lat żyją w niepewności związanej z reformą w fakturowaniu, jaką jest Krajowy System e-Faktur. Rewolucja w wystawianiu faktur kojarzy im się z drastycznymi zmianami i obowiązkami, których woleliby uniknąć. Czy jednak wystawianie dokumentów w Krajowym Systemie e-Faktur rzeczywiście jest takie skomplikowane? Materiały szkoleniowe, zarówno komercyjne, jak i te opracowywane przez rząd, często napisane są bardzo skomplikowanym, nieprzystępnym językiem, przez co dla wielu osób bywają trudne do przyswojenia. A przecież ważne, żeby definicje były dla wszystkich jasne i zrozumiałe. Poniżej znajduje się wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z reformą.
Thermomix w kosztach? To możliwe, ale nie u każdego. Zasady są proste, ale nie każdy, je zna. Prowadzisz działalność gospodarczą? Sprawdź
14 paź 2025

Czy Thermomix może przyczynić się do uzyskania przez przedsiębiorcę przychodów? Na to pytanie dotyczące rozliczeń podatkowych nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wiadomo jednak, jakimi kryteriami należy się kierować dokonując w tym zakresie niezbędnej oceny.
Geopolityka zaczyna sterować światowym handlem i logistyką
10 paź 2025

OECD ostrzega, że masowy reshoring może kosztować świat 18 proc. spadku w handlu i 5 proc. ubytku w PKB. Coraz więcej managerów zarządzających logistyką deklaruje jednocześnie, że szuka nowych źródeł zaopatrzenia i alternatywnych wobec Chin lokalizacji dla produkcji i inwestycji. Nie ma już żadnych wątpliwości, że globalne łańcuchy dostaw ulegają transformacji, niestety nie widać tego w Polsce, choć mamy pewne przewagi, które stawiają nas w uprzywilejowanej pozycji w Europie.

REKLAMA

KSeF 2026: obowiązek kodowania faktur ustrukturyzowanych. Dlaczego nie uprawnienie?
10 paź 2025

Obowiązek kodowania faktur ustrukturyzowanych oraz ich elektronicznych „zastępników” nie ma obiektywnie większego sensu – twierdzi prof. dr hab. Witold Modzelewski. I postuluje nowelizację przepisów, która powinna zamienić ten obowiązek na zwykłe uprawnienie podatnika.
Prof. Modzelewski: Przepisy regulujące KSeF są sprzeczne z prawem UE
10 paź 2025

Jak twierdzi prof. dr hab. Witold Modzelewski, przepisy o KSeF są sprzeczne z art. 90 dyrektywy 2006/112/UE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, która nakazuje określić państwom członkowskim m.in. warunki zmniejszenia podstawy opodatkowania w przypadku anulowania faktur.

REKLAMA