Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Faktura » 7 form faktur VAT w 2026 r. Czy dokument „udostępniony w sposób uzgodniony" w rozumieniu art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT będzie fakturą czy jej kopią?

7 form faktur VAT w 2026 r. Czy dokument „udostępniony w sposób uzgodniony” w rozumieniu art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT będzie fakturą czy jej kopią?

22 września 2025, 16:57
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
7 form faktur VAT w 2026 r. Czy dokument „udostępniony w sposób uzgodniony” w rozumieniu art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT będzie fakturą czy jej kopią?
7 form faktur VAT w 2026 r. Czy dokument „udostępniony w sposób uzgodniony” w rozumieniu art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT będzie fakturą czy jej kopią?
Podatnicy VAT, którzy tracą nadzieję (nie wszyscy), że ominie ich dopust boży faktur ustrukturyzowanych w 2026 r., zaczynają powoli czytać przepisy dotyczące tych faktur i włosy im stają na głowie, bo ich nie sposób zrozumieć, a przede wszystkim nawet nie będzie wiadomo, co będzie w sensie prawnym „fakturą” w przyszłym roku. W przypadku tradycyjnej postaci tych faktur, czyli papierowej i elektronicznej jest to jasne, a w przypadku nowych potworków – już nie - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

7 form faktur VAT w 2026 roku

Przypomnę, że od dnia 1 lutego 2026 r. będzie już siedem form tych faktur:
1) papierowe,
2) elektroniczne (tradycyjne),
3) ustrukturyzowane,
4) elektroniczne w rozumieniu art. 106nf ustawy o VAT,
5) elektroniczne w rozumieniu art. 106nh tej ustawy,
6) elektroniczne w rozumieniu art. 106nda tej ustawy („zamienna” do ustrukturyzowanych),
7) elektroniczne w rozumieniu art. 106nha tej ustawy.

Faktury korygujące i duplikaty

Każda z tych form będzie również mieć zastosowanie do faktur korygujących, czyli jest ich już czternaście. To nie koniec.

Wszystkie powyższe formy będą miały zastosowanie do duplikatów, czyli zaginiona faktura papierowa może mieć powtórną formę od 1) do 7), podobnie jak faktura elektroniczna. Dotyczy to również faktur korygujących, które zaginą.

Poza tym może zaginąć coś, co nazywa się „użyciem udostępnionej faktury” (art. 106gb ust. 4 tej ustawy), co jednoznacznie wynika z art. 106l ust. 1 tej ustawy. Co prawda art. 106gb ust. 5 rozróżnia „udostępnianie” nabywcy w sposób inny niż przy użyciu KSeF oraz „użycie faktury poza KSeF”, co uzasadnia pogląd, że „udostępnienie” to nie „użycie” (i odwrotnie), ale nie musimy się znęcać nad ustawodawcę.

Zginąć może to coś, co będzie zarówno owym „udostępnieniem”, jak i owym „użyciem”, bo obiektywnie:
- faktury ustrukturyzowanej nie da się ani „użyć” ani „udostępnić”, bo nie istnieje ona materialnie i nie istnieje poza KSeF,
- każdy odrębny dokument, który powołuje się w prawne istnienie faktury ustrukturyzowanej, ma odrębny byt obiektywny i prawny (może być ich wiele) i nie jest „fakturą” w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy.

Wracając do wątku: gdy ten wtórny dokument zaginie lub ulegnie zniszczeniu, obowiązuje ustawowy nakaz jego powtórnego wystawienia, w dodatku oznaczając go kodem, o którym mowa w art. 106gb ust. 5 ustawy o VAT. Czyli mamy jeszcze jedną formę dokumentu (dwa?), która powstanie na podstawie tej ustawy i którą trzeba będzie archiwizować.

Czy dokument „udostępniony w sposób uzgodniony” w rozumieniu art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT będzie fakturą czy jej kopią?

Czy ktoś (również autorzy) rozumie, który dokument będzie „fakturą” zgodnie z art. 2 pkt 31 tej ustawy? Czy owe „udostępnienie” i „użycie poza KSeF” oraz ich duplikaty (odrębnie kodowane) będą „fakturami”?

Czy w przypadku faktur w rozumieniu art. 106nf, 106nh, 106nda i 106nha tej ustawy, które mają formę elektroniczną, ich późniejsze wysłanie do KSeF powoduje, że to coś w KSeF będzie też „fakturą” czy jej „kopią”?

Czy do tych dokumentów będzie mieć zastosowanie art. 62 Kks i 270a i 271a Kodeksu karnego, a przede wszystkim art. 108 ust. 1 i 2 ustawy o VAT?

Czy „posłużenie” się lub „użycie” faktury, które należy do znamion czynów zabronionych dotyczy dokumentu, który jest „udostępnieniem” faktury ustrukturyzowanej oraz faktur, o których mowa w art. 106nf, 106nh, 106nda i 106nha tej ustawy?

Nie wiadomo.

Ważne

Mam skromny postulat: chaosu nie da się usunąć przy pomocy jakichś „objaśnień”. Potrzebna jest nowelizacja, która jednoznacznie odpowie, który z tych dokumentów jest „fakturą” w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy o VAT.

prof. dr hab. Witold Modzelewski

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
7 form faktur VAT w 2026 r. Czy dokument „udostępniony w sposób uzgodniony” w rozumieniu art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT będzie fakturą czy jej kopią?
22 wrz 2025

Podatnicy VAT, którzy tracą nadzieję (nie wszyscy), że ominie ich dopust boży faktur ustrukturyzowanych w 2026 r., zaczynają powoli czytać przepisy dotyczące tych faktur i włosy im stają na głowie, bo ich nie sposób zrozumieć, a przede wszystkim nawet nie będzie wiadomo, co będzie w sensie prawnym „fakturą” w przyszłym roku. W przypadku tradycyjnej postaci tych faktur, czyli papierowej i elektronicznej jest to jasne, a w przypadku nowych potworków – już nie - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Eksport bez odprawy celnej – czy możliwe jest zgłoszenie po wywozie towaru?
22 wrz 2025

W codziennej praktyce handlu zagranicznego przedsiębiorcy przywiązują ogromną wagę do dokumentacji celnej. To ona daje gwarancję bezpieczeństwa podatkowego, prawa do zastosowania stawki 0% VAT i pewność, że transakcja została prawidłowo rozliczona. Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe, w których samolot z towarem już odleciał, statek odpłynął, a zgłoszenie eksportowe… nie zostało złożone. Czy w takiej sytuacji eksporter ma jeszcze szansę naprawić błąd?
Kto nie musi wystawiać faktur w KSeF?
22 wrz 2025

KSeF ma być docelowo powszechnym systemem e-fakturowania. W 2026 r. rozpocznie się wystawianie faktur w KSeF przez przedsiębiorców. Jednak ustawodawca przewidział katalog wyłączeń. Warto wiedzieć, kto w praktyce nie będzie musiał korzystać z KSeF.
Czy pracodawca może obowiązkowo wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy? Przepisy, orzeczenia sądów i stanowisko PIP
19 wrz 2025

To dość częsta i wywołująca sporo wątpliwości sytuacja. Pracownik ma zaległy urlop ale nie wypełnia wniosków urlopowych i „chomikuje” ten urlop na przyszłość. Na różne nieprzewidziane sytuacje. Dla pracodawcy to kłopot, bo może być w niektórych sytuacjach ukarany za to grzywną przez Państwową Inspekcję Pracy od 1 tys. do 30 tys. zł (art. 282 § 1 pkt 2 kodeksu pracy). A ponadto pracodawca może być zobowiązany do tworzenia tzw. rezerw (tak naprawdę są to bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów) w bilansie na o wynagrodzenia za czas urlopu zaległego (niewykorzystanego w terminie). Czy zatem pracodawca może zmusić (tj. skutecznie skłonić metodami zgodnymi z prawem) pracownika do wykorzystania urlopu lub zaległego urlopu z poprzedniego roku? Przecież urlop to uprawnienie pracownika i jest udzielany na wniosek pracownika.

Które faktury nie zostaną objęte KSeF?
21 wrz 2025

Krajowy System e-Faktur to jedna z największych reform ostatnich lat. W 2026 roku każdy przedsiębiorca co do zasady będzie musiał wystawiać faktury ustrukturyzowane właśnie w KSeF. Celem jest uszczelnienie systemu VAT, łatwiejsza kontrola rozliczeń i automatyzacja obiegu dokumentów. Jednak nie wszystkie dokumenty sprzedażowe zostaną objęte obowiązkiem. Ustawodawca przewidział szereg wyłączeń i okresów przejściowych, które mają ułatwić podatnikom dostosowanie się do rewolucji w fakturowaniu.
Nowe faktury elektroniczne w 2026 r. Prof. Modzelewski: art. 106nda ust. 3 ustawy o VAT nakłada niewykonalne obowiązki i jest sprzeczny z prawem UE
18 wrz 2025

Nowe faktury elektroniczne, o których mowa w art. 106nf, 106nh, 106nda i 106nha ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT), które będą w przyszłym roku wystawione zgodnie z wzorem faktury ustrukturyzowanej, budzą wśród podatników najwięcej wątpliwości – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
KSeF 2026: Tylko 4 miesiące na przygotowanie. Czego wymagać od dostawców oprogramowania? Kto powinien mieć dostęp do systemu?
18 wrz 2025

Od 1 lutego 2026 roku w Polsce zacznie obowiązywać obligatoryjne fakturowanie elektroniczne z wykorzystaniem faktur ustrukturyzowanych wprowadzonych do ustawy o podatku VAT. Najpierw dotyczyć to będzie największych podatników (przekroczone 200 mln zł obrotów brutto w 2024 r.), a od 1 kwietnia 2026 r. - pozostałych. Oznacza to, że wymiana faktur pomiędzy przedsiębiorcami będzie musiała odbywać się za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Zmiany w VAT: rozliczanie importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej
18 wrz 2025

W dniu 17 września 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, będący częścią pakietu deregulacyjnego. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów nowelizacja ta jest konieczna, bowiem po wprowadzeniu od czerwca br. nowego systemu celnego AIS/IMPORT PLUS, niektóre firmy posiadające pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego i stosujące to uproszczenie zostałyby de facto pozbawione możliwości rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Dzięki nowym przepisom ci przedsiębiorcy będą mogli nadal rozliczać podatek VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej.

Ulga B+R na wakacjach. O czym należy pamiętać przy ewidencji czasu pracy w czasie nieobecności pracowników?
18 wrz 2025

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) to jeden z najistotniejszych i najbardziej przystępnych instrumentów wspierających finansowanie innowacji w Polsce. Ta preferencja podatkowa umożliwia przedsiębiorcom odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działania badawczo-rozwojowe nawet na poziomie 200%. W praktyce oznacza to możliwość odzyskania wydatków ponoszonych m.in. na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace B+R. Jednak dużym wyzwaniem pozostaje prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy osób zaangażowanych w takie projekty.
Od kiedy KSeF: co to za system faktur, co warto wiedzieć? Dla kogo będzie obowiązkowy w 2026 roku?
17 wrz 2025

No i staje przed nami nowe wyzwanie. Nadchodzi koniec tradycyjnego modelu księgowości. Od 1 lutego 2026 r. największe podmioty będą musiały wystartować z wystawianiem faktur przez KSeF. Natomiast wszyscy odbiorcy będą musieli za pośrednictwem KSeF te faktury odbierać. Dla kogo w 2026 r. system KSeF będzie obowiązkowy?

