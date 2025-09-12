REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » KSeF 2026 - Jeszcze można uniknąć katastrofy. Prof. Modzelewski polemizuje z Ministerstwem Finansów

KSeF 2026 - Jeszcze można uniknąć katastrofy. Prof. Modzelewski polemizuje z Ministerstwem Finansów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 września 2025, 15:59
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
KSeF 2026 - Jeszcze można uniknąć katastrofy. Prof. Modzelewski polemizuje z Ministerstwem Finansów
KSeF 2026 - Jeszcze można uniknąć katastrofy. Prof. Modzelewski polemizuje z Ministerstwem Finansów
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Niniejsza publikacja jest polemiką prof. Witolda Modzelewskiego z tezami i argumentacją resortu finansów zaprezentowanymi w artykule: „Wystawianie faktur w KSeF w 2026 roku. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów”. Śródtytuły pochodzą od redakcji portalu infor.pl.

Prof. W. Modzelewski: Już po raz trzeci resort finansów zainteresował się moimi publikacjami za co serdecznie dziękuję, choć „sprostowanie” poglądów co do treści norm prawnych jest czymś kuriozalnym, w dodatku, gdy poglądy te wynikają wprost z treści przepisów podatkowych. Ale dzięki tym wypowiedziom możemy poznać świadomość prawną organów władzy, co dla podatnika ma istotne znaczenie. Odniosę się do wszystkich wypowiedzi Ministerstwa Finansów zawartych w „sprostowaniu” z dnia 9 września 2025 r.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
VAT 2026. Komentarz
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: VAT w 2025/2026 r.
Zobacz również:

Czy posiadanie faktury jest wymogiem nabycia prawa do odliczenia VAT?

Cyt. 1:
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów: Wymogiem formalnym do zachowania prawa do odliczenia podatku VAT jest nadal faktura. Podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które otrzymał. Regulacje Ustawy VAT określają wprost w jaki sposób faktury ustrukturyzowane są otrzymywane”.

Prof. W. Modzelewski: Jest to pogląd błędny w sensie prawnym. Zgodnie z orzecznictwem TSUE i polską judykaturą posiadanie przez podatnika VAT formalnego dokumentu zwanego „fakturą” nie jest koniecznym wymogiem nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego. Jego podstawą może być również treść umowy, jeżeli zawiera treści, które są istotne dla realizacji tego prawa. Uzależnienie prawa do odliczenia od formy dokumentu źródłowego jest sprzeczne z art. 88 ust. 3a ustawy o VAT, co potwierdzają nawet interpretacje szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Cyt. 2.
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów:Ministerstwo Finansów nie prowadzi działań w celu przesunięcia terminu obowiązkowego KSeF. Ustawa wdrażająca KSeF została podpisana przez Prezydenta”.

Prof. W. Modzelewski: Stwierdzenie to niczego nie „prostuje”, ponieważ nie wypowiadałem się na temat planów resortu finansów co do dalszego losu powszechnego nakazu wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Szkoda jednak, że Ministerstwo Finansów nie bierze pod uwagę kolejnego przesunięcia terminu obowiązkowego KSeF, zwłaszcza że już raz to musiało zrobić w 2024 r., aby uniknąć katastrofy. Ta katastrofa może się powtórzyć w 2026 r. z wielu powodów: np. nie ma możliwości, aby do 1 marca 2026 r. przeszkolić około 4 miliony ludzi, którzy będą mieli wystawiać, otrzymywać, i „udostępniać” system fakturowania, w którym będzie aż sześć postaci faktur (papierowa, elektroniczna, ustrukturyzowana, „awaryjna”, „niedostępna” oraz offline24, plus drugie tyle postaci faktur korygujących.

REKLAMA

Webinar: KSeF w małym biurze rachunkowym
Autopromocja

Webinar:
KSeF w małym biurze rachunkowym

Sprawdź

Obowiązkowy KSeF a moment powstania obowiązku podatkowego

Cyt. 3.
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów:Krajowy System e-Faktur nie zmienia regulacji w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego. Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu danej czynności, nie wcześniej jednak niż w okresie w którym podatnik otrzymał fakturę. Zasada powyższa obowiązuje przed wprowadzeniem KSeF w modelu obowiązkowym i będzie obowiązywała również po wdrożeniu obligatoryjnego KSeF. Zgodnie z regułą podstawową ujętą w art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, regułą generalną jest powstanie obowiązku podatkowego z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W konsekwencji dla zastosowania owych reguł generalnych podatnik musi każdorazowo ustalić moment dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, dlatego że, po pierwsze, w tym momencie powstaje obowiązek podatkowy, a po wtóre, moment ten wyznacza ramy czasowe dla wystawienia faktury dokumentującej tę czynność. Podatnik na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez dostawcę/usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy o VAT, jeżeli takie faktury otrzyma w okresie, w którym zamierza skorzystać z odliczenia podatku w nich wykazanego. W przypadku wdrożenia KSeF moment otrzymania faktury w KSeF jest łatwo identyfikowalny, co powinno przyspieszyć moment, w którym podatnik może odliczać podatek z takich faktur – bez dodatkowych procedur, które musi zapewnić dla ustalenia momentu otrzymania faktury. W przypadku gdy faktura zostanie wystawiona poza KSeF należy zbadać, czy przede wszystkim spełnione są materialne przesłanki prawa do odliczenia. Jeżeli są spełnione takie przesłanki, nabywca co do zasady zachowuje prawo do odliczenia podatku. Należy jednak zaznaczyć, że nabywca każdorazowo powinien zwracać uwagę na okoliczności współpracy z kontrahentem, który np. wystawi mu fakturę poza KSeF, w tym, czy kontrahent, który notorycznie wystawia faktury poza KSeF (mimo ciążącego na nim obowiązku), rzetelnie dokumentuje dokonane transakcje. Istotne przy tym jest również zachowanie należytej staranności przez nabywcę, w tym rozpoznanie ewentualnego ryzyka przy zawieraniu transakcji z takim kontrahentem - w szczególności, gdy stwierdzi brak faktur wystawionych w KSeF, które uprawniają do odliczenia podatku”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prof. W. Modzelewski: Owa część „sprostowania” w ogóle nie odnosi się do jakiejkolwiek mojej wypowiedzi, ale pozwolę sobie wytknąć oczywisty błąd. Nie jest prawdą, że „otrzymanie faktury w KSeF jest (czyli będzie) łatwo identyfikowane” przez KSeF. Nie wszyscy podatnicy VAT otrzymują faktury ustrukturyzowane poprzez KSeF (zob. art. 106gb ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o VAT). Nawet dla tych podatników, których dotyczyć będzie fikcja prawna „otrzymania” jej poprzez KSeF, będzie trzeba ustalić, czy jest zgodna z rzeczywistością a przede wszystkim czy miała miejsce czynność podlegającą opodatkowaniu. Poza tym trzeba będzie użyć tej faktury poza KSeF i oznaczyć ją jakimś kodem (art. 106gb ust. 5a ustawy): i to ma być uproszczenie?

Ministerstwo zauważyło, że faktura ustrukturyzowana nie będzie z istoty fakturą handlową

Cyt. 4
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów: KSeF wprowadza uproszczenia i automatyzację w zakresie zasad wystawiania faktur. Faktura ustrukturyzowana występuje w formacie xml, a nie w formie noty obciążeniowej lub faktury handlowej. Wraz z wystawieniem faktury ustrukturyzowanej zachowana zostanie możliwość przesłania dodatkowych informacji uzgodnionym kanałem przekazu danych (email, poczta)”.

Prof. W. Modzelewski: Ta część „sprostowania” chyba wynika z niedokładnego przeczytania mojego tekstu, ale warto odnotować, że jego autorzy zauważyli, że faktura ustrukturyzowana nie będzie z istoty fakturą handlową (tak jak jest to w Polsce od 32 lat), bo się do tej roli nie nadaje. Najbardziej zabawna jest część stwierdzenia, że „zostanie zachowana możliwość przedstawienia dodatkowych informacji uzgodnionym kanałem przekazu mail, poczta”. Czyli to co dziś robimy z fakturą VAT w tradycyjnej postaci trzeba będzie dzielić na co najmniej dwa dokumenty. I to ma być „uproszczenie” i w dodatku „automatyzacja”. Prawdopodobnie będzie tak: wystawienie faktury VAT będzie następować poprzez KSeF, a całość dokumentacji handlowych będzie przesłana pocztą lub mailem.

Konferencja: Kongres KSeF. Cyfrowa rewolucja w fakturowaniu
Autopromocja

Konferencja: Kongres KSeF. Cyfrowa rewolucja w fakturowaniu

Sprawdź

Czy faktura ustrukturyzowana jest dokumentem technicznym?

Cyt. 5
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów: Nieprawdą jest, że faktura ustrukturyzowana jest dokumentem technicznym. Jest ona prawnie wiążącym dokumentem w zakresie zawieranych transakcji. Faktura ustrukturyzowana będzie podstawą do rozliczeń VAT. Tzw. Faktury handlowe czy noty obciążeniowe będą miały charakter informacyjny lub pomocniczy. W obowiązkowym KSeF nie będzie akceptacji faktury po stronie nabywcy”.

Prof. W. Modzelewski: Ale oczywiście faktura VAT wystawiona na podstawie art. 106a i nast. ustawy o VAT jest wyłącznie dokumentem techniczno-prawnym wystawionym dla potrzeb tego podatku. Nie jest nawet prawnie „dokumentem w zakresie zawarcia transakcji”, lecz wyłącznie „czynności” w rozumieniu art. 5 tej ustawy (a to nie to samo). Jest dokładnie odwrotnie: to treść czynności ma nadrzędny charakter w stosunku do faktury VAT, a nie faktura VAT wiąże wykonawcę czynności. Jeśli treść faktury jest niezgodna z rzeczywistością, to stanowi poświadczenie nieprawdy na dokumencie w rozumieniu przepisów prawa karnego i karnego skarbowego.

Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie moim tekstem, choć byłbym wdzięczny za jego przeczytanie ze zrozumieniem problemu. Z chęcią służę swoją wiedzą, bo jeszcze można uniknąć katastrofy w 2026 r. W nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. jest sporo oczywistych lub koncepcyjnych błędów, a poza tym jest ona rażąco sprzeczna z prawem UE (np. nie można uzależnić prawa do odliczenia od formy faktury).

Dlatego proponuję aby w interesie publicznym oraz dla dobra podatników spotkać się, aby szybko przyjąć kolejną nowelizację tej ustawy (już trzecią).

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
KSeF 2026 - Jeszcze można uniknąć katastrofy. Prof. Modzelewski polemizuje z Ministerstwem Finansów
12 wrz 2025

Niniejsza publikacja jest polemiką prof. Witolda Modzelewskiego z tezami i argumentacją resortu finansów zaprezentowanymi w artykule: „Wystawianie faktur w KSeF w 2026 roku. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów”. Śródtytuły pochodzą od redakcji portalu infor.pl.

Rolnicy i rybacy muszą szykować się na zmiany – nowe przepisy o pomocy de minimis już w drodze!
12 wrz 2025

Rolnicy i rybacy w całej Polsce powinni przygotować się na nadchodzące zmiany w systemie wsparcia publicznego. Rządowy projekt rozporządzenia wprowadza nowe obowiązki dotyczące informacji, które trzeba będzie składać, ubiegając się o pomoc de minimis. Nowe przepisy mają ujednolicić formularze, zwiększyć przejrzystość oraz zapewnić pełną kontrolę nad dotychczas otrzymanym wsparciem.
Wystawienie faktury VAT (ustrukturyzowanej) w KSeF może naruszać tajemnicę handlową lub zawodową
11 wrz 2025

Czy wystawienie faktury ustrukturyzowanej może naruszać tajemnicę handlową lub zawodową? Na to pytanie odpowiada na prof. dr hab. Witold Modzelewski.
TSUE: Sąd ma ocenić, czy klauzula WIBOR szkodzi konsumentowi ale nie może oceniać samego wskaźnika
11 wrz 2025

Sąd krajowy ma obowiązek dokonania oceny, czy warunek umowny dotyczący zmiennej stopy oprocentowania opartej o WIBOR, powoduje znaczącą nierównowagę ze szkodą dla konsumenta - oceniła Rzeczniczka Generalna TSUE w opinii opublikowanej 11 września 2025 r. (sprawa C‑471/24 - J.J. przeciwko PKO BP S.A.) Dodała, że ocena ta nie może jednak odnosić się do wskaźnika WIBOR jako takiego ani do metody jego ustalania.

REKLAMA

Kiedy ZUS może przejąć wypłatę świadczeń od przedsiębiorcy? Konieczny wniosek od płatnika lub ubezpieczonego
11 wrz 2025

Brak płynności finansowej płatnika składek, zatrudniającego powyżej 20 osób, może utrudniać mu regulowanie świadczeń na rzecz pracowników, takich jak zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński czy świadczenie rehabilitacyjne. ZUS może pomóc w takiej sytuacji i przejąć wypłatę świadczeń. Potrzebny jest jednak wniosek płatnika lub ubezpieczonego.
W 2026 roku 2,8 mln firm musi zmienić sposób fakturowania. Im szybciej się przygotują, tym większą przewagę zyskają nad konkurencją
11 wrz 2025

W 2026 roku ponad 2,8 mln przedsiębiorstw w Polsce zostanie objętych obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Dla wielu z nich będzie to największa zmiana technologiczna od czasu cyfryzacji JPK. Choć Ministerstwo Finansów zapowiada tę transformację jako krok ku nowoczesności, dla MŚP może oznaczać konieczność głębokiej reorganizacji sposobu działania. Eksperci radzą przedsiębiorcom: czas wdrożenia KSeF potraktujcie jako inwestycję.
Środowisko testowe KSeF 2.0 (dot. API) od 30 września, Moduł Certyfikatów i Uprawnień do KSeF 2.0 od 1 listopada 2025 r. MF: API KSeF 1.0 nie jest kompatybilne z API KSeF 2.0
10 wrz 2025

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 10 września 2025 r., że wprowadzone zostały nowe funkcjonalności wcześniej niedostępne w API KSeF1.0 (m.in. FA(3) z węzłem Zalacznik, tryby offline24 czy certyfikaty KSeF). W związku z wprowadzonymi zmianami konieczna jest integracja ze środowiskiem testowym KSeF 2.0., które zostanie udostępnione 30 września.
KSeF 2.0 już nadchodzi: Wszystko, co musisz wiedzieć o rewolucji w e-fakturowaniu
11 wrz 2025

Już od 1 lutego 2026 r. w Polsce zacznie obowiązywać nowy, obligatoryjny KSeF 2.0. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że wersja produkcyjna KSeF 1.0 zostaje „zamrożona” i nie będzie dalej rozwijana, a przedsiębiorcy muszą przygotować się do pełnej migracji. Ważne terminy nadchodzą szybko – środowisko testowe wystartuje 30 września 2025 r., a od 1 listopada ruszy Moduł Certyfikatów i Uprawnień. To oznacza prawdziwą rewolucję w e-fakturowaniu, której nie można przespać.

REKLAMA

Te czynności w księgowości można wykonać automatycznie. Czy księgowi powinni się bać utraty pracy?
12 wrz 2025

Automatyzacja procesów księgowych to kolejny krok w rozwoju tej branży. Dzięki możliwościom systemów, księgowi mogą pracować szybciej i wydajniej. Era ręcznego wprowadzania danych dobiega końca, a digitalizacja pracy biur rachunkowych i konieczność dostosowania oferty do potrzeb XXI wieku to konsekwencje cyfrowej rewolucji, której jesteśmy świadkami. Czy zmiany te niosą wyłącznie korzyści, czy również pewne zagrożenia?
4 mln zł zaległego podatku. Skarbówka wykryła nieprawidłowości: spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów o 186 mln zł
10 wrz 2025

Firma musi zapłacić aż 4 mln zł zaległego podatku CIT. Funkcjonariusze podlaskiej skarbówki wykryli nieprawidłowości w stosowaniu cen transferowych przez jedną ze spółek.

REKLAMA