Strona główna » Księgowość » KSeF » KAS wprowadza generowanie tokenów w KSeF 2.0 – ważne terminy, ostrzeżenia i zmiany dla przedsiębiorców

KAS wprowadza generowanie tokenów w KSeF 2.0 – ważne terminy, ostrzeżenia i zmiany dla przedsiębiorców

04 grudnia 2025, 09:09
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ksef obowiązek
KAS wprowadza generowanie tokenów w KSeF 2.0 – ważne terminy, ostrzeżenia i zmiany dla przedsiębiorców
INFOR

Krajowa Administracja Skarbowa zapowiada nową funkcjonalność w Module Certyfikatów i Uprawnień, która pozwoli przedsiębiorcom generować tokeny potrzebne do uwierzytelniania w KSeF 2.0. KAS wskazuje kluczowe terminy, różnice między tokenami KSeF 1.0 i 2.0 oraz ostrzega przed cyberoszustami wyłudzającymi dane.

Krajowa Administracja Skarbowa podaje: nowa możliwość „generowania tokenów” w Module Certyfikatów i Uprawnień

Krajowa Administracja Skarbowa ogłasza: „Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców Ministerstwo Finansów wkrótce udostępni nową funkcjonalność umożliwiającą generowanie tokenów.” Jak podaje KAS, rozwiązanie zostanie uruchomione jeszcze w 2025 roku i pozwoli przedsiębiorcom tworzyć tokeny przeznaczone do uwierzytelniania w systemie KSeF 2.0. KAS dodatkowo wskazuje: „Przypominamy, żeby nie udostępniać tokenów osobom nieupoważnionym.”

KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: KSeF 2.0 – obowiązkowy Krajowy System e-Faktur od 1 lutego 2026 roku
VAT 2026. Komentarz

KAS wyjaśnia „Czym są tokeny” – narzędzie autoryzacji i logowania w KSeF

Krajowa Administracja Skarbowa przedstawia definicję tokenów:
„Token jest narzędziem służącym do uwierzytelnienia i autoryzacji w KSeF. Jest on generowany przez podatnika na określony zakres uprawnień po uwierzytelnieniu w systemie (Podpisem Zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub pieczęcią kwalifikowaną). Token zawiera w sobie uprawnienia podatnika, które są deklarowane w momencie generowania tokena.”

Dzięki tokenom – jak podaje KAS – „można szybko i w prosty sposób logować się do KSeF. Zamiast każdorazowego uwierzytelniania się w systemie np. podpisem kwalifikowanym, będzie można wygenerować token i wykorzystywać go do uwierzytelniania się w aplikacjach komercyjnych zintegrowanych z KSeF.”

KAS zapowiada też termin: „Generowanie tokenów w Module Certyfikatów i Uprawnień zostanie udostępnione do 10 grudnia 2025 r.”

KAS ostrzega w sprawie „Tokenów KSeF 1.0” – ważne ograniczenia

W komunikacie Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o ograniczeniach obowiązujących w dotychczasowej wersji systemu:
„Od 1 listopada 2025 r. nadawanie nowych uprawnień jest możliwe wyłącznie poprzez MCU. Oznacza to, że nadawanie nowych uprawnień nie jest już dostępne w ramach dotychczasowej Aplikacji Podatnika KSeF 1.0.”

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Do końca stycznia 2026 r. możliwe jest dalsze generowanie tokenów KSeF 1.0. „Jest ona dostępna w Aplikacji Podatnika KSeF 1.0 lub przy użyciu komercyjnych programów księgowych zintegrowanych z API KSeF 1.0.” Jednak jak podkreśla KAS, nie będą one miały zastosowania w KSeF 2.0:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Dlatego należy pamiętać, że tokeny wygenerowane w KSeF 1.0:
– nie będą możliwe do użycia w KSeF 2.0;
– nie będą udostępnione w MCU i migrowane do KSeF 2.0.”

KAS alarmuje: „UWAŻAJ!” – ochrona przed cyberoszustwami

Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed próbami wyłudzeń:
„UWAŻAJ! Oszuści mogą spróbować wyłudzić poufne dane i narazić cię na poważne konsekwencje finansowe i prawne.”

KAS apeluje do użytkowników:
„traktuj tokeny jak dane szczególnie wrażliwe,”
„nie udostępniaj ich osobom nieupoważnionym,”
„zachowaj szczególną czujność wobec prób wyłudzenia dostępu do tokenów.”

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

KAS zaznacza również:
„Ministerstwo Finansów apeluje, żeby tokeny i dane do logowania do MCU traktować z taką samą uwagą jak dane logowania do bankowości elektronicznej czy karty płatnicze. Nie przekazuj ich osobom nieuprawnionym.”

