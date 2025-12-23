REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF 2026: cztery nowe rozporządzenia. Wyłączenia z e-faktur, zmiany w fakturach uproszczonych oraz JPK_VAT

KSeF 2026: cztery nowe rozporządzenia. Wyłączenia z e-faktur, zmiany w fakturach uproszczonych oraz JPK_VAT

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 grudnia 2025, 07:06
ksef Andrzej Domański minister finansów
KSeF 2026: cztery nowe rozporządzenia podpisane. Wyłączenia z e-faktur, zmiany w fakturach uproszczonych i JPK_VAT
Dziennik Gazeta Prawna

REKLAMA

REKLAMA

Minister Finansów i Gospodarki podpisał cztery kluczowe rozporządzenia wykonawcze do Krajowego Systemu e-Faktur. Przepisy precyzują m.in. przypadki, w których nie trzeba wystawiać faktur ustrukturyzowanych, nowe zasady faktur uproszczonych, szczegółowe reguły korzystania z KSeF (w tym ZAW-FA) oraz zmiany w JPK_VAT z deklaracją obowiązujące od 1 lutego 2026 r.

Resort finansów informuje w komunikacie na swojej stronie internetowej, że „podpisał cztery rozporządzenia wykonawcze dotyczące funkcjonowania KSeF. Rozporządzenia określają m.in.: zasady korzystania z KSeF, w tym wzór zawiadomienia ZAW-FA, przypadki, w których nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, zasady wystawiania faktur uproszczonych, czy szczegółowe dane jakie powinien zawierać JPK_VAT z deklaracją”.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Brak obowiązku wystawiania faktur w  KSeF w 2026 r.: rozporządzenie Ministra Finansów i  Gospodarki z  dnia 7 grudnia 2025 roku w  sprawie przypadków, w  których nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych (Dz. U. poz. 1740)

Rozporządzenie określa przypadki w  których nie ma obowiązku wystawiania faktur w  KSeF. Dotyczą one:

  • świadczenia usług przejazdów autostradą płatną, dokumentowanych paragonem z  NIP uznanym za fakturę,
  • świadczenia usług przewozu osób, a  usługi te są dokumentowane biletami uznanymi za faktury,
  • świadczenia usług w  zakresie kontroli i  nadzoru lotniczego, za które są pobierane opłaty trasowe dokumentowane fakturami,
  • usług finansowych i  ubezpieczeniowych zwolnionych z  VAT, dokumentowanych fakturami uproszczonymi o  węższym zakresie danych,
  • faktur wystawianych w  ramach samofakturowania przez nabywcę będącego tzw. podmiotem zagranicznym, w  przypadku jeżeli ten nabywca nie posiada NIP,
  • faktur wystawianych przez nabywcę w  ramach samofakturowania, do którego nabywcę upoważnił podatnik będący tzw. podmiotem zagranicznym, w przypadku jeżeli ten podatnik nie posiada NIP.

Faktury w  KSeF wystawia się według wzoru faktury ustrukturyzowanej określonego w art. 106gb ust. 8 ustawy o  VAT. W  związku z  tym, z  uwagi na uwarunkowania techniczne, w  KSeF nie będzie możliwe wystawienie np. biletu jednorazowego, czy dokumentu finansowego lub ubezpieczeniowego uznanych za faktury zgodnie z  wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z  dnia 29 października 2021 r. w  sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r., poz. 1979 ze zm.).

Zobacz również:

Rozporządzenie to ma charakter szczególny i  określa niektóre wskazane wyżej przypadki dostaw towarów lub świadczenia usług, których odpowiedni sposób udokumentowania pozwala na wyłączenie z  obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Rozporządzenie określa także przypadek, kiedy nabywca będący tzw. podmiotem zagranicznym, nieposługujący się NIP, w  ramach samofakturowania może wystawić fakturę w  KSeF w  przypadku WDT, gdyż na potrzeby tej czynności jest zidentyfikowany w  swoim Państwie Członkowskim numerem VAT UE” - pisze MF.

Zobacz: rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 7 grudnia 2025 r. w sprawie przypadków, w których nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych

REKLAMA

Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

KSeF a faktury uproszczone: rozporządzenie Ministra Finansów i  Gospodarki z  dnia 7 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1742)

„Rozporządzenie dostosowuje do KSeF zasady wystawiania faktur uproszczonych przez podatników zwolnionych z  VAT i  faktur uproszczonych dokumentujących transakcje zwolnione z  VAT” - wyjaśnia resort finansów. Od 1 lutego 2026 r. na fakturach uproszczonych, które będą wystawiane w  KSeF podatnicy będą podawać swój NIP. NIP wystawcy jest niezbędny do realizacji obowiązku wystawiania faktur w  KSeF. Nadal będzie obowiązywała zasada, że w  przypadku faktur uproszczonych wystawianych poza KSeF, np. na rzecz konsumenta, podatnik nie będzie obowiązany do podawania tego numeru.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

NIP nabywcy, o  ile się nim posługuje, będzie podawany na fakturze uproszczonej.

Zobacz: rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 7 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur

Zasady korzystania z KSeF: rozporządzenie Ministra Finansów i  Gospodarki z  dnia 12 grudnia 2026 roku w  sprawie korzystania z  Krajowego Systemu e-Faktur

Rozporządzenie szczegółowo reguluje zasady korzystania z  Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w  tym:

  • rodzaje uprawnień do korzystania z  systemu oraz procedury ich nadawania i  odbierania, w  tym wzór zawiadomienia (ZAW-FA),
  • metody uwierzytelniania użytkowników, wymagania techniczne oraz sposób potwierdzania tożsamości wystawcy faktury (np. przy użyciu certyfikatu),
  • zakres danych potrzebnych do uzyskania dostępu do faktur w  systemie bez dodatkowego uwierzytelniania,
  • zasady oznaczania faktur przesyłanych do KSeF i  udostępnianych poza systemem, tak aby zapewnić możliwość ich weryfikacji, autentyczność i  integralność treści,
  • procedury związane z  fakturami z  załącznikami – od zgłoszenia zamiaru ich wystawiania, przez potwierdzenie możliwości, po wymagania techniczne,
  • wymagania techniczne dla wszystkich procesów związanych z  wystawianiem i  przesyłaniem faktur w  KSeF.

Wskazane zasady są odwzorowane w  udostępnionej przez Ministerstwo dokumentacji technicznej KSeF na stronie MF, dostępnej pod linkiem: Wsparcie dla integratorów.

Rozporządzenie stanowiące załącznik do komunikatu (wersja przekazana do publikacji) oczekuje na publikację w  Dzienniku Ustaw. Zobacz: Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie.

Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

JPK_VAT z numerem KSeF: rozporządzenie Ministra Finansów i  Gospodarki z  dnia 12 grudnia 2025 r. w  sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w  sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w  deklaracjach podatkowych i w ewidencji w  zakresie podatku od towarów i  usług

Celem nowelizacji tzw. rozporządzenia ws. JPK_VAT z  deklaracją jest dostosowanie do zmian wprowadzonych w  ustawie z  dnia 5 sierpnia 2025r. o  zmianie ustawy o  podatku od towarów i  usług oraz ustawy o  zmianie ustawy o  podatku od towarów i  usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1203)” - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Zawarte w  rozporządzeniu założenia opierają się na podawaniu w  ewidencji sprzedaży i  zakupu JPK_VAT numeru KSeF faktury oraz umożliwiają ujmowanie w  tej ewidencji innych faktur wystawionych/otrzymanych poza KSeF i  innych dowodów niż faktury, dla których to będą miały zastosowanie odpowiednie oznaczenia (węzeł KSeF):

  • OFF – faktura, o  której mowa w art. 106nf ustawy, która nie posiada numeru identyfikującego w  Krajowym Systemie e-Faktur na dzień złożenia ewidencji,
  • BFK – faktura elektroniczna lub faktura w  postaci papierowej,
  • DI –dowód inny niż faktura wystawiona za pośrednictwem KSeF.

Podanie numeru KSeF będzie dotyczyło faktur wystawionych w  KSeF bez względu na tryb ich wystawiania i  przesyłania do KSeF (offline 24, awaria, niedostępność systemu) – według stanu na dzień złożenia JPK_VAT z  deklaracją. Ustawą z  dnia 21 listopada 2024 r. o  zmianie ustawy o  gospodarce opakowaniami i  odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw do ustawy o  podatku od towarów i  usług została wprowadzona konieczność rozliczenia systemu kaucyjnego w  deklaracji VAT. Uznano w  efekcie za konieczne wprowadzenie zmiany w  JPK_VAT z  deklaracją w  tym zakresie.

W związku z  uwagami przedsiębiorców przekazywanymi w toku konsultacji publicznych projektu rozporządzenia, Ministerstwo przedstawiło wyjaśnienia w  raporcie z  konsultacji, wśród nich wskazujemy m.in., że:

  1. Rozporządzenie nie zakłada wymogu korygowania ewidencji sprzedaży/zakupu o  uzupełnienie nr KSeF faktur, którym na dzień przesłania ewidencji ten numer nie został nadany. Wyjątek stanowi obowiązek korekty, wyłącznie przypadku, jeśli faktury ujmowane w  ewidencji sprzedaży wystawione w  trybie offline24 uzyskają numer KSeF już po złożeniu JPK_VAT z  deklaracją. Należy jednak zakładać, że przypadki, kiedy nastąpi zbieg terminu złożenia JPK_VAT z  deklaracją (do 25. dnia następnego miesiąca) z  brakiem uzyskania numeru KSeF dla faktur wystawionych w  trybie offline24 (do 15. dnia następnego miesiąca), będą sporadyczne.
  2. Ujmowanie w  JPK_VAT w  ewidencji zakupu faktur z  nadanym numerem KSeF nie powinno stanowić nadmiernego obciążenia dla podatników. Przykładowo w  oprogramowaniu Ministerstwa Finansów e-mikrofirma zostaną zapewnione rozwiązania, które pozwolą na automatyczne zasilanie JPK_VAT z  deklaracją fakturami otrzymanymi w  KSeF, wraz z  nadanym numerem KSeF. Wyeliminuje to konieczność manualnego przenoszenia numeru KSeF do pliku. W  systemach komercyjnych można przewidzieć możliwości sprawdzenia powiązań systemów księgowych z  KSeF. Wprowadzenie konkretnych rozwiązań technicznych zależy od firmy wdrażającej u danego podmiotu system KSeF oraz rozwiązania księgowego i  informatycznego.
  3. Rozporządzenie dotyczy ewidencji JPK_VAT z  deklaracją składanych za okresy rozliczeniowe od 1 lutego 2026 r. Rozwiązania wprowadzone tym rozporządzeniem w  jednej dacie jest korzystne, eliminuje niepotrzebne koszty po stronie podatników jakie byłyby związane z  ewentualnym fazowaniem obowiązków JPK_VAT w  związku z  fazowaniem obowiązków KSeF w 2026 r.
  4. Robocze wersje struktur logicznych JPK_VAT z  deklaracją podlegały konsultacjom od 27 czerwca 2026 r., następnie zostały udostępnione 17 września 2025 r. na stronie podatki.gov.pl, aby zapewnić stabilny proces ich implementacji w  narzędziach do wysyłki plików JPK.
  5. W przypadku błędów w  plikach JPK_VAT z  deklaracją, tak jak dotychczas, zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 109 ust. 3e-3g ustawy o  podatku od towarów i  usług podatnik po zidentyfikowaniu błędów w  złożonym pliku może go skorygować. Możliwość skorygowania przez podatnika błędów w  JPK_VAT z  deklaracją istnieje również, gdy błędy te zostaną stwierdzone przez naczelnika urzędu skarbowego, w  wyniku wezwania do ich usunięcia. Przypadki takie będą rozpatrywane – jak dotychczas – indywidualnie.

Zatem kary za błędnie wypełnione pliki JPK_VAT z  deklaracją nie mają charakteru automatycznego i  mogą zostać nałożone dopiero w  sytuacji, gdy podatnik nie skoryguje ich odpowiednio po uprzednim wezwaniu przez naczelnika urzędu skarbowego. Rozporządzenie, stanowiące załącznik do komunikatu(wersja przekazana do publikacji), oczekuje na publikację w  Dzienniku Ustaw. Zobacz: Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Powiązane
Limity podatkowe w 2026 roku: co musisz wiedzieć już dziś? Wyliczenia i konsekwencje
Limity podatkowe w 2026 roku: co musisz wiedzieć już dziś? Wyliczenia i konsekwencje
Ulgi 2026: można odliczyć składki na związki zawodowe, nawet 840 zł
Ulgi 2026: można odliczyć składki na związki zawodowe, nawet 840 zł
Progi podatkowe 2026: czy będzie 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku?
Progi podatkowe 2026: czy będzie 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Mały ZUS plus 2026 - zmiany. Komunikat ZUS: Niższe składki przez 36 miesięcy; tak trzeba liczyć ulgowe miesiące
23 gru 2025

W komunikacie z 22 grudnia 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzielił obszernych wyjaśnień odnośnie zmian jakie zajdą od 1 stycznia 2026 r. w zakresie ulgi zwanej „mały ZUS plus”. Przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z tej preferencji według nowych zasad, które określają w jaki sposób należy liczyć okresy ulgi.
PIT-11 od pracodawcy tylko na wniosek pracownika. Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w informacjach podatkowych
22 gru 2025

W dniu 22 grudnia 2025 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowane zostały założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PIT). Ministerstwo Finansów przygotowuje przepisy, których celem ma być zniesienie obowiązku przekazywania z mocy prawa w każdym przypadku imiennych informacji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R i IFT- 2R wszystkim podatnikom. Podatnik będzie miał prawo uzyskania tych imiennych informacji, co do zasady, na wniosek złożony płatnikowi lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do ich sporządzenia. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r. i będą miały zastosowanie do rozliczeń dochodów uzyskanych począwszy od 1 stycznia 2026 r.
Elementarne problemy obowiązkowego KSeF. Podatnicy będą fakturować po staremu?
22 gru 2025

Podatnicy pod koniec roku czekają DOBREJ NOWINY również dotyczącej podatków: znamy jej treść – idzie o oddalenie (najlepiej na święte nigdy) pomysłu o nazwie obowiązkowy KSeF. Jeśli nie będzie to zrobione formalnie, to zrobią to podatnicy, którzy po prostu będą fakturować po staremu i zawiadomią dostawców (usługodawców), że będą płacić tylko te faktury, które będą im formalnie doręczone w dotychczasowych postaciach; „nie będę grzebał w żadnym KSeFie, bo nie mam na to czasu ani pieniędzy” - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Nowe limity podatkowe dla samochodów firmowych od 2026 r. MF: dotyczą też umów leasingu i najmu zawartych wcześniej, jeżeli auto nie zostało ujęte w ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia
20 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 r. zmieniają się limity dotyczące zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na samochody firmowe. Ministerstwo Finansów informuje, że te nowe limity mają zastosowanie do umów leasingu i najmu zawartych przed 1 stycznia 2026 r., jeśli charakter tych umów (pod względem wymogów prawa podatkowego), nie pozwala na wprowadzenie pojazdu do ewidencji środków trwałych.

REKLAMA

Zwrot VAT do 40 dni po wdrożeniu KSeF. Dlaczego to nie jest dobra wiadomość dla księgowych?
22 gru 2025

Chociaż wokół wdrożenia KSeF nie przestają narastać wątpliwości, to trzeba uczciwie przyznać, że nowy system przyniesie również wymierne korzyści. Firmy mogą liczyć na rekordowo szybkie zwroty VAT i wreszcie uwolnić się od uciążliwego gromadzenia całych ton papierowej dokumentacji. O ile to ostatnie jest też ulgą dla księgowych, o tyle mechanizm odzyskiwania VAT budzi pewne obawy.
Potwierdzenie transakcji fakturowanej w KSeF. MF: to dobrowolna opcja. Jakie dokumenty można wydać nabywcy po wystawieniu faktury w KSeF w trybie: ONLINE, OFFLINE i awaryjnym?
22 gru 2025

W opublikowanym przez Ministerstwo Finansów Podręczniku KSeF 2.0 (część II) jest dokładnie opisana możliwość wydania nabywcy „potwierdzenia transakcji” w przypadkach wystawienia faktury w KSeF w trybie ONLINE, OFFLINE, czy w trybie awaryjnym. Okazuje się, że jest to całkowicie dobrowolna opcja, która nie jest i nie będzie uregulowana przepisami. Do czego więc może służyć to potwierdzenie transakcji i jak je wystawiać?
Reklama dźwignią handlu. A co z podatkami? Jak rozliczyć napis LED zawieszony na budynku?
19 gru 2025

Czy napis LED zawieszony na budynku ulepsza go? A może stanowi odrębny środek trwały? Odpowiedź na to pytanie ma istotne znaczenia dla prawidłowego przeprowadzenia rozliczeń podatkowych. A co na to organy skarbowe?
Zmiany w podatkach 2026: powrót wyższej składki zdrowotnej, KSeF, JPK_CIT oraz zamrożone progi PIT
23 gru 2025

Choć głośne zmiany podatkowe ostatecznie nie wejdą w życie w 2026 r., od 1 stycznia zaczynają obowiązywać regulacje, które mogą realnie podnieść obciążenia przedsiębiorców – i to bez zmiany stawek podatkowych. Niższe limity dla aut firmowych, powrót wyższej składki zdrowotnej, KSeF, JPK_CIT oraz zamrożone progi PIT oznaczają dla wielu firm ukryte podwyżki sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.

REKLAMA

KSeF 2026: państwowa infrastruktura cyfrowa, która zmienia biznes głębiej niż samo fakturowanie
20 gru 2025

KSeF to nie kolejny obowiązek podatkowy, lecz jedna z największych transformacji cyfrowych polskiej gospodarki. Od 2026 roku system zmieni nie tylko sposób wystawiania faktur, ale całą architekturę zarządzania danymi finansowymi, ryzykiem i płynnością w firmach. Eksperci Ministerstwa Finansów, KAS i rynku IT zgodnie podkreślają: to moment, w którym państwo staje się operatorem infrastruktury biznesowej, a przedsiębiorstwa muszą nauczyć się funkcjonować w czasie rzeczywistym.
Przelewy bankowe w Święta i Nowy Rok. Kiedy wysłać przelew, by na pewno doszedł przed końcem roku?
18 gru 2025

Koniec roku obfituje w dużo dni wolnych. Co z przelewami bankowymi wysłanymi w tych dniach dniach? Kiedy najlepiej wysłać przelew, aby dotarł na czas? Czy będą działać płatności natychmiastowe? Warto terminowe płatności zaplanować z wyprzedzeniem.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA