Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej przygotowanym przez Ministerstwo Finansów oraz zmianami dotyczącymi rynku dzieł sztuki i funduszy inwestycyjnych. Wśród propozycji są m.in. wyższe limity płatności podatku przez osoby trzecie, nowe zasady liczenia terminów oraz uproszczenia dla funduszy inwestycyjnych.

Według porządku obrad, Rada Ministrów zajmie się we wtorek 12 stycznia przygotowanym przez resort finansów projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej, który zawiera propozycje kilkudziesięciu zmian. Projekt zakłada m.in. zmianę wysokości kwoty podatku, który może zostać opłacony przez inny podmiot niż sam podatnik (oraz jego najbliżsi). Obecnie inny podmiot może zapłacić za podatnika kwotę do 1 tys. zł, a po zmianach będzie to maksymalnie 5 tys. zł. MF proponuje także podniesienie wysokości wartości korekty, której z urzędu może dokonać organ podatkowy. Obecnie urzędnicy fiskusa mogą dokonać korekty deklaracji podatkowej, która skutkuje zmianą wysokości zobowiązania podatkowego, nadpłaty, zwrotu podatku albo nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty, jeśli wartość tej zmiany nie przekracza 5 tys. zł. Po zmianach będzie to 10 tys. zł.

Terminy podatkowe i przedawnienie: ważna zmiana

Projekt zakłada też zmiany dotyczące terminów, które przypadają na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. MF proponuje, aby zasada, że termin przypadający na sobotę lub dzień wolny jest wydłużany do pierwszego dnia roboczego, który przypada po dniu wolnym, dotyczył jedynie czynności, takich jak złożenie deklaracji czy wniesienie odwołania. Tym samym zasada ta nie będzie dotyczyć kwestii przedawnienia podatkowego, którego bieg będzie liczony od pierwotnego terminu, niezależnie od tego, czy przypada on w sobotę czy święto.

Dzieła sztuki pod większą kontrolą państwa

Ministrowie zajmą się także projektem nowelizującym dwie ustawy: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o Krajowej Administracji Skarbowej, przygotowanym przez resort kultury i dziedzictwa narodowego.

Według MKiDN projekt ma zwiększać przejrzystość rynku dzieł sztuki – dzięki integracji krajowego systemu rejestracji wniosków z systemem unijnym zapewniona będzie większa kontrola nad nielegalnym handlem dobrami kultury.

„Dzięki nowym narzędziom reagowania państwo zyskuje możliwość skutecznego zatrzymywania i zabezpieczania dóbr kultury wywożonych nielegalnie, a dzięki specjalnemu systemowi rejestracji wniosków porządkujemy przepływ dóbr na rynku i usprawniamy działania konserwatorów oraz KAS” – przekazał PAP resort kultury.

Nowe przepisy wprowadzają sankcje karne za naruszenie procedur oraz za składanie fałszywych oświadczeń, dostosowane do regulacji unijnych obowiązujących od czerwca 2025 r. Nowelizacja ustawy sprawi, że nie będzie można sprzedać dzieł czasowo przywiezionych spoza UE bez wymaganych formalności.

Fundusze inwestycyjne: deregulacja i uproszczenia

Rząd zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt realizuje postulat inicjatywy „SprawdzaMY”, której celem jest m.in. uproszczenie przepisów w sferze gospodarki.

Z oceny skutków regulacji (OSR) wynika, że celem projektu jest „usunięcie nadregulacji w zakresie obowiązku rejestracji certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które nie są publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (...) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), jak również obowiązku posiadania przez takie fundusze agenta emisji”.

Efektem wprowadzenia ustawy będzie umożliwienie prowadzenia ewidencji uczestników niepublicznych FIZ przez towarzystwo lub powierzenia jej prowadzenia określonemu podmiotowi.