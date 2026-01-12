KSeF rusza w lutym. Lawinowy wzrost publikacji i obawy przedsiębiorców przed „totalną inwigilacją”

Krajowy System e-Faktur (KSeF) zacznie obowiązywać już od lutego, a zainteresowanie reformą gwałtownie rośnie. Jak wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów, tylko w ostatnich miesiącach liczba publikacji na temat KSeF wzrosła o 45 proc. w mediach społecznościowych i o 30 proc. w mediach tradycyjnych. Jednocześnie w sieci narastają obawy przedsiębiorców dotyczące prywatności, bezpieczeństwa danych i kosztów wdrożenia systemu.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) będzie wdrażany już od lutego. Według danych Instytutu Monitorowania Mediów (IMM) w stosunku do listopada widoczny jest wzrost liczby publikacji dotyczących reformy o 45% w mediach społecznościowych i o 30% w klasycznych.

REKLAMA

REKLAMA

KSeF coraz bardziej gorącym tematem w mediach. Wśród serwisów informacyjnych najwięcej treści publikują: lex.media.pl, inforlex.pl, ksiegowosc.infor.pl i portal gov.pl

Łącznie w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2025 r. ukazało się 27 tys. publikacji o szacowanym zasięgu 404 mln kontaktów z przekazem, co oznacza, że z informacjami wzmiankującymi temat KSeF każdy odbiorca powyżej 15 r. ż. mógł się spotkać średnio 12 razy.

ksef media dyskusja Media

W social mediach najwięcej wpisów na temat KSeF ukazało się na X (4,5 tys.) i Facebooku (2,7 tys.). Najwyższe zaangażowanie użytkowników wygenerował TikTok – ponad 56 tys. interakcji (reakcji, komentarzy, udostępnień) przy stosunkowo niewielkiej liczbie opublikowanych treści. Wysoki poziom zaangażowania internautów odnotowano także na X (53,1 tys.), YouTubie (40,3 tys.) i Facebooku (38,8 tys.).

ksef media social Media

W mediach klasycznych najwięcej materiałów dotyczących reformy ukazało się w źródłach o tematyce biznesowej i prawnej. Wśród stacji radiowych i telewizyjnych dominuje Biznes24 (950 publikacji). Wśród serwisów informacyjnych najwięcej treści publikują: lex.media.pl (677 publikacji), inforlex.pl (345), ksiegowosc.infor.pl (303), a także oficjalny portal gov.pl (208). W kategorii prasy drukowanej liderem pozostaje „Dziennik Gazeta Prawna” (136 publikacji) przed „Rzeczpospolitą” (120) i „Gazetą Podatkową” (114).

REKLAMA

Obawy internautów w związku z KSeF ciągle widoczne w sieci. Lęk przed masową inwigilacją ze strony aparatu skarbowego

W grudniowych postach w związku z planowanymi zmianami internauci nadal dzielą się licznymi obawami – głosy krytyczne wciąż koncentrują się na zagrożeniach dla prywatności, nieproporcjonalnych obciążeniach dla najmniejszych firm oraz chaosie organizacyjnym towarzyszącym wdrażaniu systemu.



Jedną z najczęstszych obaw pozostaje lęk przed masową inwigilacją ze strony aparatu skarbowego, który poprzez KSeF uzyska bezprecedensowy wgląd w działalność firm. Zaniepokojenie internautów budzi także ryzyko utraty tajemnicy handlowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Centralna baza danych, zawierająca szczegółowe informacje o kontrahentach, cenach, marżach i wolumenach sprzedaży, jest postrzegana jako zagrożenie dla biznesu. W listopadowym raporcie eksperci IMM zidentyfikowali najczęściej wzmiankowane w komentarzach obawy internautów związane z tym wątkiem:

Ryzyko wycieku wrażliwych danych: istnieje obawa, że scentralizowane informacje mogą trafić „w niepowołane ręce w celu zniszczenia konkurencji”, a nawet posłużyć do wrogich przejęć.

Pełna kontrola transakcji: przedsiębiorcy postrzegają system jako narzędzie „totalnej inwigilacji” i zwiastun „końca tajemnicy handlowej”, gdzie każda operacja gospodarcza będzie widoczna dla urzędników w czasie rzeczywistym.

Nadużycia ze strony administracji: pojawiają się podejrzenia, że zgromadzone dane mogą być wykorzystywane do celów pozapodatkowych, w tym przez służby specjalne, lub do wywierania presji na konkretne podmioty gospodarcze.



Te same obawy są silnie widoczne także w grudniowych komentarzach.

W grudniowych wynikach, aktualizujących pierwsze badanie, ciągle widoczne są obawy przed planowanymi zmianami. Zbliżający się termin wprowadzenia reformy wpływa na dynamiczny wzrost komentarzy w mediach społecznościowych, w których nadal dyskusja toczy się głównie wokół ponoszonych kosztów wynikających z implementacji systemu KSeF oraz trudności technologicznych – komentuje Tomasz Lubieniecki z IMM.

Piotr Talarek, Managing Partner w StrategyWise Consulting, agencji członkowskiej ZFPR, zauważa:

„Wprowadzenie KSeF budzi duże zainteresowanie mediów i przedsiębiorców, co potwierdzają dane IMM – rośnie liczba publikacji dziennikarskich, eksperckich i biznesowych. Pozytywnym sygnałem jest ponad 200 materiałów na gov.pl oraz obecność ekspertów MF w tradycyjnych mediach. Nie wiemy jednak, jak wygląda aktywność Ministerstwa Finansów i ekspertów KAS w mediach społecznościowych, zwłaszcza na X.com i TikToku, gdzie teorie spiskowe rozprzestrzeniają się jak pożar lasu.

A przecież uszczelnianie systemu podatkowego trwa od lat – niezależnie od rządzącej opcji politycznej. Administracja – podobnie jak banki objęte przepisami AML – ma już liczne narzędzia pozyskiwania danych o fakturach, transakcjach i kontrahentach. Tym bardziej konieczne jest ograniczanie ryzyk komunikacyjnych, podsycanych przez narracje podważające zaufanie do państwa. W moim przekonaniu potrzebna jest silniejsza mobilizacja obywateli i instytucji publicznych. Obywatele, w tym przedsiębiorcy, powinni nadal otrzymywać rzetelną wiedzę od KAS i ekspertów oraz upowszechniać ją w swoich środowiskach, neutralizując dezinformację. Nie będzie to możliwe bez wyraźnej intensyfikacji działań administracji, szczególnie w mediach społecznościowych.”

Metodologia:

Analizę przeprowadzono na podstawie przekazów w polskiej prasie, radiu, telewizji, portalach internetowych i social mediach opublikowanych w dn. 1.08-31.12.2025 r. Stan interakcji na 8.01.2026 r.