REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF rusza w lutym. Lawinowy wzrost publikacji i obawy przedsiębiorców przed „totalną inwigilacją”

KSeF rusza w lutym. Lawinowy wzrost publikacji i obawy przedsiębiorców przed „totalną inwigilacją”

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 stycznia 2026, 11:34
KSeF
KSeF rusza w lutym. Lawinowy wzrost publikacji i obawy przedsiębiorców przed totalną inwigilacją
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Krajowy System e-Faktur (KSeF) zacznie obowiązywać już od lutego, a zainteresowanie reformą gwałtownie rośnie. Jak wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów, tylko w ostatnich miesiącach liczba publikacji na temat KSeF wzrosła o 45 proc. w mediach społecznościowych i o 30 proc. w mediach tradycyjnych. Jednocześnie w sieci narastają obawy przedsiębiorców dotyczące prywatności, bezpieczeństwa danych i kosztów wdrożenia systemu.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) będzie wdrażany już od lutego. Według danych Instytutu Monitorowania Mediów (IMM) w stosunku do listopada widoczny jest wzrost liczby publikacji dotyczących reformy o 45% w mediach społecznościowych i o 30% w klasycznych.

REKLAMA

REKLAMA

KSeF coraz bardziej gorącym tematem w mediach. Wśród serwisów informacyjnych najwięcej treści publikują: lex.media.pl, inforlex.pl, ksiegowosc.infor.pl i portal gov.pl

Łącznie w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2025 r. ukazało się 27 tys. publikacji o szacowanym zasięgu 404 mln kontaktów z przekazem, co oznacza, że z informacjami wzmiankującymi temat KSeF każdy odbiorca powyżej 15 r. ż. mógł się spotkać średnio 12 razy.

ksef media dyskusja

Media

W social mediach najwięcej wpisów na temat KSeF ukazało się na X (4,5 tys.) i Facebooku (2,7 tys.). Najwyższe zaangażowanie użytkowników wygenerował TikTok – ponad 56 tys. interakcji (reakcji, komentarzy, udostępnień) przy stosunkowo niewielkiej liczbie opublikowanych treści. Wysoki poziom zaangażowania internautów odnotowano także na X (53,1 tys.), YouTubie (40,3 tys.) i Facebooku (38,8 tys.).

ksef media social

Media

W mediach klasycznych najwięcej materiałów dotyczących reformy ukazało się w źródłach o tematyce biznesowej i prawnej. Wśród stacji radiowych i telewizyjnych dominuje Biznes24 (950 publikacji). Wśród serwisów informacyjnych najwięcej treści publikują: lex.media.pl (677 publikacji), inforlex.pl (345), ksiegowosc.infor.pl (303), a także oficjalny portal gov.pl (208). W kategorii prasy drukowanej liderem pozostaje „Dziennik Gazeta Prawna” (136 publikacji) przed „Rzeczpospolitą” (120) i „Gazetą Podatkową” (114).

REKLAMA

Obawy internautów w związku z KSeF ciągle widoczne w sieci. Lęk przed masową inwigilacją ze strony aparatu skarbowego

W grudniowych postach w związku z planowanymi zmianami internauci nadal dzielą się licznymi obawami – głosy krytyczne wciąż koncentrują się na zagrożeniach dla prywatności, nieproporcjonalnych obciążeniach dla najmniejszych firm oraz chaosie organizacyjnym towarzyszącym wdrażaniu systemu.

Jedną z najczęstszych obaw pozostaje lęk przed masową inwigilacją ze strony aparatu skarbowego, który poprzez KSeF uzyska bezprecedensowy wgląd w działalność firm. Zaniepokojenie internautów budzi także ryzyko utraty tajemnicy handlowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Centralna baza danych, zawierająca szczegółowe informacje o kontrahentach, cenach, marżach i wolumenach sprzedaży, jest postrzegana jako zagrożenie dla biznesu. W listopadowym raporcie eksperci IMM zidentyfikowali najczęściej wzmiankowane w komentarzach obawy internautów związane z tym wątkiem:

  • Ryzyko wycieku wrażliwych danych: istnieje obawa, że scentralizowane informacje mogą trafić „w niepowołane ręce w celu zniszczenia konkurencji”, a nawet posłużyć do wrogich przejęć.
  • Pełna kontrola transakcji: przedsiębiorcy postrzegają system jako narzędzie „totalnej inwigilacji” i zwiastun „końca tajemnicy handlowej”, gdzie każda operacja gospodarcza będzie widoczna dla urzędników w czasie rzeczywistym.
  • Nadużycia ze strony administracji: pojawiają się podejrzenia, że zgromadzone dane mogą być wykorzystywane do celów pozapodatkowych, w tym przez służby specjalne, lub do wywierania presji na konkretne podmioty gospodarcze.

    Te same obawy są silnie widoczne także w grudniowych komentarzach.

W grudniowych wynikach, aktualizujących pierwsze badanie, ciągle widoczne są obawy przed planowanymi zmianami. Zbliżający się termin wprowadzenia reformy wpływa na dynamiczny wzrost komentarzy w mediach społecznościowych, w których nadal dyskusja toczy się głównie wokół ponoszonych kosztów wynikających z implementacji systemu KSeF oraz trudności technologicznych – komentuje Tomasz Lubieniecki z IMM.

Piotr Talarek, Managing Partner w StrategyWise Consulting, agencji członkowskiej ZFPR, zauważa:

Wprowadzenie KSeF budzi duże zainteresowanie mediów i przedsiębiorców, co potwierdzają dane IMM – rośnie liczba publikacji dziennikarskich, eksperckich i biznesowych. Pozytywnym sygnałem jest ponad 200 materiałów na gov.pl oraz obecność ekspertów MF w tradycyjnych mediach. Nie wiemy jednak, jak wygląda aktywność Ministerstwa Finansów i ekspertów KAS w mediach społecznościowych, zwłaszcza na X.com i TikToku, gdzie teorie spiskowe rozprzestrzeniają się jak pożar lasu.

A przecież uszczelnianie systemu podatkowego trwa od lat – niezależnie od rządzącej opcji politycznej. Administracja – podobnie jak banki objęte przepisami AML – ma już liczne narzędzia pozyskiwania danych o fakturach, transakcjach i kontrahentach. Tym bardziej konieczne jest ograniczanie ryzyk komunikacyjnych, podsycanych przez narracje podważające zaufanie do państwa. W moim przekonaniu potrzebna jest silniejsza mobilizacja obywateli i instytucji publicznych. Obywatele, w tym przedsiębiorcy, powinni nadal otrzymywać rzetelną wiedzę od KAS i ekspertów oraz upowszechniać ją w swoich środowiskach, neutralizując dezinformację. Nie będzie to możliwe bez wyraźnej intensyfikacji działań administracji, szczególnie w mediach społecznościowych.”

Metodologia:

Analizę przeprowadzono na podstawie przekazów w polskiej prasie, radiu, telewizji, portalach internetowych i social mediach opublikowanych w dn. 1.08-31.12.2025 r. Stan interakcji na 8.01.2026 r.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Obowiązkowy KSeF 2026: Czekasz na 1 kwietnia? Błąd! Musisz być gotowy już 1 lutego, by odebrać fakturę
12 sty 2026

Choć obowiązek wystawiania e-faktur dla większości firm wchodzi w życie dopiero w kwietniu 2026 roku, przedsiębiorcy mają znacznie mniej czasu na przygotowanie operacyjne. Realny sprawdzian nastąpi już 1 lutego 2026 r. – to data, która może sparaliżować obieg dokumentów w podmiotach, które zlekceważą wcześniejsze wdrożenie systemu.
Jak połączyć systemy ERP z obiegiem dokumentów w praktyce? Przewodnik dla działów finansowo-księgowych
12 sty 2026

Działy księgowości i finansów od lat pracują pod presją: rosnąca liczba dokumentów, coraz bardziej złożone przepisy, nadchodzący KSeF, a do tego konieczność codziennej kontroli setek transakcji. W takiej rzeczywistości firmy oczekują szybkości, bezpieczeństwa i pełnej zgodności danych. Tego nie zapewni już ani sam ERP, ani prosty obieg dokumentów. Dopiero spójna integracja tych dwóch światów pozwala pracować stabilnie i bez błędów. W praktyce oznacza to, że wdrożenie obiegu dokumentów finansowych zawsze wymaga połączenia z ERP. To dzięki temu księgowość może realnie przyspieszyć procesy, wyeliminować ręczne korekty i zyskać pełną kontrolę nad danymi.
Cyfrowy obieg umów i aneksów - jak zapewnić pełną kontrolę wersji i bezpieczeństwo? Przewodnik dla działów Prawnych i Compliance
12 sty 2026

W wielu organizacjach obieg umów wciąż przypomina układankę złożoną z e-maili, załączników, lokalnych dysków i równoległych wersji dokumentów krążących wśród wielu osób. Tymczasem to właśnie umowy decydują o bezpieczeństwie biznesowym firmy, ograniczają ryzyka i wyznaczają formalne ramy współpracy z kontrahentami i pracownikami. Nic dziwnego, że działy prawne i compliance coraz częściej zaczynają traktować cyfrowy obieg umów nie jako „usprawnienie”, ale jako kluczowy element systemu kontrolnego.
Rząd zmienia Ordynację podatkową i zasady obrotu dziełami sztuki. Kilkadziesiąt propozycji na stole
12 sty 2026

Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej przygotowanym przez Ministerstwo Finansów oraz zmianami dotyczącymi rynku dzieł sztuki i funduszy inwestycyjnych. Wśród propozycji są m.in. wyższe limity płatności podatku przez osoby trzecie, nowe zasady liczenia terminów oraz uproszczenia dla funduszy inwestycyjnych.

REKLAMA

Prof. Modzelewski: obowiązkowy KSeF podzieli gospodarkę na 2 odrębne sektory. 3 lub 4 dokumenty do jednej transakcji?
12 sty 2026

Obecny rok dla podatników prowadzących działalność gospodarczą będzie źle zapamiętany. Co prawda w ostatniej chwili rządzący wycofali się z akcji masowego (i wstecznego) przerabiania samozatrudnienia i umów zlecenia na umowy o pracę, ale jak dotąd upierają się przy czymś znacznie gorszym i dużo bardziej szkodliwym, czyli dezorganizacji fakturowania oraz rozliczeń w obrocie gospodarczym - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Pracownik może dostać odszkodowanie, ale podatek będzie musiał zapłacić. Dyrektor KIS nie miał wątpliwości. Dlaczego?
12 sty 2026

Od odszkodowania nie trzeba płacić podatku – takie jest powszechne przekonanie. Jednak odszkodowanie odszkodowaniu nierówne i nie każde tego rodzaju przysporzenie będzie mogło skorzystać z przewidzianego w przepisach zwolnienia podatkowego.
Księgowość jako element wyceny w procesach M&A (fuzje i przejęcia): jak BPO minimalizuje ryzyka i chroni wartość transakcji
12 sty 2026

W transakcjach M&A (ang. mergers and acquisitions - tj. fuzje i przejęcia) ostateczna wycena spółki zależy nie tylko od dynamiki wzrostu, pozycji rynkowej czy portfela klientów. Coraz częściej elementem krytycznym staje się jakość procesów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych. Inwestorzy badają je z taką samą uwagą, jak wyniki biznesowe — bo to właśnie w tych obszarach najczęściej kryją się ryzyka, które mogą obniżyć cenę transakcyjną nawet o kilkanaście procent. Jak trafnie zauważa Monika Łańcucka, Kierownik BPO w Meritoros „W procesach M&A nie chodzi o to, czy firma zarabia, ale czy potrafi udowodnić, że zarabia. A do tego niezbędna jest przewidywalna i transparentna księgowość.”
KSeF rusza w lutym. Lawinowy wzrost publikacji i obawy przedsiębiorców przed „totalną inwigilacją”
12 sty 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) zacznie obowiązywać już od lutego, a zainteresowanie reformą gwałtownie rośnie. Jak wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów, tylko w ostatnich miesiącach liczba publikacji na temat KSeF wzrosła o 45 proc. w mediach społecznościowych i o 30 proc. w mediach tradycyjnych. Jednocześnie w sieci narastają obawy przedsiębiorców dotyczące prywatności, bezpieczeństwa danych i kosztów wdrożenia systemu.

REKLAMA

Brat spłacił dług podatkowy. Pieniądze poszły prosto do urzędu, a skarbówka uznała, że zwolnienia nie ma
12 sty 2026

Darowizna środków pieniężnych od najbliższego członka rodziny co do zasady korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, jednak tylko pod warunkiem ścisłego spełnienia wymogów ustawowych. W najnowszej interpretacji indywidualnej skarbówka zajęła jednoznaczne stanowisko w sprawie, w której brat podatniczki uregulował jej zaległości podatkowe, dokonując przelewów bezpośrednio na rachunek urzędu skarbowego.
Skarbówka chce zabrać obywatelom i firmom przedawnienie podatków
09 sty 2026

Pomimo krytyki ze strony ekspertów Ministerstwo Finansów nie zrezygnowało z pomysłu wykreślenia zakazu prowadzenia postępowania karnego wobec obywatela i przedsiębiorcy po przedawnieniu się podatku. Tak czytamy w dzisiejszym wydaniu „Pulsu Biznesu".
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA