Prezenty świąteczne dla pracowników: rozliczenie podatkowe w VAT i CIT

Okres świąteczny to doskonała okazja, by podziękować pracownikom za ich zaangażowanie i całoroczny wysiłek. Wielu pracodawców decyduje się w tym czasie na wręczenie prezentów od klasycznych upominków po popularne bony podarunkowe. Warto jednak pamiętać, że gest wdzięczności wiąże się również z pewnymi obowiązkami podatkowymi, zwłaszcza w kontekście VAT i CIT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego tylko wówczas, gdy zakupione towary lub usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Organy podatkowe uznają jednak, że zakup prezentów okazjonalnych w tym również bonów nie ma bezpośredniego związku z działalnością opodatkowaną, ponieważ służy przede wszystkim celom prywatnym pracowników. Oznacza to, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na ten cel.



Drugim istotnym aspektem jest kwestia obowiązku naliczenia VAT należnego od przekazanych prezentów. Zasadniczo wręczenie prezentów pracownikom stanowi nieodpłatne przekazanie towarów. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, takie przekazanie podlega opodatkowaniu tylko wtedy, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu.



W praktyce oznacza to, że jeśli przedsiębiorca nie odliczył VAT przy zakupie prezentów, to nie ma obowiązku naliczania podatku należnego przy ich przekazaniu.



Wybrane interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdzające powyższe stanowisko:

- sygn. 0115-KDIT1-1.4012.150.2017.1.AJ - z 2017 r.,

- sygn. 0112-KDIL1-1.4012.842.2021.4.EB - z 2022 r.,

- sygn. 0114-KDIP4-2.4012.194.2024.4.KS - z 2024 r.,

- sygn. 0111-KDIB3-1.4012.244.2024.3.IK (dotyczy bonów w kontekście świadczenia usług) - z 2024 r.,

Świąteczne prezenty wręczane pracownikom stanowią formę dobrowolnego świadczenia, nie wynikają z umowy o pracę ani przepisów prawa pracy. Organy podatkowe kwalifikują więc takie wydatki jako darowiznę.



Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia lub zabezpieczenia przychodów – z wyłączeniem m.in. kosztów przekazanych darowizn (art. 16 pkt 14 ustawy). Oznacza to, że pracodawca nie może zaliczyć wartości świątecznych prezentów dla pracowników do kosztów uzyskania przychodu.

Wybrane interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdzające powyższe stanowisko:

- 0111-KDIB2-1.4010.629.2021.4.PB – negatywna, nkup,

- 0111-KDIB2-1.4010.8.2019.3.JK – negatywna, karty podarunkowe, darowizna, nkup,

- 0114-KDIP3-2.4011.1141.2023.1.JK3 – interpretacja dotycząca PIT, potwierdza charakter darowizny,

- 0112-KDIL2-1.4011.335.2024.1.KF – interpretacja dotycząca PIT, potwierdza charakter darowizny.

Podsumowanie

Świąteczne upominki to doskonały sposób na wzmocnienie relacji z pracownikami i okazanie im uznania. Aby jednak radość z prezentów nie została przyćmiona przez komplikacje podatkowe, warto wcześniej zaplanować sposób ich finansowania i przekazania.



Każda firma ma swoją specyfikę, dlatego w razie wątpliwości warto skonsultować się z działem księgowości lub doradcą podatkowym. Dzięki temu świąteczne gesty wdzięczności pozostaną tym, czym być powinny pozytywnym akcentem kończącym rok, a nie źródłem niepotrzebnych formalności.



Magdalena Kocięba - Accounting Manager w Nexia Advicero