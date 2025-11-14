REKLAMA

Strona główna » Księgowość » KSeF » Odroczenie KSeF? Nowa interpelacja jest już w Sejmie

Odroczenie KSeF? Nowa interpelacja jest już w Sejmie

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 listopada 2025, 09:01
Adam Kuchta
Adam Kuchta
KSeF
Coraz więcej apeli o odroczenie KSeF. Nowa interpelacja jest już w Sejmie
shutterstock

Planowane obowiązkowe uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wywołuje coraz większe napięcia w środowisku przedsiębiorców. Firmy z sektora MŚP alarmują, że system w obecnym kształcie może zagrozić stabilności ich działalności, a eksperci wskazują na liczne braki techniczne i prawne. W obliczu rosnącej presji poseł Bartłomiej Pejo złożył interpelację, domagając się wstrzymania obowiązkowego wdrożenia KSeF i wyjaśnienia ryzyk przez Ministerstwo Finansów.

W polskiej debacie gospodarczej rośnie napięcie związane z planowanym wprowadzeniem obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Głos przedsiębiorców z sektora MŚP staje się coraz bardziej stanowczy, a kolejne organizacje i eksperci wskazują na liczne zagrożenia wynikające z wdrażania systemu w obecnym kształcie. Na tym tle pojawia się kolejny głos z polskiego parlamentu – interpelacja nr 13534 złożona przez posła Bartłomieja Pejo. Zawiera ona szereg pytań, obaw oraz wniosków kierowanych do Ministra Finansów i Gospodarki, domagając się wstrzymania obowiązku korzystania z KSeF. W świetle rosnącej presji środowisk gospodarczych temat nabiera szczególnej wagi.

Rosnące niezadowolenie przedsiębiorców z sektora MŚP i sygnały o narastających obawach dotyczących stabilności KSeF

Coraz częściej pojawiają się głosy przedstawicieli branży, którzy podkreślają, że wdrożenie systemu KSeF w obecnej postaci może okazać się nie tylko kosztowne, lecz także niebezpieczne dla ciągłości działania tysięcy firm. Właśnie tę perspektywę poruszył w swoim wpisie na platformie X poseł Bartłomiej Pejo, informując o złożeniu interpelacji: „📄 Złożyłem interpelację w sprawie wstrzymania obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)”.

Zwrócił on uwagę na gwałtownie narastające sygnały ostrzegawcze docierające od przedsiębiorców: „W ostatnich tygodniach coraz więcej przedsiębiorców z sektora MŚP alarmuje, że system KSeF jest niedopracowany, pełen błędów i może doprowadzić do paraliżu gospodarki”.

Apele te nie są jednostkowe – podobne opinie pojawiają się podczas licznych spotkań konsultacyjnych oraz debat branżowych. Firmy wskazują na brak kompleksowych testów, problemy z integracją z oprogramowaniem i duży poziom nieprzewidywalności technicznej systemu. Z punktu widzenia przedsiębiorców oznacza to realne ryzyko zaburzenia procesów księgowych i rozliczeniowych.

Stanowisko przedstawicieli biznesu wyrażone podczas prac Parlamentarnego Zespołu ds. Wsparcia i Rozwoju MŚP kierowanego przez posła

Istotny fragment relacji posła Pejo dotyczy prac Parlamentarnego Zespołu ds. Wsparcia i Rozwoju MŚP, w którym uczestniczyli przedsiębiorcy prezentujący stanowisko wobec KSeF. W ich ocenie obowiązkowy system podatkowy przygotowano w sposób niezgodny z realnymi potrzebami biznesu. Jak wskazuje poseł, podczas posiedzenia wyraźnie podkreślano trzy podstawowe kwestie:

„⚠️ KSeF w obecnej formie nie ma społecznej akceptacji
💻 System jest niestabilny i nieprzetestowany
💸 Dla mikroprzedsiębiorców oznacza to dodatkowe koszty, biurokrację i ryzyko utraty płynności”.

Słowa te pokazują, jak szeroki zakres obaw towarzyszy wdrażaniu KSeF. Przedsiębiorcy jednoznacznie wskazali, że system wymaga dalszego dopracowania – tak technicznego, jak i organizacyjnego. Obawiają się również, że wprowadzenie obowiązku będzie oznaczało konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków na integrację, obsługę techniczną oraz szkolenia pracowników. Dla najmniejszych firm, które często funkcjonują na granicy płynności finansowej, nawet niewielkie zakłócenia mogą mieć poważne konsekwencje.

Długotrwałe problemy związane z pracami nad KSeF oraz historyczne opóźnienia, awarie i błędy potwierdzone w raporcie NIK

W kolejnym fragmencie poseł Bartłomiej Pejo odnosi się do historii wdrażania KSeF, która jego zdaniem jest przepełniona trudnościami. Podkreśla on, że problemy towarzyszą projektowi od samego początku, co budzi wątpliwości, czy system jest gotowy do obowiązkowego zastosowania: „Historia wdrażania KSeF to seria opóźnień, awarii i błędów, co potwierdza raport NIK. Nie można w imię cyfryzacji narzucać rozwiązania, które zagraża tysiącom polskich firm”.

Dyskusja o KSeF od dawna wskazuje na konieczność stabilności i niezawodności systemu, szczególnie że dotyczy on kluczowych procesów finansowych przedsiębiorstw. Wdrożenie systemu obciążonego powtarzającymi się awariami mogłoby sparaliżować obieg dokumentów i uniemożliwić prawidłowe rozliczenia podatkowe. Poseł zwraca uwagę, że ta kwestia nie była dotąd właściwie zaadresowana.

Brak odpowiednich testów oraz brak zaangażowania instytucji bezpieczeństwa państwa jako źródło kolejnych obaw o ochronę danych

Kolejny problem wskazany przez Pejo odnosi się do bezpieczeństwa danych – aspektu szczególnie ważnego w kontekście systemu gromadzącego ogromne ilości wrażliwych informacji o przedsiębiorcach. Poseł wskazuje, że KSeF nie przeszedł weryfikacji przez najważniejsze instytucje odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo: „Co więcej, system nie został sprawdzony przez Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, Policję ani NASK, co rodzi poważne pytania o bezpieczeństwo danych przedsiębiorców 🔒”.

Kwestia ta wielokrotnie pojawiała się w debacie publicznej – firmy obawiają się, że wprowadzenie systemu bez właściwych testów bezpieczeństwa naraża je na ryzyko cyberataków, wycieków danych lub nieautoryzowanego dostępu. W dobie rosnącej liczby incydentów cybernetycznych brak takiej weryfikacji budzi poważne wątpliwości co do odpowiedzialności i przygotowania systemu.

Pytania postawione Ministrowi Finansów i Gospodarki, dotyczące ryzyka wdrożenia KSeF oraz możliwości czasowego wstrzymania obowiązku korzystania z systemu

Poseł podkreślił, że w interpelacji skierowanej do Ministra Finansów i Gospodarki Andrzeja Domańskiego zawarł konkretne pytania dotyczące zarówno bieżącej oceny sytuacji, jak i planów związanych z przyszłością KSeF:

„🔷 Czy rząd zdaje sobie sprawę z ryzyka wdrożenia KSeF w obecnej formie?
🔷 Czy planuje wstrzymanie obowiązku i utrzymanie systemu jako dobrowolnego do czasu jego dopracowania?
🔷 Czy zamierza realnie wesprzeć sektor MŚP w procesie cyfryzacji, zamiast przerzucać na niego wszystkie koszty?”

Są to pytania, które od dawna pojawiają się w środowiskach biznesowych, a teraz po raz kolejny trafiają na forum parlamentarne. Przedsiębiorcy oczekują, że rząd weźmie pod uwagę ich realne problemy i zagwarantuje, że proces cyfryzacji nie będzie odbywany kosztem bezpieczeństwa i stabilności działalności gospodarczej.

Podkreślenie konieczności rozsądnego podejścia do cyfryzacji oraz apel o zawieszenie obowiązkowego wdrożenia KSeF do czasu pełnego rozwiązania problemów technicznych

Pejo nie neguje sensu cyfryzacji administracji i systemów podatkowych, ale wskazuje, że proces ten powinien być przeprowadzony odpowiedzialnie: „Cyfryzacja? Tak, ale rozsądnie i bezpiecznie”. Następnie apeluje wprost do Ministerstwa Finansów: „💬 Apeluję do Ministerstwa Finansów o zatrzymanie obowiązkowego wdrożenia KSeF do czasu pełnego rozwiązania problemów technicznych i przeprowadzenia niezależnego audytu bezpieczeństwa”.

To wyraźne wezwanie do zatrzymania procesu do momentu, aż wszystkie kluczowe braki zostaną wyeliminowane, a system będzie odpowiednio zweryfikowany i zaakceptowany przez środowisko biznesowe. Podkreśla również, że dobro gospodarki wymaga stabilnych rozwiązań: „🇵🇱 Polska gospodarka potrzebuje mądrych i stabilnych rozwiązań, a nie cyfrowego chaosu”.

Kolejny sygnał narastających wątpliwości wobec KSeF - interpelacja dotycząca rozbieżności między dokumentacją systemu a przepisami prawa podatkowego

Na tym jednak nie kończy się seria parlamentarnych interwencji związanych z Krajowym Systemem e-Faktur. Tego samego dnia do Sejmu wpłynęła również interpelacja nr 13544, złożona przez posła Janusza Kowalskiego. Dokument ten koncentruje się na innym, lecz równie ważnym problemie – rozbieżnościach interpretacyjnych pomiędzy treścią „Podręcznika KSeF 2.0” a obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Takie niezgodności mogą prowadzić do licznych komplikacji operacyjnych oraz potencjalnych sporów między przedsiębiorcami a organami podatkowymi, co w okresie przygotowań do wdrożenia systemu budzi szczególne zaniepokojenie. Dane formalne przedstawione w zgłoszeniu wskazują jasno, czego dotyczy kolejna interwencja i do kogo została skierowana: Interpelacja nr 13544 w sprawie rozbieżności interpretacyjnych i niezgodności pomiędzy treścią "Podręcznika KSeF 2.0" a obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Zgłaszający: Janusz Kowalski. Adresat: minister finansów i gospodarki. Data wpływu: 12-11-2025”.

Fakt, że w jednym dniu do Ministerstwa Finansów trafiły dwie interpelacje dotyczące KSeF, pokazuje, że problem nie jest incydentalny ani marginalny. Przeciwnie – świadczy o narastającej presji politycznej i gospodarczej, a także o coraz większej liczbie wątpliwości zgłaszanych nie tylko przez przedsiębiorców, lecz również przez posłów, którzy odbierają sygnały z rynku.

Interpelacja nr 13544 skupia się na kwestiach zgodności dokumentacji, co stanowi fundament prawidłowego funkcjonowania każdego systemu podatkowego. Jeśli podręczniki, instrukcje i oficjalne opracowania różnią się od ustawy lub rozporządzeń, powstaje chaos interpretacyjny, który obciąża przedsiębiorców i doradców podatkowych. W połączeniu z problemami opisanymi w interpelacji nr 13534 może to prowadzić do wniosku, że wdrożenie systemu wymaga nie tylko poprawek technicznych, ale również doprecyzowania i uporządkowania podstaw prawnych oraz materiałów instruktażowych. Wszystko to dodatkowo wzmacnia argumenty za tym, że KSeF – zanim stanie się obowiązkowy – musi zostać gruntownie przeanalizowany, jasno opisany, jednolicie zinterpretowany i dopracowany, aby uniknąć chaosu legislacyjnego i operacyjnego wśród polskich przedsiębiorców.

Podstawa prawna

Interpelacja nr 13534 w sprawie wstrzymania obligatoryjnego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zgłaszający: Bartłomiej Pejo. Adresat: minister finansów i gospodarki. Data wpływu: 12-11-2025

Interpelacja nr 13544 w sprawie rozbieżności interpretacyjnych i niezgodności pomiędzy treścią "Podręcznika KSeF 2.0" a obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Zgłaszający: Janusz Kowalski. Adresat: minister finansów i gospodarki. Data wpływu: 12-11-2025

