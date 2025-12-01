REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Ulgi » Koniec podatkowego eldorado dla tysięcy przedsiębiorców? Rząd szykuje rewolucję, która drastycznie uderzy w portfele najlepiej zarabiających specjalistów już niebawem

Koniec podatkowego eldorado dla tysięcy przedsiębiorców? Rząd szykuje rewolucję, która drastycznie uderzy w portfele najlepiej zarabiających specjalistów już niebawem

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 grudnia 2025, 17:19
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
ulga IP BOX, zmiany podatkowe 2026, programista b2b, danina solidarnościowa, optymalizacja podatkowa
Koniec podatkowego eldorado dla tysięcy przedsiębiorców? Rząd szykuje rewolucję, która może drastycznie uderzyć w portfele najlepiej zarabiających specjalistów już niebawem
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przez lata była to jedna z najatrakcyjniejszych form opodatkowania w Polsce, pozwalająca na legalne płacenie zaledwie 5% podatku dochodowego. Tysiące specjalistów, zwłaszcza z prężnie rozwijającej się branży nowych technologii, oparło na niej swoje finanse, budując przewagę konkurencyjną na rynku. Teraz jednak Ministerstwo Finansów mówi stanowcze "dość". Na horyzoncie pojawił się projekt zmian, który ma wywrócić obecny porządek do góry nogami i uszczelnić system w sposób, który wielu uzna za drastyczny. Czy popularna preferencja podatkowa stanie się wkrótce dostępna wyłącznie dla dużych graczy, a mali przedsiębiorcy i freelancerzy zostaną na lodzie z koniecznością płacenia znacznie wyższych danin? Sprawdź, co kryje się w nowych przepisach i czy jesteś na liście zagrożonych.

rozwiń >

Złote czasy dla innowatorów – jak to działało do tej pory?

Aby w pełni zrozumieć skalę planowanych zmian, należy najpierw przyjrzeć się mechanizmowi, który przez ostatnie lata przyciągał do Polski innowatorów i pozwalał rodzimym specjalistom na dynamiczny rozwój. Ulga IP Box (ang. Innovation Box) została wprowadzona do polskiego systemu podatkowego, aby stymulować działalność badawczo-rozwojową (B+R). Założenie ustawodawcy było proste i szczytne: jeśli tworzysz innowacyjne rozwiązania, patentujesz wynalazki, projektujesz wzory przemysłowe lub piszesz autorski kod komputerowy, państwo nagrodzi Cię preferencyjną stawką podatku dochodowego. Zamiast standardowych stawek PIT (12% i 32%) lub podatku liniowego (19%), przedsiębiorca mógł zapłacić jedynie 5% od dochodu uzyskanego z tak zwanych kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: KSeF 2.0 – obowiązkowy Krajowy System e-Faktur od 1 lutego 2026 roku

W praktyce rozwiązanie to stało się niezwykle popularne wśród programistów i szeroko pojętej branży IT. Specjaliści prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG), współpracujący z kontrahentami w modelu B2B, masowo korzystali z IP Box, udowadniając, że ich codzienna praca polega na tworzeniu innowacyjnego oprogramowania. Wymagało to prowadzenia szczegółowej ewidencji, wyliczania wskaźnika nexus oraz nierzadko uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej, ale gra była warta świeczki. Oszczędności podatkowe sięgały dziesiątek tysięcy złotych rocznie. Jednak według Ministerstwa Finansów, w wielu przypadkach dochodziło do wypaczenia idei tej ulgi. Resort uznał, że preferencja, która miała wspierać rozbudowane działy badawcze i zatrudnienie, stała się narzędziem prostej optymalizacji podatkowej dla freelancerów, którzy de facto nie prowadzą działalności B+R w rozumieniu, jakie przyświecało twórcom przepisów.

Projekt UD116 – kubeł zimnej wody dla branży IT

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym (oznaczony numerem UD116), który ma wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. Dokument ten, choć wciąż jest w fazie legislacyjnej i może ulec pewnym modyfikacjom, jasno wskazuje kierunek, w którym podąża fiskus. Głównym celem jest ograniczenie dostępności ulgi IP Box dla podmiotów, które nie posiadają realnej struktury pracowniczej. Jeśli przepisy zostaną uchwalone w obecnym kształcie, od 2026 roku skorzystanie z preferencyjnej stawki 5% stanie się dla większości jednoosobowych firm praktycznie niemożliwe.

Kluczową zmianą, która budzi największe emocje, jest wprowadzenie bezwzględnego wymogu zatrudnienia. Projekt zakłada, że aby podatnik mógł skorzystać z ulgi IP Box, będzie musiał zatrudniać co najmniej trzy osoby. Co istotne, ustawodawca stawia tutaj bardzo konkretne i rygorystyczne warunki. Nie chodzi o "fikcyjne" zatrudnienie rodziny czy znajomych na ułamek etatu. Pracownicy ci muszą być osobami niepowiązanymi z podatnikiem, a ich zatrudnienie musi odbywać się na podstawie umowy o pracę przez co najmniej 300 dni w roku podatkowym. Alternatywą ma być zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia), ale z wysokim wynagrodzeniem.

REKLAMA

Szkolenie: Wdrożenie KSeF w biurze rachunkowym – procedury, narzędzia i ryzyka
Autopromocja

Szkolenie:
Wdrożenie KSeF w biurze rachunkowym – procedury, narzędzia i ryzyka

Sprawdź

W praktyce przepis ten eliminuje z grona beneficjentów ulgi niemal wszystkich programistów-freelancerów oraz małe software house'y, które opierają się na współpracy B2B, a nie na etatach. Dla typowego specjalisty IT prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który samodzielnie realizuje projekty dla klientów, spełnienie warunku zatrudnienia trzech osób na pełny etat jest ekonomicznie nieuzasadnione i w rzeczywistości nierealne. Oznacza to de facto koniec ery 5-procentowego podatku dla solowych przedsiębiorców w branży technologicznej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Danina solidarnościowa uderzy z podwójną siłą

Kolejnym elementem projektowanej rewolucji, który może boleśnie dotknąć najzamożniejszych podatników, jest zmiana zasad dotyczących daniny solidarnościowej. Jest to specjalny podatek w wysokości 4%, który płacą osoby fizyczne, których łączny dochód w roku podatkowym przekracza 1 milion złotych. Do tej pory dochody opodatkowane stawką 5% w ramach IP Box nie wliczały się do podstawy obliczenia tej daniny. Oznaczało to, że programista zarabiający na przykład 1,5 miliona złotych rocznie i korzystający z ulgi IP Box, nie musiał płacić dodatkowych 4% od nadwyżki ponad milion.

Od 2026 roku ma się to zmienić. Projekt nowelizacji przewiduje, że dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (objęty IP Box) będzie wliczany do podstawy daniny solidarnościowej. To zmiana o fundamentalnym znaczeniu dla rentowności całego przedsięwzięcia. Jeśli połączymy te kropki, okazuje się, że nawet jeśli komuś udałoby się spełnić wyśrubowane wymogi dotyczące zatrudnienia, to po przekroczeniu progu miliona złotych dochodu, efektywna stawka podatkowa wzrośnie. Podatnik zapłaci 5% podatku dochodowego plus 4% daniny solidarnościowej, co daje łącznie 9%, nie licząc obciążeń z tytułu składki zdrowotnej, która w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych czy liniowych jest również istotnym kosztem. Dla wielu osób o wysokich dochodach atrakcyjność całej konstrukcji IP Box drastycznie spadnie.

Ograniczenie odliczeń i uszczelnienie systemu strat

Ministerstwo Finansów w projekcie UD116 planuje również uporządkować kwestię rozliczania strat oraz stosowania innych ulg. Zgodnie z zapowiedziami, nowelizacja wprowadzi zasadę, że straty z lat ubiegłych będzie można odliczać, ale wyłącznie w ramach tego samego źródła przychodów. Ma to zapobiec sytuacjom, w których podatnicy kompensują straty z innych działalności zyskami objętymi preferencyjną stawką IP Box w sposób, który fiskus uznaje za nieuprawniony.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Co więcej, dochody objęte daniną solidarnościową (w tym te z IP Box po zmianach) nie będą mogły być pomniejszane o inne ulgi podatkowe. To kolejny krok w stronę uproszczenia systemu, ale rozumianego jako likwidacja furtek pozwalających na obniżanie zobowiązań wobec państwa. Oznacza to, że pole manewru dla doradców podatkowych i księgowych znacząco się zawęzi. Skomplikowane konstrukcje optymalizacyjne, łączące różne ulgi i odliczenia, mogą przestać być skuteczne lub stać się wręcz ryzykowne.

Kto straci najwięcej i jakie są alternatywy?

VAT, PIT, CIT, RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY 2026

Analizując projektowane zmiany, nie ma wątpliwości, kto jest na celowniku fiskusa. Największymi przegranymi reformy planowanej na 2026 rok będą programiści i specjaliści IT działający jako jednoosobowe firmy bez pracowników. To właśnie ta grupa, która w ostatnich latach najliczniej korzystała z dobrodziejstw IP Box, zostanie zmuszona do poszukiwania nowych rozwiązań. Utrata prawa do stawki 5% zmusi tysiące osób do powrotu na podatek liniowy (19%) lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (zazwyczaj 12% dla branży IT, rzadziej 8,5%).

Choć ryczałt wydaje się naturalną alternatywą, warto pamiętać, że nie pozwala on na odliczanie kosztów uzyskania przychodu, co dla niektórych przedsiębiorców inwestujących w sprzęt, szkolenia czy oprogramowanie może być istotną wadą. Z kolei podatek liniowy, choć bezpieczny i przewidywalny, przy obecnych zasadach naliczania składki zdrowotnej (4,9%) oznacza efektywne obciążenie na poziomie bliskim 24%.

Dla firm, które faktycznie prowadzą działalność badawczo-rozwojową i zatrudniają pracowników – na przykład startupów technologicznych czy większych software house'ów – zmiany mogą być mniej dotkliwe, a wręcz neutralne, o ile spełnią one wymóg zatrudnienia trzech osób na umowę o pracę. Jednak nawet dla nich włączenie dochodów do daniny solidarnościowej będzie odczuwalnym wzrostem kosztów prowadzenia biznesu.

KOMPLET PODATKI 2026
Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

Czas na decyzje – jak przygotować się do roku 2026?

KALENDARZ INFOR NA 2026 ROK

Choć do wejścia w życie nowych przepisów pozostało jeszcze trochę czasu, a omawiane regulacje są w fazie projektu, eksperci podatkowi zalecają, aby już teraz rozpocząć analizę swojej sytuacji. Rok 2025 może być ostatnim, w którym rozliczenie na dotychczasowych zasadach będzie możliwe i jest to realna groźba. Przedsiębiorcy powinni odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań. Czy ich model biznesowy pozwala na zatrudnienie wymaganej liczby pracowników? Czy koszty pracownicze nie przewyższą korzyści podatkowych płynących z ulgi?

Może się okazać, że dla części specjalistów najrozsądniejszym wyjściem będzie przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i skorzystanie z tak zwanego CIT-u estońskiego, który promuje reinwestycję zysków. Inni wybiorą prostotę ryczałtu, godząc się na nieco wyższy podatek w zamian za mniejsze ryzyko kontroli i mniej biurokracji. Jedno jest pewne – krajobraz podatkowy dla branży innowacyjnej w Polsce ulegnie radykalnej zmianie. Projekt UD116 to wyraźny sygnał, że państwo chce premiować tylko te podmioty, które budują strukturę zatrudnienia, a nie "samotnych wilków" polskiego IT. Warto śledzić dalsze losy tej ustawy, bo jej ostateczny kształt wpłynie na portfele tysięcy Polaków. Koszt usług w branży IT może bowiem na skutek tych zmian wzrosnąć, jeżeli programiści będą chcieli zrekompensować wyższą stawkę podatku wzrostem kosztu cen ich usług.

Powiązane
Nawet 36000 zł rocznie odliczenia od podatku - nowa ulga za 2025 rok, pierwsze odliczenie w 2026 roku
Nawet 36000 zł rocznie odliczenia od podatku - nowa ulga za 2025 rok, pierwsze odliczenie w 2026 roku
Ta ulga podatkowa przysługuje milionom Polaków. Większość nie wie, że może odliczyć nawet 840 zł
Ta ulga podatkowa przysługuje milionom Polaków. Większość nie wie, że może odliczyć nawet 840 zł
760 plus w 2026 roku - te pieniądze może przegapić mnóstwo Polaków
760 plus w 2026 roku - te pieniądze może przegapić mnóstwo Polaków
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Nieprecyzyjne przepisy dot. KSeF. Czy od lutego 2026 r. będziemy dwa razy fakturować tę samą sprzedaż?
01 gru 2025

Od 1 lutego 2026 r. obowiązek wystawiania faktur w KSeF obejmie podatników VAT, którzy w 2024 r. osiągnęli sprzedaż powyżej 200 mln zł (z VAT), a od 1 kwietnia 2026 r. - pozostałych. Ale od 1 lutego 2026 r. wszyscy podatnicy będą musieli odbierać faktury przy użyciu KSeF. Profesor Witold Modzelewski zwraca uwagę na nieprecyzyjną treść art. 106nda ust. 16 ustawy o VAT i kwestię treści faktur elektronicznych o których mowa w art. 106nda, 106nf i 106nh ustawy o VAT.
Koniec podatkowego eldorado dla tysięcy przedsiębiorców? Rząd szykuje rewolucję, która drastycznie uderzy w portfele najlepiej zarabiających specjalistów już niebawem
01 gru 2025

Przez lata była to jedna z najatrakcyjniejszych form opodatkowania w Polsce, pozwalająca na legalne płacenie zaledwie 5% podatku dochodowego. Tysiące specjalistów, zwłaszcza z prężnie rozwijającej się branży nowych technologii, oparło na niej swoje finanse, budując przewagę konkurencyjną na rynku. Teraz jednak Ministerstwo Finansów mówi stanowcze "dość". Na horyzoncie pojawił się projekt zmian, który ma wywrócić obecny porządek do góry nogami i uszczelnić system w sposób, który wielu uzna za drastyczny. Czy popularna preferencja podatkowa stanie się wkrótce dostępna wyłącznie dla dużych graczy, a mali przedsiębiorcy i freelancerzy zostaną na lodzie z koniecznością płacenia znacznie wyższych danin? Sprawdź, co kryje się w nowych przepisach i czy jesteś na liście zagrożonych.
Ta ulga podatkowa przysługuje milionom Polaków. Większość nie wie, że może odliczyć nawet 840 zł
01 gru 2025

Polskie prawo podatkowe przewiduje ulgę, z której może skorzystać mnóstwo osób. Problem w tym, że wielu uprawnionych nie ma pojęcia o jej istnieniu lub nie wie, jak ją rozliczyć. Chodzi o odliczenie, które pozwala zmniejszyć podstawę opodatkowania nawet o 840 zł rocznie. Sprawdź, czy jesteś w gronie osób, które mogą odzyskać część zapłaconego podatku.
Staking kryptowalut a PIT – kiedy naprawdę trzeba zapłacić podatek?
30 lis 2025

Rozliczenia w przypadku walut wirtualnych to zawsze dość dyskusyjna kwestia. W ostatnim czasie Fiskus zauważalnie przyjął pewne standardy i można mieć coraz mniej wątpliwości, w jaki sposób regulować swoje zobowiązania wobec organów. Niektóre obszary nadal jednak mogą budzić pewne wątpliwości. Gdy ktoś pyta, czy od stakingu kryptowalut trzeba zapłacić PIT, chodzi mu o jedną rzecz. Jaką? Konkretnie o to, czy samo pojawienie się nagrody na portfelu jest traktowane jak przychód. W polskich realiach to naprawdę istotne, bo staking potrafi generować dziesiątki drobnych wypłat w ciągu miesiąca. Jeśli każda z nich miałaby tworzyć przychód, posiadać miałby obowiązek codziennie wyceniać tokeny, a roczne zeznanie zmieniłoby się w coś bardzo trudnego do przeliczenia i wykazania.

REKLAMA

Jak rozliczyć podatkowo prezenty świąteczne dla pracowników: VAT i CIT
01 gru 2025

Okres świąteczny to doskonała okazja, by podziękować pracownikom za ich zaangażowanie i całoroczny wysiłek. Wielu pracodawców decyduje się w tym czasie na wręczenie prezentów od klasycznych upominków po popularne bony podarunkowe. Warto jednak pamiętać, że gest wdzięczności wiąże się również z pewnymi obowiązkami podatkowymi, zwłaszcza w kontekście VAT i CIT.
Podatek węglowy (CBAM) od 2026 roku - jakie skutki finansowe dla Polski [raport]
01 gru 2025

Jakie skutki - dla UE i Polski - będzie miał tzw. podatek węglowy, czyli mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO₂ (Carbon Border Adjustment Mechanism - skrót: CBAM). W najnowszym raporcie Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) i Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) przedstawione są szczegółowe scenariusze dotyczące wysokości przychodów z CBAM dla Unii Europejskiej oraz Polski w latach 2030 i 2035, uwzględniając różne ścieżki cenowe poza UE oraz potencjalne kierunki rozszerzania zakresu CBAM. Analiza pokazuje, w jaki sposób mechanizm ten stopniowo zyskuje na znaczeniu jako nowe źródło zasobów własnych UE.
Nawet 36000 zł rocznie odliczenia od podatku - nowa ulga za 2025 rok, pierwsze odliczenie w 2026 roku
01 gru 2025

Już od bieżącego 2025 roku przedsiębiorcy zyskali nowe narzędzie optymalizacji podatkowej. Ustawodawca wprowadził do systemu podatkowego możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania w związku z zatrudnianiem szczególnej grupy pracowników. Poniżej kompleksowe omówienie tej preferencji wraz ze szczegółowymi zasadami jej rozliczania. Ulga będzie dostępna także w 2026 roku.
Czy podatek od pustostanów jest zgodny z prawem? Czy gmina może stosować do niezamieszkałego mieszkania wyższą stawkę podatku od nieruchomości?
28 lis 2025

W Polsce coraz częściej zwraca się uwagę na sytuację, w której mieszkania lub domy pozostają dłuższy czas puste, niezamieszkałe, niesprzedane albo niewynajmowane. W warunkach mocno napiętego rynku mieszkaniowego budzi to poważne pytania o gospodarowanie zasobem mieszkań i o sprawiedliwość obciążeń podatkowych. Właściciele, którzy kupują lokale jako inwestycję, nie wprowadzają ich na rynek najmu ani nie przeznaczają do zamieszkania, lecz trzymają je w nadziei na wzrost wartości. Samorządy coraz częściej zastanawiają się, czy nie powinno się wprowadzić narzędzi fiskalnych, które skłoniłyby właścicieli do aktywnego wykorzystania nieruchomości albo poniesienia wyższego podatku.

REKLAMA

To workflow, a nie KSeF, ochroni firmę przed błędami i próbami oszustw. Jak prawidłowo zorganizować pracę i obieg dokumentów w firmie od lutego 2026 roku?
27 lis 2025

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur to jedna z największych zmian w polskim systemie podatkowym od lat. KSeF nie jest kolejnym kanałem przesyłania faktur, ale całkowicie nowym modelem ich funkcjonowania: od wystawienia, przez doręczenie, aż po obieg i archiwizację.W praktyce oznacza to, że organizacje, które chcą przejść tę zmianę sprawnie i bez chaosu, muszą uporządkować workflow – czyli sposób, w jaki faktura wędruje przez firmę. Z doświadczeń AMODIT wynika, że firmy, które zaczynają od uporządkowania procesów, znacznie szybciej adaptują się do realiów KSeF i popełniają mniej błędów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze obszary, które powinny zostać uwzględnione.
Ulga mieszkaniowa w PIT będzie ograniczona tylko do jednej nieruchomości? Co wynika z projektu nowelizacji
28 lis 2025

Minister Finansów i Gospodarki zamierza istotnie ograniczyć ulgę mieszkaniową w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na czym mają polegać te zmiany? W skrócie nie będzie mogła skorzystać z ulgi mieszkaniowej osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż 1 mieszkania. Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o PIT w tej sprawie ale trudno się spodziewać, że wejdzie w życie od nowego roku, bo projekt jest jeszcze na etapie rządowych prac legislacyjnych. A zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunał Konstytucyjny okres minimalny vacatio legis w przypadku podatku PIT nie powinien być krótszy niż jeden miesiąc. Zwłaszcza jeżeli dotyczy zmian niekorzystnych dla podatników jak ta. Czyli zmiany w podatku PIT na przyszły rok można wprowadzić tylko wtedy, gdy nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw przed końcem listopada poprzedniego roku.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA