REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Ulgi » Nawet 36000 zł rocznie odliczenia od podatku - nowa ulga za 2025 rok, pierwsze odliczenie w 2026 roku

Nawet 36000 zł rocznie odliczenia od podatku - nowa ulga za 2025 rok, pierwsze odliczenie w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 grudnia 2025, 09:30
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
ulga podatkowa, żołnierz WOT, ulga dla przedsiębiorców, 2026, zatrudnienie
Nawet 36000 zł rocznie odliczenia od podatku - nowa ulga za 2025 rok, pierwsze odliczenie w 2026 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Już od bieżącego 2025 roku przedsiębiorcy zyskali nowe narzędzie optymalizacji podatkowej. Ustawodawca wprowadził do systemu podatkowego możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania w związku z zatrudnianiem szczególnej grupy pracowników. Poniżej kompleksowe omówienie tej preferencji wraz ze szczegółowymi zasadami jej rozliczania. Ulga będzie dostępna także w 2026 roku.

rozwiń >

Kto może skorzystać z odliczenia i na jakich zasadach?

Zgodnie z art. 26he ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z preferencji mogą skorzystać podatnicy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Odliczenie następuje od podstawy obliczenia podatku określonej na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2. Preferencja dotyczy zatrudniania pracowników, którzy zatrudniają żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej lub żołnierzy aktywnej rezerwy.

REKLAMA

REKLAMA

Wysokość odliczenia uzależniona jest od stażu służby żołnierza:

okres nieprzerwanej służby:

kwota odliczenia:

co najmniej 1 rok

12000 zł

co najmniej 2 lata

15000 zł

co najmniej 3 lata

18000 zł

co najmniej 4 lata

21000 zł

co najmniej 5 lat

24000 zł

Powyższe kwoty dotyczą obydwu grup, to jest zarówno żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, jak i żołnierzy służących w aktywnej rezerwie.

Ważne

Istotna informacja: staż służby weryfikowany jest według stanu na 31 grudnia danego roku podatkowego. W sytuacji, gdy stosunek pracy ustał wcześniej – decydujący jest ostatni dzień zatrudnienia żołnierza w danym roku, w którym zakończył się stosunek pracy.

Kluczowe ograniczenia – kogo ulga nie obejmuje?

Warto podkreślić zasadniczy warunek: preferencja dotyczy wyłącznie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Osoby współpracujące z przedsiębiorcą na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło) nie uprawniają do skorzystania z tego odliczenia.

REKLAMA

Kolejne istotne ograniczenie dotyczy formy opodatkowania działalności. Z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy rozliczający się:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • według skali podatkowej (PIT-36),
  • podatkiem liniowym 19% (PIT-36L).

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zostali wykluczeni z możliwości stosowania tej preferencji – brak jest bowiem stosownego odesłania do art. 26he ustawy PIT w przepisach regulujących tę formę opodatkowania.

KOMPLET PODATKI 2026 ROK

Podwyższone kwoty odliczenia – dodatkowe korzyści dla mniejszych firm

Przepisy przewidują możliwość zwiększenia podstawowych kwot odliczenia przy zastosowaniu określonych mnożników. Na podstawie art. 26he ust. 3 ustawy PIT, mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców) uprawnieni są do podwyższenia kwoty odliczenia o współczynnik 1,5x.

Ważne

Dla przypomnienia:

Definicja mikroprzedsiębiorcy – podmiot, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych łącznie:

  • zatrudniał średniorocznie poniżej 10 pracowników, oraz
  • wygenerował roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 2 mln euro, lub posiadał sumę aktywów bilansowych nieprzekraczającą tej kwoty.

Definicja małego przedsiębiorcy – podmiot niebędący mikroprzedsiębiorcą, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych łącznie:

  • zatrudniał średniorocznie poniżej 50 pracowników, oraz
  • wygenerował roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 10 mln euro, lub posiadał sumę aktywów bilansowych nieprzekraczającą tej kwoty.
Przykład

Pan Sławomir prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną według stawki liniowej 19%. Poza tym, ze względu na kryterium osób zatrudnianych oraz przychodowe, spełnia kryteria mikroprzedsiębiorcy. W ramach stosunku pracy zatrudnia pracownika, który od pięciu lat nieprzerwanie pełni służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej (pięć pełnych lat liczonych na koniec grudnia).

W takim przypadku, kalkulacja ulgi przedstawia się następująco:

  • Kwota bazowa ulgi za 5 lat służby to: 24000 zł;
  • Mnożnik dla mikroprzedsiębiorcy, którym jest pracodawca (pan Sławomir): 1,5x;
  • Przysługujące odliczenie to: 24000 zł x 1,5 = 36000 zł

Ustawa o PIT przewiduje także współczynnik 1,2x dla większych pracodawców. Art. 26he ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza taką preferencję dla przedsiębiorców, którzy:

  • przez cały rok podatkowy zatrudniali minimum 5 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), oraz
  • nie kwalifikują się jako mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca.

Tacy podatnicy mogą zastosować współczynnik 1,2x do podstawowych kwot odliczenia.

Przykład

Pan Waldemar prowadzi od lat rodzinne przedsiębiorstwo, nadal w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, które jednak przez lata się rozrosło. Obecnie zatrudnia 150 osób, z czego 130 w ramach stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty. Ze względu na kryterium zatrudnienia oraz dochodowe, jest uznawany za średniego przedsiębiorcę. Zatrudnia w ramach stosunku pracy 3 osoby, z których 2 pełnią służbę od co najmniej 2-óch lat w WOT, a 1 jest w aktywnej rezerwie od 4 lat. To oznacza, że przysługujące odliczenie w jednym roku podatkowym wynosi:

  • Kwota bazowa ulgi za 2-óch żołnierzy WOT za 2 lata służby oraz 1-ego żołnierza aktywnej rezerwy za 4 lata służby to: 2 x 15000 zł + 1 x 21000 zł = 51000 zł;
  • Mnożnik dla pracodawcy: 1,2x;
  • Przysługujące odliczenie to: 51000 zł x 1,2 = 61200 zł
Ważne

Proporcjonalne odliczenie przy niepełnym roku zatrudnienia

Preferencja przysługuje odrębnie na każdego zatrudnionego żołnierza terytorialnej służby wojskowej lub aktywnej rezerwy. W przypadku, gdy żołnierz pozostawał w stosunku pracy tylko przez część roku podatkowego, odliczenie kalkulowane jest proporcjonalnie: 1/12 rocznej kwoty za każdy pełny miesiąc kalendarzowy zatrudnienia.

Techniczne aspekty rozliczenia w deklaracji rocznej

Stosownie do art. 26he ust. 5 ustawy PIT, kwota odliczenia limitowana jest wysokością dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego w danym roku podatkowym.

Co jednak w sytuacji, gdy podatnik wykazał stratę ze źródła, lub dochód jest niższy niż przysługująca kwota odliczenia?

W takich przypadkach ustawodawca przewidział możliwość przeniesienia niewykorzystanej części odliczenia na kolejne 5 lat podatkowych. W każdym z tych lat kwota odliczenia również nie może przekroczyć wysokości osiągniętego dochodu z działalności gospodarczej.

Ważne

Jakie dane należy podać w zeznaniu? Rozliczenia dokonuje się w formularzu PIT-36 lub PIT-36L, wskazując:

  • numery PESEL zatrudnionych żołnierzy,
  • liczbę miesięcy oraz lat nieprzerwanej służby wojskowej,
  • status podatnika (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, podmiot zatrudniający minimum 5 pracowników).

Organ podatkowy może zażądać przedstawienia zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających prawo do odliczenia.

Ulga dostępna również dla podatników CIT

Analogiczna preferencja została wprowadzona dla podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Art. 18eg ust. 1 ustawy CIT umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania (z wyłączeniem przychodów z zysków kapitałowych) kwot obliczonych na identycznych zasadach jak w przypadku podatku PIT (stosuje się również mnożniki).

Kiedy pierwsze rozliczenie ulgi? Nie zapomnij o tym w 2026!

KALENDARZ INFOR NA 2026 ROK

Regulacje art. 26he ustawy PIT oraz art. 18eg ustawy CIT obowiązują w odniesieniu do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2025 roku. Ponieważ przepisy nie przewidują możliwości uwzględnienia ulgi na etapie kalkulacji miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek, pierwsza faktyczna możliwość odliczenia przypadnie przy składaniu zeznań rocznych za 2025 rok:

  • do 30 kwietnia 2026 roku (PIT-36, PIT-36L),
  • do 31 marca 2026 roku (CIT-8).

Skąd taka "ulga na żołnierza"?

Wprowadzona preferencja stanowi element szerszej polityki państwa wspierającej obronność. Ustawodawca dąży do zachęcenia pracodawców do zatrudniania osób łączących pracę zawodową ze służbą wojskową poprzez oferowanie wymiernych korzyści fiskalnych. Dla przedsiębiorcy oznacza to potencjalne zmniejszenie obciążeń podatkowych przy jednoczesnym pozyskaniu pracownika o często ponadprzeciętnych kompetencjach w zakresie dyscypliny, organizacji i odporności na stres.

Powiązane
ZUS nie uzna twojego wynagrodzenia oraz zignoruje treść umowy o pracę - nowe postanowienie Sądu Najwyższego a zasady gry z ZUS i L4 (zwolnienie lekarskie)
ZUS nie uzna twojego wynagrodzenia oraz zignoruje treść umowy o pracę - nowe postanowienie Sądu Najwyższego a zasady gry z ZUS i L4 (zwolnienie lekarskie)
Pracownicy 55 plus i 60 plus zachwyceni uchwałą Sądu Najwyższego: takie prawo to ogromny przywilej. Wreszcie jest jednolite stanowisko co do ochrony przedemerytalnej
Pracownicy 55 plus i 60 plus zachwyceni uchwałą Sądu Najwyższego: takie prawo to ogromny przywilej. Wreszcie jest jednolite stanowisko co do ochrony przedemerytalnej
Przełom dla podatników w 2025: Prezydent podpisał dwie ustawy ograniczające zapędy skarbówki
Przełom dla podatników w 2025: Prezydent podpisał dwie ustawy ograniczające zapędy skarbówki
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Ta ulga podatkowa przysługuje milionom Polaków. Większość nie wie, że może odliczyć nawet 840 zł
01 gru 2025

Polskie prawo podatkowe przewiduje ulgę, z której może skorzystać mnóstwo osób. Problem w tym, że wielu uprawnionych nie ma pojęcia o jej istnieniu lub nie wie, jak ją rozliczyć. Chodzi o odliczenie, które pozwala zmniejszyć podstawę opodatkowania nawet o 840 zł rocznie. Sprawdź, czy jesteś w gronie osób, które mogą odzyskać część zapłaconego podatku.
Staking kryptowalut a PIT – kiedy naprawdę trzeba zapłacić podatek?
30 lis 2025

Rozliczenia w przypadku walut wirtualnych to zawsze dość dyskusyjna kwestia. W ostatnim czasie Fiskus zauważalnie przyjął pewne standardy i można mieć coraz mniej wątpliwości, w jaki sposób regulować swoje zobowiązania wobec organów. Niektóre obszary nadal jednak mogą budzić pewne wątpliwości. Gdy ktoś pyta, czy od stakingu kryptowalut trzeba zapłacić PIT, chodzi mu o jedną rzecz. Jaką? Konkretnie o to, czy samo pojawienie się nagrody na portfelu jest traktowane jak przychód. W polskich realiach to naprawdę istotne, bo staking potrafi generować dziesiątki drobnych wypłat w ciągu miesiąca. Jeśli każda z nich miałaby tworzyć przychód, posiadać miałby obowiązek codziennie wyceniać tokeny, a roczne zeznanie zmieniłoby się w coś bardzo trudnego do przeliczenia i wykazania.
Jak rozliczyć podatkowo prezenty świąteczne dla pracowników: VAT i CIT
01 gru 2025

Okres świąteczny to doskonała okazja, by podziękować pracownikom za ich zaangażowanie i całoroczny wysiłek. Wielu pracodawców decyduje się w tym czasie na wręczenie prezentów od klasycznych upominków po popularne bony podarunkowe. Warto jednak pamiętać, że gest wdzięczności wiąże się również z pewnymi obowiązkami podatkowymi, zwłaszcza w kontekście VAT i CIT.
Podatek węglowy (CBAM) od 2026 roku - jakie skutki finansowe dla Polski [raport]
01 gru 2025

Jakie skutki - dla UE i Polski - będzie miał tzw. podatek węglowy, czyli mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO₂ (Carbon Border Adjustment Mechanism - skrót: CBAM). W najnowszym raporcie Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) i Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) przedstawione są szczegółowe scenariusze dotyczące wysokości przychodów z CBAM dla Unii Europejskiej oraz Polski w latach 2030 i 2035, uwzględniając różne ścieżki cenowe poza UE oraz potencjalne kierunki rozszerzania zakresu CBAM. Analiza pokazuje, w jaki sposób mechanizm ten stopniowo zyskuje na znaczeniu jako nowe źródło zasobów własnych UE.

REKLAMA

Nawet 36000 zł rocznie odliczenia od podatku - nowa ulga za 2025 rok, pierwsze odliczenie w 2026 roku
01 gru 2025

Już od bieżącego 2025 roku przedsiębiorcy zyskali nowe narzędzie optymalizacji podatkowej. Ustawodawca wprowadził do systemu podatkowego możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania w związku z zatrudnianiem szczególnej grupy pracowników. Poniżej kompleksowe omówienie tej preferencji wraz ze szczegółowymi zasadami jej rozliczania. Ulga będzie dostępna także w 2026 roku.
Czy podatek od pustostanów jest zgodny z prawem? Czy gmina może stosować do niezamieszkałego mieszkania wyższą stawkę podatku od nieruchomości?
28 lis 2025

W Polsce coraz częściej zwraca się uwagę na sytuację, w której mieszkania lub domy pozostają dłuższy czas puste, niezamieszkałe, niesprzedane albo niewynajmowane. W warunkach mocno napiętego rynku mieszkaniowego budzi to poważne pytania o gospodarowanie zasobem mieszkań i o sprawiedliwość obciążeń podatkowych. Właściciele, którzy kupują lokale jako inwestycję, nie wprowadzają ich na rynek najmu ani nie przeznaczają do zamieszkania, lecz trzymają je w nadziei na wzrost wartości. Samorządy coraz częściej zastanawiają się, czy nie powinno się wprowadzić narzędzi fiskalnych, które skłoniłyby właścicieli do aktywnego wykorzystania nieruchomości albo poniesienia wyższego podatku.
To workflow, a nie KSeF, ochroni firmę przed błędami i próbami oszustw. Jak prawidłowo zorganizować pracę i obieg dokumentów w firmie od lutego 2026 roku?
27 lis 2025

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur to jedna z największych zmian w polskim systemie podatkowym od lat. KSeF nie jest kolejnym kanałem przesyłania faktur, ale całkowicie nowym modelem ich funkcjonowania: od wystawienia, przez doręczenie, aż po obieg i archiwizację.W praktyce oznacza to, że organizacje, które chcą przejść tę zmianę sprawnie i bez chaosu, muszą uporządkować workflow – czyli sposób, w jaki faktura wędruje przez firmę. Z doświadczeń AMODIT wynika, że firmy, które zaczynają od uporządkowania procesów, znacznie szybciej adaptują się do realiów KSeF i popełniają mniej błędów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze obszary, które powinny zostać uwzględnione.
Ulga mieszkaniowa w PIT będzie ograniczona tylko do jednej nieruchomości? Co wynika z projektu nowelizacji
28 lis 2025

Minister Finansów i Gospodarki zamierza istotnie ograniczyć ulgę mieszkaniową w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na czym mają polegać te zmiany? W skrócie nie będzie mogła skorzystać z ulgi mieszkaniowej osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż 1 mieszkania. Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o PIT w tej sprawie ale trudno się spodziewać, że wejdzie w życie od nowego roku, bo projekt jest jeszcze na etapie rządowych prac legislacyjnych. A zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunał Konstytucyjny okres minimalny vacatio legis w przypadku podatku PIT nie powinien być krótszy niż jeden miesiąc. Zwłaszcza jeżeli dotyczy zmian niekorzystnych dla podatników jak ta. Czyli zmiany w podatku PIT na przyszły rok można wprowadzić tylko wtedy, gdy nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw przed końcem listopada poprzedniego roku.

REKLAMA

Po przekroczeniu 30-krotnosci i zwrocie pracownikowi składek należy przeliczyć i wyrównać zasiłek
27 lis 2025

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek ZUS może znacząco wpłynąć na prawidłowe ustalenie podstawy zasiłków chorobowych, opiekuńczych czy macierzyńskich. Wielu pracodawców nie zdaje sobie sprawy, że po korekcie składek konieczne jest również przeliczenie podstawy zasiłkowej i wypłacenie wyrównania. Ekspertka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wyjaśnia, kiedy powstaje taki obowiązek i jak prawidłowo go obliczyć.
Darmowe e-wydanie czasopisma Biuletyn VAT: Wszystko, co ważne na temat KSeF i VAT 2026
27 lis 2025

Nadchodzą ogromne zmiany w rozliczeniach podatkowych. KSeF i VAT 26 to tematy, które już dziś warto zrozumieć i poznać, aby bez stresu przygotować się na nowe obowiązki. Pobierz DARMOWE e-wydanie czasopisma Biuletyn VAT i dowiedz się wszystkiego, co ważne na temat KSeF i VAT 2026.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA