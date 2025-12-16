Zmiany w PIT i CIT od 2026 roku: tylko jeden warunek przyspieszonej amortyzacja środków trwałych (budynków i budowli) w gminach o wysokim bezrobociu

Chodzi o ustawę z 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ta nowelizacja przewiduje uproszczenia przepisów podatkowych (w PIT i CIT) dotyczących przyspieszonej amortyzacji - ma to spowodować korzystniejsze możliwości inwestycyjne w gminach o wysokim bezrobociu. Firmy będą mogły szybciej rozliczyć koszty budowy budynków i budowli zlokalizowanych na takich obszarach. Jedynym warunkiem skorzystania pozostanie przepis, który wymaga, aby gmina znajdowała się w powiecie lub mieście na prawach powiatu, gdzie przeciętny poziom bezrobocia wynosi co najmniej 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Jak jest obecnie - dwa kryteria indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla budynków i budowli

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów podatnicy będący mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorcami mogą stosować indywidualne stawki amortyzacyjne dla wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych (budynki i budowle – grupy 1 i 2 Klasyfikacji Środków Trwałych), pod warunkiem że środki te znajdują się na terenie gminy spełniającej dwa kryteria.

Po pierwsze, gmina znajduje się w powiecie lub mieście na prawach powiatu, w których przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Po drugie, indywidualny wskaźnik zamożności gminy (lub miasta na prawach powiatu) jest niższy niż 100 % wskaźnika zamożności ogółu gmin (miast na prawach powiatu). Wskaźnik zamożności jest ogłaszany corocznie w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W ocenie projektodawcy, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572, z późn. zm.), jak również mając na uwadze praktykę obliczania i publikowania tego wskaźnika, zasadna była zmiana powyższych regulacji poprzez rezygnację z kryterium wskaźnika zamożności, dla potrzeb korzystania z preferencyjnej amortyzacji.

Co się zmieni w zasadach amortyzacji środków trwałych

W wyniku wprowadzonych zmian, od dnia 1 stycznia 2026 r. podatnicy będący mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami będą mogli indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami, zaliczonymi do grupy 1 i 2 Klasyfikacji, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych danego podatnika, w przypadku gdy ten środek trwały znajduje się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie lub miasta na prawach powiatu, w których przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.



Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, będą miały zastosowanie do środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami, w przypadku których po dniu 31 grudnia 2025 r.:

1) nastąpiło uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę albo

2) upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy albo wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu, albo

3) nastąpiło wprowadzenie po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli budowa tego środka trwałego nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub z innych przyczyn nie doszło do wydania takiej decyzji albo dokonania takiego zgłoszenia.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3 w zakresie art. 22j ust. 12 oraz art. 2 pkt 3 w zakresie art. 16j ust. 12, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia - czyli z dniem publikacji w Dzienniku Ustaw.