REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » ZUS i kadry » Składki » Po przekroczeniu 30-krotnosci i zwrocie pracownikowi składek należy przeliczyć i wyrównać zasiłek

Po przekroczeniu 30-krotnosci i zwrocie pracownikowi składek należy przeliczyć i wyrównać zasiłek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 listopada 2025, 15:43
Aldona Salamon
Aldona Salamon
specjalistka prawa pracy i zarządzania personelem, wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Po przekroczeniu 30-krotnosci i zwrocie pracownikowi składek należy przeliczyć i wyrównać zasiłek
Po przekroczeniu 30-krotnosci i zwrocie pracownikowi składek należy przeliczyć i wyrównać zasiłek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek ZUS może znacząco wpłynąć na prawidłowe ustalenie podstawy zasiłków chorobowych, opiekuńczych czy macierzyńskich. Wielu pracodawców nie zdaje sobie sprawy, że po korekcie składek konieczne jest również przeliczenie podstawy zasiłkowej i wypłacenie wyrównania. Ekspertka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wyjaśnia, kiedy powstaje taki obowiązek i jak prawidłowo go obliczyć.

rozwiń >

Podstawa wymiaru zasiłku – jak ustalana jest prawidłowo?

Podstawę wymiaru przysługującego pracownikowi zasiłku chorobowego, jak również innych świadczeń z tytułu niezdolności do pracy w razie choroby i macierzyństwa (wynagrodzenia chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego), stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do  pracy, lub odpowiednio przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem wskazanych 12 miesięcy (art. 36 ustawy zasiłkowej). Wynagrodzenie o którym mowa, to przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, finansowanych ze środków pracownika tj. standardowo po pomniejszeniu o 13,71% (art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej).

REKLAMA

REKLAMA

Dlaczego przekroczenie 30-krotności zmienia wysokość zasiłku?

Jeżeli jednak w przypadku pracownika nastąpiło przekroczenie 30-krotności przeciętnego miesięcznego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek ZUS, to faktyczna stopa potrąconych składek finansowanych ze środków pracownika jest niższa niż 13,71%. Powyższe wynika z tego, iż od nadwyżki, tj. kwoty przekraczającej 30-krotność, pracodawca nie nalicza już składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, natomiast nadal nalicza składkę na ubezpieczenie chorobowe.

W efekcie, w sytuacji, gdy wynagrodzenie za korygowany miesiąc, zostało uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku, to po dokonaniu korekty i zwrocie pracownikowi składek, konieczne staje się przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku i wypłacenie wyrównania.

Przedawnienie roszczeń – 6 miesięcy czy 3 lata?

Roszczenie o wypłatę bądź wyrównanie zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego czy świadczenia rehabilitacyjnego przedawnia się z upływem 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej. Wówczas termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia. Natomiast w sytuacji, gdy niewypłacanie zasiłku w całości lub w części było następstwem błędu płatnika zasiłków – płatnika składek albo ZUS – roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się z upływem 3 lat (art. 67 ustawy zasiłkowej).

REKLAMA

  Przykład praktyczny: korekta składek i nowa podstawa zasiłku krok po kroku

Przykład

Przykład

Pracownik zatrudniony od 1 września 2025 r. (b.r.) stał się niezdolny do pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w październiku b.r. i otrzymał zasiłek opiekuńczy za 12 dni w wysokości 3.379,80 zł. Podstawę wymiaru zasiłku stanowiło wynagrodzenia za wrzesień, tj. za pełny kalendarzowy miesiąc ubezpieczenia chorobowego poprzedzający miesiąc powstania niezdolności do pracy. Pracownik za wrzesień otrzymał wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 12.240 zł oraz „pakiet prywatnej opieki medycznej” finansowany w całości przez pracodawcę o wartości 150 zł. Do podstawy wymiaru zasiłku pracodawca przyjął wynagrodzenie zasadnicze i pomniejszył je o 13,71% (pakiet prywatnej opieki medycznej nie stanowi podstawy wymiaru zasiłku).

W listopadzie b.r. pracodawca otrzymał zawiadomienie z ZUS o przekroczeniu we wrześniu rocznej podstawy wymiaru składek przez pracownika, tj. o przekroczeniu 30-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Za wrzesień pracodawca naliczył składki od pełnego przychodu stanowiącego postawę wymiaru składek, uzyskanego przez pracownika, natomiast z informacji przekazanych przez ZUS wynika, że prawidłowa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe we wrześniu wynosiła 2.698 zł, natomiast w październiku 0,00 zł. W listopadzie pracodawca dokonał korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS za wrzesień i październik a następnie zwrócił pracownikowi nadpłacone składki. Niezależnie od korekty składek ZUS z tytułu przekroczenia 30-krotności, pracodawca ma obowiązek przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku i wypłacić pracownikowi wyrównanie zasiłku opiekuńczego należnego za wrzesień.

Poniżej fragment listy płac za wrzesień przed i po dokonaniu korekty z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dane dotyczące składek ujęte w dokumentach rozliczeniowych do ZUS – wybrane pozycje

09/2025

09/2025 - po korekcie

1

Wynagrodzenie zasadnicze

12.240,00

12.240,00

2

Pakiet prywatnej opieki medycznej

150,00

150,00

3

Podstawa wymiaru składek na ubezp.  emerytalno - rentowe

12.390,00

2.698,00

4

Podstawa wymiaru składek na ubezp.  chorobowe i wypadkowe

12.390,00

12.390,00

Składki pracownik

5

Składka na ub. emerytalne pracownik - 9,76 %

1.209,26

263,32

6

Składka na ub. rentowe pracownik - 1,5 %

185,85

40,47

7

Składka na ub. chorobowe pracownik - 2,45 %

303,56

303,56

8

Razem składki ZUS pracownik

1.698,67

607,35

Ponieważ w sytuacji opisanej w przykładzie nie wszystkie składniki od których została naliczona składka na ubezpieczenie chorobowe podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, to nie można składników podlegających uwzględnieniu w tej podstawie w miesiącu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek,  tj. wynagrodzenia zasadniczego pomniejszyć o sumę naliczonych składek finansowanych przez pracownika. Składki te  zostały bowiem naliczone zarówno od przychodu uwzględnianego w podstawie wymiaru zasiłku (płaca zasadnicza), jak również od przychodu niepodlegającego uwzględnieniu (pakiet prywatnej opieki medycznej). W takim przypadku konieczne jest ustalenie średniego wskaźnika potrąconych we wrześniu składek, a następnie pomniejszenie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru zasiłku o ten wskaźnik.

 Jak obliczyć średni wskaźnik potrąconych składek?

Jeżeli w miesiącu, z którego wynagrodzenie jest uwzględniane przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku, przychód pracownika przekroczył roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, to należy obliczyć średni wskaźnik potrąconych pracownikowi za ten miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne, w następujący sposób:

                                 kwota składek finansowanych przez pracownika x 100

średni wskaźnik składek = ----------------------------------------------------------------------

przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe

                                                            W przypadku pracownika, a którym mowa w przykładzie, średni wskaźnik potrąconych we wrześniu składek wynosi 4,9%, co wynika z wyliczenia:

607,35 (składki finansowane przez pracownika po korekcie) x 100 / 12.390 (przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe) = 4,9%

O tak wyliczony średni wskaźnik, należy pomniejszyć kwotę wynagrodzenia, które podlega uwzględnieniu w  podstawie wymiaru zasiłku, a następnie obliczyć wysokość wyrównania zasiłku:  

         12.240 zł (wynagrodzenie zasadnicze) – 599,76 zł (4,9% z kwoty 12.240 zł) = 11.640,24 zł (podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego po przeliczeniu)

         11.640,24 zł / 30 = 388,01 zł (dzienna stawka zasiłku – 100%)

         388,01 zł x 80% = 310,41 zł (dzienna stawka zasiłku – 80%)

         310,41 zł x 12 dni = 3.724,92 zł (kwota zasiłku opiekuńczego za 12 dni po przeliczeniu)

         3.724,92 zł (przeliczona kwota zasiłku opiekuńczego) – 3.379,80 zł (wypłacona kwota zasiłku opiekuńczego) = 345,12 zł (wyrównanie zasiłku opiekuńczego)

 Ile wyniesie wyrównanie? Wyliczenia w tabeli

Poniżej tabelaryczne ujęcie obliczeń:

Ustalenie podstawy wymiaru i kwoty wyrównania zasiłku opiekuńczego

09/2025 - przed korektą

09/2025 - po korekcie

1

Wynagrodzenie za wrzesień przyjęte do podstawy wymiaru zasiłku

12.240,00

12.240,00

2

Średni wskaźnik potrąconych składek

13,71%

4,9%

3

Składki ZUS finansowane ze środków pracownika

1.678,10

599,76

4

Wynagrodzenie za wrzesień przyjęte do podstawy wymiaru zasiłku - po pomniejszeniu o składki ZUS

10.561,90

11.640,24

5

Kwota zasiłku za 1 dzień - 100%

352,06

388,01

6

Kwota zasiłku za 1 dzień - 80%

281,65

310,41

7

Kwota zasiłku opiekuńczego za 12 dni

3.379,80

3.724,92

8

Kwota wyrównania zasiłku opiekuńczego za 12 dni

345,12

Podstawy prawne

  • art. 3 pkt 3, art. 36, art. 67 ustawy  z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 501), zwanej dalej ustawą zasiłkową.

Zagadnienia opisane w artykule zostaną szerzej omówione na konferencji „Kadry i płace w obliczu zmian – dobre praktyki i wyzwania na przyszłość” organizowanej przez Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w terminie 16 – 17 grudnia 2025 roku. To dwa dni pełne praktycznej wiedzy, inspirujących wystąpień i aktualnych tematów, które przygotują Cię do wyzwań nowego roku.

Powiązane
Pracujący studenci, a ubezpieczenie w ZUS. Umowy o pracę, o dzieło i zlecenia - składki i świadczenia
Pracujący studenci, a ubezpieczenie w ZUS. Umowy o pracę, o dzieło i zlecenia - składki i świadczenia
Mały ZUS 2026: Podwyżka może niewielka, ale składka zdrowotna znów boli
Mały ZUS 2026: Podwyżka może niewielka, ale składka zdrowotna znów boli
Ruszyły masowe kontrole kart lunchowych. Co szczególnie sprawdza ZUS? Czy masz prawo do zwolnienia ze składek?
Ruszyły masowe kontrole kart lunchowych. Co szczególnie sprawdza ZUS? Czy masz prawo do zwolnienia ze składek?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Darmowe e-wydanie czasopisma Biuletyn VAT: Wszystko, co ważne na temat KSeF i VAT 2026
27 lis 2025

Nadchodzą ogromne zmiany w rozliczeniach podatkowych. KSeF i VAT 26 to tematy, które już dziś warto zrozumieć i poznać, aby bez stresu przygotować się na nowe obowiązki. Pobierz DARMOWE e-wydanie czasopisma Biuletyn VAT i dowiedz się wszystkiego, co ważne na temat KSeF i VAT 2026.
Wielkie narodowe testowanie KSeF na żywym organizmie podatników od lutego 2026 r. Ekspert: To trochę jak skok na bungee ale lina jest dopinana w locie
27 lis 2025

Eksperci zauważają, że udostępniona przez Ministerstwo Finansów Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 zawiera istotne niezgodności z dokumentacją i podręcznikami. To oznacza, że 1 lutego 2026 r. najwięksi podatnicy (jako wystawiający faktury w KSeF) i pozostali (jako odbierający faktury w KSeF) będą musieli pierwszy raz zetknąć się z finalną wersją tego systemu. Ponadto cały czas brakuje najważniejszego rozporządzenia w sprawie zasad korzystania z KSeF. Pojawiają się też wątpliwości co do zgodności polskich przepisów dot. KSeF z przepisami unijnymi. Wniosek - zdaniem wielu ekspertów - jest jeden: nie jesteśmy gotowi na wdrożenie obowiązkowego modelu KSeF w ustalonych wcześniej terminach.
Zmiany w ksh w 2026 r. Koniec z podziałem na akcje imienne i na okaziciela, przedłużenie mocy dowodowej papierowych akcji i inne nowości
27 lis 2025

W dniu 26 listopada 2026 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (ksh) oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości. Nowe przepisy mają wzmocnić ochronę akcjonariuszy i uczestników rynku kapitałowego. Chodzi m.in. o poprawę przejrzystości i dostępności informacji o firmach prowadzących rejestry akcjonariuszy spółek niepublicznych, czyli takich, które nie są notowane na giełdzie. Projekt przewiduje zwiększenie i uporządkowanie obowiązków informacyjnych spółek oraz instytucji, które prowadzą rejestr akcjonariuszy. Dzięki temu obieg informacji o akcjach stanie się bardziej czytelny, bezpieczny i przewidywalny. Skutkiem nowelizacji będzie też rezygnacja z dotychczasowej klasyfikacji akcji na akcje imienne i na okaziciela. Nowe przepisy mają wejść w życie po dwunastu miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać 28 lutego 2026 roku.
KSeF: problemy przy stosowaniu nowych przepisów w branży transportowej. Co zmieni e-Faktura w formacie XML?
26 lis 2025

KSeF wchodzi w życie 1 lutego 2026 r. dla firm, które w roku 2024 odnotowały sprzedaż powyżej 200 mln zł (z VAT). Firmy transportowe będą musiały między innymi zrezygnować z dotychczasowych standardów branżowych i przyzwyczajeń w zakresie rozliczeń. Co zmieni e-Faktura w formacie XML?

REKLAMA

Darowizna z zagranicy a podatek w Polsce? Skarbówka zaskakuje nową interpretacją i wyjaśnia, co z darowizną od rodziców z Japonii
26 lis 2025

Dlaczego sprawa zagranicznej darowizny od rodziców budzi tyle emocji – i co dokładnie odpowiedziała skarbówka w sytuacji, gdy darowizna trafia na konto w Japonii, a obdarowana przebywa w Polsce na podstawie pobytu czasowego.
1/3 przedsiębiorców nie zna żadnego języka obcego. Najgorzej jest w mikrofirmach i rolnictwie. Wykształcenie czy doświadczenie - co bardziej pomaga w biznesie?
25 lis 2025

W świecie zglobalizowanych gospodarek, w którym firmy konkurują i współpracują ponad granicami, znajomość języków obcych jest jedną z kluczowych kompetencji osób zarządzających biznesem. Tymczasem w praktyce bywa z tym różnie. Raport EFL „Wykształcenie czy doświadczenie? Co pomaga w biznesie. Pod lupą” pokazuje, że choć 63% przedsiębiorców w Polsce zna przynajmniej jeden język obcy, to co trzeci nie może wpisać tej umiejętności w swoim CV. Najgorzej sytuacja wygląda w najmniejszych firmach, gdzie językiem obcym posługuje się tylko 37% właścicieli. W średnich firmach ten odsetek jest zdecydowanie wyższy i wynosi 92%. Różnice widoczne są również między branżami: od 84% prezesów firm produkcyjnych mówiących komunikatywnie w języku obcym, po zaledwie 29% w rolnictwie.
Certyfikat osobisty KSeF nie może trafić w cudze ręce
27 lis 2025

Obowiązkowy KSeF znacząco zmienia sposób uwierzytelniania podatników, a certyfikaty osobiste stają się kluczowym elementem bezpieczeństwa. Choć nowy model zwiększa ochronę danych, nakłada też nowe obowiązki i koszty na przedsiębiorców.
Odroczenie obowiązku fakturowania w KSeF? Prof. Modzelewski: Brakuje jeszcze dwóch najważniejszych rozporządzeń wykonawczych a podatnicy nie są gotowi
27 lis 2025

Trzeba odroczyć obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych i obowiązkowego KSeF – apeluje prof. dr hab. Witold Modzelewski. Jego zdaniem podatnicy nie są jeszcze gotowi na tak dużą zmianę zasad fakturowania, a ponadto do dziś nie podpisano dwóch najważniejszych rozporządzeń wykonawczych odnośnie zasad korzystania z KSeF i listy przypadków, gdy nie będzie obowiązku wystawiania tych faktur.

REKLAMA

Rząd pracuje nad podatkiem cyfrowym. Wicepremier zapowiada rewolucję na rynku
24 lis 2025

Rząd wraca do pomysłu wprowadzenia podatku cyfrowego, który ma objąć największe globalne firmy technologiczne. Wicepremier Krzysztof Gawkowski potwierdza, że prace nad ustawą wciąż trwają, a nowe przepisy mają objąć cały rynek cyfrowy – od marketplace’ów i aplikacji po media społecznościowe i reklamy profilowane. Projekt ustawy ma zostać przedstawiony na przełomie 2025 i 2026 roku.
KSeF: kto (i jak) odpowiadać będzie od lutego 2026 r. za błędy w fakturowaniu? Podatnik, fakturzystka czy księgowa?
25 lis 2025

Realizacja czynności dotyczących fakturowania w KSeF wykonywana jest w imieniu podatnika przez konkretne osoby identyfikowane z imienia i nazwiska. W przypadku małej jednoosobowej działalności gospodarczej najczęściej czynności fakturowania realizuje właściciel, a w większych przedsiębiorstwach – upoważniony pracownik. Pracownik ponosi odpowiedzialność za błędy w wystawionej fakturze VAT, jednak rodzaj i zakres tej odpowiedzialności zależą od charakteru błędu, stopnia winy pracownika oraz przepisów, na podstawie których jest ona rozpatrywana (Kodeks pracy czy Kodeks karny skarbowy). Kluczowe znaczenie ma funkcja lub stanowisko pracownika w organizacji, a przede wszystkim jego zakres obowiązków.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA