Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF - jedna z największych zmian dla przedsiębiorców od lat. Kto, kiedy i na jakich zasadach? [Gość Infor.pl]

KSeF - jedna z największych zmian dla przedsiębiorców od lat. Kto, kiedy i na jakich zasadach? [Gość Infor.pl]

26 grudnia 2025, 04:00
Szymon Glonek
Szymon Glonek
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowych Studiów Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.
KSeF - jedna z największych zmian dla przedsiębiorców od lat. Kto, kiedy i na jakich zasadach?
KSeF - jedna z największych zmian dla przedsiębiorców od lat. Kto, kiedy i na jakich zasadach?
Infor.pl

Krajowy System e-Faktur to bez wątpienia jedna z największych zmian, z jakimi przedsiębiorcy mierzyli się od wielu lat. Choć KSeF nie jest nowym podatkiem, jego wpływ na codzienne funkcjonowanie firm będzie porównywalny z dużymi reformami podatkowymi. To zmiana administracyjna, ale dotykająca samego serca biznesu – wystawiania i odbierania faktur.

Nic dziwnego, że wokół KSeF wciąż pojawia się wiele pytań, wątpliwości i obaw. Kto musi wejść do systemu? Od kiedy? Co ze sprzedażą konsumencką, drobnymi przedsiębiorcami, najmem prywatnym czy delegacjami pracowników?

Dwie kluczowe daty: 1 lutego i 1 kwietnia

Obowiązkowy KSeF startuje 1 lutego. To data, od której system zaczyna realnie funkcjonować, ale nie oznacza jeszcze, że wszyscy przedsiębiorcy od tego dnia muszą wystawiać faktury wyłącznie w KSeF.

Druga ważna data to 1 kwietnia. To właśnie wtedy obowiązek wystawiania faktur w KSeF obejmie podatników, których obrót brutto w 2024 roku nie przekroczył 200 mln zł. Ci, którzy przekroczyli ten próg, wchodzą do systemu już od 1 lutego.

Ustawodawca przewidział jednak wyjątki:

  • podatnicy wystawiający faktury przy użyciu kas fiskalnych mogą korzystać z nich do końca roku,
  • najmniejsi podatnicy, którzy miesięcznie wystawiają faktury B2B do 10 tys. zł brutto, również mają czas – przy czym do limitu nie wlicza się faktur konsumenckich.

Sprzedaż konsumencka: KSeF nie zawsze obowiązkowy

Jeśli firma prowadzi wyłącznie sprzedaż konsumencką, czyli na rzecz osób prywatnych, KSeF pozostaje dobrowolny – niezależnie od wysokości obrotów. Wystarczy paragon, a nawet jeśli klient poprosi o fakturę, można ją wystawić na dotychczasowych zasadach nawet do 2027 roku.

Sprzedaż konsumencka to nie tylko małe sklepy. Dotyczy zarówno warzywniaka, jak i dużej sieci handlowej. Kluczowe jest to, czy klient podaje NIP. Jeśli nie – mamy do czynienia ze sprzedażą na cele prywatne.

W przypadku faktur dla konsumentów przedsiębiorca sam decyduje, czy wystawi je w KSeF. Jeśli jednak zdecyduje się na KSeF, musi dostarczyć klientowi wizualizację faktury poza systemem.

Sprzedaż zwolniona z VAT też podlega KSeF

Sporo wątpliwości dotyczy małych podmiotów korzystających ze zwolnienia z VAT. Sprzedaż zwolniona oznacza, że przedsiębiorca nie nalicza VAT do limitu 240 tys. zł rocznie, ale na żądanie kontrahenta nadal musi wystawić fakturę.

I tu ważna informacja: jeśli kontrahentem jest firma i suma faktur B2B przekroczy 10 tys. zł miesięcznie, faktura musi zostać wystawiona w KSeF – nawet jeśli sprzedawca nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Dotyczy to również najmu prywatnego. Osoba fizyczna wynajmująca mieszkanie firmie, choć formalnie nie prowadzi działalności gospodarczej, na gruncie VAT jest traktowana jak przedsiębiorca. Jeśli firma żąda faktury, a miesięczna kwota przekracza 10 tys. zł, od kwietnia taka faktura musi trafić do KSeF.

Otrzymywanie faktur: obowiązek niezależny od odbiorcy

W KSeF kluczowe jest jedno: system obowiązuje wystawcę faktury, nie jej odbiorcę. Nawet jeśli mała firma nie ma jeszcze obowiązku wystawiania faktur w KSeF, może już od lutego otrzymywać faktury wyłącznie w systemie – np. za telefon, prąd czy paliwo.

Sprzedawca decyduje, czy przekaże dodatkowo wizualizację. Dokument papierowy lub PDF nie jest już fakturą w sensie prawnym. Prawdziwa faktura znajduje się w KSeF, w postaci pliku XML.

Dlatego od 1 lutego każdy przedsiębiorca powinien umieć:

  • zalogować się do KSeF,
  • pobrać fakturę,
  • sprawdzić jej poprawność.

Ministerstwo Finansów udostępnia darmową aplikację oraz zapowiada wersję mobilną, co ma ułatwić obsługę przy mniejszej liczbie dokumentów.

Wizualizacja faktury i kody QR

Faktura w KSeF ma formę pliku XML, który jest czytelny dla systemów księgowych, ale nie dla człowieka. Dlatego pojawia się tzw. wizualizacja – dokument podobny do obecnej faktury.

W zależności od trybu wystawienia:

  • faktura wysłana od razu do KSeF zawiera jeden kod QR,
  • faktura wystawiona w trybie offline (wysłana następnego dnia) zawiera dwa kody QR.

Wizualizacja nie jest dokumentem księgowym. To tylko ułatwienie dla klienta.

Delegacje i zakupy pracowników – rewolucja w praktyce

Jedną z największych zmian odczują pracownicy w delegacjach. Dotychczas przywozili faktury papierowe, które trafiały do księgowości. Od 1 lutego mogą wrócić… z niczym.

Faktura trafia bezpośrednio do KSeF, przypisana do NIP pracodawcy. To oznacza konieczność:

  • szkolenia pracowników,
  • ustalenia nowych procedur,
  • rozważenia wpisywania na fakturze danych pracownika, który dokonał zakupu.

Nowa struktura faktury pozwala wpisać takie dane, ale pole to jest fakultatywne. Jeśli sprzedawca ich nie uzupełni przed wysłaniem faktury do KSeF, później nie da się ich dopisać bez wystawienia korekty.

Znika też możliwość wystawiania not korygujących przez nabywcę. Każdy błąd oznacza kontakt ze sprzedawcą i korektę po jego stronie.

KSeF dotyczy wszystkich, nie tylko księgowości

Choć często mówi się, że KSeF to problem działów księgowych, w praktyce dotyczy całych firm. Sprzedaż, zakupy, delegacje, kontrola danych kontrahentów – wszystko wymaga nowych procedur i większej uwagi.

Od 1 lutego nie da się „poczekać do kwietnia” czy „do 2027 roku”. Nawet jeśli firma nie wystawia jeszcze faktur w KSeF, musi umieć z niego korzystać.

Jedno jest pewne: przed przedsiębiorcami bardzo wymagający rok. KSeF zmienia sposób myślenia o fakturach i odpowiedzialności za dane. Cierpliwość i dobre przygotowanie będą kluczowe.

Księgowość
KSeF - jedna z największych zmian dla przedsiębiorców od lat. Kto, kiedy i na jakich zasadach? [Gość Infor.pl]
26 gru 2025

Krajowy System e-Faktur to bez wątpienia jedna z największych zmian, z jakimi przedsiębiorcy mierzyli się od wielu lat. Choć KSeF nie jest nowym podatkiem, jego wpływ na codzienne funkcjonowanie firm będzie porównywalny z dużymi reformami podatkowymi. To zmiana administracyjna, ale dotykająca samego serca biznesu – wystawiania i odbierania faktur.
Mały ZUS plus 2026 - zmiany. ZUS wyjaśnia jak trzeba liczyć ulgowe miesiące. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne przez 36 miesięcy
24 gru 2025

W komunikacie z 22 grudnia 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzielił obszernych wyjaśnień odnośnie zmian jakie zajdą od 1 stycznia 2026 r. w zakresie ulgi zwanej „mały ZUS plus”. Przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z tej preferencji w według nowych zasad, które określają w jaki sposób należy liczyć okresy ulgi.
PIT-11, PIT-8C tylko na wniosek. Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w przekazywaniu informacji podatkowych
24 gru 2025

W dniu 22 grudnia 2025 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowane zostały założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PIT). Ministerstwo Finansów przygotowuje przepisy, których celem ma być zniesienie obowiązku przekazywania z mocy prawa w każdym przypadku imiennych informacji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R i IFT- 2R wszystkim podatnikom. Podatnik będzie miał prawo uzyskania tych imiennych informacji, co do zasady, na wniosek złożony płatnikowi lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do ich sporządzenia. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r. i będą miały zastosowanie do rozliczeń dochodów uzyskanych począwszy od 1 stycznia 2026 r.
Elementarne problemy obowiązkowego KSeF. Podatnicy w 2026 roku będą fakturować po staremu?
26 gru 2025

Podatnicy pod koniec roku czekają DOBREJ NOWINY również dotyczącej podatków: znamy jej treść – idzie o oddalenie (najlepiej na święte nigdy) pomysłu o nazwie obowiązkowy KSeF. Jeśli nie będzie to zrobione formalnie, to zrobią to podatnicy, którzy po prostu będą fakturować po staremu i zawiadomią dostawców (usługodawców), że będą płacić tylko te faktury, które będą im formalnie doręczone w dotychczasowych postaciach; „nie będę grzebał w żadnym KSeFie, bo nie mam na to czasu ani pieniędzy” - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Nowe limity podatkowe dla samochodów firmowych od 2026 r. MF: dotyczą też umów leasingu i najmu zawartych wcześniej, jeżeli auto nie zostało ujęte w ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia
20 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 r. zmieniają się limity dotyczące zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na samochody firmowe. Ministerstwo Finansów informuje, że te nowe limity mają zastosowanie do umów leasingu i najmu zawartych przed 1 stycznia 2026 r., jeśli charakter tych umów (pod względem wymogów prawa podatkowego), nie pozwala na wprowadzenie pojazdu do ewidencji środków trwałych.
Zwrot VAT do 40 dni po wdrożeniu KSeF. Dlaczego to nie jest dobra wiadomość dla księgowych?
22 gru 2025

Chociaż wokół wdrożenia KSeF nie przestają narastać wątpliwości, to trzeba uczciwie przyznać, że nowy system przyniesie również wymierne korzyści. Firmy mogą liczyć na rekordowo szybkie zwroty VAT i wreszcie uwolnić się od uciążliwego gromadzenia całych ton papierowej dokumentacji. O ile to ostatnie jest też ulgą dla księgowych, o tyle mechanizm odzyskiwania VAT budzi pewne obawy.
Potwierdzenie transakcji fakturowanej w KSeF. MF: to dobrowolna opcja. Jakie dokumenty można wydać nabywcy po wystawieniu faktury w KSeF w trybie: ONLINE, OFFLINE i awaryjnym?
22 gru 2025

W opublikowanym przez Ministerstwo Finansów Podręczniku KSeF 2.0 (część II) jest dokładnie opisana możliwość wydania nabywcy „potwierdzenia transakcji” w przypadkach wystawienia faktury w KSeF w trybie ONLINE, OFFLINE, czy w trybie awaryjnym. Okazuje się, że jest to całkowicie dobrowolna opcja, która nie jest i nie będzie uregulowana przepisami. Do czego więc może służyć to potwierdzenie transakcji i jak je wystawiać?
Reklama dźwignią handlu. A co z podatkami? Jak rozliczyć napis LED zawieszony na budynku?
19 gru 2025

Czy napis LED zawieszony na budynku ulepsza go? A może stanowi odrębny środek trwały? Odpowiedź na to pytanie ma istotne znaczenia dla prawidłowego przeprowadzenia rozliczeń podatkowych. A co na to organy skarbowe?

Zmiany w podatkach 2026: powrót wyższej składki zdrowotnej, KSeF, JPK_CIT oraz zamrożone progi PIT
23 gru 2025

Choć głośne zmiany podatkowe ostatecznie nie wejdą w życie w 2026 r., od 1 stycznia zaczynają obowiązywać regulacje, które mogą realnie podnieść obciążenia przedsiębiorców – i to bez zmiany stawek podatkowych. Niższe limity dla aut firmowych, powrót wyższej składki zdrowotnej, KSeF, JPK_CIT oraz zamrożone progi PIT oznaczają dla wielu firm ukryte podwyżki sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.
KSeF 2026: państwowa infrastruktura cyfrowa, która zmienia biznes głębiej niż samo fakturowanie
20 gru 2025

KSeF to nie kolejny obowiązek podatkowy, lecz jedna z największych transformacji cyfrowych polskiej gospodarki. Od 2026 roku system zmieni nie tylko sposób wystawiania faktur, ale całą architekturę zarządzania danymi finansowymi, ryzykiem i płynnością w firmach. Eksperci Ministerstwa Finansów, KAS i rynku IT zgodnie podkreślają: to moment, w którym państwo staje się operatorem infrastruktury biznesowej, a przedsiębiorstwa muszą nauczyć się funkcjonować w czasie rzeczywistym.
