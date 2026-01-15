REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Ulgi » Nowość w podatkach: odliczysz nawet 36000 zł rocznie - nie spóźnij się w 2026 roku, ulga obowiązuje pierwszy raz i liczy się za 2025

Nowość w podatkach: odliczysz nawet 36000 zł rocznie - nie spóźnij się w 2026 roku, ulga obowiązuje pierwszy raz i liczy się za 2025

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 stycznia 2026, 09:08
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
rozliczenie za 2025, ulga dla przedsiębiorców 2026, Wojsko Polskie, żołnierze, nowa ulga podatkowa 2026
W tym roku odliczysz nawet 36000 zł - tylko się nie spóźnij! Nowa ulga obowiązuje pierwszy raz w 2026 r. i liczy się za 2025 r.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2025 roku ta obszerna grupa zyskała nową ulgę do wykorzystania w optymalizacji podatkowej. Do systemu podatkowego weszła nowa zasada pomniejszenia podstawy opodatkowania w związku z zatrudnianiem konkretnej grupy pracowników - i nie chodzi tu o niepełnosprawnych. Mamy kompleksowe omówienie tej ulgi wraz ze szczegółowymi zasadami jej rozliczania. Z ulgi pierwszy raz skorzystasz teraz w 2026 roku.

rozwiń >

Kto skorzysta z nowej ulgi w odliczeniu od podatku w 2026 i jakie są zasady?

Zgodnie z art. 26he ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z nowej ulgi podatkowej mogą skorzystać podatnicy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Odliczenie następuje od podstawy obliczenia podatku określonej na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2. Preferencja dotyczy zatrudniania pracowników będących jednocześnie żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej lub żołnierzami aktywnej rezerwy.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Wysokość odliczenia jest wprost zależna od stażu służby żołnierza w wojsku:

okres nieprzerwanej służby:

kwota odliczenia:

co najmniej 1 rok

12000 zł

co najmniej 2 lata

15000 zł

co najmniej 3 lata

18000 zł

co najmniej 4 lata

21000 zł

co najmniej 5 lat

24000 zł

Powyższe kwoty dotyczą obydwu grup pracowników, to jest zarówno będących żołnierzami pełniącymi terytorialną służbę wojskową, jak i żołnierzami w aktywnej rezerwie.

Ważne

Istotna informacja dla wysokości ulgi jest taka: staż służby weryfikowany jest według stanu na 31 grudnia danego roku podatkowego. W sytuacji, gdy stosunek pracy ustał przed taką datą - decyduje ostatni dzień zatrudnienia żołnierza w danym roku, w którym zakończył się stosunek pracy. Staż służby określa się wtedy na taki dzień.

Ograniczenia nowej ulgi podatkowej 2026 - kiedy nie przysługuje? Uwaga na wyjątki, liczy się rodzaj umowy, na jakiej odbywa się zatrudnienie

Warto podkreślić zasadniczy warunek: nowa ulga podatkowa dotyczy wyłącznie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Osoby współpracujące z przedsiębiorcą na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło) nie uprawniają do skorzystania z tego odliczenia. Do ulgi liczy się tylko zatrudnienie w ramach kodeksu pracy.

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Inne ważne dla korzystania z ulgi podatkowej ograniczenie dotyczy formy opodatkowania działalności. Z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy rozliczający się:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • według skali podatkowej (PIT-36),
  • podatkiem liniowym 19% (PIT-36L).

Przedsiębiorcy na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych nie mogą korzystać z nowej ulgi – brak jest odesłania do art. 26he ustawy PIT w przepisach regulujących tę formę opodatkowania, poza tym w ideę samego ryczałtu wpisuje się brak odliczeń i ulg, a ryczałt liczy się od przychodu. To forma opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy nie mają wysokich kosztów prowadzenia działalności.

KOMPLET PODATKI 2026 ROK

Wyższe kwoty odliczenia w nowej uldze podatkowej na 2026 rok – komu przysługują?

Nowe przepisy przewidują zwiększenie podstawowych kwot odliczenia poprzez użycie mnożnika. Na podstawie art. 26he ust. 3 ustawy PIT, mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców) mogą mieć jeszcze wyższą ulgę, bo mogą pomnożyć kwotę odliczenia przez współczynnik 1,5x.

Ważne

Na wypadek, gdyby ktoś nie pamiętał definicji mikro i małego przedsiębiorcy - właśnie dla nich przysługuje wyższa ulga podatkowa, bo liczona razy półtora - przypominamy:

Definicja mikroprzedsiębiorcy – podmiot, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych łącznie:

  • zatrudniał średniorocznie poniżej 10 pracowników, oraz
  • wygenerował roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 2 mln euro, lub posiadał sumę aktywów bilansowych nieprzekraczającą tej kwoty.

Definicja małego przedsiębiorcy – podmiot niebędący mikroprzedsiębiorcą, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych łącznie:

  • zatrudniał średniorocznie poniżej 50 pracowników, oraz
  • wygenerował roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 10 mln euro, lub posiadał sumę aktywów bilansowych nieprzekraczającą tej kwoty.
Przykład

Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną według stawki liniowej 19%. Ze względu na kryterium liczby osób zatrudnianych oraz przychodowe, spełnia kryteria mikroprzedsiębiorcy. W ramach stosunku pracy zatrudnia pracownika, który od pięciu lat nieprzerwanie pełni służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej (pięć pełnych lat obliczonych na 31 grudnia).

W takim przypadku, przysługuje Panu Janowi ulga według poniższych obliczeń:

  • Kwota bazowa ulgi za 5 lat służby to: 24000 zł;
  • Mnożnik dla mikroprzedsiębiorcy, którym jest pracodawca (pan Sławomir): 1,5x;
  • Przysługujące odliczenie to: 24000 zł x 1,5 = 36000 zł

Ustawa o PIT przewiduje także mnożnik x 1,2 dla pracodawców większych niż mikro i małe przedsiębiorstwa . Art. 26he ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza takie zwiększenie ulgi dla przedsiębiorców, którzy:

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

  • przez cały rok podatkowy zatrudniali minimum 5 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), oraz
  • nie kwalifikują się jako mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca.

Oni mogą zastosować współczynnik x1,2 do podstawowych kwot ulgi podatkowej z tabelki na początku tekstu.

Przykład

Pani Halina prowadzi od lat rodzinne przedsiębiorstwo, nadal w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, które jednak przez lata się rozrosło. Obecnie zatrudnia już 150 osób, z czego 130 w ramach stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty. Ze względu na kryterium zatrudnienia oraz dochodowe, jest uznawana za średniego przedsiębiorcę (już nie mikro, ani nie mały). Pani Halina zatrudnia w ramach stosunku pracy 3 osoby będące też żołnierzami, z których 2 pełnią służbę od co najmniej 2-óch lat w WOT, a 1 jest w aktywnej rezerwie od 4 lat. To oznacza, że przysługujące Pani Halinie odliczenie w jednym roku podatkowym wynosi:

  • Kwota bazowa ulgi za 2-óch żołnierzy WOT za 2 lata służby oraz 1-ego żołnierza aktywnej rezerwy za 4 lata służby to: 2 x 15 000 zł + 1 x 21 000 zł = 51 000 zł;
  • Mnożnik dla pracodawcy: x1,2;
  • Przysługujące odliczenie to: 51 000 zł x 1,2 = 61 200 zł
Ważne

Pamiętaj o zasadzie proporcjonalności: odliczenie przysługuje tylko proporcjonalnie przy niepełnym roku zatrudnienia żołnierza

Preferencja przysługuje odrębnie na każdego zatrudnionego żołnierza terytorialnej służby wojskowej lub aktywnej rezerwy. Gdy żołnierz pozostawał w stosunku pracy jedynie przez część roku podatkowego, odliczenie obliczane jest proporcjonalnie: 1/12 rocznej kwoty za każdy pełny miesiąc kalendarzowy zatrudnienia.

Inne aspekty rozliczenia nowej ulgi w deklaracji rocznej - o czym jeszcze trzeba pamiętać, aby nie narażać się skarbówce?

Zgodnie z art. 26he ust. 5 ustawy PIT, kwota odliczenia ograniczona jest wysokością dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego w danym roku podatkowym. Czyli rozliczając ulgę teraz w 2026 rok, korzystasz z niej za ubiegły 2025 rok, a skorzystanie z ulgi nie może powodować wejście z progu zyskowego w stratę za ubiegły rok. Z ulgi nie skorzystasz teraz, jeżeli już bez niej wykazałeś stratę za ubiegły rok. Ale... nie tracisz jej całkiem - wyjaśnienie poniżej.

Co dzieje się w sytuacji, gdy podatnik wykazał stratę ze źródła, lub dochód jest niższy niż przysługująca kwota odliczenia?

Na takie sytuacje ustawodawca przewidział przeniesienie niewykorzystanej części odliczenia aż na kolejne 5 lat podatkowych. W każdym z tych lat kwota odliczenia również nie może oczywiście przekroczyć wysokości osiągniętego dochodu z działalności gospodarczej, ale możesz sobie ją wykorzystać np. w kolejnym roku.

Ważne

Jakie dane są potrzebne do skorzystania z ulgi i gdzie je wpisać? Rozliczenia dokonuje się w formularzu PIT-36 lub PIT-36L, wskazując:

  • numery PESEL zatrudnionych żołnierzy,
  • liczbę miesięcy oraz lat nieprzerwanej służby wojskowej,
  • status podatnika (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, podmiot zatrudniający minimum 5 pracowników).

Organ podatkowy może zażądać przedstawienia zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających prawo do odliczenia.

Nowa ulga podatkowa w 2026 dostępna jest również dla podatników na CIT

Analogiczna jak wyżej omawiana ulga podatkowa działa także dla podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Art. 18eg ust. 1 ustawy CIT umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania (z wyłączeniem przychodów z zysków kapitałowych) kwot obliczanych na identycznych zasadach jak w przypadku podatku PIT (z mechanizmem mnożników włącznie). Jeżeli więc Twoja firma rozlicza się na CIT, to przy spełnieniu pozostałych wyżej omawianych warunków - również korzystasz z ulgi.

Ulgę już można rozliczyć w zeznaniu za 2025 rok! Nie zapomnij o tym teraz w 2026

KALENDARZ INFOR NA 2026 ROK

Przepisy art. 26he ustawy PIT oraz art. 18eg ustawy CIT obowiązują już w stosunku do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2025 roku. Ponieważ przepisy nie przewidywały możliwości uwzględnienia ulgi systematycznie na etapie kalkulacji miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek, pierwsza faktyczna możliwość odliczenia przypada już teraz w 2026 roku, przy rozliczaniu podatkowym 2025 roku:

  • do 30 kwietnia 2026 roku (PIT-36, PIT-36L),
  • do 31 marca 2026 roku (CIT-8).

Jak mam sprawdzić, czy spełniam warunki do nowej ulgi podatkowej?

Wielu przedsiębiorców może nie wiedzieć, że zatrudnia żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy, zwłaszcza gdy są to pracownicy niepełnoetatowi i nigdy nie prosili o zwolnienie z pracy w związku z pełnieniem służby, bo godzili te obowiązki bezkolizyjnie. Pracownik nie ma bowiem obowiązku informować o swojej służbie wojskowej. Dlatego warto zrobić ankietę wśród zespołu – wyjaśniając, że chodzi o ulgę podatkową korzystną dla firmy, co jest podstawą prawną do zebrania takiej informacji (uzasadniony interes przedsiębiorcy). Jeśli zidentyfikujesz takich pracowników, poproś ich koniecznie o zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji potwierdzające datę rozpoczęcia służby i jej ciągłość. To istotny dokument przy ewentualnej kontroli ze strony fiskusa i weryfikacji prawa do ulgi.

Ważne

Unikaj natomiast tego, aby zaliczyć umowy zlecenia lub o dzieło do ulgi. To częsty błąd. Ulga przysługuje wyłącznie za pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Drugi typowy błąd to nieprawidłowe obliczenie stażu – liczą się pełne lata służby na 31 grudnia, nie data zawarcia umowy z pracodawcą. Dlatego warto rozważyć, gdy masz u siebie żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy, ale zatrudnionych cywilnoprawnie, aby zaoferować im przejście na umowę o pracę. To może Ci się opłacić, mając na uwadze pokaźną wysokość ulgi (choć oczywiście wymaga indywidualnego przeliczenia, w zależności od wysokości wynagrodzenia danego pracownika).

Nowa ulga a inne stare ulgi podatkowe – czy można je łączyć?

Można się zastanawiać, czy ulga na zatrudnienie żołnierza WOT lub aktywnej rezerwy może być używana razem z innymi ulgami podatkowymi dostępnymi w rozliczeniu za 2025 rok. Dobra wiadomość jest następująca: przepisy nie wprowadziły zakazu łączenia nowej ulgi z innymi. To znaczy, że pracodawca zatrudniający żołnierza WOT lub aktywnej rezerwy może jednocześnie korzystać np. z ulgi B+R, ulgi na robotyzację, ulgi na prototyp czy IP Box – o ile spełnia odrębne warunki każdej z tych preferencji.

Przykład

Przykład łączenia ulg: Firma IT zatrudnia programistę-żołnierza WOT (ma on 5 lat służby). Może zatem w jednym zeznaniu rocznym odliczyć 36 000 zł z tytułu ulgi na żołnierza (jeżeli jest mikroprzedsiębiorcą ze współczynnikiem 1,5x), a dodatkowo skorzystać z 5% stawki IP Box od dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Łączne oszczędności podatkowe mogą się wtedy kumulować.

Trzeba jeszcze pamiętać, że nowa ulga na żołnierza nie wyklucza oczywiście możliwości zaliczenia wynagrodzenia takiego pracownika do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. To również się łączy i oznacza podwójną korzyść: pełne koszty pracownicze (wynagrodzenie, składki ZUS) zmniejszają podstawę opodatkowania, a oprócz nich przysługuje osobno odliczenie z tytułu samej nowej ulgi. Dla przedsiębiorców poszukujących metod optymalizacji podatkowej od 2025 roku stanowi to genialny sposób – zwłaszcza że rynek pracy często docenia indywidualne cechy żołnierzy: zdyscyplinowanie, umiejętność pracy pod presją i sprawność fizyczną. One sprawdzają się i są przydatne w każdym zawodzie.

Skąd w ogóle wzięła się taka nowa ulga w 2026 roku?

Wprowadzona preferencja stanowi element szerszej polityki obronności państwa. Ustawodawca zachęca w ten sposób pracodawców do zatrudniania osób, które łączą pracę zawodową ze służbą wojskową w WOT czy aktywnej rezerwie, poprzez oferowanie korzyści podatkowych. Dla przedsiębiorcy oznacza to szansę na zmniejszenie obciążeń skarbowych przy jednoczesnym pozyskaniu pracownika o ponadprzeciętnych kompetencjach w zakresie dyscypliny, organizacji i odporności na stres.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 163)

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 278)

Powiązane
Zmiana formy opodatkowania na 2026 rok - termin mija 20 stycznia czy 20 lutego? Wielu przedsiębiorców żyje w błędzie
Zmiana formy opodatkowania na 2026 rok - termin mija 20 stycznia czy 20 lutego? Wielu przedsiębiorców żyje w błędzie
Potężny problem ze stażem pracy po zmianach 2026. Pracodawcy nie uznają zaświadczeń stażowych z ZUS - dlaczego?
Potężny problem ze stażem pracy po zmianach 2026. Pracodawcy nie uznają zaświadczeń stażowych z ZUS - dlaczego?
Masz firmę lub księgujesz? ZUS wprowadza pilną zmianę w Płatniku. Bez tego nie wyślesz dokumentów
Masz firmę lub księgujesz? ZUS wprowadza pilną zmianę w Płatniku. Bez tego nie wyślesz dokumentów
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
PIT-11 za 2025 rok do urzędu skarbowego najpóźniej 2 lutego 2026 r.
15 sty 2026

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina płatnikom podatku PIT i innym zobowiązanym do tego podmiotom, że muszą do 2 lutego 2026 r. przesłać do urzędów skarbowych informacje PIT-11, PIT-R, PIT-8C i PIT-40A/11A oraz deklaracje PIT-4R, PIT-8AR za 2025 rok. Skarbówka uczula, by w tych formularzach wpisywać prawidłowe dane, w tym dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika. Bo nie ma możliwości przesłania tych informacji z nieprawidłowym identyfikatorem podatkowym PESEL albo NIP. KAS informuje ponadto, że płatnicy powinni uwzględnić w tych PIT-ach informacje o zastosowanych zwolnieniach z podatku, w tym wynikających z oświadczeń podatników, dotyczących np. uprawnienia do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+. Dokumenty należy wysłać drogą elektroniczną na aktualnych wersjach formularzy. Można to łatwo zrobić w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) bez konieczności podpisywania dokumentów.
Obniżki stóp NBP tylko odłożone. Ekonomiści wskazują możliwy termin powrotu cięć
15 sty 2026

Oczekiwania dotyczące kontynuacji obniżek stóp procentowych pozostają w mocy, jak ocenili analitycy PKO BP w komentarzu do decyzji RPP. Według nich, Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie obniży stopy procentowe w marcu 2026 roku.
Nowość w podatkach: odliczysz nawet 36000 zł rocznie - nie spóźnij się w 2026 roku, ulga obowiązuje pierwszy raz i liczy się za 2025
15 sty 2026

W 2025 roku ta obszerna grupa zyskała nową ulgę do wykorzystania w optymalizacji podatkowej. Do systemu podatkowego weszła nowa zasada pomniejszenia podstawy opodatkowania w związku z zatrudnianiem konkretnej grupy pracowników - i nie chodzi tu o niepełnosprawnych. Mamy kompleksowe omówienie tej ulgi wraz ze szczegółowymi zasadami jej rozliczania. Z ulgi pierwszy raz skorzystasz teraz w 2026 roku.
Komunikat ZUS: od 26 stycznia 2026 r. nowy certyfikat w programie Płatnik. Jest opcja automatycznego pobrania
15 sty 2026

W komunikacie z 12 stycznia 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od 26 stycznia 2026r. w komunikacji z ZUS należy korzystać z nowego certyfikatu ZUS w programie Płatnik oraz oprogramowaniu interfejsowym.

REKLAMA

Faktura wystawiona poza KSeF od lutego 2026 r. a koszty podatkowe. Skarbówka rozwiewa wątpliwości
15 sty 2026

Czy faktura wystawiona poza Krajowym Systemem e-Faktur może pozbawić firmę prawa do kosztów podatkowych? Wraz ze zbliżającym się obowiązkiem stosowania KSeF od 1 lutego 2026 r. to pytanie staje się jednym z najczęściej zadawanych przez przedsiębiorców. Najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przynosi jasną odpowiedź, na którą czeka wielu podatników CIT.
Stopy procentowe NBP bez zmian w styczniu 2026 r.
14 sty 2026

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 13-14 stycznia 2026 r. postanowiła pozostawić wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Najważniejsza stopa referencyjna wynosi nadal 4,0 proc. - podał w komunikacie Narodowy Bank Polski. Taka decyzja RPP była zgodna z przewidywaniami większości analityków finansowych i ekonomistów.
Zaległe płatności blokują rozwój firm. Jak odzyskać należności bez psucia relacji biznesowych?
14 sty 2026

Opóźnione płatności coraz częściej hamują rozwój przedsiębiorstw – już 26% firm rezygnuje z inwestycji z powodu braku terminowych wpływów. Jak skutecznie odzyskiwać należności, nie eskalując konfliktów z kontrahentami? Kluczem okazuje się windykacja polubowna, która pozwala chronić płynność finansową i relacje biznesowe jednocześnie.
Import i eksport towarów stałymi instalacjami. Jak prawo celne UE traktuje gaz i energię przesyłaną rurociągami?
14 sty 2026

Towary takie jak gaz ziemny, energia elektryczna, ciepło czy woda przemieszczają się nie w kontenerach, lecz w rurociągach i sieciach przesyłowych. Mimo zupełnie innej fizycznej formuły transportu, w świetle unijnych regulacji celnych traktowane są jak każdy inny towar. To jednak nie oznacza, że formalności są proste. Przepisy przewidują szczególne zasady przedstawiania, zgłaszania oraz potwierdzania ich wyprowadzenia z UE. Brak danych operatora, zgłoszenia wywozowego czy potwierdzenia CC599C może sprawić, że legalny przepływ zostanie uznany za wyprowadzenie poza dozorem celnym.

REKLAMA

TSUE: brak zapłaty VAT to nie oszustwo. Opinia Rzecznik Kokott może zmienić zasady odpowiedzialności solidarnej
14 sty 2026

Opinia Rzecznik Generalnej TSUE Juliane Kokott w sprawie C-121/24 może wywrócić dotychczasową praktykę organów podatkowych w całej UE, w tym w Polsce. Rzecznik jednoznacznie odróżnia oszustwo podatkowe od zwykłego braku zapłaty VAT i wskazuje, że automatyczne obciążanie nabywcy odpowiedzialnością solidarną za długi kontrahenta jest niezgodne z prawem unijnym. Jeśli Trybunał podzieli to stanowisko, konieczna będzie zmiana podejścia do art. 105a ustawy o VAT.
Szef skarbówki: do końca 2026 r. nie będziemy karać za nieprzystąpienie do KSeF i błędy popełniane w tym systemie
15 sty 2026

W 2026 roku podatnicy przedsiębiorcy nie będą karani za nieprzystąpienie do Krajowego Systemu e-Faktur ani za błędy, które są związane z KSeF-em - powiedział 12 stycznia 2026 r. w Studiu Polskiej Agencji Prasowej Marcin Łoboda - wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA