Obniżki stóp NBP tylko odłożone. Ekonomiści wskazują możliwy termin powrotu cięć

Oczekiwania dotyczące kontynuacji obniżek stóp procentowych pozostają w mocy, jak ocenili analitycy PKO BP w komentarzu do decyzji RPP. Według nich, Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie obniży stopy procentowe w marcu 2026 roku.

Aktualna stopa procentowa NBP

Na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa procentowa NBP nadal wynosi 4 proc. Od lipca 2025 r. RPP obniżała stopy na każdym posiedzeniu, a łączna skala cięć w 2025 r. wyniosła 175 pb.

Prognozy obniżek w pierwszej połowie 2026 roku

Zdaniem PKO BP dalsze obniżki stóp NBP są kwestią czasu i mogą nastąpić szybko, najprawdopodobniej w marcu. Szanse na ruch w lutym oceniane są jako niewielkie ze względu na kalendarz publikacji danych inflacyjnych. Wsparciem dla decyzji RPP na marcowym posiedzeniu ma być nowa projekcja inflacji, z ponownie obniżoną ścieżką CPI.

Decyzje RPP w kontekście inflacji i aktywności gospodarczej

Analitycy oczekują, że w pierwszym kwartale 2026 r. inflacja CPI będzie oscylować w okolicach 2 proc. r/r lub nieco poniżej, co może skłonić Radę do stabilizacji stóp procentowych na poziomie 3,50 proc., prawdopodobnie w dwóch szybkich krokach.

W 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej sześciokrotnie obniżała stopy procentowe. W rezultacie stopa referencyjna, czyli najważniejsza stopa Narodowego Banku Polskiego, spadła z 5,75 proc. do 4 proc., a więc o 1,75 pkt proc.

„Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają kształt polityki fiskalnej, oczekiwane ożywienie popytu w gospodarce, dalsze kształtowanie się dynamiki płac oraz sytuacja makroekonomiczna za granicą, w tym zmiany cen surowców i inflacji na świecie” – wskazano w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu RPP.