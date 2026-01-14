Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 13-14 stycznia 2026 r. postanowiła pozostawić wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Najważniejsza stopa referencyjna wynosi nadal 4,0 proc. - podał w komunikacie Narodowy Bank Polski. Taka decyzja RPP była zgodna z przewidywaniami większości analityków finansowych i ekonomistów.

Stopy procentowe NBP bez zmian w styczniu 2026 r.

Rady Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 13-14 stycznia 2026 r. podjęła decyzję o pozostawieniu bez zmian wysokości stóp procentowych NBP. A zatem nadal (od 4 grudnia 2025 r.) stopy NBP wyniosą:

• stopa referencyjna 4,00% w skali rocznej;

• stopa lombardowa 4,50% w skali rocznej;

• stopa depozytowa 3,50% w skali rocznej;

• stopa redyskontowa weksli 4,05% w skali rocznej;

• stopa dyskontowa weksli 4,10% w skali rocznej.



Poprzedni raz Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe NBP w grudniu 2025 r. wszystkie o 25 pb.. Grudniowa obniżka stóp NBP była już szóstą obniżką w 2025 roku. W sumie w całym 2025 r. stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,75 pkt proc. (175 pb.) w sześciu ruchach, w tym pięciokrotnie z rzędu: po 25 pb. w grudniu, listopadzie, październiku, wrześniu oraz lipcu (w sierpniu nie ma posiedzenia decyzyjnego), a także w maju o 50 pb. Główna stopa procentowa NBP - stopa referencyjna - w 2025 roku została obniżona z 5,75 proc. do 4 proc.



Kolejne decyzyjne posiedzenie RPP ma się odbyć w dniach 3-4 lutego 2026 r.

Ważne Procent, punkt procentowy, punkt bazowy



Procent (%, proc.) - 1 procent, to jedna setna jakiejś wielkości liczbowej - np. kwoty lokaty lub kwoty kredytu.



Punkt procentowy (pkt proc., p.p.), to jednostka różnicy między wartościami jednej wielkości a drugiej wielkości, podanymi w procentach.



Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej obniża np. stopę referencyjną o 0,5 pp, to spada ona np. z 5,75 proc. w skali rocznej na 5,25 proc.



Jeżeli mam lokatę 1000 zł oprocentowaną na 1 proc. rocznie, to po roku od jej założenia dostanę 10 zł odsetek. Ale jak bank w kolejnym roku podwyższy oprocentowanie (o 1 pp) do 2% rocznie, to po upływie kolejnych 12 miesięcy dostanę 20 zł odsetek (od lokaty 1000 zł). Będzie to o 100% więcej odsetek bo o 100% wzrosło oprocentowanie tej lokaty.



Punkt bazowy (‱; pb, pb.) - 1 punkt bazowy, to jedna setna punktu procentowego.

W informacji opublikowanej po styczniowym posiedzeniu, Rada Polityki Pieniężnej uzasadniając swoją decyzję, odniosła się do aktualnej (i prognozowanej) sytuacji gospodarczej Polski i świata ze szczególnym uwzględnieniem inflacji.

Gospodarka i inflacja na świecie

RPP wskazała, że w III kwartale 2025 r. w głównych gospodarkach rozwiniętych roczna dynamika PKB była zbliżona do wieloletnich średnich i wyniosła 1,4% r/r strefie euro oraz 2,3% r/r Stanach Zjednoczonych. Inflacja w strefie euro w grudniu 2025 r. – według wstępnego szacunku Eurostat – wyniosła 2,0% r/r i była zgodna z celem Europejskiego Banku Centralnego. Według dostępnych danych inflacja w Stanach Zjednoczonych kształtowała się natomiast nadal powyżej celu Rezerwy Federalnej. Jednocześnie na rynkach światowych obniżyły się ceny surowców.

Sytuacja gospodarcza i inflacja w Polsce

W Polsce napływające dane sugerują, że dynamika aktywności gospodarczej w IV kw. 2025 r. była prawdopodobnie zbliżona do odnotowanej w III kw. ub.r. W listopadzie 2025 r. roczne dynamiki sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej obniżyły się. Dane z rynku pracy wskazują na obniżanie się dynamiki wynagrodzeń na przestrzeni ubiegłego roku, przy spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.



Według szybkiego szacunku GUS roczny wskaźnik inflacji CPI w grudniu 2025 r. obniżył się do 2,4% (wobec 2,5% w listopadzie ub.r.). Uwzględniając dane GUS można szacować, że inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii ukształtowała się na zbliżonym poziomie do odnotowanego w poprzednim miesiącu. W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Co ze stopami NBP w kolejnych miesiącach?

Rada Polityki Pieniężnej poinformowała, że jej dalsze decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają 1/2 kształt polityki fiskalnej, oczekiwane ożywienie popytu w gospodarce, dalsze kształtowanie się dynamiki płac oraz sytuacja makroekonomiczna za granicą, w tym zmiany cen surowców i inflacji na świecie. NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym.



W czwartek 15 stycznia o godz. 15.00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego.

