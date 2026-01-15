REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Wiadomości » PIT-11 za 2025 rok do urzędu skarbowego najpóźniej 2 lutego 2026 r.

PIT-11 za 2025 rok do urzędu skarbowego najpóźniej 2 lutego 2026 r.

15 stycznia 2026, 11:44
PIT-11
Podmioty obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji PIT-11
Krajowa Administracja Skarbowa przypomina płatnikom podatku PIT i innym zobowiązanym do tego podmiotom, że muszą do 2 lutego 2026 r. przesłać do urzędów skarbowych informacje PIT-11, PIT-R, PIT-8C i PIT-40A/11A oraz deklaracje PIT-4R, PIT-8AR za 2025 rok. Skarbówka uczula, by w tych formularzach wpisywać prawidłowe dane, w tym dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika. Bo nie ma możliwości przesłania tych informacji z nieprawidłowym identyfikatorem podatkowym PESEL albo NIP. KAS informuje ponadto, że płatnicy powinni uwzględnić w tych PIT-ach informacje o zastosowanych zwolnieniach z podatku, w tym wynikających z oświadczeń podatników, dotyczących np. uprawnienia do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+. Dokumenty należy wysłać drogą elektroniczną na aktualnych wersjach formularzy. Można to łatwo zrobić w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) bez konieczności podpisywania dokumentów.

Termin złożenia PIT-11 i innych informacji podatkowych w 2026 roku

Do 2 lutego 2026 r. płatnicy i inne podmioty obowiązane przepisami ustawy PIT składają do urzędów skarbowych informacje PIT-11, PIT-R, PIT-8C i PIT-40A/11A, a także deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR.

Prawidłowy nr PESEL/NIP podatnika

KAS informuje ponadto, ze wpisanie prawidłowych danych, w tym identyfikatora podatkowego (numer PESEL lub NIP) w informacji o przychodach pracownika, jest obowiązkiem wynikającym z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Nieprawidłowy numer PESEL/NIP utrudni, a często nawet uniemożliwi podatnikowi rozliczenie się z podatku za 2025 rok w usłudze Twój e-PIT. W przypadku przekazania przez płatnika błędnych danych, system nie będzie mógł wygenerować rozliczenia podatkowego w usłudze Twój e-PIT osobie, której dotyczy wysyłana informacja.

Informacje o zwolnieniach z podatku

Dokumenty przekazywane przez płatników do urzędów skarbowych powinny również zawierać informacje o zwolnieniach z podatku w zakresie ulgi dla młodych, a także o zwolnieniach, które wynikają ze złożonych przez podatników oświadczeń o spełnieniu warunków do skorzystania z:
- ulgi na powrót,
- ulgi dla pracujących seniorów,
- ulgi dla rodzin 4+.

Gdzie znaleźć formularze

Aktualne wersje formularzy PIT-11 i innych są dostępne do pobrania na stronie podatki.gov.pl w zakładce Formularze elektroniczne dla płatników. Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza.

Jak złożyć dokumenty

Wypełnione dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną. Umożliwi to podatnikom wygenerowanie rozliczeń w usłudze Twój e-PIT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Płatnicy mogą złożyć dokumenty w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje mogą w tym celu skorzystać z konta organizacji w e-US. Serwis e-Urząd Skarbowy umożliwia także organizacjom, m.in. spółkom, fundacjom, stowarzyszeniom, składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika. Użytkownicy konta organizacji mogą wysłać za pomocą e-US m. in. informacje podatkowe takie jak PIT-11, PIT-R, PIT-8C, czy też deklaracje roczne PIT-4R.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: Ministerstwo Finansów
