Środowisko testowe KSeF 2.0 (dot. API) od 30 września, Moduł Certyfikatów i Uprawnień do KSeF 2.0 od 1 listopada 2025 r. MF: API KSeF 1.0 nie jest kompatybilne z API KSeF 2.0

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 10 września 2025 r., że wprowadzone zostały nowe funkcjonalności wcześniej niedostępne w API KSeF1.0 (m.in. FA(3) z węzłem Zalacznik, tryby offline24 czy certyfikaty KSeF). W związku z wprowadzonymi zmianami konieczna jest integracja ze środowiskiem testowym KSeF 2.0., które zostanie udostępnione 30 września.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że:

- API KSeF 1.0 nie jest kompatybilne z API KSeF 2.0.,

- Migracji podlegają wyłącznie faktury i uprawnienia właścicielskie oraz wynikające z ZAW-FA z KSeF 1.0 do KSeF 2.0.

- Nadawanie uprawnień innych niż właścicielskie i wynikających z ZAW-FA oraz możliwość pobrania certyfikatu KSeF 2.0 będzie możliwe za pośrednictwem Modułu Certyfikatów i Uprawnień (MCU) od 1 listopada 2025 r.

- Firmy zintegrowane produkcyjnie z KSeF 1.0, które prowadzą prace rozwojowe na środowiskach testowych KSeF 1.0 mogą zgłaszać problemy na adres ksef@mf.gov.pl.

Co się zmienia w API KSeF1.0

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych zostały wprowadzone nowe funkcjonalności wcześniej niedostępne w API KSeF1.0 (m.in. FA(3) z węzłem Zalacznik, tryby offline24 czy certyfikaty KSeF).



W związku z wprowadzonymi zmianami konieczna jest integracja ze środowiskiem testowym KSeF 2.0, które zostanie udostępnione 30 września. Dokumentacja dotycząca integracji z API KSeF 2.0 jak również zawierająca spis kluczowych zmian w stosunku do API KSeF 1.0 jest dostępna pod linkiem ksef.podatki.gov.pl/ksef-na-okres-obligatoryjny/wsparcie-dla-integratorow.



Resort finansów przygotowuje aktualnie wydajne środowisko testowe dla API KSeF 2.0. Jest to jedno z kluczowych zadań związanych z wejściem w życie obligatoryjnego KSeF 2.0. Wersja produkcyjna (fakultatywna) KSeF 1.0 nie będzie dalej rozwijana. Użytkownicy obecnego systemu produkcyjnego KSeF 1.0 nadal mogą z niego korzystać, aż do przerwy technicznej, która nastąpi w dniach 26-31 stycznia 2026 r. Od 1 lutego 2026 r. KSeF 2.0 będzie jedyną dostępną wersją produkcyjną (obligatoryjną).

Środowisko testowe i wersja produkcyjna KSeF 2.0

Ministerstwo Finansów informuje, że środowisko testowe KSeF 2.0 w zakresie API zostanie udostępnione 30 września 2025 r. Prace resortu finansów umożliwią integratorom sprawdzenie działania nowej struktury faktury FA(3), która lepiej odpowiada potrzebom biznesowym. Dzięki nowoczesnemu API oraz gotowym bibliotekom SDK integracja z systemami finansowo-księgowymi będzie szybsza i bardziej efektywna.



Dodatkowo, środowisko testowe KSeF 2.0 pozwoli sprawdzić mechanizmy uwierzytelniania, szyfrowania danych oraz zarządzania dostępem, co zwiększa bezpieczeństwo operacyjne. Firmy będą mogły zweryfikować zgodność swoich systemów, optymalizować procesy fakturowania i przygotować się organizacyjnie do nadchodzących zmian. Ministerstwo Finansów wspiera użytkowników poprzez udostępnioną dokumentację, przykłady kodu oraz cykl szkoleń edukacyjnych.

Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU)

Od 1 listopada 2025 r. zostanie uruchomiony Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU), który umożliwi nadawanie uprawnień użytkownikom przyszłego systemu KSeF 2.0. Będą one niezbędne, aby móc korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur od 1 lutego 2026 r. Moduł pozwoli również na składanie wniosków o certyfikaty KSeF oraz ich pobieranie.