REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Faktura » KSeF 2026: 6 głównych etapów wdrażania w firmie rewolucji fakturowej, która startuje w lutym

KSeF 2026: 6 głównych etapów wdrażania w firmie rewolucji fakturowej, która startuje w lutym

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 września 2025, 13:08
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
6 głównych etapów wdrażania w firmie rewolucji fakturowej, która rozpocznie się w lutym 2026 r. [KSeF 2026]
6 głównych etapów wdrażania w firmie rewolucji fakturowej, która rozpocznie się w lutym 2026 r. [KSeF 2026]
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 lutego 2026 r. wszyscy (bez wyjątku) podatnicy VAT, w tym zwolnieni z tego podatku, będą musieli być przygotowani do otrzymywania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Od tego dnia więksi podatnicy (a od 1 kwietnia 2026 r. pozostali) muszą też wystawiać faktury w KSeF. Jak przygotować się do tych nowych zasad fakturowania? Prof. dr hab. Witold Modzelewski wskazuje 6 najważniejszych najważniejszych punktów (etapów) wdrażania w firmie tej rewolucji fakturowej.

Obowiązkowe fakturowanie przy użyciu KSeF - najważniejsze daty

Podatnicy VAT zastanawiają się nad planem działań, których celem będzie dostosowanie obecnego systemu wystawiania i otrzymywania faktur VAT do wymogów obowiązkowego KSeF, gdzie datami kluczowymi są:

1) dzień 1 lutego 2026 r. dla wszystkich (bez wyjątku) podatników, w tym zwolnionych z VAT - w zakresie otrzymywania w KSeF (udostępniania) faktur ustrukturyzowanych (w tym faktur korygujących) oraz czterech innych form faktur elektronicznych (w tym faktur korygujących), które będą zastępować faktury ustrukturyzowane (łącznie 12 nowych dokumentów),

2) dzień 1 lutego 2026 r. – od którego podatnicy o wartości sprzedaży powyżej 200 mln zł brutto w 2024 r. muszą już wystawiać te faktury w KSeF,

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
VAT 2026. Komentarz
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: VAT w 2025/2026 r.

3) dzień 1 kwietnia 2026 r. - od którego podatnicy nie wymienieni w pkt 2) muszą już wystawiać te faktury w KSeF.

4 grupy podatników

Odrębnym zagadnieniem jest problem „dotarcia” z fakturami ustrukturyzowanymi do podatników z grupy trzeciej i czwartej (przypomnę, że tych grup jest cztery):
1) podatnicy VAT czynni,
2) podatnicy VAT zwolnieni,
3) podmioty zagraniczne,
4) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące podatnikami, które najczęściej deklarują całkowity brak zainteresowania tymi dokumentami i oczekują fakturowania „po staremu”.

Ale to na odrębną opowieść, bo do tych podmiotów trzeba będzie „dotrzeć” innymi dokumentami niż faktura VAT, które będą rodzić skutki cywilnoprawne: wystawienie faktury ustrukturyzowanej nie rodzi z istoty takich skutków.

Od czego zacząć wdrażanie KSeF 2.0? 6 głównych etapów

Od czegoś trzeba zacząć to wdrażanie? Najlepiej od planu działania w dziedzinach: prawnopodatkowej, cywilnoprawnej, ewidencyjnej, organizacyjnej oraz informatycznej. Do najważniejszych punktów (etapów) tego planu należy zaliczyć:

1) precyzyjne określenie zakresu wystawiania oraz otrzymywania w przyszłym roku w dotychczasowych postaciach,

2) opracowanie dwóch procedur związanych z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych:
- podmiotom, które obejmie fikcja prawna ich „otrzymywania” w KSeF,
- podmiotom, które nie będą otrzymywać ich w momencie wystawienia poprzez KSeF oraz tych, którzy nie będą w ogóle zainteresowani tymi fakturami,

3) opracowanie koncepcji „posługiwania się” fakturami ustrukturyzowanymi oraz elektronicznymi fakturami, które je będą zastępować, jako dokumentami wywołującymi skutki cywilnoprawne, albo też wprowadzenie odrębnych dokumentów, które będą wywoływać te skutki,

4) przegląd wszystkich istniejących umów, na podstawie których będą wystawiane nowe formy faktur, w celu ich dostosowania do nowych zasad, o których mowa w pkt 3) i 4),

5) zmiany wewnętrznych regulaminów oraz instrukcji (zwłaszcza obiegu dokumentów) w celu ich dostosowania do wewnętrznego posługiwania się nowymi formami faktur oraz nowymi dokumentami handlowymi,

6) przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń osób, które będą wykonywać nowe obowiązki wymienione w pkt 1-5.

REKLAMA

Webinar: KSeF w małym biurze rachunkowym
Autopromocja

Webinar:
KSeF w małym biurze rachunkowym

Sprawdź

Czy warto zacząć to już teraz? Zapewne tak, bo sprawy informatyczne obiektywnie powinny poczekać aż zostanie podpisane rozporządzenie wykonawcze w sprawie korzystania z KSeF.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: KSeF krok po kroku – zasady działania i metody wdrożenia

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
25 ważnych zmian w VAT w 2026 r. (dodatkowo oprócz KSeF). Ministerstwo Finansów pokazało założenia projektu nowelizacji ustawy
26 wrz 2025

W dniu 23 września 2025 r. opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Nowelizacja ta ma dokonać co najmniej 25 większych i mniejszych zmian w różnych przepisach ustawy o VAT. Będą to kolejne zmiany w zasadach rozliczania VAT w 2026 roku oprócz zmiany zasad fakturowania i wprowadzenia obowiązkowego modelu Krajowego Systemu e-Faktur. Poniżej lista tych zmian z krótkim omówieniem.
Czy można edytować fakturę w KSeF?
26 wrz 2025

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy popełniony błąd w fakturze da się poprawić bez wystawiania nowego dokumentu. Oficjalna odpowiedź Ministerstwa Finansów nie pozostawia wątpliwości - w KSeF edytowanie faktury nie będzie możliwe.
KSeF 2026: 6 głównych etapów wdrażania w firmie rewolucji fakturowej, która startuje w lutym
26 wrz 2025

Od 1 lutego 2026 r. wszyscy (bez wyjątku) podatnicy VAT, w tym zwolnieni z tego podatku, będą musieli być przygotowani do otrzymywania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Od tego dnia więksi podatnicy (a od 1 kwietnia 2026 r. pozostali) muszą też wystawiać faktury w KSeF. Jak przygotować się do tych nowych zasad fakturowania? Prof. dr hab. Witold Modzelewski wskazuje 6 najważniejszych najważniejszych punktów (etapów) wdrażania w firmie tej rewolucji fakturowej.
Limit 10 tys. złotych w KSeF. Ratunek czy pułapka dla najmniejszych przedsiębiorców?
26 wrz 2025

Od 1 kwietnia 2026 roku w życie wejdzie obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF), który obejmie także najmniejsze firmy. Mikroprzedsiębiorcy o obrotach poniżej 10 tys. zł miesięcznie dostali czas do końca roku, jednak – jak alarmują posłowie i sami przedsiębiorcy – tak niski limit może okazać się pułapką zamiast realnej pomocy. Jest spór o wysokość progu!

REKLAMA

Odpowiedzialność za niezapłacone podatki i składki ZUS – kto ponosi konsekwencje? Księgowa, zarząd spółki, czy sam podatnik?
25 wrz 2025

Należności publicznoprawne, takie jak podatki czy składki na ZUS, obciążają przede wszystkim samego podatnika. Jednak prawo przewiduje, że w określonych sytuacjach odpowiedzialność za zaległości może spocząć także na innych osobach związanych z podatnikiem. Poniżej omawiamy, kto i w jakim zakresie odpowiada za niezapłacone zobowiązania podatkowe i składkowe – od członków zarządu spółek kapitałowych, przez biura rachunkowe, aż po zwykłych pracowników – oraz jakie zmiany w przepisach zaszły w tym obszarze w ostatnim czasie.
Ulga dla młodych w PIT jest wykorzystywana przez oszustów. Studenci i uczniowie wciągani w podatkowe szwindle
24 wrz 2025

Coraz częściej osoby poniżej 26. roku życia, korzystające z ulgi podatkowej i zwolnień ze składek ZUS, stają się łatwym celem dla nieuczciwych firm. W zamian za szybki zarobek młodzi podpisują fikcyjne rachunki, narażając się na konsekwencje finansowe i karne. Monika Piątkowska – doradczyni podatkowa fillup.pl ostrzega: z pozoru niewinna „przysługa” może rzutować na całą przyszłą karierę zawodową.
SENT: zmiany od 2026 roku. Nowe grupy towarów objęte monitorowaniem
24 wrz 2025

W dniu 17 marca 2026 r. (po 6 miesiącach od publikacji w Dzienniku Ustaw) wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 10 września 2025 r., wprowadzające katalog nowych grup towarów (odzież i obuwie), których przewóz będzie monitorowany w systemie SENT. Ministerstwo Finansów informuje, że zgłaszanie przewozu odzieży i obuwia wymaga rejestracji firmy albo aktualizacji danych podmiotu gospodarczego na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).
Ile czasu na wysłanie faktury do KSeF? To zależy od trybu
25 wrz 2025

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, ile mają czasu na przesłanie faktury do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Termin zależy od trybu wystawiania faktury – online, offline24, offline lub awaryjnego. Wyjaśniamy, kiedy faktura uzyskuje ważność i jakie są konkretne terminy wysyłki zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

REKLAMA

Jak uniknąć podatku od darowizn? Musisz wypełnić ten jeden druk w odpowiednim czasie
25 wrz 2025

Otrzymujesz darowiznę od rodziców, zapis w testamencie albo dziedziczysz dom po bliskiej osobie? Wiele osób nie wie, że aby uniknąć podatku, trzeba wypełnić odpowiedni formularz – SD-Z2. Wyjaśniamy, kiedy i w jakich sytuacjach trzeba go złożyć, aby nie narazić się na dodatkowe koszty.
"Cyfrowy Księgowy 2.0" – konferencja SKwP o tym, jak cyfryzacja zmienia rachunkowość i podatki
24 wrz 2025

Konferencja "Cyfrowy Księgowy 2.0" to wyjątkowa okazja, by zgłębić wpływ najnowszych technologii na przyszłość księgowości. Wydarzenie ma nie tylko dostarczyć praktycznej wiedzy, lecz także zainspirować do pełnego wykorzystania potencjału cyfrowej transformacji.

REKLAMA