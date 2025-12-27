REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Rozliczenia PIT-ów » Czy można skorzystać z ulgi na dziecko, gdy pełnoletni syn otrzymuje żołd? Roczne rozliczenie podatkowe może być skomplikowane

Czy można skorzystać z ulgi na dziecko, gdy pełnoletni syn otrzymuje żołd? Roczne rozliczenie podatkowe może być skomplikowane

27 grudnia 2025, 17:32
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Czy można skorzystać z ulgi na dziecko, gdy pełnoletni syn otrzymuje żołd? Roczne rozliczenie podatkowe może być skomplikowane
Czy można skorzystać z ulgi na dziecko, gdy pełnoletni syn otrzymuje żołd? Roczne rozliczenie podatkowe może być skomplikowane
Czy fakt, że syn pobrał żołd, sprawia, że jego rodzice nie mogą skorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi prorodzinnej, tzw. ulgi na dziecko? W takiej sprawie wydał interpretację indywidualną Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Warto znać to rozstrzygnięcie przed złożeniem zeznania podatkowego.

Roczne rozliczenia podatkowe a ulga na dziecko

Zbliża się czas dokonywania rocznych rozliczeń podatkowych, a wraz z nim zbliża się czas, w którym na tle zasad ich dokonywania pojawia się wiele pytań. Ponieważ ulgą, z której polscy podatnicy korzystają najczęściej jest ulga prorodzinna nazywana ulgą na dziecko, to w sposób naturalny, to w odniesieniu do nich pojawia się najwięcej pytań. W jednej z takich spraw w ostatnim czasie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 8 grudnia 2025 r. (nr 0115-KDIT2.4011.558.2025.2.MD). Podatniczka, która złożyła wniosek o jej wydanie skorzystała z ulgi prorodzinnej na syna, który w trakcie roku podatkowego uzyskał żołd (uposażenie). Jak wskazała, żołd jest świadczeniem wolnym od podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym stanowi art. 21 ust. 1 pkt 15 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przed złożeniem rozliczenia PIT za 2024 r. podatniczka zrobiła rozeznanie w zakresie możliwości skorzystania w tym przypadku z odliczenia ulgi na dziecko i z dostępnych interpretacji wynikało, że może to uczynić. Jednak urząd skarbowy zakwestionował takie postępowanie, a podatniczka w związku z tym zawnioskowała o wydanie interpretacji w jej sprawie.

Żołd podlega opodatkowaniu PIT

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ustawodawca ustalił nowe brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez art. 709 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, które weszło w życie 23 kwietnia 2022 r. Na jego podstawie wolne od podatku dochodowego są świadczenia osób otrzymywane z tytułu odbywania lub pełnienia:
a) służby wojskowej innej niż zawodowa służba wojskowa, z wyjątkiem uposażeń żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,
b) służby zastępczej
- przyznane na podstawie odrębnych przepisów.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o obronie Ojczyzny, Ustawa przeorganizowuje obecny systemu kształcenia przyszłych żołnierzy zawodowych. W obecnym stanie prawnym żołnierze ci pełnią służbę kandydacką, pobierając naukę w uczelniach wojskowych (w ramach studiów wyższych oraz w ramach studium oficerskiego) oraz w szkołach podoficerskich i ośrodku szkolenia. W ustawie przewiduje się natomiast zniesienie służby kandydackiej i zastąpienie jej zawodową służbą wojskową, przy czym pierwszy rok nauki byłby odbywany w ramach zasadniczej służby wojskowej. Oznacza to, że osoby pobierające naukę rozpoczną ją jako żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a następnie zostaną powołane do pełnienia zawodowej służby wojskowej. (...) Osoba odbywająca dobrowolną zasadniczą służbę wojskową otrzyma uposażenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego przewidzianego dla żołnierza zawodowego. (...) Zmiana form pełnienia służby wojskowej wymusza również dostosowanie systemu podatkowego. Z tego też względu w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) proponuje się aby tak jak ma to miejsce w obecnym stanie prawnym wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych były wszelkie świadczenia pieniężne i niepieniężne otrzymywane przez żołnierzy niezawodowych, z wyjątkiem jednak uposażeń otrzymywanych przez żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Żołnierze ci będą bowiem otrzymywać uposażenie na poziomie nie niższym niż żołnierze zawodowi, których uposażenie podlega opodatkowaniu.

Dochody dziecka a ulga prorodzinna

W wydanej interpretacji podkreślono, że rozpoczęcie kształcenia kandydata do zawodowej służby wojskowej następuje dopiero po jego powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, która w przypadku kształcenia w uczelni wojskowej - trwa przez okres pierwszego roku kształcenia. Mając to na względzie Dyrektor KIS stwierdził, że skoro pełnoletni syn podatniczki rozpoczął studia po powołaniu go do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i uzyskał żołd, uposażenie to, jako wypłacone osobie odbywającej dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, nie jest wolne od opodatkowania na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na wskazany wyjątek. Zatem, uwzględniając to, że we wskazanym roku syn, o którym mowa uzyskał również dochód z umowy zlecenia i przekroczył limit dochodu, o którym mowa w art. 6 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystąpiła przesłanka uniemożliwiająca zastosowanie unormowanej art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulgi na dziecko.

Podstawa prawna

art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Księgowość
Czy można skorzystać z ulgi na dziecko, gdy pełnoletni syn otrzymuje żołd? Roczne rozliczenie podatkowe może być skomplikowane
27 gru 2025

Czy fakt, że syn pobrał żołd, sprawia, że jego rodzice nie mogą skorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi prorodzinnej, tzw. ulgi na dziecko? W takiej sprawie wydał interpretację indywidualną Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Warto znać to rozstrzygnięcie przed złożeniem zeznania podatkowego.
