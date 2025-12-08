Listy do władzy

Od dawna, bo już ponad trzydzieści lat, zdarza mi się pisać do organów władzy sygnalizując istotne problemy dla interesu publicznego. Listy te dotyczą głównie problematyki prawnopodatkowej oraz innych danin publicznych. Ale nie tylko. Na część z nich otrzymywałem formalną odpowiedź, lecz nie to jest najważniejsze: w wielu przypadkach po moim liście miała miejsce taka czy inna reakcja władzy, zwłaszcza o charakterze legislacyjnym, która dotyczyła poruszanych w tych listach problemów. Nie chcę ani przez chwilę przeceniać znaczenia moich pism: ważne jest to, że władza dostrzegła istotność poruszanych problemów.

REKLAMA

REKLAMA

Trudny rok fiskalny 2026

Chyba przyszła pora na kolejny list, bo dzieje się źle, a może być jeszcze gorzej. Wiemy, że rok 2026 będzie w finansach publicznych wyjątkowo trudny. Spada (od czterech lat!) efektywność fiskalna systemu podatkowego, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług, który jest najważniejszym i wciąż niezastąpionym źródłem dochodów budżetowych.



Co prawda można było wiele naprawić w tym podatku, ale przez kilka lat oczekiwano cudów, które miały przynieść jakieś „instrumenty informatyczne” (np. tzw. jotpeki). Od początku było jednak wiadomo, że jest to zawracanie głowy: w latach 2021-2025 zwroty w tym podatku ostro poszybowały w górę do nieznanych w historii wielkości (o prawie drugie tyle, osiągając poziom niewiele niższy od połowy wpływów). Trzeba szybko wycofać się z błędnych rozwiązań, co już nieoficjalnie zapowiedziano, ale przede wszystkim nie należy wprowadzać nowych zmian, które są szkodliwe i obniżają trwale efektywność fiskalną wszystkich podatków.

Obowiązkowy KSeF trwale zdewastuje cały system fakturowania. Jest podstawa prawna odroczenia

Wiemy, że do tych pomysłów należy tzw. KSeF, który trwale zdewastuje cały system fakturowania, nie tylko dla potrzeb podatkowych, ale również całej gospodarki, bo ona „stoi fakturą VAT”. Do rozpoczęcia tej katastrofy zostały już mniej niż dwa miesiące. Jeżeli brak jest odwagi aby wycofać się z tego błędu, to należy go odroczyć i rozłożyć w czasie. Jest ku temu podstawa prawna w postaci rozporządzenia Ministra Finansów, które może wprowadzić wyłączenia z tego obowiązku. Dziś już dobrze wiadomo, że nawet duże podmioty, które muszą zacząć wystawiać te faktury z dniem 1 lutego 2026 r., nie będą gotowe do tej operacji. Dla milionów podatników, którzy mieliby to zacząć robić od 1 kwietnia 2026 r. jest to zadanie całkowicie nierealne. Twórcy tego systemu mają kłopoty z rozwiązaniem technicznych problemów „obsługi” tego systemu: co innego piszą w projektowanych przepisach (dotąd ich nie podpisano), a co innego w jakichś „podręcznikach”, które nie mają znaczenia prawnego i już zapowiedziano, że będą zmienione. Wiele podmiotów deklaruje, że oczekuje od dostawców (usługodawców) fakturowania w dotychczasowych postaciach (papierowych lub elektronicznych) przez cały przyszły rok; dotyczy to zwłaszcza podmiotów nie będących podatnikami oraz kontrahentów zagranicznych.

Problem odroczenia tych pomysłów nie powinien być traktowany politycznie, bo przepisy te były uchwalone jeszcze za „pisowskiej władzy” w 2023 roku i obecna koalicja nie powinna za nie umierać. Przypomnę, że w tym samym czasie podrzucono również do Sejmu ustawę, która likwidowała… kontrole podatkowe jako takie, co powinno dać wiele do myślenia. O działaniach destrukcyjnych dotyczących systemu podatkowego wiemy już bardzo dużo od czasu naszego wuniowstąpienia: ale te pomysły nie przyszły z Brukseli – to nasza rodzima twórczość.

REKLAMA

Polecamy: Komplet PODATKI 2026

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Wszystko o KSeF 2026 – poradniki, szkolenia, webinary

Postulat wprowadzenia możliwości rezygnacji z KSeF

Nie muszę się o to martwić, ale polityczne koszty tej katastrofy dla obozu rządzącego są trudne do przecenienia, a wybory coraz bliżej. Dlatego też jeszcze raz apeluję: w roku 2026 trzeba dać wszystkim wystawcom i adresatom faktur VAT możliwość rezygnacji z obowiązku wystawiania i otrzymywania faktur przy pomocy KSeF. Nie należy dezorganizować działań podatników, które są jedynym wyjściem z obecnego kryzysu.



Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Instytut Studiów Podatkowych