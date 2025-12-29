REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » JPK_VAT » JPK VAT - zmiany od 2026 r. Dopasowanie do KSeF i systemu kaucyjnego. Nowe wzory JPK V7M i JPK V7K od 1 lutego. Ważne oznaczenia: OFF, BFK, DI

JPK VAT - zmiany od 2026 r. Dopasowanie do KSeF i systemu kaucyjnego. Nowe wzory JPK V7M i JPK V7K od 1 lutego. Ważne oznaczenia: OFF, BFK, DI

29 grudnia 2025, 16:18
vat, faktura, podatek, faktura korygująca, jpk
Zmiany w JPK VAT 2026: dostosowanie do KSeF i systemu kaucyjnego
Shutterstock

W dniu 12 grudnia 2025 r. Minister Finansów i Gospodarki podpisał nowelizację, nowelizacji z 2023 r. rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie to weszło w życie 18 grudnia 2025 r. Zmiany te dotyczą ewidencji JPK_VAT z deklaracją składanych za okresy rozliczeniowe od 1 lutego 2026 r.

Nowelizacja nowelizacji rozporządzenia w sprawie JPK VAT

Dokładnie chodzi o zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 grudnia 2023 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 13 i 947), które wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.).
A zmiany w ww. rozporządzeniu z 2019 r. wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 12 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 17 grudnia 2025 r., poz. 1800).

Dostosowanie JPK_VAT do KSeF

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, celem nowelizacji tzw. rozporządzenia ws. JPK_VAT z deklaracją jest dostosowanie do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1203).

Przepisy omawianego rozporządzenia określają podawanie w ewidencji sprzedaży i zakupu JPK_VAT numeru KSeF faktury oraz umożliwiają ujmowanie w tej ewidencji innych faktur wystawionych/otrzymanych poza KSeF i innych dowodów niż faktury, dla których to będą miały zastosowanie odpowiednie oznaczenia (węzeł KSeF):
OFF – faktura, o której mowa w art. 106nf ustawy, która nie posiada numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur na dzień złożenia ewidencji,
BFK – faktura elektroniczna lub faktura w postaci papierowej,
DI – dowód inny niż faktura wystawiona za pośrednictwem KSeF.

Ważne

Podanie numeru KSeF będzie dotyczyło faktur wystawionych w KSeF bez względu na tryb ich wystawiania i przesyłania do KSeF (offline 24, awaria, niedostępność systemu) – według stanu na dzień złożenia JPK_VAT z deklaracją.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

W związku z uwagami przedsiębiorców przekazywanymi w toku konsultacji publicznych projektu rozporządzenia, Ministerstwo Finansów przedstawiło wyjaśnienia w raporcie z konsultacji, wśród których wskazano m.in., że:

1) Rozporządzenie nie zakłada wymogu korygowania ewidencji sprzedaży/zakupu o uzupełnienie nr KSeF faktur, którym na dzień przesłania ewidencji ten numer nie został nadany. Wyjątek stanowi obowiązek korekty, wyłącznie przypadku, jeśli faktury ujmowane w ewidencji sprzedaży wystawione w trybie offline24 uzyskają numer KSeF już po złożeniu JPK_VAT z deklaracją. Należy jednak zakładać, że przypadki, kiedy nastąpi zbieg terminu złożenia JPK_VAT z deklaracją (do 25. dnia następnego miesiąca) z brakiem uzyskania numeru KSeF dla faktur wystawionych w trybie offline24 (do 15. dnia następnego miesiąca), będą sporadyczne.

2) Ujmowanie w JPK_VAT w ewidencji zakupu faktur z nadanym numerem KSeF nie powinno stanowić nadmiernego obciążenia dla podatników. Przykładowo w oprogramowaniu Ministerstwa Finansów e-mikrofirma zostaną zapewnione rozwiązania, które pozwolą na automatyczne zasilanie JPK_VAT z deklaracją fakturami otrzymanymi w KSeF, wraz z nadanym numerem KSeF. Wyeliminuje to konieczność manualnego przenoszenia numeru KSeF do pliku. W systemach komercyjnych można przewidzieć możliwości sprawdzenia powiązań systemów księgowych z KSeF. Wprowadzenie konkretnych rozwiązań technicznych zależy od firmy wdrażającej u danego podmiotu system KSeF oraz rozwiązania księgowego i informatycznego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

3) Rozporządzenie dotyczy ewidencji JPK_VAT z deklaracją składanych za okresy rozliczeniowe od 1 lutego 2026 r. Rozwiązania wprowadzone tym rozporządzeniem w jednej dacie jest korzystne, eliminuje niepotrzebne koszty po stronie podatników jakie byłyby związane z ewentualnym fazowaniem obowiązków JPK_VAT w związku z fazowaniem obowiązków KSeF w 2026 r.

4) Robocze wersje struktur logicznych JPK_VAT z deklaracją podlegały konsultacjom od 27 czerwca 2025 r., następnie zostały udostępnione 17 września 2025 r. na stronie podatki.gov.pl, aby zapewnić stabilny proces ich implementacji w narzędziach do wysyłki plików JPK.

5) W przypadku błędów w plikach JPK_VAT z deklaracją, tak jak dotychczas, zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 109 ust. 3e-3g ustawy o podatku od towarów i usług podatnik po zidentyfikowaniu błędów w złożonym pliku może go skorygować. Możliwość skorygowania przez podatnika błędów w JPK_VAT z deklaracją istnieje również, gdy błędy te zostaną stwierdzone przez naczelnika urzędu skarbowego, w wyniku wezwania do ich usunięcia. Przypadki takie będą rozpatrywane – jak dotychczas – indywidualnie.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że kary za błędnie wypełnione pliki JPK_VAT z deklaracją nie mają charakteru automatycznego i mogą zostać nałożone dopiero w sytuacji, gdy podatnik nie skoryguje ich odpowiednio po uprzednim wezwaniu przez naczelnika urzędu skarbowego.

Dostosowanie JPK VAT do systemu kaucyjnego

Ustawą z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1911) znowelizowano ustawę o podatku od towarów i usług w kwestii zasad rozliczenia pobranej i niezwróconej kaucji za produkty w opakowaniach na napoje objęte systemem kaucyjnym. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że - mając na uwadze obowiązek rozliczenia w deklaracji VAT podatku od niezwróconej kaucji, przez wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje konieczne jest również dostosowanie JPK_VAT z deklaracją.

Nowe wzory struktur JPK VAT dostępne na ePUAP

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 19 grudnia 2025 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP zostały opublikowane nowe wzory Jednolitych Plików Kontrolnych z deklaracją:
JPK_V7M(3) dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz
JPK_V7K(3) dla podatników rozliczających się kwartalnie.
Wzory te zostały udostępnione odpowiednio pod numerami 2025/12/19/14090 oraz 2025/12/19/14089 i będą stosowane do rozliczeń od 1 lutego 2026 r.

Zaktualizowane struktury plików uwzględniają zmiany prawne, które wejdą w życie w od 1 lutego 2026 roku na mocy ww. -rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 grudnia 2025 r.

Nowe wzory zawierają węzeł KSeF, który umożliwia ujmowanie danych z faktur lub oznaczenia dotyczące występowania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur:

  • NrKSeF - numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur,
  • OFF – faktura, o której mowa w art. 106nf ustawy, która nie posiada numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur na dzień złożenia ewidencji,
  • BFK – faktura elektroniczna lub faktura w postaci papierowej,
  • DI – dowód inny niż faktura wystawiona za pośrednictwem KSeF.

Dodatkowo we wzorach została wprowadzona zmiana umożliwiająca rozliczenie systemu kaucyjnego w JPK_VAT z deklaracją.

Szczegółowe zestawienie modyfikacji w obu strukturach znajdują się poniższych plikach:
- zestawienie zmian JPK_V7M(3)
- zestawienie zmian JPK_V7K(3)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. z 17 grudnia 2025 r., poz. 1800.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
