REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Faktura » Skutki prawne „otrzymania” faktury ustrukturyzowanej wystawionej w KSeF. Czy art. 106gb ust. 1 ustawy o VAT nakłada na podatników jakiekolwiek obowiązki?

Skutki prawne „otrzymania” faktury ustrukturyzowanej wystawionej w KSeF. Czy art. 106gb ust. 1 ustawy o VAT nakłada na podatników jakiekolwiek obowiązki?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 stycznia 2026, 12:07
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
VAT, podatek od towarów i usług
Jakie będą skutki prawne „otrzymania” faktury ustrukturyzowanej wystawionej w KSeF?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Niektórzy podatnicy dostali wreszcie ostrzeżenia od swoich dostawców, że będą oni od początku lutego 2026 r. wystawiać faktury przy użyciu KSeF. Lepiej późno niż wcale, bo na każdego dostawcę powinno przyjść otrzeźwienie a po nim blady strach o… zapłatę pieniędzy za styczniowe dostawy, które będą fakturowane w lutym w nowej formie. A jak większość odbiorców nie będzie mieć dostępu do KSeF? Pyta prof. Witold Modzelewski.

Co wynika z art. 106gb ust. 1 ustawy o VAT?

A nawet jak będą w KSeF grzebać, to co z tego? Przecież pojawienie się w owym KSeF-ie jakichś faktur nie ma rozpoczynać biegu terminu płatności. Na szkoleniach słuchacze kłócą się, czy nowe przepisy w ustawie o VAT, które wejdą w życie 1 lutego 2026 r., a przede wszystkim wielokrotnie poprawiany art. 106gb ust. 1 ustawy o VAT nałożył na odbiorców jakiekolwiek obowiązki?
Chyba nie: część odbiorców (mniejszość) otrzyma wirtualne faktury, które pojawiły się w KSeF, bo muszą sobie z nich VAT odliczyć, ale nie muszą niczego płacić, bo rozpoczęcie biegu terminu płatności jest problemem cywilnoprawnym a nie podatkowym. W żadnej umowie ani bezpośrednio ani pośrednio nie ustalono, że moment nadania przez KSeF numeru tej faktury rodzi jakiekolwiek skutki kontraktowe. Przecież to jakiś totalny absurd: mój dostawca wyśle do KSeF jakiś dokument wtedy kiedy mu przyjdzie to do głowy, KAS (to on administruje KSeF) nada tej fakturze numer w piątek po południu, a ja już jestem dłużnikiem? A jak ów dostawca dopisze mi do faktury przysłowiowy rower na milion złotych, mam za niego zapłacić w ciągu 14 dni, a po upływie tego terminu mam jeszcze zapłacić odsetki? Jaka odpowiedź pada na szkoleniach? Do najoględniejszych należy zaliczyć: „spadajcie na drzewo”. Zapewne ów pomysł na „otrzymanie” faktury przy użyciu KSeF przejdzie do historii absurdów podatkowych. Ciekawe, kto te bzdury wymyślił?

REKLAMA

REKLAMA

Jaki sposób „udostępnienia” faktury wystawionej w KSeF?

Przypomnę, że większość odbiorców nie otrzyma faktur poprzez KSeF i trzeba będzie z nimi „uzgodnić” sposób ich „udostępnienia” (art. 106gb ust. 4 tej ustawy). Na każdym spotkaniu z podatnikami i księgowymi słuchacze z tej grupy zadają pytanie, czy ktoś z dostawców zaproponował im jakąś postać owego „udostępnienia”? Potem zapada cisza i pada odpowiedź: dopóki nie zaakceptuję dogodnego dla mnie sposobu owego „udostępnienia”, niczego nie będę płacić, a faktura VAT przecież nie jest mi do czegokolwiek potrzebna, bo nie odliczam VAT. Przypomnę, że podatnicy zwolnieni z VAT, podmioty zagraniczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące podatnikami „otrzymają” faktury VAT dopiero wtedy, gdy ktoś z nimi uzgodni sposób ich udostępnienia. A tu do tanga trzeba dwojga: dostawca musi wystawiać faktury do KSeF, których nikt poza organami władzy nie będzie oglądać. Nie ma faktury, niczego nie płacę.

Apel do rządu: KSeF pogrąży was politycznie

Nikt nie zdoła w ciągu miesiąca uzgodnić sposobu „udostępnienia” tych faktur z kilkoma milionami podmiotów. Dlatego też jeszcze raz apeluję do władzy: KSeF POGRĄŻY WAS POLITYCZNIE. Jest to operacja (super) niepopularna, fatalnie przygotowana (a faktycznie nieprzygotowana) a przede wszystkim zbędna i wyjątkowo wręcz niemądra. Wszyscy dobrze wiedzą, że jest ona wymyślona przez PiS jako ostatni duży akord POLSKIEGO ŁADU. Przypomnę ów zbiór radosnych pomysłów podatkowych (np. płacenie podatku dochodowego od wydatków a nie dochodów) wszedł w życie w 2022 r. i był najważniejszą przyczyną klęski wyborczej ówczesnej większości w 2023 r. Chciano ową klęskę „przykryć” propagandą wojenną, co się w sumie nie udało. Po cichu jednak „dzieło Polskiego Ładu” było dalej kontynuowane, bo przecież pomysł by zdewastować system fakturowania i wprowadzić pełną inwigilację wszystkich operacji gospodarczych zainicjowano jeszcze w części rządów poprzedniej większości. W 2023 r. postanowiono tylko narzucić wszystkim podatnikom VAT obowiązek wysyłania faktur do KSeF, bo dobrowolnie nie było chętnych. W tym czasie do Sejmu trafiły również do pomysłu likwidacji…. kontroli podatkowych co byłoby już całkowitą kapitulacją przed oszustami podatkowymi (z tego nonsensu pod wpływem krytyki po cichu wycofano się).

Polecamy: Komplet PODATKI 2026

REKLAMA

Polecamy: Wszystko o KSeF 2026 – poradniki, szkolenia, webinary

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: KSeF krok po kroku – zasady działania i metody wdrożenia

KSeF jako część Polskiego Ładu

Tak więc KSeF jest częścią „pisowskiego” Polskiego Ładu, który generalnie realizuje również liberalno-ludowo-lewicowa koalicja, zresztą na własną zgubę. Jej klęska nie przysporzy jednak wyborców ich głównemu wrogowi politycznemu. Prawdopodobnie zyska na tym ostatnia już prawicowa opozycja, czyli obie Konfederacje, a zwłaszcza ta, którą chce się zdelegalizować. Muszą się więc spieszyć, bo KSeF przyczyni się do ich zwycięstwa.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
PKPiR 2026 - limit przychodów dla uproszczonej księgowości. Które przychody trzeba uwzględniać licząc ten limit?
03 sty 2026

PKPiR 2026 - limit przychodów. Podatkową księgę przychodów i rozchodów (stosuje się skróty: pkpir lub kpir) może prowadzić w 2026 roku ten rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i przedsiębiorstwa w spadku – wykonujące działalność gospodarczą), który w 2025 r. uzyskał mniej niż 10.646.500 zł (tj. 2.500.000,- euro × 4,2586 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów. Średni kurs euro w NBP wyniósł 1 października 2025 r. (pierwszy dzień roboczy tego miesiąca) - 4,2586 zł.
Komunikat ZUS: składka zdrowotna przedsiębiorców w 2026 r. Najniższa podstawa wymiaru. Niektórzy muszą poczekać na komunikat Prezesa GUS
03 sty 2026

W komunikacie z 2 styczna 2026 r. ZUS poinformował o minimalnej składce zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej.

Skarbówka potwierdza: data wystawienia e-faktury to data w polu P_1 a nie data wytworzenia faktury w KSeF. To jest data powstania obowiązku podatkowego, gdy data faktury jest równa dacie dostawy
03 sty 2026

W interpretacji z 3 grudnia 2025 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że „data wystawienia faktury”, o której mowa w art 106e ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, to data wskazana w fakturze ustrukturyzowanej w polu oznaczonym jako pole P_1 w specyfikacji technicznej struktury FA(3) lub jego odpowiedniku w kolejnych wersjach struktury. Ponadto organ podatkowy uznał, że wystawiając faktury w walucie obcej (gdy data wystawienia faktury jest równa dacie powstania obowiązku podatkowego), Spółka może przeliczyć podstawę opodatkowania według kursu średniego danej waluty obcej, ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający „dzień wystawienia faktury” wskazany w fakturze ustrukturyzowanej w polu P_1.
KSeF 2026: nowy system ułatwi wykrywanie fikcyjnego samozatrudnienia
02 sty 2026

Koniec fikcyjnego B2B? Krajowy System e-Faktur ma stać się potężnym narzędziem kontroli, które połączy dane skarbówki, ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy. Administracja zyska możliwość automatycznego wykrywania nieprawidłowości – bez kontroli w terenie i bez sygnału od pracownika.

REKLAMA

Amortyzacja 2026: więcej przedsiębiorców może skorzystać z preferencyjnych stawek
02 sty 2026

Z dniem 1 stycznia 2026 r. przed mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami, otwiera się nowa okazja. Prezydent RP podpisał 15 grudnia nowelizację przepisów o podatku dochodowym, która wprowadza kluczowe uproszczenia w zasadach amortyzacji w firmie.
Płaca minimalna 2026. Ile brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
02 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. płaca minimalna) wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 31,40 zł. Te kwoty wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. Są to kwoty brutto. A jaka jest kwota netto do wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
Składki ZUS 2026: przedsiębiorcy (mały ZUS), wolne zawody, wspólnicy spółek, twórcy, artyści. Kwoty składek i podstaw wymiaru
01 sty 2026

Jak co roku - z powodu wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w 2026 roku zwiększają się także składki na ubezpieczenia społeczne. ZUS w komunikacie z 30 grudnia 2025 r. podał kwoty tych składek i podstaw ich wymiaru dla przedsiębiorców i niektórych innych grup ubezpieczonych.
Czy trzeba zaktualizować na 2026 rok złożone wcześniej oświadczenia i wnioski podatkowe? [formularz PIT-2]
03 sty 2026

Czy nowy rok oznacza nowe wnioski i oświadczenia podatkowe? Przepisy wprost wskazują, jak należy postępować, co wcale nie oznacza, że w tym zakresie nie pojawiają się wątpliwości. Jak je rozstrzygać i działać zgodnie z prawem?

REKLAMA

Czy zaliczkę na PIT można pomniejszać o wpłaty na IKZE? Dyrektor KIS wskazał, czy podatnik może złożyć w tej sprawie oświadczenie
03 sty 2026

Czy dokonywanie wpłat na IKZE pozwala na obniżanie zaliczek na podatek dochodowy pobieranych przez płatnika w trakcie roku kalendarzowego? Z takim pytaniem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił się podatnik, który dokonywał we własnym zakresie odpowiednich wpłat.
Senior może odzyskać pieniądze, które pracodawca odprowadził do urzędu skarbowego. Musi w tym celu podjąć konkretne działania
02 sty 2026

Czy senior, który nie złożył pracodawcy oświadczenia o spełnianiu warunków do stosowania ulgi z grupy PIT-0, może odzyskać pieniądze odprowadzone do urzędu skarbowego w okresie po osiągnięciu przez niego wieku emerytalnego? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, jak należy w tej sytuacji postąpić.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA