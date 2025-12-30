Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do świadczenia usług kadrowych?

Czy usługi kadrowe są usługami doradztwa? Dokonanie prawidłowej klasyfikacji prowadzonej działalności nie zawsze jest łatwe. W wielu przypadkach jej charakter sprawia, że w praktyce można zaliczyć je do różnych symboli statystycznych. Jak postępować w takich przypadkach?

Usługi kadrowe to usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi

Poprawne dokonywanie rozliczeń podatkowych bywa skomplikowane. Dotyczy to w szczególności rozliczeń dokonywanych przez podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Aby mogły one rozliczać podatki zgodnie z obowiązującymi zasadami, muszą dokonać szeregu kwalifikacji towarów i usług, np. w ramach PKD czy PKWiU. Ta prosta czynność w praktyce dostarcza często wielu problemów.



W jednej z tego rodzaju spraw wydał interpretację indywidualną Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Z wnioskiem o jej wydanie zwróciła się podatniczka, która chciała rozszerzyć prowadzoną działalność o świadczenie dodatkowych usług. Miały to być usługi kadrowe, polegające na prowadzeniu teczek osobowych, sporządzaniu umów zleceń, umów o pracę, świadectw pracy, wystawianiu zaświadczeń o zarobkach, odpowiadaniu na pisma do komornika dot. zajęć komorniczych pracowników, itp. Wobec wątpliwości związanych z zaliczeniem tego rodzaju działalności do odpowiedniego grupowania PKWIU, podatniczka wystąpiła do Urzędu Statystycznego o ich sklasyfikowanie. Jak wynikało z udzielonej odpowiedzi, usługi te należy zaliczać do PKWIU 70.22.14.0 „Usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi”. Taka klasyfikacja zrodziła u podatniczki dalsze wątpliwości związane z zastosowaniem odpowiedniej stawki zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. W jej opinii bowiem usługi, które świadczy nie są usługami doradztwa i możliwe jest zastosowanie do ich opodatkowania stawki ryczałtu w wysokości 8,5%.

Stawkę trzeba określać zgodnie z dokonaną klasyfikacją PKWiU

Jak wskazano w wydanej interpretacji, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 15% przychodów ze świadczenia usług firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów. Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi co do zasady 8,5% przychodów z działalności usługowej. Jak wskazał organ, możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług, a kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. W analizowanym przypadku skorzystał on z możliwości wystąpienia o ich sklasyfikowanie do Urzędu Statystycznego, a ten sklasyfikował je jako PKWIU 70.22.14.0 „Usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi”. Zrobił to na podstawie wniosku, w którym wskazano jakie czynności będą wykonywane we ramach świadczonych usług. W odniesieniu do wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70) symbol ex oznacza, że w ramach grupowania 70 opodatkowaniu stawką 15% podlegają wyłącznie usługi wymienione w tym przepisie, tj. usługi doradztwa związane z zarządzaniem, a pozostałe usługi opodatkowane będą stawką 8,5%. Skoro więc podatniczka uzyskuje przychody w ramach działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 70.22.14.0 – „Usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi”, to podlegają one opodatkowaniu 15% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ponieważ usługi te są usługami doradztwa związanymi z zarządzaniem.