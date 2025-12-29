REKLAMA

Ulga dla rodzin 4+ (PIT-0): nawet 171 tys. zł przychodów rodziców wolnych od podatku. Jak przedsiębiorcy i rodzice rozliczają zwolnienie podatkowe?

Ulga dla rodzin 4+ (PIT-0): nawet 171 tys. zł przychodów rodziców wolnych od podatku. Jak przedsiębiorcy i rodzice rozliczają zwolnienie podatkowe?

29 grudnia 2025, 18:31
Monika Czekała
Monika Czekała
Doradca podatkowy
Metis Finanse Sp. z o.o.
Metis Finanse Sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
Ulga dla rodzin 4+ (PIT-0): nawet 171 tys. zł przychodów rodziców wolnych od podatku. Jak przedsiębiorcy i rodzice rozliczają zwolnienie podatkowe?
Ulga dla rodzin 4+ (PIT-0): nawet 171 tys. zł przychodów rodziców wolnych od podatku. Jak przedsiębiorcy i rodzice rozliczają zwolnienie podatkowe?
Od 1 stycznia 2022 r., wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu, rodziny wychowujące co najmniej czwórkę dzieci zyskały istotne wsparcie podatkowe w postaci zwolnienia znanego jako „ulga dla rodzin 4+" lub PIT-0. To rozwiązanie miało na celu odciążenie finansowe wielodzietnych rodzin, oferując zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dla przychodów do wysokości 85 528 zł rocznie na jednego rodzica czy opiekuna. Choć od wprowadzenia ulgi minęło już kilka lat, w praktyce nadal pojawiają się pytania dotyczące jej stosowania – szczególnie w sytuacjach nietypowych, takich jak rodziny patchworkowe, rozwody, urodzenie czwartego dziecka w trakcie roku czy wybór źródła dochodów objętych ulgą. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na najczęstsze wątpliwości, opierając się na interpretacjach indywidualnych organów podatkowych i oficjalnych stanowiskach Ministerstwa Finansów.

Podstawowe zasady ulgi dla rodzin 4+ – kto może z niej skorzystać?

Ulga dla rodzin 4+ przysługuje podatnikom, którzy wykonują władzę rodzicielską, pełnią funkcję opiekuna prawnego lub są rodziną zastępczą wobec co najmniej czworga dzieci. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie obejmuje przychody do kwoty 85 528 zł rocznie i dotyczy:
• przychodów z umowy o pracę (w tym honorariów autorskich w ramach stosunku pracy),
• przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą,
• przychodów z działalności gospodarczej (bez względu na formę opodatkowania),
• świadczeń z ubezpieczenia społecznego związanych z macierzyństwem (od 1 lipca 2022 r.).

Zwolnienie nie obejmuje natomiast przychodów z umów o dzieło oraz z praw autorskich (poza tymi uzyskanymi w ramach umowy o pracę).

Co istotne, limit 85 528 zł jest wspólny z innymi ulgami, takimi jak ulga dla młodych, ulga powrotowa czy ulga dla pracujących seniorów – jeśli podatnik korzysta z kilku ulg jednocześnie, łączny limit pozostaje ten sam.

Czy oboje rodzice mogą skorzystać z ulgi, jeśli są rozwiedzeni?

To jedno z najczęstszych pytań, które zadają rodzice pozostający w separacji lub po rozwodzie. Odpowiedź brzmi: tak, oboje rodzice mogą skorzystać z ulgi, pod warunkiem że spełniają wymogi ustawowe. Kluczowe jest, aby podatnik:
• wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub był rodziną zastępczą,
• miał co najmniej czwórkę dzieci spełniających warunki określone w przepisach.

Rozwód rodziców nie pozbawia ich prawa do ulgi 4+, o ile każdy z nich spełnia warunki ustawowe. W praktyce kluczowe jest jednak nie tylko formalne posiadanie władzy rodzicielskiej, lecz jej faktyczne wykonywanie (realne wychowywanie dziecka/sprawowanie opieki). Jeżeli jeden z rodziców nie uczestniczy w wychowaniu, organ może kwestionować jego prawo do ulgi. W sytuacji gdy warunki spełniają oboje rodzice, każdy z nich może zastosować zwolnienie do limitu 85 528 zł rocznie, co łącznie daje 171 056 zł zwolnionych przychodów.

W praktyce oznacza to, że rodzic, który po rozwodzie nie widuje się z dziećmi, nie płaci alimentów lub nie angażuje się w ich życie, może mieć trudności z udowodnieniem prawa do ulgi – nawet jeśli formalnie nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Organy podatkowe mogą żądać dowodów faktycznego wykonywania opieki (np. potwierdzenia płacenia alimentów, korespondencji z dziećmi, dokumentacji kontaktów).

Co z rodziną patchworkową – czy pasierb się liczy?

Sytuacja komplikuje się w przypadku tzw. rodzin patchworkowych, gdzie jeden z partnerów wnosi do związku dzieci z poprzedniego małżeństwa. Czy osoba mająca troje własnych dzieci i wychowująca faktycznie także dziecko partnera (pasierbicę) może skorzystać z ulgi dla rodzin 4+?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 marca 2022 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.120.2022.2.AB) jasno stwierdził, że odpowiedź jest negatywna. W uzasadnieniu czytamy:
Wnioskodawca nie może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie spełnia warunków określonych w tym przepisie – nie wykonuje władzy rodzicielskiej, nie pełni funkcji opiekuna prawnego ani nie jest rodziną zastępczą w stosunku do czwórki dzieci."

Kluczowy wniosek: samo sprawowanie faktycznej opieki nad dzieckiem partnera (pasierbem) nie wystarczy do spełnienia warunków ulgi. Niezbędne jest formalne wykonywanie władzy rodzicielskiej, pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub bycie rodziną zastępczą. W przypadku pasierba taka relacja prawna nie powstaje automatycznie – wymagane byłoby np. przysposobienie dziecka.

Czy czwórka dzieci musi być przez cały rok podatkowy?

Wielu rodziców zastanawia się, co w sytuacji, gdy czwarte dziecko rodzi się w trakcie roku – np. w marcu. Czy rodzic może skorzystać z ulgi za cały rok 2022, czy tylko za część roku od urodzenia dziecka?

Dobrą wiadomością jest stanowisko Dyrektora KIS, który w interpretacji indywidualnej (sygn. 0115-KDIT2.4011.900.2021.1.RS) potwierdził: „Prawo do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT przysługuje podatnikowi w roku podatkowym, w którym spełnia warunki określone w tym przepisie. Nie jest przy tym wymagane, aby warunek posiadania czworga dzieci był spełniony przez cały rok podatkowy."

Wniosek: jeśli czwarte dziecko urodziło się w marcu 2025 r., rodzic może skorzystać ze zwolnienia za cały rok 2025, a więc przychód do 85 528 zł pozostanie zwolniony z podatku dochodowego.

Czy mogę wybrać, z którego źródła dochodu chcę skorzystać z ulgi?

Podatnicy osiągający przychody z różnych źródeł (np. z umowy o pracę i jednocześnie z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem) często pytają, czy mogą wybrać, które źródło będzie objęte zwolnieniem.

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 17 maja 2023 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.544.2023.1.AB) wyjaśnił:
Podatnik może wybrać źródło przychodów, w ramach którego będzie korzystał ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy. Nie może jednak wybierać konkretnych okresów lub rodzajów przychodów w ramach tego samego źródła – zwolnienie stosuje się od początku roku podatkowego do momentu wyczerpania limitu 85 528 zł."

Ważne

Wniosek praktyczny: Jeśli podatnik pracuje na etacie i dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą, może zdecydować, że ulga obejmie np. tylko przychody z działalności – ale nie może zastrzec, że zwolnienie dotyczy tylko przychodów z marca i kwietnia. Zwolnienie działa „od góry" – od stycznia do wyczerpania limitu.

Jak w praktyce stosować ulgę – czy podatek nie jest pobierany od razu?

Ministerstwo Finansów w oficjalnych informacjach wskazało, że podatnik ma wybór:

1. Stosowanie ulgi w trakcie roku – poprzez złożenie pisemnego oświadczenia pracodawcy (lub zleceniodawcy), który wtedy nie pobiera zaliczki na podatek (lub pobiera ją w zmniejszonej wysokości).
2. Rozliczenie ulgi dopiero w zeznaniu rocznym – podatnik płaci zaliczki normalnie przez cały rok, a nadpłatę odzyskuje po złożeniu rocznego PIT.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, zasady są analogiczne – mogą sami stosować zwolnienie przy obliczaniu zaliczek miesięcznych lub rozliczyć ulgę rocznie.

Ważne

Ważne: Jeśli podatnik ma kilku pracodawców lub zleceniodawców, może upoważnić każdego z nich do stosowania zwolnienia – ale musi pilnować, aby łączny zwolniony przychód nie przekroczył 85 528 zł rocznie.

Co z dziećmi pełnoletnimi – czy też się liczą?

Ulga obejmuje także dzieci pełnoletnie, ale tylko w ściśle określonych sytuacjach:
• gdy dziecko pobiera zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
• gdy dziecko uczy się w szkole i nie ukończyło 25 roku życia, a jego dochody/przychody z kategorii wskazanych w ustawie (takich jak: przychody z pracy, z umów cywilnoprawnych, z działalności gospodarczej, z kapitałów pieniężnych; renta rodzinna nie wlicza się do limitu) nie przekroczyły w roku podatkowym limitu ustawowego – 12-krotności kwoty renty socjalnej obowiązującej w grudniu roku podatkowego (w 2025 r. limit wynosi 22 546,92 zł); z limitu wyłączona jest renta rodzinna.

Istotne: limit dochodów pełnoletniego uczącego się dziecka jest zmienny (zależny od wysokości renty socjalnej) i nie wynosi już 3 089 zł; w 2025 r. limit ustawowy wskazywany w materiałach MF wynosi 22 546,92 zł. Jeżeli pełnoletnie uczące się dziecko przekroczy limit ustawowy w danym roku, rodzic traci prawo do ulgi 4+ za cały rok podatkowy w odniesieniu do tego dziecka. Warto więc w praktyce monitorować dochody dziecka i ich kwalifikację do limitu (np. praca, kapitały), zwłaszcza pod koniec roku.

Ważne

Ważne: Jeżeli po wyłączeniu tego dziecka rodzic nadal wychowuje co najmniej czworo innych dzieci spełniających warunki ustawowe, ulga 4+ może mu nadal przysługiwać. Oznacza to, że przekroczenie limitu przez jedno z pięciorga dzieci nie pozbawia automatycznie prawa do ulgi – wystarczy, że pozostałe czworo dzieci spełnia wszystkie wymogi (wiek, nauka, limity dochodów).

Przykład

Pan Kowalski ma czwórkę dzieci: 10, 14, 18 i 22 lata. Najstarsze dziecko (22 lata) studiuje na uczelni wyższej i w 2025 roku podjęło pracę na umowę zlecenie, zarabiając łącznie 20 000 zł. Czy Pan Kowalski może uwzględnić to dziecko przy obliczaniu prawa do ulgi dla rodzin 4+?

Odpowiedź: Tak, Pan Kowalski może uwzględnić najstarsze dziecko, ponieważ spełnia ono wszystkie warunki: uczy się (studiuje), nie ukończyło 25 lat, a jego dochód z pracy (20 000 zł) nie przekroczył limitu ustawowego obowiązującego w 2025 roku (22 546,92 zł). Dzięki temu Pan Kowalski nadal ma prawo do ulgi 4+ i może skorzystać ze zwolnienia z podatku dla przychodów do wysokości 85 528 zł rocznie.

Podsumowanie – czy organy podatkowe są konsekwentne w interpretacjach?

Po ponad trzech latach funkcjonowania ulgi dla rodzin 4+ można powiedzieć, że mamy już ugruntowaną linię interpretacyjną w większości kwestii podstawowych. Organy podatkowe potwierdzają m.in.:
• możliwość korzystania z ulgi przez oboje rodziców po rozwodzie,
• brak wymogu całorocznego posiadania czwórki dzieci,
• elastyczność w wyborze źródła dochodu objętego zwolnieniem.

Wciąż jednak pojawiają się obszary wymagające szczególnej ostrożności – zwłaszcza w przypadku rodzin patchworkowych, gdzie formalny status prawny wobec dzieci partnera może zadecydować o prawie do ulgi. W takich sytuacjach warto rozważyć wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową, aby uniknąć ryzyka kwestionowania rozliczenia przez organ podatkowy.

Ulga dla rodzin 4+ to bez wątpienia istotne wsparcie dla wielodzietnych rodzin – pod warunkiem, że podatnik dokładnie zrozumie warunki jej stosowania i upewni się, że spełnia wszystkie wymogi formalne. W praktyce może to oznaczać nawet 171 056 zł zwolnionego dochodu rocznie dla obojga rodziców – co w dzisiejszych czasach stanowi znaczące odciążenie budżetu domowego.

Podstawy prawne i interpretacje:
• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 163 ze zm.), w szczególności art. 21 ust. 1 pkt 153 (PIT-0 dla rodzin 4+).
• Interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:
• Materiały Ministerstwa Finansów: „Ulga dla rodzin 4+ PIT” (podatki.gov.pl) – m.in. limit dochodów pełnoletniego uczącego się dziecka (w 2025 r. 22 546,92 zł).
• Objaśnienia/poradniki MF dotyczące programu „PIT-0” (młodzi, powrót, senior, rodziny 4+) – informacje praktyczne dla płatników i podatników.
• Poradnik Ministerstwa Finansów: „PIT-0 dla rodzin 4+” – podatki.gov.pl (link w wersji internetowej publikacji).

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
