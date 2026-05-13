Tysiące Polaków unikną podatku od darowizn. Sejm zdecydował w sprawie ulgi dla poszkodowanych w ubiegłorocznej powodzi

Poszkodowani w powodzi z 2024 roku będą mogli dłużej korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Sejm skierował rządowy projekt nowelizacji do dalszych prac w komisji, a poparcie dla zmian zadeklarowały wszystkie kluby i koła parlamentarne. Nowe przepisy mają pomóc tysiącom rodzin, które wciąż odbudowują domy i infrastrukturę po ubiegłorocznej katastrofie.

Sejm skierował projekt do komisji. Wszystkie kluby poparły zmiany w podatku od spadków i darowizn

Sejm we wtorek 12 maja skierował do komisji projekt nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn, którego celem jest zwolnienie z podatku darowizn na rzecz poszkodowanych w powodzi z 2024 r. Wszystkie kluby i koła poparły projekt.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

To oznacza, że propozycja zmian będzie teraz szczegółowo analizowana przez parlamentarzystów. Rząd chce, aby nowe przepisy weszły w życie możliwie szybko, tak aby osoby dotknięte skutkami żywiołu mogły nadal korzystać z ulg podatkowych przy odbudowie swoich domów i gospodarstw.

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn ma obowiązywać dłużej

Celem rządowego projektu jest przedłużenie o rok zwolnienia od podatku od spadków i darowizn w przypadku darowizn przekazanych na rzecz osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. Będzie to możliwe pod warunkiem, że darowizny zostaną wykorzystane na usunięcie skutków powodzi najpóźniej do 31 grudnia 2026 r. Ma to dotyczyć zarówno darowizn otrzymanych do końca 2025 r. jak i w 2026 r.

Według Ministerstwa Finansów, odpowiedzialnego za przygotowanie projektu, zwolnienie należy przedłużyć, ponieważ powódź miała duże rozmiary i poszkodowani nie zdążyli odbudować lub wyremontować zniszczonych domów mieszkalnych i infrastruktury. „Zwolnienie należy przedłużyć, ponieważ powódź miała duże rozmiary i poszkodowani nie zdążyli odbudować lub wyremontować zniszczonych domów mieszkalnych i infrastruktury” – wskazało Ministerstwo Finansów.

REKLAMA

Nowe przepisy mają wejść w życie natychmiast

Projektowana ustawa ma wejść w życie w dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Takie rozwiązanie ma umożliwić szybkie zastosowanie nowych regulacji i uniknięcie sytuacji, w której część przekazywanych środków mogłaby zostać objęta podatkiem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rząd podkreśla, że celem zmian jest dalsze wsparcie osób, które nadal usuwają skutki jednej z największych powodzi ostatnich lat.

Skutki powodzi z 2024 roku były ogromne. Wielu mieszkańców zalanych terenów nadal odbudowuje swoje domy

Powódź, do której doszło we wrześniu 2024 r., dotknęła w Polsce województwa dolnośląskie, lubuskie, opolskie i śląskie. Według danych przedstawionych przez Wody Polskie, w jej wyniku zginęło 9 osób, ponad 238 tys. było poszkodowanych, woda zalała ponad 10,5 tys. budynków.

„W wyniku powodzi zginęło 9 osób, ponad 238 tys. było poszkodowanych, a woda zalała ponad 10,5 tys. budynków” – wynika z danych Wód Polskich. Wielu mieszkańców zalanych terenów nadal odbudowuje swoje domy i lokalną infrastrukturę, dlatego przedłużenie ulg podatkowych ma być jednym z elementów dalszej pomocy państwa dla regionów dotkniętych katastrofą.