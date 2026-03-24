REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » Jak dodać załącznik do faktury w KSeF. Wymogi techniczne, procedura i praktyka

Jak dodać załącznik do faktury w KSeF. Wymogi techniczne, procedura i praktyka

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 marca 2026, 11:24
TPA POLAND / BAKER TILLY TPA / BAKER TILLY LEGAL POLAND
oprac. Paweł Huczko
oprac. Paweł Huczko
Jak w KSeF dodać załącznik do faktury. Wymogi techniczne, procedura i praktyka
Jak w KSeF dodać załącznik do faktury. Wymogi techniczne, procedura i praktyka
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wprowadzenie Krajowego Systemu e‑Faktur (KSeF) zmieniło nie tylko sam proces wystawiania dokumentów sprzedażowych, lecz także sposób postrzegania informacji dodatkowych, które dotychczas przedsiębiorcy przekazywali w formie odrębnych załączników. Dla wielu firm pojęcie „załącznika do faktury” nadal kojarzy się z osobnym plikiem wysyłanym razem z fakturą. W KSeF takie rozwiązanie nie ma jednak zastosowania: system nie przyjmuje tradycyjnych załączników, a dokumenty typu np. PDF, DOC, JPG, czy PNG muszą być nadal przekazywane poza nim, zgodnie z ustaleniami między kontrahentami.

rozwiń >

Nie oznacza to jednak, że system e-Faktur załączników w ogóle nie przewiduje, tylko nie funkcjonuje on jako odrębny dokument. Ta różnica ma istotne znaczenie, ponieważ wpływa zarówno na zakres informacji, które można w nim zamieścić, jak i na sposób przygotowania faktury oraz ryzyka związane z jej odrzuceniem przez system.

Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie, czym w rzeczywistości jest załącznik w KSeF, kiedy jego stosowanie jest zasadne, jakie warunki należy spełnić, aby korzystać z tej funkcjonalności w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami oraz jak dodać go do KSeF.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026
VAT 2026. Komentarz

Czym jest załącznik w KSeF

Faktura w KSeF ma zawsze postać ustrukturyzowanego pliku XML. Oznacza to, że wszystkie informacje zarówno podstawowe, jak i dodatkowe muszą być zapisane w określonej strukturze danych. Załącznik jest właśnie dodatkowym elementem rozbudowanej struktury logicznej e-faktury – FA(3), a nie plikiem dodatkowym.

W praktyce załącznik służy do doprecyzowania sposobu ustalenia wartości pozycji faktury, zwłaszcza w sytuacjach, gdy jedna pozycja obejmuje wiele składowych. Nie zastępuje on danych, które powinny znaleźć się na fakturze, lecz je uzupełnia i uszczegóławia.

Typowymi przykładami danych, które mogą zostać ujęte w załączniku, są:
- rozliczenia zużycia mediów wraz z odczytami liczników,
- zestawienia lokali i ich powierzchni przy rozliczeniach czynszowych,
- szczegółowe billingi usług telekomunikacyjnych,
- kalkulacje ilości i cen jednostkowych składających się na jedną pozycję faktury.

W każdym przypadku załącznik powinien pozostawać w bezpośrednim związku z pozycjami faktury i wyjaśniać, w jaki sposób powstała dana kwota.

Jakich informacji nie wolno umieszczać w załączniku w KSeF

Ponieważ załącznik stanowi część faktury, obowiązują go takie same zasady jakie dotyczą dokumentów podatkowych. Powinien zawierać wyłącznie dane, o których mowa w art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Ustawa VAT), lub dane ściśle powiązane z tymi danymi.

W szczególności w załączniku nie należy zamieszczać ofert handlowych, materiałów marketingowych, instrukcji obsługi, warunków gwarancji, regulaminów ani aneksów do umów. Choć dokumenty te często były dotychczas przekazywane razem z fakturą, w KSeF nie stanowią one elementu faktury ustrukturyzowanej.

Jednym z częstych pytań przedsiębiorców jest możliwość dołączania do faktury plików PDF, dokumentów tekstowych tj. listy przewozowe, dokumenty WZ czy protokoły odbioru.
W KSeF nie jest to możliwe, ponieważ system został zaprojektowany z myślą o automatycznym przetwarzaniu danych.

Pliki nieustrukturyzowane, takie jak PDF, nie mogą być automatycznie odczytywane przez systemy. Dlatego KSeF przyjmuje wyłącznie dane zapisane w strukturze XML, a załącznik jest integralną częścią tego samego pliku co faktura. Oczywiście nie wyklucza to przekazywania kontrahentom dodatkowych dokumentów - można je nadal wysyłać poza KSeF, np. e‑mailem lub innymi systemami obiegu dokumentów uzgodnionymi między stronami.

Kto może korzystać z załączników

Przepisy nie ograniczają możliwości stosowania załączników, jednak taka funkcjonalność została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o podmiotach wystawiających faktury o złożonej strukturze danych, takich jak dostawcy mediów, firmy telekomunikacyjne czy przedsiębiorstwa z branży paliwowej. Nie oznacza to jednak, że inni podatnicy nie mogą z niej korzystać. Każdy przedsiębiorca, który ma uzasadnioną potrzebę doprecyzowania rozliczeń, może wystawiać faktury z załącznikiem, o ile spełni wymagania formalne i techniczne.

REKLAMA

Szkolenie: CIT w 2026 r.
Autopromocja

Szkolenie:
CIT w 2026 r.

Sprawdź

Zgłoszenie zamiaru wystawiania faktur z załącznikiem

Jednym z kluczowych warunków korzystania z załączników w KSeF jest wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru do Szefa KAS za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Brak zgłoszenia oznacza, że próba wysłania faktury zawierającej załącznik zakończy się jej odrzuceniem przez system. Funkcjonalność ta nie jest dostępna automatycznie. Po złożeniu zgłoszenia podatnik otrzymuje w ciągu 3 dni roboczych informację potwierdzającą możliwość korzystania z tej funkcji.

Warto podkreślić, że obowiązek zgłoszeniowy dotyczy wyłącznie podatników wystawiających faktury z załącznikami. Odbiorcy takich faktur nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

W przypadku wykorzystywania załącznika niezgodnie z zasadami, prawo do wystawiania i przesyłania faktur z załącznikiem do KSeF zostanie odebrane.

Jak wygląda dodawanie załączników w KSeF w praktyce

Dodanie załącznika nie polega na ręcznym wgrywaniu pliku do KSeF. Cały proces odbywa się w programie do fakturowania, który generuje fakturę w odpowiedniej strukturze XML wraz z częścią załącznikową. Dlatego kluczowe znaczenie ma korzystanie z oprogramowania, które obsługuje aktualną strukturę faktury i jest zintegrowane z API KSeF. Bez tego wystawienie faktury z załącznikiem nie będzie możliwe, nawet przy spełnieniu warunków formalnych.

Łączny rozmiar faktury wraz z załącznikiem nie może przekroczyć 3 MB (kiedy standardowa faktura bez załącznika to maksymalnie 1 MB). Limit ten pozwala na przekazanie rozbudowanych danych, ale jednocześnie wymaga selektywnego podejścia do ich zakresu.

Co więcej, jeżeli w załączniku wystąpi błąd, traktuje się go jak błąd w samej fakturze. W takiej sytuacji konieczne będzie wystawienie faktury korygującej. Nie ma możliwości poprawienia samego załącznika bez ingerencji w dokument sprzedaży.

Dodać należy, że bezpłatne narzędzia Ministerstwa Finansów umożliwiają odbieranie faktur zawierających załączniki, jednak nie przewidują funkcji wystawiania takich dokumentów. Przedsiębiorcy planujący korzystanie z załączników powinni zatem uwzględnić konieczność używania komercyjnego oprogramowania zintegrowanego z KSeF.

Podsumowanie

Załącznik w KSeF to ustrukturyzowana część faktury, która otwiera drogę do przekazywania rozbudowanych danych podatkowych w jednym, spójnym pliku XML. Dzięki temu załączniki mogą realnie uprościć rozliczenia i integrację danych.

Aleksandra Kiełtyka, doradca podatkowy - Partner w katowickim dziale outsourcingu księgowości i płac TPA Poland

Zobacz również:
Powiązane
KSeF po pierwszych dniach. Przedsiębiorcy: Łatwo nie jest - potrzeba dużo cierpliwości
KSeF po pierwszych dniach. Przedsiębiorcy: Łatwo nie jest - potrzeba dużo cierpliwości
Kiedy można odliczyć VAT z faktury otrzymanej w KSeF? Co z odliczeniem, gdy faktura została wystawiona poza KSeF?
Kiedy można odliczyć VAT z faktury otrzymanej w KSeF? Co z odliczeniem, gdy faktura została wystawiona poza KSeF?
Jak zalogować się do KSeF od lutego 2026 r.? Certyfikaty, tokeny, e-podpis i pieczęć elektroniczna, uwierzytelnienie i jego kontekst
Jak zalogować się do KSeF od lutego 2026 r.? Certyfikaty, tokeny, e-podpis i pieczęć elektroniczna, uwierzytelnienie i jego kontekst
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
KSeF paraliżuje firmy? Nowe faktury bez właściciela generują chaos i dziesiątki godzin strat
24 mar 2026

Od 1 kwietnia firmy mierzą się z nowym problemem: faktury wpadają same, ale nikt nie wie, do kogo należą. Brak kontekstu oznacza telefony, opóźnienia i nawet 35 godzin miesięcznie straconego czasu. Eksperci wskazują jednak rozwiązanie, które może odwrócić cały proces.
Licencje na oprogramowanie a podatek u źródła – 3 pułapki, o których musisz wiedzieć. Komercyjne wykorzystanie, SaaS jako „urządzenie przemysłowe” i chaos interpretacyjny
24 mar 2026

Płatności za oprogramowanie kupowane od zagranicznych dostawców to codzienność polskich firm. System ERP od niemieckiego producenta, CRM w chmurze od amerykańskiego giganta, narzędzie projektowe z licencją subskrypcyjną – każda z tych transakcji może generować obowiązek pobrania 20% podatku u źródła (WHT). Albo nie. Problem w tym, że odpowiedź na pytanie „czy WHT?” przestaje być oczywista. W ostatnich dwóch latach organy podatkowe i sądy administracyjne zafundowały podatnikom prawdziwy rollercoaster interpretacyjny. Trzy zagadnienia wymagają szczególnej uwagi: nowa, kontrowersyjna wykładnia pojęcia „komercyjnego wykorzystywania” licencji end-user, próba objęcia modelu SaaS reżimem WHT jako „urządzenia przemysłowego” oraz rozbieżność stanowisk, która uniemożliwia pewne planowanie podatkowe. Przyjrzyjmy się każdemu z nich.
Szok na rynku paliw! Rząd rozważa drastyczne ruchy – padły słowa o VAT i akcyzie
24 mar 2026

Ceny paliw rosną, napięcie na świecie eskaluje, a rząd nie wyklucza sięgnięcia po najcięższe narzędzia fiskalne. Minister aktywów państwowych ujawnia kulisy działań i ostrzega: „nie ma prostej recepty”. Co to oznacza dla kierowców?
Firma odzyskała 650 tys. zł, a potem skutecznie zawalczyła także o prawo do odsetek
24 mar 2026

Jedna decyzja, jeden „techniczny” szczegół i setki tysięcy złotych mogą przepaść. Historia przedsiębiorcy, który zapłacił ogromny podatek mimo przedawnienia, pokazuje, jak fiskus wykorzystuje przepisy – i jak wiele zależy od jednego słowa. Stawką są nie tylko pieniądze, ale też odsetki liczone w dziesiątkach tysięcy złotych.

REKLAMA

Uwaga przedsiębiorcy! Urzędnicy już dzwonią w sprawie KSeF – to nie kontrola, ale eksperci ostrzegają
24 mar 2026

Telefony z urzędu skarbowego do firm już trwają. Resort finansów uspokaja, że to tylko „przyjazne rozmowy”, jednak doradcy podatkowi biją na alarm: lepiej uważać na to, co się mówi. Sprawa dotyczy przedsiębiorców, którzy nie wystawiają faktur w KSeF.
Nowy podatek od mieszkań? Nawet 1,5 proc. za nadmiarowe lokale – sprawdź, czy zapłacisz!
23 mar 2026

Nowa Lewica chce uderzyć w właścicieli wielu mieszkań. Już od trzeciej nieruchomości ma pojawić się podatek, który z czasem wzrośnie do 1,5 proc. wartości. Politycy mówią o „uwolnieniu mieszkań”, krytycy – o nowym obciążeniu dla inwestorów.
Podatnik przezroczysty podatnik dla skarbówki. O tym jak KSeF, DAC8 i przepisy AML kończą erę finansowej anonimowości
23 mar 2026

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur, wdrożenie unijnej dyrektywy DAC8 obejmującej kryptowaluty i automatyczną wymianą informacji podatkowych oraz notorycznie zaostrzane przepisy AML - te trzy zmiany składają się na jeden obraz: era finansowej anonimowości w Europie, w tym w Polsce dobiega końca. Co to oznacza w praktyce?
Terminy i daty w KSeF - jak się w nich nie pogubić? Wystawienie faktury w różnych trybach, przesłanie do systemu, odebranie przez nabywcę
23 mar 2026

Jeszcze do niedawna w praktyce księgowej kluczowe znaczenie miały dwie daty – wystawienia faktury i wykonania usługi lub wydania towaru. Wraz z wejściem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), to podejście przestaje być wystarczające. Faktura ustrukturyzowana funkcjonuje bowiem w kilku „momentach” jednocześnie – jako dokument wystawiony, przesłany do KSeF oraz otrzymany przez nabywcę. Każde z tych zdarzeń może mieć odrębną datę, istotną z punktu widzenia rozliczeń i obiegu dokumentów.

REKLAMA

Dlaczego komputer stacjonarny jest lepszy od laptopa dla księgowej?
23 mar 2026

Wybór sprzętu komputerowego w pracy księgowej nie powinien być przypadkowy. Choć laptopy zyskały ogromną popularność dzięki mobilności, w praktyce biurowej to komputer stacjonarny wciąż pozostaje rozwiązaniem bardziej efektywnym. Wynika to z kilku kluczowych aspektów, takich jak wydajność, ergonomia oraz koszty długoterminowe.
NBP w oczach Polaków: czy prezes działa niezależnie, czy wspiera politykę? [SONDAŻ]
23 mar 2026

Zdaniem 44,3% ankietowanych prezes NBP Adam Glapiński miesza bank w politykę, wspierając PiS i prezydenta. Z kolei 43,5% uważa, że NBP pod jego kierownictwem pozostaje niezależny i apolityczny – wynika z sondażu IBRiS dla „Rz".
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA