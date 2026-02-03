KSeF po pierwszych dniach. Przedsiębiorcy: Łatwo nie jest - potrzeba dużo cierpliwości

Daleko do świętowania i z dużą ilością problematycznych sytuacji. Księgowe i księgowi, a także doradcy gospodarczej zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej mówią o „czarnym poniedziałku”, „setkach pytań” i „niezliczonych wątpliwościach” ze strony przedsiębiorców, którzy zaczynają poruszać się w Krajowym Systemie e-Faktur. – Po tych dwóch dniach jeszcze ciężko mówić czy czeka nas paraliż lub szeroko-problemowe sytuacje. Na pewno jednak, jeżeli ktoś mówił, że KSeF to będzie „bułka z masłem” mylił się. Nie jest łatwo – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Pierwsze dni KSeF. „Potrzeba dużo cierpliwości”

Pierwszy dzień KSeF miał miejsce w niedzielę, więc wszystko zaczęło się w poniedziałek. Przedsiębiorcy mówią, że był to prawdziwy dzień próby i czas wielu problematycznych sytuacji.



- Poniedziałek był prawdziwym testem KSeF w praktyce – pierwszy dzień roboczy KSeF 2.0 w środowisku produkcyjnym. Dla części przedsiębiorców był to moment pierwszego kontaktu z systemem więc telefonom i wiadomościom nie było końca. Poziom napięcia przedsiębiorców podnosiły problemy techniczne z logowaniem, błędy w generowanych uprawnieniach, wychodziły braki w rejestracjach (m.in. za pomocą ZAW-FA). Równolegle dostawcy oprogramowania komunikowali stopień zaawansowania prac nad ich systemami i ich ograniczenia. Producenci aplikacji płatnych położyli nacisk na generowanie certyfikatów, całkowicie pomijając możliwość generowania tokenów – mówi Agnieszka Zamaro-Wiśniewska, Dyrektorka operacyjna, Zamaro Tax & Accounting sp. z o. o, ekspertka Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.



- Z perspektywy biura rachunkowego ten dzień był głównie wsparciem operacyjnym dla klientów. Cierpliwie tłumaczyłyśmy sposób rejestracji, pierwszego logowania i nadawania uprawnień wskazując, że to przedsiębiorca musi pobrać faktury i je opłacić. Przekazanie ich do ewidencji księgowej jest późniejszym etapem rozliczeń. Doświadczenia z Polskiego Ładu pozwoliły nam z dystansem przejść pierwszy dzień zmian w sposobie fakturowania – nie strasząc tylko wprowadzając w nowe obowiązki firm – dodaje Agnieszka Zamaro-Wiśniewska.



Eksperci Północnej Izby Gospodarczej zwracali uwagę na liczne problemy z np. logowaniem do profilu zaufanego.

- Obecny status - nie działa profil zaufany, czyli najpopularniejsza forma logowania. KSEF działa - pytanie czy działa dlatego, że jest tak dobrze przygotowany, czy może dlatego, że nie można się do niego zalogować, więc obciążenie jest dużo mniejsze. Czy przepisy mówią coś o działaniu w sytuacji problemów z logowaniem? Tak i nie. Przepisy przewidują problem z dostępem do internetu itp - w tej sytuacji fakturę sprzedażową można wystawić w trybie offline24 i wysłać do KSEF najpóźniej następnego dnia. Natomiast przepisy nie przewidują, że problem z logowaniem może trwać dłużej. Innymi słowy - przewidują awarię KSeF, ale nie przewidują problemów z np profilem zaufanym. Podsumowując: podatniku - radź sobie sam. Czy ktoś jeszcze zastanawia się, dlaczego wiele biur księgowych nie chce brać odpowiedzialności za pobieranie i wysyłanie faktur w imieniu klienta? Zaznaczam - terminowe pobieranie i wysyłanie – komentuje Anita Matuszak, właścicielka biura księgowego.

Jakie działania zamierza podjąć Północna Izba Gospodarcza w Szczecnie?

Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej. Nie zamierzamy porzucić tego tematu i będziemy na bieżąco informować służby o problemach wynikających z KSeF.



- Za wcześnie jest, by horyzontalnie oceniać czy KSeF działa czy nie działa. Taka prosta kategoryzacja może przynieść różne opinie, bo system działa, ale żeby się do niego dostać trzeba zalogować się przez profil zaufany, który się zawiesił. Ostatecznie więc efekt jest taki, że przedsiębiorcy są zirytowani i zdezorientowani, a my możemy gorzko powiedzieć: „A nie mówiliśmy?”. KSeF to duża zmiana, należy ją dobrze przygotować – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.



- Wprowadzanie takich zmian musi iść w parze z gwarancjami bezpieczeństwa dla przedsiębiorców. Najbliższe dni pokażą czy dane firm są bezpieczne oraz czy sprawność systemu została już dopasowana do skali swojego działania i potrzeb firm – dodaje Hanna Mojsiuk.

Przypomnijmy, że Północna Izba Gospodarcza była jednym z podmiotów głośno zabierających głos w sprawie opóźnienia wdrożenia zmian. Przedstawiliśmy Ministerstwu Finansów „13 wątpliwości w sprawie KSeF” opracowanych przez Agnieszkę Zamaro-Wiśniewską, Bartosza Olechowskiego i Hannę Mojsiuk.