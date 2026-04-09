Zmiany w JPK VAT. Dopasowanie do KSeF, nowe wzory JPK V7M(3), JPK V7K(3) i broszura MF. Nowe oznaczenia: OFF, BFK, DI

Zmiany w JPK VAT. Dopasowanie do KSeF, nowe wzory JPK V7M(3), JPK V7K(3) i broszura MF. Nowe oznaczenia: OFF, BFK, DI

09 kwietnia 2026, 11:44
oprac. Paweł Huczko
vat, faktura, podatek, faktura korygująca, jpk
Zmiany w JPK VAT 2026. Dopasowanie do KSeF i systemu kaucyjnego. Nowe wzory JPK V7M i JPK V7K. Ważne oznaczenia: OFF, BFK, DI
Shutterstock

Minister Finansów i Gospodarki znowelizował rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Zmiany te dotyczą ewidencji JPK_VAT z deklaracją składanych za okresy rozliczeniowe od 1 lutego 2026 r. Pod koniec stycznia Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję broszury informacyjnej "JPK VAT z deklaracją" - obowiązującą od 1 lutego 2026 r.

rozwiń >

Nowelizacja nowelizacji rozporządzenia w sprawie JPK VAT

Dokładnie chodzi o zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 grudnia 2023 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 13 i 947), które wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.).
A zmiany w ww. rozporządzeniu z 2019 r. wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 12 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 17 grudnia 2025 r., poz. 1800).

Dostosowanie JPK_VAT do KSeF

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, celem nowelizacji tzw. rozporządzenia ws. JPK_VAT z deklaracją jest dostosowanie do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1203).

Przepisy omawianego rozporządzenia określają podawanie w ewidencji sprzedaży i zakupu JPK_VAT numeru KSeF faktury oraz umożliwiają ujmowanie w tej ewidencji innych faktur wystawionych/otrzymanych poza KSeF i innych dowodów niż faktury, dla których to będą miały zastosowanie odpowiednie oznaczenia (węzeł KSeF):
OFF – faktura, o której mowa w art. 106nf ustawy, która nie posiada numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur na dzień złożenia ewidencji,
BFK – faktura elektroniczna lub faktura w postaci papierowej,
DI – dowód inny niż faktura wystawiona za pośrednictwem KSeF.

Ważne

Podanie numeru KSeF będzie dotyczyło faktur wystawionych w KSeF bez względu na tryb ich wystawiania i przesyłania do KSeF (offline 24, awaria, niedostępność systemu) – według stanu na dzień złożenia JPK_VAT z deklaracją.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

W związku z uwagami przedsiębiorców przekazywanymi w toku konsultacji publicznych projektu rozporządzenia, Ministerstwo Finansów przedstawiło wyjaśnienia w raporcie z konsultacji, wśród których wskazano m.in., że:

1) Rozporządzenie nie zakłada wymogu korygowania ewidencji sprzedaży/zakupu o uzupełnienie nr KSeF faktur, którym na dzień przesłania ewidencji ten numer nie został nadany. Wyjątek stanowi obowiązek korekty, wyłącznie przypadku, jeśli faktury ujmowane w ewidencji sprzedaży wystawione w trybie offline24 uzyskają numer KSeF już po złożeniu JPK_VAT z deklaracją. Należy jednak zakładać, że przypadki, kiedy nastąpi zbieg terminu złożenia JPK_VAT z deklaracją (do 25. dnia następnego miesiąca) z brakiem uzyskania numeru KSeF dla faktur wystawionych w trybie offline24 (do 15. dnia następnego miesiąca), będą sporadyczne.

2) Ujmowanie w JPK_VAT w ewidencji zakupu faktur z nadanym numerem KSeF nie powinno stanowić nadmiernego obciążenia dla podatników. Przykładowo w oprogramowaniu Ministerstwa Finansów e-mikrofirma zostaną zapewnione rozwiązania, które pozwolą na automatyczne zasilanie JPK_VAT z deklaracją fakturami otrzymanymi w KSeF, wraz z nadanym numerem KSeF. Wyeliminuje to konieczność manualnego przenoszenia numeru KSeF do pliku. W systemach komercyjnych można przewidzieć możliwości sprawdzenia powiązań systemów księgowych z KSeF. Wprowadzenie konkretnych rozwiązań technicznych zależy od firmy wdrażającej u danego podmiotu system KSeF oraz rozwiązania księgowego i informatycznego.

3) Rozporządzenie dotyczy ewidencji JPK_VAT z deklaracją składanych za okresy rozliczeniowe od 1 lutego 2026 r. Rozwiązania wprowadzone tym rozporządzeniem w jednej dacie jest korzystne, eliminuje niepotrzebne koszty po stronie podatników jakie byłyby związane z ewentualnym fazowaniem obowiązków JPK_VAT w związku z fazowaniem obowiązków KSeF w 2026 r.

4) Robocze wersje struktur logicznych JPK_VAT z deklaracją podlegały konsultacjom od 27 czerwca 2025 r., następnie zostały udostępnione 17 września 2025 r. na stronie podatki.gov.pl, aby zapewnić stabilny proces ich implementacji w narzędziach do wysyłki plików JPK.

5) W przypadku błędów w plikach JPK_VAT z deklaracją, tak jak dotychczas, zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 109 ust. 3e-3g ustawy o podatku od towarów i usług podatnik po zidentyfikowaniu błędów w złożonym pliku może go skorygować. Możliwość skorygowania przez podatnika błędów w JPK_VAT z deklaracją istnieje również, gdy błędy te zostaną stwierdzone przez naczelnika urzędu skarbowego, w wyniku wezwania do ich usunięcia. Przypadki takie będą rozpatrywane – jak dotychczas – indywidualnie.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że kary za błędnie wypełnione pliki JPK_VAT z deklaracją nie mają charakteru automatycznego i mogą zostać nałożone dopiero w sytuacji, gdy podatnik nie skoryguje ich odpowiednio po uprzednim wezwaniu przez naczelnika urzędu skarbowego.

Dostosowanie JPK VAT do systemu kaucyjnego

Ustawą z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1911) znowelizowano ustawę o podatku od towarów i usług w kwestii zasad rozliczenia pobranej i niezwróconej kaucji za produkty w opakowaniach na napoje objęte systemem kaucyjnym. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że - mając na uwadze obowiązek rozliczenia w deklaracji VAT podatku od niezwróconej kaucji, przez wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje konieczne jest również dostosowanie JPK_VAT z deklaracją.

Nowe wzory struktur JPK VAT dostępne na ePUAP

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 19 grudnia 2025 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP zostały opublikowane nowe wzory Jednolitych Plików Kontrolnych z deklaracją:
JPK_V7M(3) dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz
JPK_V7K(3) dla podatników rozliczających się kwartalnie.
Wzory te zostały udostępnione odpowiednio pod numerami 2025/12/19/14090 oraz 2025/12/19/14089 i będą stosowane do rozliczeń od 1 lutego 2026 r.

Zaktualizowane struktury plików uwzględniają zmiany prawne, które wejdą w życie w od 1 lutego 2026 roku na mocy ww. -rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 grudnia 2025 r.

Nowe wzory zawierają węzeł KSeF, który umożliwia ujmowanie danych z faktur lub oznaczenia dotyczące występowania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur:
NrKSeF - numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur,
OFF – faktura, o której mowa w art. 106nf ustawy, która nie posiada numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur na dzień złożenia ewidencji,
BFK – faktura elektroniczna lub faktura w postaci papierowej,
DI – dowód inny niż faktura wystawiona za pośrednictwem KSeF.

Dodatkowo we wzorach została wprowadzona zmiana umożliwiająca rozliczenie systemu kaucyjnego w JPK_VAT z deklaracją.

Szczegółowe zestawienie modyfikacji w obu strukturach znajdują się poniższych plikach:
- zestawienie zmian JPK_V7M(3)
- zestawienie zmian JPK_V7K(3)

Nowa broszura informacyjna Ministerstwa Finansów: JPK VAT z deklaracją od 1 lutego 2026 r. [JPK_V7M(3), JPK_V7K(3)]

Ta nowa wersja broszury została zaktualizowana o wyżej opisane zmiany wynikające z rozporządzenia MFiG z 12 grudnia 2025 r. Nowe wzory JPK_V7M(3) i JPK_V7K(3) - wersje 3 JPK z deklaracją - należy stosować za okresy rozliczeniowe od lutego 2026 roku.

W opisie struktury ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K pojawiły się ww. dane z faktur lub oznaczenia dotyczące występowania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. (NrKSeF, OFF, BFK, DI). Ministerstwo wyjaśnia, że:

NrKSeF - pole to uzupełnia się, gdy na dzień złożenia JPK_VAT faktura ma nadany nr KSeF. MF podkreśla, że podanie numeru KSeF ma zastosowanie do wszystkich trybów wystawiania faktur (offline24, awaria, niedostępność systemu), jeśli z chwilą złożenia JPK_VAT z deklaracją faktury te zostały przesłane do KSeF i posiadają numer identyfikujący je w KSeF.

OFF - oznaczenie to dotyczy faktury, o której mowa w art. 106nf ust. 1 ustawy o VAT, tj. faktury wystawionej w trybie awarii KSeF. Na dzień złożenia ewidencji faktura nie ma jeszcze przydzielonego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF. Podatnik nie ma obowiązku dokonania korekty ewidencji JPK_VAT po uzyskaniu numeru KSeF.

BFK - oznaczenie to dotyczy faktury elektronicznej oraz faktury w postaci papierowej, które zostały wystawione poza KSeF, np. faktura na rzecz konsumenta lub faktury wystawione przed obowiązkiem fakturowania za pośrednictwem KSeF. Oznaczenie należy stosować także do faktur wystawionych w trakcie awarii całkowitej KSeF (art. 106ng ustawy o VAT).

DI - to oznaczenie dotyczy dowodu innego niż faktura, dla której istnieje obowiązek wystawienia za pośrednictwem KSeF. Będą to dokumenty nieobjęte oznaczeniami OFF i BFK oraz faktury wystawione w trybie offline24 (art. 106nda ustawy) oraz w trakcie niedostępności systemu (art. 106nh ust. 1 ustawy o VAT), które na dzień przesłania ewidencji nie posiadają nadanego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.
Ministerstwo podkreśla, że w przypadku ujęcia w ewidencji faktury wystawionej w trybie offline24 (art. 106nda tej ustawy) oraz w trakcie niedostępności systemu (art. 106nh ust. 1 ustawy o VAT), dla której zastosowano w ewidencji oznaczenie DI - po uzyskaniu numeru KSeF podatnik powinien skorygować zastosowane oznaczenie poprzez wprowadzenie nadanego numeru KSeF.

Oznaczenie FP – „Faktura do paragonu”

Ważne

Ministerstwo Finansów informuje, że w okresie od 1 lutego 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. zawarte w ewidencji oznaczenie "FP" obejmuje fakturę, o której mowa w art. 106h ust. 1 ustawy o VAT oraz fakturę elektroniczną i fakturę w postaci papierowej wystawione przy użyciu kas rejestrujących.

Na podstawie art. 109 ust. 3d ustawy o VAT faktury, o których mowa w art. 106h ust. 1 tej ustawy, ujmuje się w ewidencji, w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej ewidencji (ponieważ sprzedaż została zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej i ujęta w raporcie fiskalnym dobowym oraz miesięcznym, w okresie rozliczeniowym, w którym co do zasady powstał obowiązek podatkowy).

Aby uniknąć korekt JPK_VAT za okresy wcześniejsze przyjęto zasadę, że właściwe jest ujęcie faktury w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym.

Ważne

MF podkreśla, że w sumach kontrolnych ewidencji w zakresie podatku należnego nie uwzględnia się wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami oznaczonymi FP.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 12 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. z 17 grudnia 2025 r., poz. 1800.

Zobacz również:
Księgowość
JPK_VAT z deklaracją a KSeF – Ministerstwo Finansów wyjaśniło przypadki stosowania znaczników w ewidencji sprzedaży i zakupu
09 kwi 2026

Razem z wejściem w życie obowiązkowego modelu KSeF uległo zmianie rozporządzenie dot. zakresu danych w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (tzw. rozporządzenie w sprawie JPK VAT). Na stronie ksef.podatki.gov.pl Ministerstwo Finansów opublikowało tabelaryczne wyjaśnienie przypadków stosowania znaczników (oznaczeń) w JPK_VAT z deklaracją w części ewidencyjnej w polu „Dane z faktur lub oznaczenia dotyczące występowania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur” – zarówno w przypadku sprzedaży jak i zakupów.
KSeF i nowe oznaczenia. Ministerstwo Finansów wyjaśnia: BFK czy DI?
08 kwi 2026

Księgowe biją na alarm, a w sieci krążą sprzeczne interpretacje. W sprawie oznaczeń JPK przy imporcie usług i WNT pojawiło się wiele wątpliwości. Teraz Ministerstwo Finansów zabiera głos i wskazuje jasno, kiedy stosować BFK, a kiedy DI.
Skarbówka nie uznaje gotówki: jeden szczegół przy darowiźnie od dzieci decyduje o podatku
08 kwi 2026

Jedna decyzja – wypłata pieniędzy w gotówce zamiast przelewu – może przesądzić o tym, czy zapłacisz podatek, czy skorzystasz ze zwolnienia. Najnowsza interpretacja pokazuje to bez żadnych niedomówień: nawet przy darowiźnie od własnych dzieci fiskus nie uzna przekazania środków „do ręki”, jeśli zabraknie odpowiedniego udokumentowania. W efekcie coś, co dla wielu rodzin jest naturalnym rozwiązaniem po spadku, może nagle stać się kosztownym błędem, którego nie da się później naprawić.
Jak w trakcie inwestycji nie przepłacić podatku od nieruchomości
08 kwi 2026

Wielu przedsiębiorców płaci najwyższy podatek od nieruchomości już od chwili zakupu gruntu pod inwestycję. Często jest to bezpodstawne. Prawidłowe rozumienie pojęcia zajęcia gruntu, poparte orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, może przynieść firmie realne oszczędności, a nawet umożliwić odzyskanie nadpłat za poprzednie lata.

REKLAMA

Skarbówka zmienia podejście do kar umownych. Korzystna interpretacja szefa KAS
08 kwi 2026

Kwestia podatkowego rozliczania kar umownych od lat pozostaje jednym z najbardziej spornych obszarów w praktyce CIT. Choć przepisy się nie zmieniają, zmienia się sposób ich interpretacji – i jak pokazuje najnowszy przykład, coraz częściej na korzyść podatników.
Zderzenie z KSeF: 3 główne błędy firm
07 kwi 2026

Zderzenie z KSeF w lutym i kwietniu 2026 r. uwidacznia 3 główne błędy firm. To nie tylko zmiana technologiczna, ale przebudowa sposobu pracy z dokumentami.
Podatniku PIT, jeszcze możesz skorzystać z ulgi na ekspansję!
07 kwi 2026

Ulga prowzrostowa, znana również jako ulga na ekspansję, pozwala podatnikom PIT odliczyć te same koszty marketingowe i certyfikacyjne dwukrotnie. Raz jako koszt uzyskania przychodu, drugi raz od podstawy opodatkowania. Mimo atrakcyjności preferencji korzysta z niej zaledwie kilkuset przedsiębiorców rocznie. Wyjaśniamy, kto może jeszcze sięgnąć po to odliczenie w rozliczeniu za 2025 rok i co hamuje popularność tej ulgi.
Nie musisz (ale możesz) wystawiać i odbierać faktury w KSeF jeżeli jesteś w Polsce zarejestrowany jako podatnik VAT ale nie masz tu stałego miejsca prowadzenia działalności
09 kwi 2026

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że podatnicy VAT, który nie mają w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - nie mają obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF. Jeżeli taki podatnik jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT w Polsce, to ma prawo wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF. W przypadku wystawienia faktury w KSeF dla takiego podatnika (nieposiadającego w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) - faktura ustrukturyzowana jest udostępniana takiemu nabywcy w sposób z nim uzgodniony. Nie musi on odbierać faktur ustrukturyzowanych w KSeF.

REKLAMA

Faktura poza KSeF a prawo do odliczenia VAT
07 kwi 2026

Wraz z wejściem powszechnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) pojawiają się pierwsze realne wątpliwości przedsiębiorców, które nie wynikają z teorii, ale z codzienności. Jednym z najczęstszych problemów jest sytuacja, w której nabywca otrzymuje fakturę poza KSeF, a dokument dopiero po czasie trafia do systemu. Kiedy wówczas przysługuje odliczenie VAT?
Podatek od dochodów z zagranicy. Wysokie zwroty, ale też kary za brak rozliczenia
02 kwi 2026

Osoby, które pracowały w zeszłym roku za granicą mogą odzyskać zwrot nadpłaconego podatku. W zależności od kraju zatrudnienia, pobierane tam zaliczki na podatek mogą być bardzo wysokie, co równa się z możliwością odebrania wysokiego zwrotu. Z drugiej strony, brak ujawnienia dochodów z zagranicy może sprowadzić na podatnika kary przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym.
