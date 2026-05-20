Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Faktura » VAT 2026: Każda faktura może mieć 3 równorzędne postacie i każda z nich jest legalnym dokumentem. Wystawca może posługiwać się każdą z tych postaci

20 maja 2026, 23:02
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
Każda faktura VAT może mieć nawet trzy równorzędne postacie i każda z nich jest legalnym dokumentem. Wystawca może posługiwać się każdą z tych postaci
Już wiemy, że cała oficjalna wykładnia przepisów o KSeF jest z istoty błędna, bo podatnicy zupełnie inaczej czytają te przepisy i jak zawsze to oni ostatecznie będą mieli rację. Ich zdaniem od kilku lat są trzy równorzędne postacie faktur VAT (tak będą nazywać faktury wystawiane na podstawie ustawy VAT) – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Trzy równorzędne postacie faktury VAT

Te postacie to:

1) papierowa,
2) elektroniczna w dowolnym formacie wybranym przez strony czynności,
3) elektroniczna w narzuconych przez ustawodawcę formach, przy czym jest ich dwie:
a) tzw. ustrukturyzowana w rozumieniu art. 2 pkt. 32a tej ustawy, czyli wystawiana przy użyciu KSeF wraz z nadanym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie,
b) faktura elektroniczna w rozumieniu art. 106nda, 106nf i 106nh tej ustawy, którą zastępować będą faktury, o których mowa w pkt. a): po ich wystawieniu powinny być one przesyłane do KSeF.

Zdaniem istotnej części podatników (większości?) wystawione powyższe postacie faktur mogą być zastosowane do tej samej czynności, przy czym w niektórych przypadkach musi być również dochowana postać, o której mowa w pkt. 3) lit. a).

Podatnik (wystawca) może posługiwać się wszelkimi postaciami tej samej faktury

Inaczej mówiąc: podatnik może wystawiać z tytułu danej czynności aż trzy postacie faktury i każdy z tych dokumentów jest „fakturą” w rozumieniu art. 2 pkt. 31 ustawy o VAT. Jedna postać nie wyklucza innych, mogą być one fizyczne i wystawiane w różnym czasie.

W przypadkach określonych w pkt. 1) i 2) faktury te mogą mieć dowolną formę i wygląd. Potwierdza ten pogląd sam ustawodawca, który nazywa „fakturą” każdy dokument w postaci papierowej lub elektronicznej byleby zawierał dane wymagane ustawą lub przepisami wydanymi na jej podstawie. Również w art. 106gb ust. 5 i 5a tej ustawy mowa jest wprost o „użyciu poza KSeF”, czyli w innej postaci: papierowej lub elektronicznej w rozumieniu pkt. 2).

Nie jest więc zabronione posługiwanie się przez kogokolwiek wszelkimi postaciami faktury przy czym wystawca w określonych przypadkach ma obowiązek wystawiania faktur również w postaci, o której mowa w pkt. 3) lit. a).

Obserwując praktykę pierwszych miesięcy częściowo obowiązkowego KSeFu można stwierdzić, że podatnicy z grubsza podobnie interpretują te przepisy. Tylko faktury wystawiane w pkt. 3) mają uregulowaną formę, ale jej niedochowanie nie rodzi jakichkolwiek sankcji – przynajmniej w bieżącym roku. Może być wiele oryginałów tych faktur, bo sam ustawodawca zrezygnował z pojęcia „kopii faktury”, a oryginały mogą mieć różne postacie.

Kiedyś było inaczej: faktura miała tylko jedną postać: albo papierową albo elektroniczną – zasadą była postać papierowa, na tę drugą – alternatywną – potrzebna była zgoda odbiorcy. Teraz wystawca może stosować jednocześnie wszystkie postacie. Ma to bardzo konkretne skutki praktyczne: podatnicy najpierw wystawiają fakturę w postaci papierowej lub elektronicznej w dowolnej formie, potem wystawiają ją już w postaci ustrukturyzowanej, a często jeszcze raz jako tzw. „wizualizacja” tej ostatniej, która jest przecież również „fakturą”. Dokumenty te powstają w różnym czasie i mają odrębny obieg.

I nie opowiadajmy sobie głupot, że tylko jedna z tych postaci jest fakturą w rozumieniu art. 106a i następne ustawy o VAT, a wszystkie pozostałe są „fakturami pustymi” w rozumieniu art. 108 ust. 1 tej ustawy. Każdą z nich wystawił podatnik VAT z tytułu czynności podlegającej opodatkowaniu i dotyczą one tego samego zdarzenia; a że mają różne postacie oraz daty wystawienia? Taką w końcu mamy „reformę”, która jak wiadomo „uprości” i „zautomatyzuje” fakturowanie.

prof. dr hab. Witold Modzelewski

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość
Ceny złota – maj 2026. Taniej niż w styczniu, drożej niż w marcu. Co dalej? Czy banki centralne zaczną sprzedawać kruszec?
20 maja 2026

Ceny (spot, tj w obrocie hurtowym) złota na światowych giełdach kontynuują obecnie trwającą od tygodnia fazę konsolidacji po historycznym rajdzie, który wyniósł cenę kruszcu do styczniowego szczytu w pobliżu 5 595 USD, zanim nastąpiła gwałtowna korekta do marcowego minimum w okolicach 4 100 USD - wyjaśnia Ole Hansen, dyrektor ds. strategii rynku surowców w Saxo Bank. Przy cenie około 4 550 USD złoto nadal zyskuje mniej więcej 5% od początku roku i 40% w ujęciu rocznym, ale pozostaje blisko dolnego ograniczenia korekty o skali około 1 500 USD, która ukształtowała się w pierwszym kwartale 2026 roku.
Rolnicy alarmują. Coraz więcej gospodarstw działa „na styk”, a presja finansowa rośnie
20 maja 2026

Ponad 30 proc. rolników negatywnie ocenia swoją sytuację finansową, a eksperci ostrzegają przed narastającą niestabilnością całego sektora. Najnowszy raport pokazuje, że większość gospodarstw funkcjonuje bez finansowych buforów bezpieczeństwa, a nawet niewielkie wstrząsy mogą pogłębić problemy z płynnością i zadłużeniem.
Krajobraz po rewolucji. Przegląd rynku, nastrojów i procedur po wdrożeniu KSeF w 2026 roku
20 maja 2026

Obowiązkowy KSeF zmienił polski biznes bardziej, niż wielu się spodziewało. Po pierwszym miesiącu działania systemu przedsiębiorcy alarmują o chaosie organizacyjnym, problemach z uprawnieniami i podwójnym księgowaniem faktur. Eksperci, księgowi i dostawcy ERP ujawniają, gdzie firmy popełniają największe błędy i dlaczego e-fakturowanie stało się testem dojrzałości całych organizacji.
Niezaplanowana w budżecie firmy darowizna może być skontrolowana. Jak się przygotować na taką kontrolę?
19 maja 2026

W ostatnich tygodniach, szczególnie po spektakularnej zbiórce na Fundację Cancer Fighters, powróciła dyskusja o gotowości firm do wpłacania wysokich darowizn na cele społeczne i charytatywne. Wraz z nią pojawiło się też pytanie, które w praktyce dotyczy znacznie szerszego obszaru niż same przelewy: jak firmy powinny dziś zarządzać finansami, żeby nie tylko działać odpowiedzialnie społecznie, ale też być przygotowane na rosnącą transparentność i potencjalne kontrole przepływów.

Czy dochody wspólnoty mieszkaniowej z wynajmu powierzchni elewacji lub dachu (np. pod reklamy, czy anteny) są zwolnione z CIT? Po korzystne rozstrzygnięcie trzeba iść do sądu
19 maja 2026

Od dłuższego czasu organy Krajowej Administracji Skarbowej nie pozwalają wspólnotom mieszkaniowym korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w przypadku przychodów z wynajmu powierzchni elewacji lub dachu na cele reklamowe lub telekomunikacyjne. Takie samo stanowisko prezentuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Jednak można spotkać wyroki sądów administracyjnych, które prezentują odmienne, korzystne dla wspólnot stanowisko
Nowa aplikacja eUS: personalizacja, szybkie płatności i łatwy kontakt z KAS
19 maja 2026

Dostępna jest nowa wersja aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy – podało we wtorek Ministerstwo Finansów. W nowej aplikacji resort poprawił nawigację i dostęp do najważniejszych danych.
Skarbówka ostrzega firmy przed PDF-ami z KSeF. Jedna różnica może spowodować, że fiskus uzna dokument za drugą fakturę i zażąda ponownej zapłaty VAT
20 maja 2026

Obowiązkowy KSeF stał się dla firm jedną z największych zmian w rozliczeniach VAT od lat. Wielu przedsiębiorców zakładało jednak, że mimo przejścia na faktury ustrukturyzowane nadal będzie mogło wygodnie wysyłać klientom „normalne” PDF-y jako czytelne wizualizacje dokumentów zapisanych w systemie. Najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pokazuje jednak, że skarbówka patrzy na tę praktykę znacznie ostrzej, niż spodziewał się biznes.
Kataster od trzeciego mieszkania? Polacy wskazali granicę, która zmienia wszystko
18 maja 2026

Polacy nie chcą podatku katastralnego? Wyniki zaskakują. Większość badanych jest przeciw, ale jednocześnie wielu nie ma jeszcze wyrobionej opinii. Kluczowe okazują się szczegóły – od której nieruchomości miałby obowiązywać i kogo realnie obciążać.

Pierwsze rozliczenie VAT po miesiącu z obowiązkowym KSeF: co trzeba sprawdzić przed 20 maja stosując podwójną ścieżkę doręczeń faktur (model hybrydowy)
18 maja 2026

Zbliża się termin pierwszego rozliczenia podatku VAT po wdrożeniu Krajowego Systemu e-Faktur. Głównym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest stosowanie modelu hybrydowego, czyli przesyłanie dokumentów równolegle przez KSeF oraz tradycyjną pocztą elektroniczną. Podwójna ścieżka doręczania faktur zaburza spójność deklaracji podatkowych, utrudnia rozliczenia z kontrahentami i zwiększa ryzyko kontroli ze strony Ministerstwa Finansów, które monitoruje aktywność podatników w okresie przejściowym.
Ceny transferowe mogą istotnie zwiększyć podatek CIT - przykłady sporów podatników z fiskusem
15 maja 2026

Ceny transferowe mogą wpływać na wysokość podatku CIT w znacznie szerszym zakresie, niż wynikałoby to wyłącznie z klasycznego doszacowania ceny. W praktyce kontroli podatkowych organy Krajowej Administracji Skarbowej ingerują w wynik finansowy podatnika poprzez różne mechanizmy od eliminacji kosztów usług niematerialnych, przez korekty cen towarów i rentowności, aż po ograniczenia w zakresie finansowania dłużnego czy zakwestionowanie korekt cen transferowych. Co bardzo istotne - kontrole w zakresie cen transferowych dotyczą zdarzeń przeszłych, często sprzed kilku lat. Zatem ewentualne doszacowanie dochodu skutkuje nie tylko koniecznością zapłaty zaległego podatku CIT, ale również naliczeniem odsetek za zwłokę, co w praktyce może istotnie zwiększyć całkowite obciążenie podatkowe.
