REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Dwa miesiące KSeF potwierdziły pesymistyczne prognozy. Destrukcja systemu fakturowania wywoła spadek dochodów budżetowych w 2026 roku

Dwa miesiące KSeF potwierdziły pesymistyczne prognozy. Destrukcja systemu fakturowania wywoła spadek dochodów budżetowych w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 marca 2026, 15:45
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
Fot. Wojtek Górski
KSeF: Chaos i destrukcja systemu fakturowania faktycznie doprowadzi do spadku dochodów budżetowych w 2026 roku
Wojtek Górski
Dziennik Gazeta Prawna

REKLAMA

REKLAMA

Destrukcja i chaos fakturowy zdezorganizują ewidencję i deklarowanie nie tylko podatku od towarów i usług, ale również innych podatków. W wyniku tego spadną dochody budżetowe - prognozuje prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Dwa miesiące KSeF potwierdziły pesymistyczne prognozy

Kończy się drugi miesiąc chaosu fakturowego, które rozpoczął się 1 lutego tego roku, gdy nakazano wysyłać wystawiane faktury ustrukturyzowane tylko 4 tysiącom podatników VAT. Ale to dopiero początek (uwertura) spektaklu, który rozpocznie się od kwietnia 2026 roku. Wtedy dołączą do niego miliony podatników VAT, co nie wróży nic dobrego. W pełni już potwierdziły się wszystkie pesymistyczne prognozy co do sensu (czyli bezsensu) tej operacji. Przypomnę te najważniejsze:

REKLAMA

REKLAMA

- w związku z tym, że wysłanie faktury do KSeF nie rodzi skutków cywilnoprawnych (nie jest ex lege „wprowadzeniem faktury do obrotu prawnego”) trzeba wszystkie te czynności podwójnie fakturować, czyli wystawiać równolegle faktury elektroniczne i papierowe. I nie wiadomo, która z nich jest ważniejsza (obie są „fakturami” w rozumieniu ustawy o VAT),

- podwójne fakturowanie podwoiło pracę obsługową, bo trzeba kojarzyć te podwójne dokumenty („parować”), opisywać i archiwizować,

- mnożą się podwójne zapłaty faktur, bo są tacy, którzy ściągają z KSeF faktury, pomimo że nie jest to obowiązkowe i nie ma kary za ich nieściąganie, a następnie płacą je bez sensu (nie muszą), a później albo wcześniej płacą również fakturę papierową (elektroniczną),

REKLAMA

- co prawda nie przyjęłyby się powszechnie absurdalne pomysły jakiś „potwierdzeń transakcji” czy też faktur OFFLINE24, ale nieliczni wystawiają te „wynalazki” i pogłębiają istniejący chaos,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- w przepisach na temat KSeF roi się od oczywistych błędów, a przede wszystkim w owym formularzu faktury ustrukturyzowanej, który po prostu jest wadliwy, bo nie daje możliwości podania wszystkich koniecznych danych oraz zmusza podatnika do mnożenia ilości wystawianych dokumentów.

Jednolity wzór faktury VAT niepotrzebnie komplikuje życie podatnikom

Pozwolę sobie na pewne wspomnienie: w latach 1994-1995 podjęto w Ministerstwie Finansów pracę nad opracowaniem jednolitego wzoru faktury VAT. Okazało się to obiektywnie niemożliwe, bo specyfikacja czynności podlegającym opodatkowaniu tym podatkiem jest aż nadto bogata. Obiektywnie należałoby opracować co najmniej 10 wzorów dokumentów (wraz ze wzorami faktur korygujących), ale w niczym nie byłoby to pomocne dla podatników i tylko skomplikowałoby ich życie. Tu musi być zagwarantowana swoboda podatników i ich kontrahentów: oni muszą sami wybrać postać oraz formę faktur VAT, które w Polsce nie służą wyłącznie podatkowi od towarów i usług, lecz przede wszystkim obsługuje stosunki cywilnoprawne („bez otrzymania faktury VAT nie ma płatności”). Aż dziw bierze, że te doświadczenia były zignorowane przez autorów nowego systemu: pamięć instytucjonalna już nie istnieje, chyba że owi autorzy („ludzie z rynku”?) nie znają się na tym podatku i jednocześnie nie wiedzą, że się na nim nie znają. Konkluzja jest oczywista: nie ma i nigdy nie będzie jednego wzoru faktury dla sprzedaży bukietu kwiatów i wykonania skomplikowanej, wieloetapowej usługi montażowej. Żenujące jest to, że trzeba o tym przypominać.

Pewny spadek dochodów budżetowych

Destrukcja i chaos fakturowy zdezorganizują ewidencję i deklarowanie nie tylko podatku od towarów i usług, ale również innych podatków. W wyniku tego spadną dochody budżetowe.

Czas się opamiętać i ogłosić wycofanie się z tego pomysłu. Jeszcze nie jest za późno. Ratujmy nasz system podatkowy.

prof. dr hab. Witold Modzelewski

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA