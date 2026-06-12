JPK-CIT pod presją krytyki. Eksperci alarmują: nowe obowiązki mogą uderzyć w najmniejsze firmy

Rozszerzanie obowiązków raportowych na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa może oznaczać wyższe koszty działalności, więcej formalności i spadek konkurencyjności sektora MŚP. Takie wnioski płyną ze stanowiska Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczącego wdrażania JPK-CIT. Eksperci podkreślają, że cyfryzacja administracji jest potrzebna, ale nie może odbywać się kosztem najmniejszych firm.

Rozszerzanie obowiązków raportowych na najmniejsze firmy może prowadzić do wzrostu kosztów prowadzenia działalności, pogłębiania barier administracyjnych oraz ograniczania konkurencyjności sektora MŚP – alarmują członkowie Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. W stanowisku dotyczącym JPK-CIT wskazują, że cyfryzacja administracji jest potrzebna, jednak nie może odbywać się kosztem mikroprzedsiębiorców, którzy często nie dysponują odpowiednim zapleczem organizacyjnym, finansowym i technologicznym. Stanowisko zostało przekazane Ministrowi Finansów i Gospodarki po analizie skutków rozszerzenia obowiązków raportowych związanych z JPK-CIT dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP wskazuje na zagrożenia dla przedsiębiorców

Przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców działa Rada Naukowa skupiająca uznanych przedstawicieli świata nauki, prawa i gospodarki. Jej zadaniem jest identyfikowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej oraz opracowywanie rekomendacji wspierających tworzenie bardziej przyjaznych warunków dla przedsiębiorców.

„Jednym z największych atutów Biura Rzecznika MŚP jest możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia wybitnych ekspertów skupionych w Radzie Naukowej. To autorytety reprezentujące różne dziedziny nauki i praktyki gospodarczej, które pomagają nam identyfikować zagrożenia dla przedsiębiorców oraz formułować rozwiązania oparte na rzetelnych analizach i danych. Dzięki temu głos przedsiębiorców jest wzmacniany przez ekspercką wiedzę i merytoryczne argumenty” – mówi Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Eksperci zwracają uwagę, że kumulacja obowiązków wynikających z JPK, KSeF oraz innych systemów raportowych coraz mocniej obciąża najmniejsze podmioty gospodarcze. W opinii Rady Naukowej nowe regulacje powinny uwzględniać realne możliwości organizacyjne i finansowe mikroprzedsiębiorców, którzy często nie dysponują wyspecjalizowanym zapleczem administracyjnym.

REKLAMA

JPK-CIT, KSeF i nowe koszty dla mikroprzedsiębiorców

Zdaniem przedstawicieli Rady Naukowej kolejne obowiązki sprawozdawcze oznaczają dla wielu firm konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z obsługą księgową, zakupem specjalistycznego oprogramowania oraz dostosowaniem procesów wewnętrznych do nowych wymagań. W konsekwencji może to prowadzić do ograniczenia aktywności gospodarczej części najmniejszych przedsiębiorców.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W przekazanych rekomendacjach podkreślono również konieczność zachowania odpowiednich gwarancji ochrony praw przedsiębiorców w sytuacji coraz szerszego wykorzystywania przez administrację narzędzi opartych na algorytmach i sztucznej inteligencji. Zdaniem ekspertów cyfryzacja jest kierunkiem nieuniknionym i potrzebnym, jednak musi być wdrażana z poszanowaniem zasad proporcjonalności, przejrzystości oraz prawa do skutecznej obrony.

Cyfryzacja administracji tak, ale z zachowaniem proporcjonalności

„Cyfryzacja państwa jest potrzebna i może przynosić korzyści zarówno administracji, jak i przedsiębiorcom. Nie może jednak prowadzić do sytuacji, w której prowadzenie niewielkiej firmy wymaga poruszania się w coraz bardziej skomplikowanych systemach i procedurach. Rolą państwa powinno być upraszczanie obowiązków, a nie ich mnożenie” – podkreśla Agnieszka Majewska.

Rada Naukowa postuluje m.in. objęcie mikroprzedsiębiorców szerszymi wyłączeniami z obowiązków raportowych, uproszczenie języka instrukcji i systemów cyfrowych, zapewnienie odpowiedniego czasu na wdrażanie nowych rozwiązań oraz stosowanie zasady proporcjonalności przy nakładaniu obowiązków sprawozdawczych.

Rzecznik MŚP zapowiada dalsze wykorzystywanie rekomendacji Rady Naukowej w działaniach na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz wzmacniania konkurencyjności sektora MŚP.

Czym zajmuje się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na rzecz ochrony praw i interesów mikro, małych i średnich firm w Polsce. Rzecznik MŚP jest samodzielnym organem ochrony prawa.

Wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy prawa i współpracuje z administracją publiczną, dążąc do usuwania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki prawu do inicjowania postępowań administracyjnych i składania skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA i skarg nadzwyczajnych do SN.

Działając w ramach Konstytucji Biznesu, Rzecznik promuje i chroni zasadę wolności gospodarczej, dążąc do tworzenia przyjaznych warunków dla polskich przedsiębiorców.