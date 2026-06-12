JPK-CIT pod presją krytyki. Eksperci alarmują: nowe obowiązki mogą uderzyć w najmniejsze firmy
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Rozszerzanie obowiązków raportowych na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa może oznaczać wyższe koszty działalności, więcej formalności i spadek konkurencyjności sektora MŚP. Takie wnioski płyną ze stanowiska Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczącego wdrażania JPK-CIT. Eksperci podkreślają, że cyfryzacja administracji jest potrzebna, ale nie może odbywać się kosztem najmniejszych firm.
- Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP wskazuje na zagrożenia dla przedsiębiorców
- JPK-CIT, KSeF i nowe koszty dla mikroprzedsiębiorców
- Cyfryzacja administracji tak, ale z zachowaniem proporcjonalności
- Czym zajmuje się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców?
Rozszerzanie obowiązków raportowych na najmniejsze firmy może prowadzić do wzrostu kosztów prowadzenia działalności, pogłębiania barier administracyjnych oraz ograniczania konkurencyjności sektora MŚP – alarmują członkowie Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. W stanowisku dotyczącym JPK-CIT wskazują, że cyfryzacja administracji jest potrzebna, jednak nie może odbywać się kosztem mikroprzedsiębiorców, którzy często nie dysponują odpowiednim zapleczem organizacyjnym, finansowym i technologicznym. Stanowisko zostało przekazane Ministrowi Finansów i Gospodarki po analizie skutków rozszerzenia obowiązków raportowych związanych z JPK-CIT dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
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Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP wskazuje na zagrożenia dla przedsiębiorców
Przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców działa Rada Naukowa skupiająca uznanych przedstawicieli świata nauki, prawa i gospodarki. Jej zadaniem jest identyfikowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej oraz opracowywanie rekomendacji wspierających tworzenie bardziej przyjaznych warunków dla przedsiębiorców.
„Jednym z największych atutów Biura Rzecznika MŚP jest możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia wybitnych ekspertów skupionych w Radzie Naukowej. To autorytety reprezentujące różne dziedziny nauki i praktyki gospodarczej, które pomagają nam identyfikować zagrożenia dla przedsiębiorców oraz formułować rozwiązania oparte na rzetelnych analizach i danych. Dzięki temu głos przedsiębiorców jest wzmacniany przez ekspercką wiedzę i merytoryczne argumenty” – mówi Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Eksperci zwracają uwagę, że kumulacja obowiązków wynikających z JPK, KSeF oraz innych systemów raportowych coraz mocniej obciąża najmniejsze podmioty gospodarcze. W opinii Rady Naukowej nowe regulacje powinny uwzględniać realne możliwości organizacyjne i finansowe mikroprzedsiębiorców, którzy często nie dysponują wyspecjalizowanym zapleczem administracyjnym.
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JPK-CIT, KSeF i nowe koszty dla mikroprzedsiębiorców
Zdaniem przedstawicieli Rady Naukowej kolejne obowiązki sprawozdawcze oznaczają dla wielu firm konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z obsługą księgową, zakupem specjalistycznego oprogramowania oraz dostosowaniem procesów wewnętrznych do nowych wymagań. W konsekwencji może to prowadzić do ograniczenia aktywności gospodarczej części najmniejszych przedsiębiorców.
W przekazanych rekomendacjach podkreślono również konieczność zachowania odpowiednich gwarancji ochrony praw przedsiębiorców w sytuacji coraz szerszego wykorzystywania przez administrację narzędzi opartych na algorytmach i sztucznej inteligencji. Zdaniem ekspertów cyfryzacja jest kierunkiem nieuniknionym i potrzebnym, jednak musi być wdrażana z poszanowaniem zasad proporcjonalności, przejrzystości oraz prawa do skutecznej obrony.
Cyfryzacja administracji tak, ale z zachowaniem proporcjonalności
„Cyfryzacja państwa jest potrzebna i może przynosić korzyści zarówno administracji, jak i przedsiębiorcom. Nie może jednak prowadzić do sytuacji, w której prowadzenie niewielkiej firmy wymaga poruszania się w coraz bardziej skomplikowanych systemach i procedurach. Rolą państwa powinno być upraszczanie obowiązków, a nie ich mnożenie” – podkreśla Agnieszka Majewska.
Rada Naukowa postuluje m.in. objęcie mikroprzedsiębiorców szerszymi wyłączeniami z obowiązków raportowych, uproszczenie języka instrukcji i systemów cyfrowych, zapewnienie odpowiedniego czasu na wdrażanie nowych rozwiązań oraz stosowanie zasady proporcjonalności przy nakładaniu obowiązków sprawozdawczych.
Rzecznik MŚP zapowiada dalsze wykorzystywanie rekomendacji Rady Naukowej w działaniach na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz wzmacniania konkurencyjności sektora MŚP.
Czym zajmuje się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców?
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na rzecz ochrony praw i interesów mikro, małych i średnich firm w Polsce. Rzecznik MŚP jest samodzielnym organem ochrony prawa.
Wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy prawa i współpracuje z administracją publiczną, dążąc do usuwania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki prawu do inicjowania postępowań administracyjnych i składania skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA i skarg nadzwyczajnych do SN.
Działając w ramach Konstytucji Biznesu, Rzecznik promuje i chroni zasadę wolności gospodarczej, dążąc do tworzenia przyjaznych warunków dla polskich przedsiębiorców.
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