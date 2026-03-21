REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Czy są jeszcze jacyś obrońcy KSeF-u? Prof. Modzelewski proponuje spotkanie niezależnych ekspertów z autorami pomysłu KSeF

Czy są jeszcze jacyś obrońcy KSeF-u? Prof. Modzelewski proponuje spotkanie niezależnych ekspertów z autorami pomysłu KSeF

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 marca 2026, 16:52
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
oprac. Paweł Huczko
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Profesor Witold Modzelewski podsumowując pierwszy miesiąc funkcjonowania obowiązkowego modelu Krajowego Systemu e-Faktur uważa, że „trzeba dać władzy możliwość wycofania się z tej operacji”. W tym celu Profesor proponuje „spotkanie bez udziału lobbystów i beneficjentów tego nieszczęścia z udziałem np. 10 ekspertów" z autorami pomysłu KSeF.

rozwiń >

Absurdy KSeF

Czy ktoś odważy się jeszcze opowiadać głupstwa na temat „automatyzacji rozliczeń” i „cyfryzacji procesów” (przepraszam, że powtarzam) przy pomocy KSeF? Absurdy tego przedsięwzięcia najlepiej obrazują (chyba nieświadomie) reklamy telewizyjne jakiś usług informatycznych, które mają „pomóc przedsiębiorcom” we wdrożeniu tego nieszczęsnego pomysłu. W tej reklamie klient płaci fakturę, której treści nie zna („w ciemno”); to się nie mieści w głowie.

Trzy sprzeczne warstwy interpretacji dot. KSeF

Nie bez znaczenia jest aktywność interpretacyjna czynników oficjalnych, która „poprawiła” treść przepisów regulujących KSeF. Ma on już trzy sprzeczne ze sobą warstwy:
1) formalną, wynikającą z treści przepisów, które w pocie czoła wprowadzały kolejne rządy (cały POPiS),
2) ministerialną, wynikającą z „podręczników” i innych odpowiedzi na ten temat (sprzecznościami wewnętrznymi tych wypowiedzi nikt się nie przejmuje),
3) medialno-biznesowej, bo jest wielu, którzy chcą na tej operacji zarobić lub zdobyć poklask.

Atmosfera porażki

Atmosfera porażki jest już trudna do ukrycia. Tak już raz było w 2022, również w lutym tamtego roku, gdy ówcześni oficjele przeżywali klęskę „Polskiego Ładu”. Wtedy chcieli ją najpierw „przykryć” walką z tzw. drugą falą pandemii, ale przyszedł dzień 24 lutego 2022 r. i Putin nie tylko zwalczył koronawirusa (czy ktoś pamięta, jak ów wirus był wtedy „groźny”), ale również unieważnił klęskę owego „Ładu”. Kto pomoże „przykryć” porażkę KSeF-u? Czy można znów liczyć na Putina i jego „agresję”? Może jakiś „nalot” dronów? A może SAFE?

Pułapka na naiwnych. Automatyczne przelewy za faktury, których nikt nie czytał

Podatnicy niedawno odkryli, że ów pomysł jest sprytnie zastawioną pułapką na naiwnych, którzy w dodatku jeszcze zapłacą za kupno swoich kłopotów. Oferuję się im ponoć oprogramowanie, które „automatycznie” księguje w rejestrach podatnika (!) cały śmietnik przychodzący do nas poprzez KSeF. Automatycznie” wypisywane są również przelewy za faktury, których nie tylko nikt nie zaakceptował, a nawet nie czytał. Z oczywistych względów są tam (i będą) faktury potwierdzające nieprawdę lub wręcz fałszywe.
To przecież zwykła dywersja: nie tylko mamy „automatycznie” płacić te śmieci, lecz również popełnimy czyn zabroniony „posłużenia się” („użycia”) faktury poświadczającej nieprawdę. Zasadą jest przecież, że każdy podatnik, który otrzymuje od osoby trzeciej jakiś prywatny dokument, MUSI mieć możliwość jego nieprzyjęcia lub odesłania. Przymusowe doręczenie przysługuje wyłącznie listom od organów władzy i to tylko w ściśle określonych przypadkach. A tu ktoś bezsensu wymyślił, że faktury te będą przymusowo „otrzymywane” i podsuwa się oszukanym podatnikom narzędzie, które ów przymusowo otrzymywany dokument będzie automatycznie księgować a nawet „automatycznie” będą wypisywane z tego tytułu przelewy; czyli mamy „automatycznie” płacić również za sfałszowane faktury. Każdy, kto będzie się tym zajmować ryzykuje, że będzie uczestniczyć w popełnieniu czynu zabronionego.

Trzeba te przepisy piorunem uchylić. Wysłanie faktury do KSeF przez wystawcę nie może rodzić fikcji prawnej jej przymusowego „otrzymania” przez jej adresata, gdyż są to przepisy dla oszustów, którzy będą w ten sposób wyłudzać zapłatę i zwroty VAT-u. O formie oraz sposobie otrzymania faktury VAT muszą decydować wystawca i jej adresat, a w przypadkach, gdy dokument ten będzie jednocześnie fakturą handlową (tak jak jest to u nas w zwyczaju), doręczenie tego dokumentu reguluje Kodeks cywilny i wola stron umowy.

REKLAMA

Najważniejsze wady KSeF

Już czas na pierwsze podsumowania: miesiąc obowiązywania tych przepisów ujawnił najważniejsze (jeszcze nie wszystkie) wady tego pomysłu: owo „otrzymanie” faktury w KSeF jest obiektywnie nieskuteczne, nie rodzi jakichkolwiek (nawet podatkowych) skutków prawnych bo, nikt nie ma obowiązku posiadania internetu (jego dostawa jest płatną usługą prywatną), nieznanych dokumentów nikt nie będzie płacić, a KSeF jest wręcz zaproszeniem do działań wrogich mających również na celu wyłudzanie pieniędzy. Lista tych wad jest dużo dłuższa. Zarzut podatników ma fundamentalny charakter: przepisy te naruszają dwie nadrzędne zasady: proporcjonalności i pomocniczości: są one aktem wrogim wobec obywateli, są również sprzeczne z interesem publicznym. Dochody budżetowe w wyniku „wdrożenia” tej operacji spadną.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Propozycja spotkania: 10 niezależnych ekspertów kontra autorzy koncepcji KSeF

Stąd tylko jeden wniosek: trzeba dać władzy możliwość wycofania się z tej operacji – trzeba dać nie tylko nam, ale również IM tę szansę. Proponuję (nie po raz pierwszy) spotkanie bez udziału lobbystów i beneficjentów tego nieszczęścia z udziałem np. 10 ekspertów, którzy nie są w to w jakikolwiek sposób „umoczeni”. Po drugiej stronie niech usiądą rzeczywiści autorzy tego pomysłu: może ich wreszcie poznamy. A politycy (cały POPiS) niech poznają to, co uchwalili.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Skarbówka potwierdza: faktura spoza KSeF nie pozbawia prawa do kosztu podatkowego
21 mar 2026

Od 1 lutego 2026 r. obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) zmienił zasady wystawiania faktur w Polsce. Jednak nie każdy dostawca od razu wdroży nowe rozwiązania, a co wtedy z kosztami podatkowymi nabywcy? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął tę kwestię korzystnie dla przedsiębiorców.
Ceny paliwa w dół. Ten europejski kraj tnie VAT i uruchamia pakiet wart 5 mld euro
21 mar 2026

Nagła decyzja po eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie. Pakiet wart 5 mld euro ma natychmiast obniżyć ceny paliw i energii oraz ochronić obywateli przed skutkami szoku energetycznego.
Podatki 2026 - najważniejsze zmiany [KSeF, VAT, limity dla samochodów służbowych]
20 mar 2026

Jakie najważniejsze zmiany w podatkach można wymienić w 2026 roku? Eksperci wyliczają: KSeF, VAT i limity dla samochodów służbowych. Co oznaczają w praktyce? Niektóre zmiany będą dla większości przedsiębiorców niekorzystne.
Kluczowe terminy dla księgowych pod koniec marca 2026 r. Sprawozdania finansowe, KSeF, CIT-8, IFT-2R
20 mar 2026

Końcówka marca to jeden z najważniejszych momentów w kalendarzu księgowym. Dla wielu firm oznacza zamknięcie etapu sporządzania sprawozdania finansowego, a jednocześnie ostatni moment na wypełnienie niektórych obowiązków podatkowych. W 2026 roku szczególne znaczenie ma także dalsze przygotowanie firm do funkcjonowania w systemie KSeF.

REKLAMA

Szansa na zachowanie faktur papierowych lub elektronicznych po 31 marca 2026 r. wynika z art. 106ba i 106gb ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT
21 mar 2026

W ustawie o VAT są dwa przepisy, które pozwalają zmusić dostawcę do fakturowania po staremu. Są to art. 106ba i 106gb ust. 4 pkt 5: do podania NIP wystawcy faktury obowiązani są nabywcy, którzy „posługują się tym numerem dla potrzeb danej czynności”. Jeżeli tak nie jest, zgodnie z drugim z tych przepisów wystawca faktury musi „uzgodnić udostępnienie tej faktury” poza KSeF, czyli faktycznie wystawi ją po staremu. Błędy tego systemu są jego jedyną (?) zaletą – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Estoński CIT w 2026 r.: kto może jeszcze przejść i jakie warunki trzeba spełnić
20 mar 2026

Dla pierwszej fali podatników, którzy zdecydowali się na ryczałt od dochodów spółek w 2022 roku, właśnie mija czteroletni okres rozliczeniowy. Projekt nowelizacji UD116, który miał uszczelnić przepisy od nowego roku, nie wszedł w życie z powodu niespełnienia wymogów vacatio legis. Przedsiębiorcy działają zatem na dotychczasowych zasadach, lecz pod znacznie czujniejszym okiem cyfrowego fiskusa. To dobry moment, by sprawdzić, czy wejście w estoński CIT jest jeszcze możliwe i opłacalne.
Trzynastki w drodze. ZUS podał harmonogram wypłat
20 mar 2026

ZUS przygotowuje się do wypłaty trzynastych emerytur. Pierwszy termin przypada 1 kwietnia. Dodatkowe świadczenia trafią do uprawnionych wraz z podstawową emeryturą. Nie trzeba składać wniosków. Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury, czyli 1978,49 zł brutto.
KSeF wystartował. Sukces ministerstwa czy początek problemów przedsiębiorców? [Gość Infor.pl]
20 mar 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) miało być jednym z największych kroków w cyfryzacji rozliczeń podatkowych w Polsce. Ministerstwo Finansów ogłosiło sukces. System działa, a zapowiadany chaos pierwszego dnia nie nastąpił. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona.

REKLAMA

Księgowość bez biura rachunkowego? Coraz więcej firm robi to samodzielnie
20 mar 2026

Jeszcze kilka lat temu samodzielne prowadzenie księgowości było domeną nielicznych. Dziś, w obliczu rosnących kosztów i zmian w przepisach, coraz więcej przedsiębiorców zadaje sobie pytanie: czy naprawdę potrzebuję biura rachunkowego? Odpowiedź coraz częściej brzmi: to zależy od narzędzi, z których korzystasz.
Projekt UDER91 wprowadza centralną bazę wszystkich interpretacji podatkowych dot. podatków lokalnych – także podatku od nieruchomości
18 mar 2026

Rządowy projekt UDER91 wprowadza centralną, ogólnodostępną bazę wszystkich interpretacji podatkowych dot. podatków lokalnych – także podatku od nieruchomości. To część pakietu deregulacyjnego. Co to w praktyce oznacza?
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA