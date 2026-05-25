Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Myślisz, że skarbówka pyta: Skąd masz 180 000 zł? Pytają już o 18 000 zł. I jest postępowanie

Myślisz, że skarbówka pyta: Skąd masz 180 000 zł? Pytają już o 18 000 zł. I jest postępowanie

25 maja 2026, 18:38
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Skarbówka robi kłopoty już za 18 000 zł przy zakupie samochodu
Kłopoty polegają na wszczęciu postępowania sprawdzającego, czy 18 000 zł nie pochodzi z nieopodatkowanych środków. A to oznacza ryzyko podatku w stawce 75%.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 25b i nast. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ta wysoka stawka podatkowa stosowana jest w sytuacji, gdy organ podatkowy ustali, że wydatki podatnika nie znajdują pokrycia w ujawnionych dochodach lub zgromadzonym majątku.

Opisana historia rozstrzygana była przez sędziów:

  1. Agnieszkę Gortych-Ratajczyk – sprawozdawcę
  2. Bożenę Kasprzak – przewodniczącą
  3. Joannę Grzegorczyk-Drozdę

w wyroku WSA w Łodzi z 28 kwietnia 2026 r. (sygn. akt I SA/Łd 727/25) - link do wyroku

Na koncie przeszło 80 000 zł. A i tak jest postępowanie

W jaki sposób organ podatkowy to ustalił?

Fiskus zbadał fakturę - kobieta nabyła pojazd marki Mercedes-Benz E200 D, za kwotę 100.000,00zł. Zgodnie z adnotacją na fakturze, zapłaty dokonano gotówką, zaś przeprowadzona analiza zdolności finansowych strony wykazała, że poniesiony wydatek może nie znajdować pokrycia w przychodach (dochodach) opodatkowanych lub przychodach (dochodach) nieopodatkowanych, uzyskanych przed poniesieniem tego wydatku.

Z uwagi na fakt, iż zapłaty za pojazd marki Mercedes-Benz E200 D w kwocie 100.000,00 zł Strona dokonała gotówką, przeprowadzono odrębną analizę posiadanych środków pieniężnych w gotówce. Końcowo organ ustalił, iż Strona nie dysponowała środkami pieniężnymi w gotówce pozwalającymi na nabycie w dniu 26 listopada 2020 r. pojazdu marki Mercedes-Benz E200 D, w następstwie nadwyżka wydatku nad przychodami (dochodami), uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku, wynosi 82.465,74 zł.

Analiza sprawy przez organ podatkowy - krok po kroku, decydują szczegóły

Organ podatkowy argumentował, że na podstawie analizy przychodów i wydatków z lat 2009–2019 Strona mogła zgromadzić jedynie 5 668,99 zł oszczędności do dnia 1 stycznia 2020 roku. Chociaż fiskus nie kwestionował faktu, że na jej rachunkach bankowych znajdowało się wówczas ponad 82 000 zł, uznał jednak, że środki te nie pochodziły z ujawnionych źródeł. W konsekwencji organ przyjął, że te pieniądze nie mogły stanowić pokrycia dla późniejszego gotówkowego zakupu samochodu.

Strona z kolei twierdziła, że zgromadzone 82 000 zł były wynikiem sukcesywnego oszczędzania dochodów z lat ubiegłych, w tym z prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej oraz darowizn od najbliższej rodziny, które mieściły się w kwotach zwolnionych z opodatkowania.

Nie pomogło wskazywanie osobnych źródeł gotówki

Organ podatkowy szczegółowo zweryfikował dodatkowe źródła finansowania wskazane przez podatniczkę. W kwestii alimentów uznał jedynie 12 000 zł udokumentowanych wpłatą na konto, odrzucając pozostałe 10 000 zł z ugody z powodu braku dowodów ich otrzymania. Środki ze sprzedaży samochodu Audi (37 000 zł) organ uznał za "skonsumowane" w latach 2017–2018, wskazując na ówczesny niedobór środków finansowych u Strony. Wsparcie od osoby trzeciej (ok. 5 600 zł) zostało potraktowane przez fiskusa jako fundusze przeznaczone na bieżące zakupy, a nie na oszczędności, ponieważ saldo konta po tych operacjach było bliskie zeru.

Strona kontrargumentowała, że ojciec jej córki przekazywał jej znaczne kwoty pieniężne poza alimentami, aby zapewnić dziecku dobrą przyszłość, co organ miał całkowicie pominąć w swoich ustaleniach mimo złożonych wyjaśnień.

Skarbówka wykorzystuje dane GUS - to logiczne

Z uwagi na to, że Strona nie wskazała konkretnych kwot wydatkowanych na bieżące utrzymanie, organ przyjął statystyczne dane GUS dla pierwszej osoby w rodzinie. Koszty te zostały dodatkowo pomniejszone o wydatki na mieszkanie, energię oraz wyposażenie domu. Organ uznał taką metodologię za prawidłową w celu wyliczenia zdolności oszczędnościowej Strony.

Podatniczka podnosiła natomiast, że dane GUS były w jej przypadku nieadekwatne i nie powinny stanowić podstawy do wyliczeń. Zarzucała organowi, że ustalając koszty utrzymania na poziomie statystycznym, całkowicie pominął jej indywidualną sytuację osobistą oraz fakt, że otrzymywane alimenty były przeznaczane na potrzeby dzieci, co powinno wpłynąć na ocenę jej realnych możliwości gromadzenia kapitału.

Zasady korekt elektronicznych ksiąg podatkowych (JPK) będą ujednolicone od 2027 roku – zmiany w Ordynacji podatkowej, ustawie o VAT, kks i ustawie o KAS (projekt)
25 maja 2026

W dniu 25 maja 2026 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej i trzech innych ustaw (kodeksu karnego skarbowego, ustawy o VAT i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej). Głównym celem tej nowelizacji jest ujednolicenie zasad dokonywania korekt (bez wezwania organu podatkowego) tych ksiąg podatkowych, które zostały przesłane organowi podatkowemu w postaci elektronicznej. Ponadto nowe przepisy pozwolą na automatyczne udostępnianie podatnikowi (płatnikowi), w tym przedsiębiorcy, w systemie teleinformatycznym organu podatkowego - danych tego podatnika (płatnika) będącego użytkownikiem systemu teleinformatycznego.
6 koniecznych poprawek w KSeF. Nowelizacja ustawy o VAT w lipcu 2026 r. ze skutkiem od lutego (najlepszy wariant)
25 maja 2026

Profesor Witold Modzelewski wskazuje sześć najważniejszych poprawek Krajowego Systemu e-Faktur, które trzeba jak najszybciej uchwalić. Zdaniem Profesora zmiany te powinny być wprowadzone w ustawie o VAT od 1 lipca 2026 r. z możliwością ich zastosowania wstecznego od 1 lutego 2026 r.
Prof. Modzelewski: tzw. wizualizacja jest fakturą w rozumieniu ustawy o VAT. Trzeba ją przechowywać, księgować, doręczać – to prawnie, materialnie i funkcjonalnie odrębny byt od jej postaci ustrukturyzowanej
25 maja 2026

W art. 106gb ust. 5 i 5a ustawy o VAT mowa jest o „użyciu faktury ustrukturyzowanej POZA KSeF”, czyli nie ma żadnych „wizualizacji”, są tylko dwie postacie faktury VAT (przypomnę, że zgodnie z ustawą faktura VAT ma tak naprawdę tylko dwie postacie: papierową i elektroniczną) – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Rolnicy mogą spóźnić się z wnioskiem o dopłaty. Każdy dzień będzie jednak kosztował
25 maja 2026

Rolnicy zyskali dodatkowy czas na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie, ale spóźnienie może oznaczać realne straty finansowe. Po 1 czerwca 2026 roku kwota wsparcia będzie pomniejszana o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Resort rolnictwa wydłużył także termin wprowadzania zmian do dokumentów.
Kontyngenty taryfowe w praktyce – mechanizm, problemy oraz znaczenie składu celnego
25 maja 2026

Kontyngenty taryfowe od wielu lat pozostają jednym z kluczowych instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej, szczególnie w obszarze środków ochrony rynku, takich jak cła ochronne. Dla importerów oznaczają możliwość przywozu określonej ilości towarów bez konieczności zapłaty dodatkowych należności ochronnych albo przy zastosowaniu ich obniżonego poziomu. Dla organów celnych stanowią narzędzie kontroli napływu towarów na rynek unijny, natomiast dla przedsiębiorców są często wyścigiem z czasem, dostępnością limitów oraz procedurami administracyjnymi. W praktyce kontyngenty mają ogromne znaczenie zwłaszcza dla branż takich jak stal, aluminium, chemia czy rolnictwo, gdzie po wyczerpaniu limitów aktywowane są pełne środki ochronne generujące istotny wzrost kosztów importu.
Biegli rewidenci 2026: usługi dodatkowe audytora dla spółek publicznych od 28 maja
24 maja 2026

Od 28 maja 2026 r. firmy audytorskie będą mogły świadczyć znacznie szerszy katalog usług dodatkowych. Polska rezygnuje z krajowej „białej listy" usług dozwolonych i przechodzi na model unijny, w którym zakazane jest tylko to, co wprost wymienia rozporządzenie 537/2014. Dla spółek giełdowych oznacza to większą elastyczność przy transakcjach kapitałowych oraz mniejsze ryzyko nieważności badania.
Skutki podatkowe decyzji PIP oraz wyroków „przekształcających” umowy B2B w stosunek pracy. Czy dojdzie do „uwstecznienia” opodatkowania?
22 maja 2026

Jakie będą skutki podatkowe decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wyroków sądów przekształcających umowy z samozatrudnionymi (umowy B2B) w umowy o pracę – wyjaśnia prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Jakie obowiązki ma właściciel ziemi rolnej? Wiele osób nie zna tych przepisów
22 maja 2026

Już przekroczenie 1 ha gruntów rolnych może oznaczać, że działka formalnie staje się gospodarstwem rolnym. To z kolei uruchamia obowiązki podatkowe, ograniczenia przy sprzedaży ziemi i przepisy związane z KRUS czy KOWR. Problem dotyczy także osób, które odziedziczyły nieużytkowane działki po rodzinie.
Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Jakie grożą kary za brak?
24 maja 2026

Wystarczy posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 1 ha, aby mieć obowiązek wykupienia OC rolnika – nawet wówczas, jeżeli ziemia nie jest uprawiana i nie prowadzisz żadnej produkcji. Wielu właścicieli gruntów nadal o tym nie wie, a brak ważnej polisy może skończyć się karą finansową i koniecznością pokrycia ogromnych odszkodowań z własnej kieszeni. W 2026 roku przepisy nadal obowiązują, a kontrole mogą prowadzić nie tylko urzędnicy UFG, ale również gminy i starostwa.
