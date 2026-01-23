REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Faktury wystawiane na żądanie konsumentów a KSeF. Prof. Modzelewski pyta: czy uzgodniono z nimi sposób udostępniania faktur ustrukturyzowanych?

Faktury wystawiane na żądanie konsumentów a KSeF. Prof. Modzelewski pyta: czy uzgodniono z nimi sposób udostępniania faktur ustrukturyzowanych?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 stycznia 2026, 17:54
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
obowiązkowy KSeF, faktury ustrukturyzowane, Krajowy System e-Faktur
Faktury wystawiane na żądanie konsumentów a KSeF. Prof. Modzelewski pyta: czy uzgodniono z konsumentami sposób udostępniania faktur ustrukturyzowanych?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Faktur mogą żądać też konsumenci. A przepis ustawy o VAT wymaga aby z każdym konsumentem uzgodniono sposób udostępniania tej faktury. Profesor Witold Modzelewski pyta z iloma milionami konsumentów dokonano tych UZGODNIEŃ i czy sprzedawcy są w posiadaniu jednoznacznych i formalnych zgód nabywców na wystawianie faktur przy użyciu KSeF?

Co z instynktem samozachowawczym polityków rządowej koalicji? Ostatnie chwile na uniknięcie katastrofy KSeF

Aż dziw bierze, że liderów rządzącej koalicji zawodzi polityczny instynkt samozachowawczy, który obiektywnie rzecz biorąc mógł czasami nawet imponować. Co prawda polityczna „szkoła przetrwania” III RP jest dość specyficzna, bo trzeba każdym słowem i czynem bez jakiejkolwiek przerwy sekować (tak się kiedyś mówiło) politycznych wrogów (na inną aktywność publiczną nie ma już praktycznie czasu) - ale takie tu rządzą reguły gry. W ciągu ostatnich dwóch lat w owej „szkole przetrwania” punkty zbierał głównie szef rządu. Gdy np. jego koalicja zgodnie wysmażyła absurd urzędniczego przekształcania działalności gospodarczej w umowy o pracę, czyli faktyczną obniżkę (i to znaczną) wysokości wynagrodzenia netto ofiar tego systemu, jednym głosem unieważnił rządowy dokument, choć nie miał ku temu jakichkolwiek uprawnień. Politycznie jednak wygrał, a przynajmniej nie przegrał, a klęska była tuż tuż.

Jednak w przypadku KSeF, czyli kataklizmu, który dotknie miliony firm już za tydzień, brak jest adekwatnej reakcji. Przecież ów pomysł uchwalony przez PiS w 2023 roku jest ostatnim akordem tzw. POLSKIEGO ŁADU, który to „nieład” politycznie pogrążył poprzednie rządy. Prawdopodobnie KSeF jest autorstwa tej samej firmy konsultingowej, która wymyśliła „reformy” z 2022 roku. Warto zauważyć, że po raz drugi podatki mogą politycznie znokautować rządzących liberałów. Po raz pierwszy było to w latach 2014-2015: wtedy również szef rządu wraz ze swoją koalicją poległ politycznie na bezsensownych przepisach dotyczących VAT-u, które mu podsuwała również… zagraniczna firma konsultingowa (pamiętamy „społeczną doradczynię” ministra Jana (Jacka) Rostowskiego).

REKLAMA

REKLAMA

Brak kar za KSeF w 2026 roku

Być może dziś decyduje się polityczna przyszłość rządów obecnej koalicji, bo wrogość, z jaką firmy mówią o KSeF, nie ma precedensu. Również wiadomo, że jest to „pisowski pomysł”, od którego rządzący przecież powinni się politycznie jednoznacznie odciąć: przecież ów rząd „sprząta bałagan pozostawiony przez poprzedników”. Za jednym ciosem dwa sukcesy: polityczny cios w politycznego wroga oraz potencjalne poparcie kilku milionów ludzi: to nie tylko przedsiębiorcy, to również księgowi i menadżerowie, sprzedawcy i „zakupowcy”. Chyba dostrzeżono wreszcie zbliżającą się klęskę, bo szefowie resortu finansów oświadczyli – ku osłupieniu podatników – że KSeF jest (jakoby) NIEOBOWIĄZKOWY W TYM ROKU i za brak jego wdrożenia władza nie będzie karać. Dotąd wiedziałem, że karać można tylko za niewykonanie nakazu, a z art. 106ga ust. 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, że wszyscy podatnicy muszą w tym roku od 1 lutego albo od 1 kwietnia 2026 r. (art. 145l tej ustawy) wystawiać faktury przy użyciu KSeF. Trzeba te przepisy uchylić lub zmienić – i tak dla większości adresatów pozostaną przecież martwe. Odraczanie tego kataklizmu tylko na rok, czyli do 2027, jest oczywiście bez sensu, bo jest to rok wyborów, a zwykły instynkt samozachowawczy uzasadnia nie przeprowadzanie w czasie kampanii wyborczej tak niepopularnych operacji.

Zobacz również:

Faktur mogą żądać także konsumenci. Czy uzgodniono z nimi sposób doręczenia?

Trzeba również przypomnieć, że faktury ustrukturyzowane mogą być wystawiane również na konsumentów, czyli na osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (obowiązkowo!). Przypomnę, że w tym przypadku faktura VAT jest wystawiana wyłącznie na żądanie konsumenta. Jeśli on zgłosi takie żądanie i wskaże np. papierową postać tego dokumentu, to dostawca jest związany treścią tego żądania. Potwierdza to również nowelizacja ustawy o VAT w art. 106gb ust. 4, który nakazuje aby z KAŻDYM KONSUMENTEM UZGODNIONO SPOSÓB udostępniania tej faktury: to on decyduje o wystawianiu tej faktury oraz o jej postaci. Jeśli dokument ten będzie również wezwaniem do zapłaty, to dopóki nie będzie on doręczony w uzgodnionej postaci, dopóty nie biegnie termin płatności.

Mam w związku z tym retoryczne pytanie: z iloma milionami konsumentów dokonano tych UZGODNIEŃ i czy sprzedawcy są w posiadaniu jednoznacznych i formalnych zgód nabywców na wystawianie faktur przy użyciu KSeF?

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
KSeF 2026 a kryptowaluty. Czy cyfryzacja podatków oznacza koniec anonimowości w biznesie krypto?
23 sty 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) od lutego 2026 r. przestanie być ciekawostką dla księgowych, a stanie się obowiązkowym systemem obiegu faktur. Ustawodawca, dostrzegając specyfikę niektórych sektorów gospodarki, przewidział jednak w tym wypadku istotne wyłączenia. W szczególnie uprzywilejowanej sytuacji znalazły się podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu kryptowalutami, takie jak kantory walut wirtualnych. To bardzo ważna informacja. Branża krypto zachowuje bowiem w dużym stopniu prawo do tradycyjnego dokumentowania swoich usług. Pomimo tego, że od 2026 roku większość przedsiębiorców musi korzystać z faktur ustrukturyzowanych. Na jakiej zasadzie kantory są wyłączone i jakie przepisy regulują tę kwestię? Czy cyfryzacja faktycznie oznacza koniec anonimowości? Dowiedz się więcej na ten temat w tym artykule.
45 tys. zł kwoty wolnej, drugi próg w PIT od 200 tys. zł, podatek katastralny od 4 mieszkania. Przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju proponuje reformę podatków
23 sty 2026

W dniu 23 stycznia 2026 r. poseł Rafał Komarewicz – przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawił w Sejmie swoją propozycję reformy podatkowej "Pakiet dla klasy średniej". Kluczowe założenia tej reformy to podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT do 45 000 zł, zwiększenie wysokości drugiego progu podatkowego w PIT do 200 000 zł oraz mechanizm ich stałej waloryzacji. Propozycja zakłada przesunięcie ciężaru finansowania Państwa z pracowników etatowych na wielkie korporacje, spekulantów mieszkaniowych i wąskie elity. Ma to być krok w kierunku rozbudowy klasy średniej w Polsce. Zdaniem posła obecny system jest „bezwzględny dla ponad 17 milionów pracujących na etacie" , a jednocześnie oferuje przywileje wąskiej grupie najbogatszych. To - zdaniem Rafała Komarewicza - raj podatkowy dla wybranych i fiskalna pułapka dla pracujących - z którymi należy wreszcie skończyć.
Komunikat ZUS: od 2026 roku część przedsiębiorców może wrócić do płacenia niższych składek (Mały ZUS plus)
23 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w komunikacie z 23 stycznia 2026 r., że nowe zasady ulgi zwanej Mały ZUS plus mają od 2026 r. ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z ulgi składkowej. Płatnik, który w grudniu 2025 r. zakończył trzyletnią ulgę na starych zasadach, już od stycznia 2026 r. może skorzystać z kolejnych 36 miesięcy ulgi.
Grupa INFOR ma pozycję lidera wśród najważniejszych informacji o KSeF
23 sty 2026

Zainteresowanie Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) gwałtownie rośnie wraz ze zbliżającym się terminem wdrożenia systemu od lutego. Jak wynika z najnowszej analizy Instytutu Monitorowania Mediów (IMM), w porównaniu z listopadem liczba publikacji o KSeF wzrosła w grudniu o 45% w mediach społecznościowych oraz o 30% w mediach klasycznych.

REKLAMA

Polskie firmy płacą bankom wyższe marże kredytowe niż średnia w UE [porównanie]
22 sty 2026

W najnowszej edycji cyklicznej publikacji Baker Tilly TPA Index autorzy raportu przedstawiają nie tylko aktualny obraz koniunktury w Polsce, sytuację na rynku transakcji oraz ocenę warszawskiej giełdy. W specjalnym dodatku analizują temat marż kredytowych dla przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej.

Chiński Nowy Rok 2026 - kiedy dwa tygodnie wolne od pracy. Importerzy mają czas do końca stycznia na złożenie zamówień. Przestój produkcyjny i logistyczny może potrwać nawet 8 tygodni
22 sty 2026

Przedsiębiorcy, którzy importują towary z Chin mają już niewiele czasu na finalizację zamówień przed najdłuższym w roku przestojem w globalnych łańcuchach dostaw. Oficjalne obchody Chińskiego Nowego Roku w 2026 r. wypadają między 17 lutego a 3 marca, jednak realny przestój produkcyjny i logistyczny może przedłużyć się nawet do 6-8 tygodni.
Zwolnienie z obowiązkowego KSeF w 2026 roku. Jak liczyć sprzedaż do limitu 10 000 zł? Od kiedy po przekroczeniu limitu trzeba fakturować w KSeF?
22 sty 2026

Zgodnie z przepisami dot. VAT w 2026 r. podatnicy, u których miesięczna wartość sprzedaży ﻿brutto udokumentowana fakturami nie będzie przekraczała 10 000 zł, będą mogli wystawiać faktury na starych zasadach, poza KSeF. Z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wyjaśnień wynika, że do limitu nie będziemy wliczali np. faktur konsumenckich czy paragonów uznanych za faktury.
Faktury wystawiane na żądanie konsumentów a KSeF. Prof. Modzelewski pyta: czy uzgodniono z konsumentami sposób udostępniania faktur ustrukturyzowanych?
22 sty 2026

Faktur mogą żądać też konsumenci. A przepis ustawy o VAT wymaga aby z każdym konsumentem uzgodniono sposób udostępniania tej faktury. Profesor Witold Modzelewski pyta z iloma milionami konsumentów dokonano tych UZGODNIEŃ i czy sprzedawcy są w posiadaniu jednoznacznych i formalnych zgód nabywców na wystawianie faktur przy użyciu KSeF?

REKLAMA

Mały ZUS plus w 2026 r. Przedsiębiorca może płacić niższe składki przez pełne 36 miesięcy nawet jeżeli już z ulgi korzystał wcześniej. Nowe zasady liczenia limitu i ważne terminy (np. 31 stycznia)
22 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. Mały ZUS plus (MZ+) jest dostępny na nowych zasadach. Przedsiębiorcy zyskali możliwość skorzystania z nowej puli 36 miesięcy ulgi, niezależnie od tego, czy limit ten był już wykorzystany przed 2026 r.
Od kiedy będzie dostępny Twój e-PIT za rok 2025? Resort przypomina: nie wszystkie PIT-y zatwierdzą się automatycznie
22 sty 2026

Od 15 lutego w usłudze Twój e-PIT, dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym, zostaną udostępnione wstępnie przygotowane zeznania PIT za 2025 rok – podało w czwartek MF. Z usługi mogą korzystać zarówno podatnicy indywidualni, jak i przedsiębiorcy.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA