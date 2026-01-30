REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Faktura » Fałszywe lub fikcyjne faktury w KSeF. Jak je wykryć przed zaksięgowaniem i zapłatą - a potem zgłosić skarbówce?

Fałszywe lub fikcyjne faktury w KSeF. Jak je wykryć przed zaksięgowaniem i zapłatą - a potem zgłosić skarbówce?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 stycznia 2026, 17:56
ifirma.pl
ifirma.pl
Z ifirma.pl księgujesz gdziekolwiek jesteś.
Fałszywe, fikcyjne faktury w KSeF. Jak je wykryć i zgłosić skarbówce?
Fałszywe, fikcyjne faktury w KSeF. Jak je wykryć i zgłosić skarbówce?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Obowiązkowe fakturowanie w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) ma - w założeniach Ministerstwa Finansów - usprawnić rozliczenia podatkowe. Ale wprowadzenie ustrukturyzowanego obiegu dokumentów odsłoniło nowe pole do nadużyć w postaci wystawiania faktur fikcyjnych (scamowych). Mogą one trafiać do przedsiębiorców nie będących stroną rzeczywistych transakcji. W obliczu bezpośredniego przesyłania dokumentów na konta firm w KSeF, realne stało się ryzyko omyłkowej płatności faktury nienależnej. Administracja podatkowa przygotowuje mechanizmy zgłaszania takich praktyk, by chronić uczciwych podatników przed oszustwami i stratami.

Czujność wskazana

KSeF stanie się powszechnym narzędziem wystawiania i przyjmowania faktur VAT (ustrukturyzowanych) w 2026 roku. Chociaż jego celem jest zwiększenie transparentności i zredukowanie stopnia występowania błędów ludzkich, automatyczne przypisywanie faktur do nabywców na podstawie numeru NIP stwarza pole do nadużyć, szczególnie, gdy dokument w ogóle nie powinien trafić do danej firmy.

W praktyce przedsiębiorca nie ma możliwości odrzucenia faktury w KSeF, zanim zostanie ona przypisana do jego konta. Oznacza to, że zarówno faktura wystawiona omyłkowo, jak i dokument będący próbą nadużycia, pojawia się w systemie w taki sam sposób jak faktura za rzeczywistą usługę czy towar. Wśród dużej liczby dokumentów łatwo przeoczyć taką pozycję i dokonać płatności za transakcję, która nie miała miejsca. Warto jednak pamiętać, że sama obecność faktury w KSeF nie powoduje automatycznie skutków podatkowych – dopiero jej ujęcie w księgach i rozliczeniach może je wywołać.

REKLAMA

REKLAMA

Próba oszustwa czy zwykła pomyłka?

Intencja we wprowadzaniu błędnych danych do faktury lub ich brak to najważniejsze kryterium, które powinien umieć rozróżnić każdy przedsiębiorca. Faktura błędnie wystawiona, na przykład przez niepoprawnie wpisany numer NIP, to pomyłka formalna, którą sprzedawca powinien poprawić poprzez fakturę korygującą do zera, a następnie wystawienie nowego, poprawnego dokumentu. Natomiast scamowa faktura wystawiana jest świadomie w celu wyłudzenia danych, pieniędzy lub nakłonienia odbiorcy do płatności na rachunek oszusta. W KSeF nie można stosować not korygujących, co dodatkowo komplikuje próbę naprawy błędów w formalnie wydrukowanym dokumencie.

Wystawienie scamowej faktury nie zawsze jest proste do wykrycia. Zazwyczaj może to być dokument od podmiotu, z którym nabywca nigdy nie współpracował lub fakturę za transakcję, która nigdy nie miała miejsca. Wśród sygnałów ostrzegawczych jest też brak możliwości kontaktu z wystawcą, błędy językowe czy bardzo krótki termin płatności, narzucony bez uzgodnień. Utrudnieniem jest także to, że w celu wykrycia oszustwa nie można poprzestać wyłącznie na analizie pojedynczego symptomu – analiza powinna uwzględniać kilka przesłanek łącznie – mówi Joanna Łuksza, Kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL.

W KSeF 2.0 dostępna będzie funkcja zgłaszania nadużyć do Krajowej Administracji Skarbowej, ale będzie ona pełnić wyłącznie funkcję narzędzia technicznego i nie będzie służyła do rozwiązywania sporów handlowych. W praktyce będzie to mechanizm dostępny dla nabywców i innych podmiotów uprawnionych do dostępu do faktur – sprzedawca czy jego pełnomocnik nie mogą zgłosić nadużycia.

Zobacz również:

Mechanizm zgłaszania podejrzanych faktur w KSeF i jego ograniczenia

Zgłoszenie sacamowej (fałszywej, pustej, która nie dokumentuje prawdziwej transakcji) faktury w KSeF wymaga podania uzasadnienia i odbywa się pojedynczo – nie da się zgłosić kilku faktur jednocześnie. Administracja skarbowa analizuje każde zgłoszenie, ale przedsiębiorca nie jest informowany o przebiegu tej weryfikacji ani o jej wyniku. W każdej chwili możliwe jest wycofanie zgłoszenia, również z uzasadnieniem (na przykład po stwierdzeniu, że była to jednak zwykła pomyłka). System pozwala też przedsiębiorcy na sprawdzenie statusu zgłoszeń od momentu ich zainicjowania po ostatnią zmianę statusu.

Jednak nawet najlepszy mechanizm zgłaszania nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku należytej staranności biznesowej. Administracja skarbowa może ustalić, że fakturę wystawił podmiot nieuprawniony, ale to firma nabywcy musi stale weryfikować, czy dokument pochodzi od prawdziwego kontrahenta. – ostrzega Joanna Łuksza z IFIRMA.PL.

Funkcja zgłaszania sacamowych faktur ma zostać udostępniona po uruchomieniu wersji produkcyjnej KSeF 2.0 wraz z wersją KSeF 2.0, wraz z nią pojawią się także inne narzędzia, jak ukrywanie podejrzanych faktur. Docelowo rozwiązania te mają zwiększyć bezpieczeństwo dokumentów elektronicznych i ograniczyć skalę nadużyć, które wciąż stanowią poważne wyzwanie w cyfrowej rzeczywistości rozliczeń podatkowych.

Polecamy: VAT 2026. Komentarz
Polecamy: Biuletyn VAT (miesięcznik) – wersja PREMIUM - abonament
Polecamy: Komplet PODATKI 2026
Polecamy: Wszystko o KSeF 2026 – poradniki, szkolenia, webinary
Polecamy: KSeF krok po kroku – zasady działania i metody wdrożenia

REKLAMA

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Gdzie sens i logika? Stawka 23% VAT na wodę w butelkach a 5% VAT na napoje gazowane i dosładzane z 20% dodatkiem soku. Polski system podatkowy preferuje niezdrowe napoje kosztem wody
30 sty 2026

W ocenie ekspertów firmy doradczej EY, polska polityka podatkowa wobec napojów stworzyła paradoks - z jednej strony woda naturalna, rekomendowana przez Ministerstwo Zdrowia jako najzdrowsza, jest objęta 23 proc. VAT, z drugiej - jej substytuty korzystają z preferencji i stawki VAT na poziomie 5 proc.
Startuje KSeF: ten jeden brakujący dokument odetnie spółkę od systemu e-fakturowania
30 sty 2026

Zbliżający się termin obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur to dla wielu przedsiębiorców moment weryfikacji nie tylko wiedzy o przepisach, ale przede wszystkim gotowości organizacyjnej i technicznej. W praktyce najwięcej problemów pojawia się nie na etapie wystawiania faktur, lecz przy dostępie do systemu i podziale ról pomiędzy przedsiębiorcę a biuro rachunkowe.
Kiedy można odliczyć VAT naliczony z faktury otrzymanej w KSeF? Co gdy faktura zostanie wystawiona poza KSeF?
30 sty 2026

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) mogą rodzić się pytania, jak zmienione przepisy wpływają na moment powstania prawa do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych za pośrednictwem KSeF.
Po co jest KSeF i co zmienia dla przedsiębiorców? [Gość Infor.pl]
30 sty 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to jedno z największych wyzwań organizacyjnych, z jakimi mierzą się dziś przedsiębiorcy. Tuż przed jego uruchomieniem wciąż pojawia się wiele pytań. Po co w ogóle powstał KSeF? Jak ma działać w praktyce? I czy firmy są na niego gotowe?

REKLAMA

KSeF już 1 lutego: Stabilność, ciągłość działania i bezpieczeństwo systemu wciąż budzą wątpliwości. Testy pokazały potencjał systemu ale też obszary ryzyka
30 sty 2026

Czteromiesięczny okres testów interfejsu API KSeF 2.0 dobiega końca – system zacznie obowiązywać w trybie obligatoryjnym dla pierwszych podmiotów już 1 lutego. W naszej ocenie jest on czytelny i funkcjonalny, choć niektóre jego elementy nadal wymagają dopracowania - pisze Anna Puka, VP of Customer Success w firmie WEBCON. Przeprowadzone testy pokazują, że kluczowe wyzwania nie dotyczą samej obsługi narzędzia, lecz kwestii istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i ciągłości działania – w szczególności mechanizmów uwierzytelniania opartych na certyfikatach czy komunikatów w przypadku awarii.
Rząd zgadza się na ochronę funkcji produkcyjnej wsi. Jest termin
30 sty 2026

Jest zgoda w rządzie na przyjęcie ustawy chroniącej funkcję produkcyjną wsi, a jej uchwalenie ma nastąpić w pierwszej połowie 2026 r. – zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Szef resortu poinformował również o rozmowach dotyczących odblokowania rynków Mercosuru na polskie jabłka oraz możliwych rekompensatach dla rolników.
Ministerstwo Finansów bagatelizuje problemy z KSeF. Jest odpowiedź na interpelację poselską
30 sty 2026

Resort finansów nie planuje zmian ani w przepisach, ani w funkcjonowaniu Krajowego Systemu e-Faktur. W odpowiedzi na kolejną interpelację poselską MF konsekwentnie umniejsza zgłaszane problemy techniczne i organizacyjne, mimo wątpliwości przedsiębiorców oraz ekspertów.
Wydatki na pączki dla pracowników, a koszty uzyskania przychodów pracodawcy. Jakie skutki podatkowe ma wspólne świętowanie tłustego czwartku?
30 sty 2026

Czy zjedzenie pączka podniesie motywację pracownika? Na takie pytanie trzeba odpowiedzieć, aby rozstrzygnąć, czy pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup pączków z okazji tłustego czwartku.

REKLAMA

KSeF w praktyce: na początku będzie bolało ale za dwa lata nikt nie będzie chciał wracać do "PDF-ów na mailu". Ryzyka, wyzwania i szanse nowego systemu e-fakturowania
30 sty 2026

Wokół Krajowego Systemu e-Faktur narosło wiele emocji. Dominują obawy, niepewność, irytacja. Niemała w tym zasługa samej administracji rządowej, która trochę przespała ostatnie dwa lata i nie wykorzystała tego czasu na porządną kampanię edukacyjną. Bez wątpienia KSeF to zmiana fundamentalna. Na pewno na początku będzie trudno, pojawią się problemy, błędy i chaos organizacyjny. Ale moim zdaniem KSeF to również szansa na unowocześnienie procesów związanych z fakturami, które mam wrażenie trochę skostniały i nie nadążają za nowościami technologicznymi. Przyjrzyjmy się więc, co nas czeka w ciągu najbliższych miesięcy.
KSeF 2.0 miał być rewolucją, a kończy się fikcją? Wielkie firmy już mają plan B na początek działania KSeF, a "wizualizacja faktury" to słowo-klucz
30 sty 2026

Ministerstwo Finansów obiecywało, że Krajowy System e-Faktur zakończy erę zagubionych faktur. Rządowa chmura miała stać się jedynym centrum dowodzenia fakturami w firmie. Ale jest inaczej. Najwięksi gracze na rynku – leasingodawcy czy operatorzy kart paliwowych – nie zamierzają polegać na państwowym systemie. Będą poza KSeF wysyłać wizualizacje faktur i dublować pracę. Czy KSeF zostanie smutny obowiązek, a to obieg wizualizacji będzie miał znaczenie w biznesie?
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA