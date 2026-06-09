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Dzień Księgowego 2026. To święto osób odpowiedzialnych za finanse firm i instytucji

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09 czerwca 2026, 10:49
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Dzień Księgowego 2026
Dzień Księgowego 2026. To święto osób odpowiedzialnych za finanse firm i instytucji
Shutterstock

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9 czerwca 2026 r. obchodzony jest Dzień Księgowego. To święto osób zajmujących się rachunkowością, finansami oraz rozliczeniami podatkowymi. W tym roku przypada ono we wtorek. Data nawiązuje do historii polskiej księgowości i powstania pierwszych organizacji zawodowych księgowych.

Dzień Księgowego 2026 – kiedy wypada?

Dzień Księgowego obchodzony jest w Polsce co roku 9 czerwca. W 2026 r. przypada we wtorek. Święto obejmuje księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych, biur rachunkowych, audytorów oraz doradców podatkowych.

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Dlaczego Dzień Księgowego obchodzony jest 9 czerwca?

Data 9 czerwca nawiązuje do wydarzeń z początku XX wieku. Data święta upamiętnia powstanie 9 czerwca 1907 r. Związku Buchalterów w Warszawie – pierwszej organizacji zrzeszającej osoby zawodowo zajmujące się księgowością i finansami na ziemiach polskich. Organizacja ta stała się później fundamentem dla obecnego środowiska księgowych skupionego wokół Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Dzień Księgowego został ustanowiony przez środowisko zawodowe księgowych jako forma podkreślenia znaczenia tej profesji dla funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz całej gospodarki.

Zawód księgowego coraz bardziej złożony

Współczesna księgowość wykracza daleko poza tradycyjne księgowanie dokumentów. Zmiany w przepisach podatkowych, cyfryzacja oraz wdrażanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów sprawiają, że rola księgowych staje się coraz bardziej analityczna i doradcza.

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Ilu księgowych jest w Polsce? Szacunki sięgają setek tysięcy

Jednoznaczne określenie liczby księgowych w Polsce jest trudne, ponieważ zawód ten nie ma jednej, ścisłej definicji ustawowej, a część funkcji księgowych wykonywana jest również w działach finansowych firm.

Z dostępnych szacunków i analiz branżowych wynika, że:

  • w Polsce działa około 70 tys. biur rachunkowych,
  • liczba osób pracujących w księgowości może wynosić nawet 300–400 tys. osób,
  • według części opracowań branżowych i raportów środowiskowych liczba ta może być nawet wyższa, jeśli uwzględnić pracowników działów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach.

Oznacza to, że księgowość pozostaje jedną z największych grup zawodowych w obszarze usług biznesowych w Polsce. Jednocześnie eksperci podkreślają, że liczba księgowych nie maleje – wręcz przeciwnie, rośnie wraz ze wzrostem złożoności przepisów podatkowych, rozwojem firm oraz centralizacją usług finansowych.

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Dzień Księgowego – okazja do docenienia zawodu

Dzień Księgowego to moment, w którym firmy i instytucje coraz częściej podkreślają znaczenie pracy działów finansowych. W wielu organizacjach to właśnie księgowi odpowiadają za bezpieczeństwo finansowe, terminowe rozliczenia i zgodność z przepisami prawa.

Choć ich praca często pozostaje niewidoczna na co dzień, ma bardzo istotne znaczenie dla stabilności przedsiębiorstw i całej gospodarki.

Źródło: INFOR
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